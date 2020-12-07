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الرئيسية | خارج الحدود | السلاوي يتوقع عودة الحياة الطبيعية في شهر أبريل‎

السلاوي يتوقع عودة الحياة الطبيعية في شهر أبريل‎

السلاوي يتوقع عودة الحياة الطبيعية في شهر أبريل‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 07 دجنبر 2020 - 14:20

توقع الدكتور منصف السلاوي، كبير المستشارين في عملية "وارب سبيد" التي أطلقها البيت الأبيض لتطوير لقاح ضد كوفيد-19، الأحد، أن تعود الحياة إلى طبيعتها بالولايات المتحدة بحلول شهر أبريل أو ماي المقبلين، بعد أن يصبح لقاح فيروس كورونا متاحا على نطاق واسع.

وقال السلاوي، في برنامج "فايس ذو نيشن" الذي يبث على شبكة CBC، "أعتقد أنه يمكننا البدء في رؤية التأثير على الأشخاص الأكثر هشاشة على الأرجح خلال شهري يناير وفبراير؛ ولكن على أساس ديموغرافي، لكي تبدأ حياتنا في العودة إلى طبيعتها، نتحدث عن أبريل أو ماي".

وأشار مسؤولو الصحة الأمريكيون إلى أن "الدفعات الأولى من اللقاح ستخصص للعاملين في الصحة في الصفوف الأمامية والفئات الأكثر عرضة لخطر الفيروس، مثل كبار السن والذين يعانون من ظروف صحية أساسية".

وأضاف منصف السلاوي أنه "في انتظار ذلك، من الضروري أن يشعر الجميع بالراحة بأننا نرى نهاية النفق"، مشددا على ضرورة الاستمرار في ارتداء الكمامات، واحترام التباعد الجسدي، وغسل الأيدي، والاستمرار في اليقظة حتى تعميم اللقاح بحلول فصل الربيع.

وفي جوابه عن سؤال عما إذا كانت وكالة الأدوية الأمريكية ستصادق على لقاحات (فايزر) و(موديرنا) في إطار الترخيص باستخدام عاجل خلال الأسبوعين المقبلين، أكد السلاوي أنه "بناء على المعلومات التي لديّ، أتوقع أن تتخذ وكالة الأدوية قرارا إيجابيا؛ لكن، بالطبع، القرار يعود لهم".

وأوضح المتحدث ذاته أن الوكالة مستقلة عن عملية "وارب سبيد"، وسوف تتخذ قرارها في ضوء المعطيات المتوافرة، مشيرا إلى أن عملية توزيع اللقاح ستبدأ بمجرد المصادقة عليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - المهدي الاثنين 07 دجنبر 2020 - 15:15
العقل لا حدود تحده والعالم كله وطنه .. تصوروا الانسان الامريكي أو آي إنسان في اي بقعة من هذا العالم يترقب ويستمع لعالم قادم من المغرب يطمئنه بقرب نهاية النفق وكل أمالهم معلقة على جهوده وأبحاثه هو وشلة من العلماء لم يعد أحد يثير أصولهم ولا انتماءاتهم فهم اليوم بشر ومواطنون عالميون دافعهم انقاد البشرية والعالم .. صدق منصف السلاوي حين قال في حواره مع قناة فرنسية لا دخل لي بالسياسة وعدوي الوحيد الذي أسعى للقضاء عليه هو الڤيروس ..
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50
2 - simo الاثنين 07 دجنبر 2020 - 15:46
السيد منصف السلاوي لا تربطه مع المغرب سوى أنه من أصل مغربي، ولا انتظروا منه أنه سيمحكم اللقاح مجانا لأن اللقاح دخل العولمة من بابها الواسع ودخل دوامة التجارة ونحن قصدنا أسواق الصين، ولقاح السلاوي لكي تحصل عليه عليك المفاوضات أولا ثم دفع المال ثانيا. فالعالم حقيقة ليس له حدود ولكن للإستفادة منه عليك بالإستثمار فيه وبالملايير الدولارات لكي تجني أرباح. فليس هناك لا عواطف ولا إنسانية، إدفع لكي تعيش.
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13
3 - ريفي في البرازيل الاثنين 07 دجنبر 2020 - 15:53
العجلة من الشيطان

السرعة تقتل...

محتوى اللقاحات يختلف... كل محتوى لهدف مضبوط و مدروس و مخطط له بدقة....

إبحثوا عن شريحة الدجال في يوتوب ،أو ID2020 .
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-14
4 - رأي الاثنين 07 دجنبر 2020 - 15:57
كرونا أعطت درسا للعالم ،مهما بلغنا من العلم نبقى ضعفاء، و القادم يحتم علينا تشجيع البحث العلمي و الاستكشافات بدل تشجيع المغنيين و المهرجانات الذين يستنزفون فقط ميزانية ضخمة
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16
5 - Fellah الاثنين 07 دجنبر 2020 - 16:08
ماذا فعل المغرب بعلماءه؟؟

التصدير والتصدير...

يا لها من تجارة.!! تصدير الأدمغة واستيراد المنتوجات العالية التكلفة والتكنولوجيا...و المبنية على العلم والابتكار...
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