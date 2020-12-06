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كُتّاب وآراء
رئيس جنوب إفريقيا يتبرأ من انفصاليي البوليساريو
تبرأ رئيس جنوب إفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، سيريل رامابوزا، اليوم الأحد، من البوليساريو، مؤكدا وجاهة القرار 693 الصادر عن القمة الإفريقية التي انعقدت في يوليوز 2018 في نواكشوط بموريتانيا.
وأكد رامابوزا، في كلمة له في ختام القمة الاستثنائية الـ14 للاتحاد الإفريقي حول "إسكات الأسلحة"، وإن لم يرُق هذا الأمر لخصوم المغرب، على أن التعديلات المقترح إدخالها على القرار 693 خلال هذه القمة إنما تؤكد مقتضيات القرار المذكور.
يجدر التذكير بأن القرار 693 يكرس حصرية الأمم المتحدة إطارا للبحث عن حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مع إنشاء آلية "الترويكا" لدعم جهود الأمم المتحدة لتسوية هذا النزاع المفتعل.
ويمثل تأكيد رئيس دولة جنوب إفريقيا نجاحا إضافيا للمغرب في مواجهة المحاولات والمناورات الغاشمة التي ينهجها أعداء الوحدة الترابية للمملكة، سعيا إلى زرع بذور الانقسامات داخل القارة، في الوقت الذي يواصل فيه المغرب، بثقة تامة، مساهمته القيّمة في الجهود الرامية إلى انبثاق إفريقيا قادرة على تولي زمام مستقبلها بنفسها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
باختصار
طرد المرتزقة مسالة وقت اما زعمهم بان وجود المغرب في الاتحاد بمثابة اعتراف بحدود الدولة الوهمية فهل قطاع الطرق عندهم حدود حتى نعترف بهم و على هدا الاساس فجلوس الجزاءر مع اسراءيل في الامم المتحدة اعتراف بها
و الله شئ مخجل حقا.
ربما يلزم انتظار ذهاب العساكر من غير رجعة لكي يتحقق ذلك. و هو ما يتمناه الجميع.