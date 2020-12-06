سلطنة عمان تعلن تأسيس شركة جديدة لتنمية الطاقة

هسبريس ـ مُتابعة

أسست سلطنة عمان شركة نفطية جديدة مملوكة للحكومة، وذلك في إطار سعي السلطنة لاستغلال أكبر مربع امتياز نفطي بها للحصول على قروض.

ونشرت الجريدة الرسمية مرسوما سلطانيا، أصدره السلطان هيثم بن طارق، بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم "شركة تنمية طاقة عمان".

ووفقا لما ورد في الجريدة الرسمية فإن الشركة الجديدة ستمتلك حصة في الاتفاقيات النفطية المتعلقة بالمربع (بلوك) 6، وستتولى القيام بعمليات استكشاف وإنتاج المواد الهيدروكربونية في عمان وفقا لتلك الاتفاقيات.

كما يمكن أن تقوم "شركة تنمية الطاقة" باقتراض أو جمع الأموال أو التمويل أيا كانت طبيعته، أو ضمان أو كفالة أو قضاء أي دين أو التزام على الشركة و/أو أي طرف ثالث على أي نحو مهما كان.

وتمتد الصلاحيات أيضا إلى إصدار أي نوع من الصكوك المضمونة بأصول أو غير المدعومة بأصول، أو السندات العادية أو الصكوك وغير ذلك من الأوراق المالية، أو الإدراج في أي سوق مالية أو إلغاء الإدراج.

كما سيكون متاحا للشركة الجديدة إقامة وتأسيس الشركات الجديدة و/أو حيازة أسهم في شركات أخرى في أي منطقة اختصاص.