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تونس تمدد حظر التجول إلى 31 دجنبر الحالي
الأحد 06 دجنبر 2020 - 18:57
أعلنت وزارة الصحة التونسية، الأحد، تمديد حظر التجول الساري منذ أكتوبر للحد من تفشي وباء "كوفيد-19" حتى 31 دحنبر في كل أنحاء البلاد، وذلك وسط اضطرابات اجتماعية أدت إلى تنظيم تظاهرات عدة.
ويبقى محظورا التنقل بين الساعة 20.00 والخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (19.00 و4.00 ت غ) طوال أيام الاسبوع واجتماع أكثر من ثلاثين شخصا في المناسبات الخاصة، وفق بيان نشرته الوزارة على صفحتها على فيسبوك.