457 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 457 حالة وفاة و 29039 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن هذه هي المرة الأولى التي تتخطى فيها الإصابات اليومية بكورونا في روسيا الـ29 ألفا.

وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى مليونين و 460770 إصابة، بينما وصل مجموع الوفيات إلى 43141 حالة وفق الإحصائيات الرسمية.

وتعافى 21342 شخصا من الإصابة خلال يوم أمس السبت، ليبلغ إجمالي المتعافين مليونا و 937738 شخصا، بينما لا تزال هناك 479891 حالة نشطة في البلاد.