"لجنة الجائحة" تقبل عودة الأسفار الجوّية بالجزائر

هسبريس ـ مُتابعة

استأنفت الجزائر الرحلات الجوية الداخلية لنقل المسافرين عبر مختلف مطارات البلاد، اليوم الأحد، و ذلك بعد حوالي تسعة أشهر من التعليق بسبب تفشي جائحة كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن استئناف الرحلات يأتي تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا والهيئة الصحية.

جدير بالذكر أن الرحلات التجارية الدولية من وإلى الجزائر تبقى "معلقة إلى إشعار آخر"، حيث تقتصر الرحلات الخارجية حاليا على عمليات إجلاء المواطنين العالقين في الخارج.