افتتاح فعاليات معرض "جيتكس" للتقنية بإمارة دبيّ

هسبريس ـ مُتابعة

احتضن مركز دبي التجاري العالمي، الأحد، افتتاح فعاليات معرض جيتكس للتقنية، في دورته الـ40، من طرف حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

المعرض الذي يعرف مشاركة 1200 شركة من 60 دولة، والذي تستمر فعاليته حتى الـ 10 من دجنبر الجاري، يستضيف كالعادة عمالقة صناعة التقنيات من حول العالم.

ويجمع "أسبوع جيتكس للتقنية التقنيات الأكثر تأثيراً على المستوى العالمي، والمبتكرين العالميين في صناعة تقنية المعلومات والاتصالات، والقادة الحكوميين والمبدعين في المجال التقني وأصحاب الفكر التقدّمي.