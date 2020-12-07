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الرئيسية | خارج الحدود | القضاء الجزائري يدين الناشط "طابو" بسنة سجنا

القضاء الجزائري يدين الناشط "طابو" بسنة سجنا

القضاء الجزائري يدين الناشط "طابو" بسنة سجنا
هسبريس- أ.ف.ب
الاثنين 07 دجنبر 2020 - 11:10

أصدر القضاء الجزائري، الإثنين، حكما بالسجن لمدة سنة على الناشط كريم طابو، أحد أبرز وجوه الحراك الشعبي، مع وقف التنفيذ، وفق ما أفادت به محامية عنه.

وأوضحت المحامية نسيمة رزازقي أن محكمة القليعة قرب الجزائر فرضت على الناشط ذاته أيضا دفع غرامة.. وكان طابو ملاحقا بتهمة "المس بالأمن الوطني".

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