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الرئيسية | خارج الحدود | هيمنة أمريكية صينية على سوق الأسلحة العالمي

هيمنة أمريكية صينية على سوق الأسلحة العالمي

هيمنة أمريكية صينية على سوق الأسلحة العالمي
هسبريس- أ.ف.ب
الاثنين 07 دجنبر 2020 - 10:50

هيمنت الشركات الأميركيّة والصينيّة على سوق الأسلحة العالمي سنة 2019، في حين ظهر الشرق الأوسط للمرّة الأولى بين أكبر 25 مُصنّعًا للأسلحة، حسبما أفاد الإثنين تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).

واستحوذت صناعة الأسلحة الأميركيّة السنة الماضية على 61 بالمائة من مبيعات "أكبر 25 مُصنّعًا" في العالم، متقدّمةً على الصين (15.7 بالمائة)، وفقًا للمعهد.

وارتفع إجمالي مبيعات "المُصنّعين الـ25 الكبار" بنسبة 8.5 بالمائة إلى 361 مليار دولار، أو ما يعادل 50 مرة الميزانيّة السنويّة لعمليّات حفظ السلام التابعة للأمم المتّحدة.

وحلّت ستّ شركات أميركيّة وثلاث شركات صينيّة ضمن ترتيب أكبر 10 شركات أسلحة. وصُنّفت شركة أوروبية واحدة فقط ضمن هذا الترتيب، هي شركة "بي إيه إي سيستمز" البريطانيّة التي حلّت في المركز السابع.

وقالت مديرة برنامج الإنفاق العسكري والتسليح في المعهد لوسي بيرود-سودرو لوكالة فرانس برس إنّ "هذا الترتيب يعكس حقيقة أنّ الصين والولايات المتحدة هما أكبر دولتين من حيث الإنفاق العالمي على الأسلحة".

وهيمنت الولايات المتحدة على السوق منذ عقود، لكن بالنسبة إلى الصين التي ارتفعت مبيعات شركاتها بنحو خمسة بالمائة عام 2019 فإنّ "هذه الزيادة تتوافق مع تنفيذ الإصلاحات لتحديث جيش التحرير الشعبي، الجارية منذ عام 2015"، على حدّ قولها.

واحتلّت شركات "لوكهيد مارتن" و"بوينغ" و"نورثروب غرومان" و"رايثيون" و"جنرال دايناميكس" الأميركيّة المراكز الخمسة الأولى، فيما حلّت شركات "أفيك" و"سي إي تي سي" و"نورينكو" الصينيّة سادسةً وثامنة وتاسعة. واحتلّت مجموعة "إل 3 هاريس تكنولوجيز" المركز العاشر.

وأشارت بيرود-سودرو إلى أنّ "أوروبا مازالت في ترتيب مُشتّت ... لكن إذا جُمعت الشركات الأوروبية معًا يمكن أن تكون هناك شركات أوروبية بنفس الحجم"، مثل الشركات المصنّعة الأميركيّة والصينيّة.

وللمرّة الأولى، أُدرجت شركة من الشرق الأوسط ضمن لائحة أفضل 25 شركة، هي شركة "إيدج" التي تتّخذ الإمارات العربيّة المتّحدة مقرًّا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مجرد رأي... الاثنين 07 دجنبر 2020 - 11:19
الصين وامريكا عدوان لذوذان من حيث الاستحواذ على الاقتصاد العالمي من بينه التسليح وكانت نتيجة التسابق لامتلاك العالم فيروس لم يعرف لحد الان مصدره والذي يفتك بالانسانية رغم ظهور تلقيح الا ان نتيجته ستبقى في الشك لان مصدر الصين كذلك
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2 - Abdelghani الاثنين 07 دجنبر 2020 - 11:34
لكي يكون لبلدك اقتصاد قوي وتفتخر به فعلا وجب عليه التصنيع وخاصة صناعة الاسلحة الخفيفة منها والثقيلة,هكذا اذا اردت بلدك المغرب بان يهيمن كذالك علئ سوق الاسلحة العالمية,ولكي يصبح المغرب قادر علئ صناعة الاسلحة يجب علية اولا ان يحررها كي تصبح للمغرب حرية التصنيع,وحرية التصنيع كانت تراود حلم العديد من المهندسين الصناعيين لكنهم وجدوا هذا الباب او الطريق نحو التصنيع مقفول وممنوع في وجوههم,لماذا? لمعرفة الجواب وجب عليك ن تسال بعض السياسيين المحنكين.لو كان المغرب يصنع ولنقل منذ استقلاله الئ يومنا هذا لكان احسن واقوئ من بلدان اوروبية ولفرض التاشيرة علئ مواطني العالم لذخول المغرب,كذالك لو كان يصنع ما سمعت يوما بان شباب المغرب يغامرون بانفسهم من اجل لقمة عيش في بلدان الفردوس. صناعة الاسلحة بايطاليا او فرنسا او كندا او استراليا او امريكا هي صناعة ذات حرية واي شخص يمكنه ان يفتح مصنع لصناعة الاسلحة لكن وجب عليه الحصول علئ رخصة لصناعة الاسلحة وهي سهلة مع توفر الشخص علئ قدر مهم من المال,ولاذخل للقوات المسلحة في صناعة الاسلحة بهذه البلدان لان القوات المسلحة سوف تكون فقط زبون يشتري ما يصنع..وفي المغرب?
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3 - samsam الاثنين 07 دجنبر 2020 - 11:37
لم تكن أمريكا لتبقى على عرش مصدري الأسلحة لولا سرقتها معضم الصفقات الأوربية أولا (قصة المغرب مع الرافال الفرنسية) ثم ابتزازها لدول المتخلفة على شراء قسط من السلاح الأمريكي سنويا ثانيا بغض النظر عن احتياجها له.
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