24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:44
|08:15
|13:23
|16:00
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هذه دلالات تعيين الإرهابي العنّابي على رأس "قاعدة المغرب الإسلامي"
- "البوليساريو" تروج لخسائر وهمية بالكركرات لاستمالة مجلس الأمن
- جماعات إرهابية تستغل الطوارئ الصحية لتنفيذ أجندة دموية بالمغرب
- رحلة في ربوع المغرب
- كورونا يواصل الفتك بأرواح المغاربة وسط توقعات بتصاعد الوفيات
هذه سياقات تصويت المغرب في الأمم المتحدة على "الكيف الطبي" (5.00)
التفاعل مع تأمين معبر الكركرات يتواصل .. 60 دولة تساند المغرب (5.00)
رصيف الصحافة: مسؤولون وعسكريون جزائريون ضدّ نزاع الصحراء (5.00)
الكوميدي المغربي باسو يتحوّل إلى "ناطق غير رسمي" باسم الحكومة (5.00)
- رصيف الصحافة: مسؤولون وعسكريون جزائريون ضدّ نزاع الصحراء - (62)
- تحصيل المال يدفع مغاربة إلى "احتراف التسول" على عتبة الأنترنت - (60)
- "البوليساريو" تروج لخسائر وهمية بالكركرات لاستمالة مجلس الأمن - (52)
- التفاعل مع تأمين معبر الكركرات يتواصل .. 60 دولة تساند المغرب - (42)
- عندما راهنَ المغرب على حُسن الجِوار لتحرير الصحراء من الاستعمار - (40)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سلطنة عمان تعلن تأسيس شركة جديدة لتنمية الطاقة
أسست سلطنة عمان شركة نفطية جديدة مملوكة للحكومة، وذلك في إطار سعي السلطنة لاستغلال أكبر مربع امتياز نفطي بها للحصول على قروض.
ونشرت الجريدة الرسمية مرسوما سلطانيا، أصدره السلطان هيثم بن طارق، بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم "شركة تنمية طاقة عمان".
ووفقا لما ورد في الجريدة الرسمية فإن الشركة الجديدة ستمتلك حصة في الاتفاقيات النفطية المتعلقة بالمربع (بلوك) 6، وستتولى القيام بعمليات استكشاف وإنتاج المواد الهيدروكربونية في عمان وفقا لتلك الاتفاقيات.
كما يمكن أن تقوم "شركة تنمية الطاقة" باقتراض أو جمع الأموال أو التمويل أيا كانت طبيعته، أو ضمان أو كفالة أو قضاء أي دين أو التزام على الشركة و/أو أي طرف ثالث على أي نحو مهما كان.
وتمتد الصلاحيات أيضا إلى إصدار أي نوع من الصكوك المضمونة بأصول أو غير المدعومة بأصول، أو السندات العادية أو الصكوك وغير ذلك من الأوراق المالية، أو الإدراج في أي سوق مالية أو إلغاء الإدراج.
كما سيكون متاحا للشركة الجديدة إقامة وتأسيس الشركات الجديدة و/أو حيازة أسهم في شركات أخرى في أي منطقة اختصاص.