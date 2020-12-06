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الرئيسية | خارج الحدود | رئيس جنوب إفريقيا يتبرأ من انفصاليي البوليساريو

رئيس جنوب إفريقيا يتبرأ من انفصاليي البوليساريو

رئيس جنوب إفريقيا يتبرأ من انفصاليي البوليساريو
هسبريس - و.م.ع
الأحد 06 دجنبر 2020 - 23:45

تبرأ رئيس جنوب إفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، سيريل رامابوزا، اليوم الأحد، من البوليساريو، مؤكدا وجاهة القرار 693 الصادر عن القمة الإفريقية التي انعقدت في يوليوز 2018 في نواكشوط بموريتانيا.

وأكد رامابوزا، في كلمة له في ختام القمة الاستثنائية الـ14 للاتحاد الإفريقي حول "إسكات الأسلحة"، وإن لم يرُق هذا الأمر لخصوم المغرب، على أن التعديلات المقترح إدخالها على القرار 693 خلال هذه القمة إنما تؤكد مقتضيات القرار المذكور.

يجدر التذكير بأن القرار 693 يكرس حصرية الأمم المتحدة إطارا للبحث عن حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مع إنشاء آلية "الترويكا" لدعم جهود الأمم المتحدة لتسوية هذا النزاع المفتعل.

ويمثل تأكيد رئيس دولة جنوب إفريقيا نجاحا إضافيا للمغرب في مواجهة المحاولات والمناورات الغاشمة التي ينهجها أعداء الوحدة الترابية للمملكة، سعيا إلى زرع بذور الانقسامات داخل القارة، في الوقت الذي يواصل فيه المغرب، بثقة تامة، مساهمته القيّمة في الجهود الرامية إلى انبثاق إفريقيا قادرة على تولي زمام مستقبلها بنفسها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - الحق لا غبار عليه الاثنين 07 دجنبر 2020 - 00:04
الحمد لله، إن الله لا يضيع أجر الصابرين، سنصبر عليكم يا جنرالات الجزائر.
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28
2 - الاطلس الاثنين 07 دجنبر 2020 - 00:05
إنها فعلا بداية نهاية اعداء وحدتنا الوطنية.
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27
3 - selina الاثنين 07 دجنبر 2020 - 00:10
قريبا البوليساريو خارج الاتحاد الافريقي الى قالها السي بوريطة يقد بيها خاص غير شوية دالوقت
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34
4 - محمد الوطن الاثنين 07 دجنبر 2020 - 00:21
الحق يعلو ولا يعلى عليه .شتان بين دولة تسعى لبناء قارة بأكملها وبين فصيل دفعته دولة عسكرية لعرقلة البناء والوحدة والتكامل ،ينبغي ان تسارع جنوب افريقيا الى سحب اعترافها بالانفصليين وترجمة الأقوال إلى افعال.
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25
5 - ولد حميدو الاثنين 07 دجنبر 2020 - 00:21
في اخر المطاف فجنوب افريقيا لن تخسر عدة دول افريقية لارضاء حكم عسكري لا ثقة فيه
باختصار
طرد المرتزقة مسالة وقت اما زعمهم بان وجود المغرب في الاتحاد بمثابة اعتراف بحدود الدولة الوهمية فهل قطاع الطرق عندهم حدود حتى نعترف بهم و على هدا الاساس فجلوس الجزاءر مع اسراءيل في الامم المتحدة اعتراف بها
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25
6 - مغربي الاثنين 07 دجنبر 2020 - 00:25
و رغم كل هذا تبقى الجزائر تغرد لوحدها خارج السرب . انهكت نفسها و أنهكت جاره المغرب متسببة للشعبين في ضياع سنوات و سنوات من التقدم و التنمية.
و الله شئ مخجل حقا.
ربما يلزم انتظار ذهاب العساكر من غير رجعة لكي يتحقق ذلك. و هو ما يتمناه الجميع.
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27
7 - مغربي الاثنين 07 دجنبر 2020 - 00:30
طال الزمان أم قصر ،فستعودون إلى رشدهم، وتعتذرون للمغرب على افعالكم التي تسببتم فيه تجاه هذا الوطن الشريف،فأين أعداء الامس القدافي وبومذين ومنكيستو مريام وكاسترو وشافيز ووووووو!!ومن اعتدى على الشرفاء فمصيره الزوال!فجنوب أفريقيا ربما ستراجع اخطاءها وتعتذر للمغرب وعندء ذ ستفتح صفحة جديدة للعلاقات مع المغرب ،ونتمنى للجزاءر أن تخطو نفس سلوك التاءبين .أما المغرب فيبقى كالنسر فوق القمة الشماء،
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