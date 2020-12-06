294 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 294 حالة وفاة و 11561 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى مليون و40 ألف حالة، بينما حصيلة الوفيات 50 ألفا و 310 حالات.

الأحصائيات الرسمية تؤكد أن 5809 من المصابين بالعدوى في وضع صحي حرج، أما عدد المتعافين فقد تخطى 730 ألف حالة.