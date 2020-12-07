ماكرون يشكر السيسي على الدعم بعد "المقاطعة"

هسبريس - أ.ف.ب

شكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يرأس "بلدا عربيا وإسلاميا مهما جدا"، على زيارته لباريس بعد "حملة المقاطعة" ضد فرنسا في العالم الإسلامي.

وأكد ماكرون أن فرنسا ومصر "متحدتان" لبناء "حيز لا مكان فيه لأحكام الموت وخطابات الكراهية عندما يتم ببساطة التعبير عن الحريات". وكانت فرنسا عرضة، في الفترة الأخيرة، لدعوات للمقاطعة وتظاهرات في العالم الإسلامي بعدما دافع ماكرون عن حرية نشر رسوم كاريكاتورية بعد قتل مدرس فرنسي بقطع الرأس في أكتوبر الفائت لعرضه رسوما للنبي محمد خلال حصة حول حرية التعبير.