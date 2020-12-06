تونس تمدد حظر التجول إلى 31 دجنبر الحالي

هسبريس - أ.ف.ب

أعلنت وزارة الصحة التونسية، الأحد، تمديد حظر التجول الساري منذ أكتوبر للحد من تفشي وباء "كوفيد-19" حتى 31 دحنبر في كل أنحاء البلاد، وذلك وسط اضطرابات اجتماعية أدت إلى تنظيم تظاهرات عدة.

ويبقى محظورا التنقل بين الساعة 20.00 والخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (19.00 و4.00 ت غ) طوال أيام الاسبوع واجتماع أكثر من ثلاثين شخصا في المناسبات الخاصة، وفق بيان نشرته الوزارة على صفحتها على فيسبوك.