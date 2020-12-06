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الرئيسية | خارج الحدود | "لجنة الجائحة" تقبل عودة الأسفار الجوّية بالجزائر

"لجنة الجائحة" تقبل عودة الأسفار الجوّية بالجزائر

"لجنة الجائحة" تقبل عودة الأسفار الجوّية بالجزائر
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 06 دجنبر 2020 - 13:35

استأنفت الجزائر الرحلات الجوية الداخلية لنقل المسافرين عبر مختلف مطارات البلاد، اليوم الأحد، و ذلك بعد حوالي تسعة أشهر من التعليق بسبب تفشي جائحة كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن استئناف الرحلات يأتي تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا والهيئة الصحية.

جدير بالذكر أن الرحلات التجارية الدولية من وإلى الجزائر تبقى "معلقة إلى إشعار آخر"، حيث تقتصر الرحلات الخارجية حاليا على عمليات إجلاء المواطنين العالقين في الخارج.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - خالد F الأحد 06 دجنبر 2020 - 14:18
وأين هو الرئيس حتى يعطي تعليماته، عموما إذا كانت الرحلات الجوية الدولية من وإلى الجزائر متوقفة فإن الجزائريين ممن إضطرتهم الظروف يتوجهون إلى تونس ومن ثم يدخلون سرا إلى الجزائر عبر وسطاء مقابل مبالغ مالية مهمة، هنا يهان النيف الجزائري في دولته.
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2 - اجديك الأحد 06 دجنبر 2020 - 14:22
القرارات في هدا البلد كانت صفيرة او كبيرة كلها تأخذ من طرف الرئيس او بتزكية منه، وكأني ان ليست هناك مؤسسات مستقلة تاخد القرار وتتبناه، طبعا في بلد ساد فيه الفساد ولمدة طويلة، في بلد لا يعرف اهله ان دهبت عايدات المحروقات التي تقدر ببلوينات الدولارت، هدا مايريد الشعب الجزائري ان يعرفه، لا ان يصرف النظر باحتواء شردمة من الانفصاليين وقطاع الطرق... سياتي يوم تكشف فيه كل الحقائق...
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