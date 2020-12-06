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294 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
الأحد 06 دجنبر 2020 - 14:52
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 294 حالة وفاة و 11561 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى مليون و40 ألف حالة، بينما حصيلة الوفيات 50 ألفا و 310 حالات.
الأحصائيات الرسمية تؤكد أن 5809 من المصابين بالعدوى في وضع صحي حرج، أما عدد المتعافين فقد تخطى 730 ألف حالة.