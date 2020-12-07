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ماكرون يشكر السيسي على الدعم بعد "المقاطعة"
الاثنين 07 دجنبر 2020 - 16:53
شكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يرأس "بلدا عربيا وإسلاميا مهما جدا"، على زيارته لباريس بعد "حملة المقاطعة" ضد فرنسا في العالم الإسلامي.
وأكد ماكرون أن فرنسا ومصر "متحدتان" لبناء "حيز لا مكان فيه لأحكام الموت وخطابات الكراهية عندما يتم ببساطة التعبير عن الحريات". وكانت فرنسا عرضة، في الفترة الأخيرة، لدعوات للمقاطعة وتظاهرات في العالم الإسلامي بعدما دافع ماكرون عن حرية نشر رسوم كاريكاتورية بعد قتل مدرس فرنسي بقطع الرأس في أكتوبر الفائت لعرضه رسوما للنبي محمد خلال حصة حول حرية التعبير.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - محمد الوطن الاثنين 07 دجنبر 2020 - 17:04
المشكلة الكبرى التي يعيشها الفكر الإنساني فيها العقيدة والدين هي التجاذب بين المغالاة والمجافاة ،ولابد من اتخاذ منهج وسط بينهما لاستيعاب الجميع.
2 - مواطنة الاثنين 07 دجنبر 2020 - 17:06
شتان بين مسؤول ذو مبادىء يدافع عنها وبين مسؤول يستغل هذه الأزمات لمصلحته حتى لو تعلق الأمر يرمز النبي صلى الله عليه وسلم. اللقاء لقاء الغريقين يتشبت كل واحد منهما.
3 - najim الاثنين 07 دجنبر 2020 - 17:08
un rencontre entre le premiere dictateur dans le monde sissi et le nouveau dictateur de europe ;macrou donc un joli couple
4 - مغربي غير مقاطع الاثنين 07 دجنبر 2020 - 17:11
المقاطعة كاينة غير في أدمغة الإخونج ومن على شاكلتهم من الحقودين على فرنسا الدولة العظيمة ومهد الأنوار. في المحلات التجارية الناس عادي كاتشري المنتوجات الفرنسية العالية الجودة.
أصلا أولئك الذين يدعون إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية غالية عليهم ومايقدروش يشريوها وباراكة عليهم غير المنتوجات التركية الرخيصة والرديئة الجودة.
أنا أحب المغرب بلدي وأحب فرنسا أكبر شريك للمغرب. وسأضل أشتري كل ما هو مغربي وكل ما هو فرنسي ضدا في الظلاميين.
شكرا ماكرون على شجاعتك في تسمية الأسماء بمسمياتها ، وشكرا السيسي الرجل المناسب في المكان المناسب للقضاء على الإخوان الإرهابيين.
أصلا أولئك الذين يدعون إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية غالية عليهم ومايقدروش يشريوها وباراكة عليهم غير المنتوجات التركية الرخيصة والرديئة الجودة.
أنا أحب المغرب بلدي وأحب فرنسا أكبر شريك للمغرب. وسأضل أشتري كل ما هو مغربي وكل ما هو فرنسي ضدا في الظلاميين.
شكرا ماكرون على شجاعتك في تسمية الأسماء بمسمياتها ، وشكرا السيسي الرجل المناسب في المكان المناسب للقضاء على الإخوان الإرهابيين.
تعليق غير لائق
-86
5 - مواطن من المغرب الاثنين 07 دجنبر 2020 - 17:14
السيسي، الذي يرأس "بلدا عربيا وإسلاميا مهما جدا" نظام يعيش على الصدقات من الشرق والغرب فأي أهمية بقيت له في العالم العربي والإسلامي..
6 - اجديك الاثنين 07 دجنبر 2020 - 17:15
مهما كانت تحركات "الرئيس" السيسي فانه يبقي رئيسا غير شرعي بل رئيس انقلاب نتج عنه بمؤازرة دول عربية واخري أجنبية بخلع رئيس منتخب ولاول مرة في تاريخ مصر، وسيبقي مكتوبا في التاريخ هكدا لان التاريخ لاينسي، بل تسبب في قتله كما مات بسببه عدد كبير من الابرياء الدين آمنوا بالديمقراطية وبمصر حرة، يااسفاه كيف لنفس ولضمير بشري ان لا تحس بكل هاته الجرائم...
7 - mon dictateur préféré. الاثنين 07 دجنبر 2020 - 17:16
"الديمقراطية" الفرنسية نزلت الى الحضيض فبعد الاستعداد لتمرير قوانين داخلية تحدمن الحرية وتكرس الانقسام والكراهية داخل المجتمع الفرنسي، هاهي تستقبل رئيسا عربيا وصل الى الحكم على ضهر دبابة بعدما اجهض اول تجربة دبمقراطية في تاريخ العرب المعاصر ولا زالت يداه ملطختان بدماء الاعدامات اليومية للمعارضين والمطالبين بالحرية و الديمقراطية. انشري مشكورة يا صحيفتي هيسبريس
8 - Amaghrabi الاثنين 07 دجنبر 2020 - 17:17
اضع السيد ماكرون على الجانب لانه حاكم في دولة ديموقراطية استمراره او طرده في يد الشعب مائة في المائة ,ولكن اقارن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المستبد لانه اولا اغتصب الشرعية الانتخابية وسجن الرئيس المنتخب ولذلك اقول مستبد وشعبه لا حول ولا قوة له في الظغط على السيسي او عزله من الرئاسة وبالتالي فهو مستبد,ومع ذلك اقول السيسي المستبد افضل مائة مرة من الاسلامي الارهابي لان الاسلامي الارهابي يسفك دماء الناس ولا يفرق بين الصغير والكبير المسلم والكافر المذنب والبريئ يسفكون الدماء ويرهبون الجميع ,اما السيسي فعلا الاقل يرهب المعارضين والمعاندين لسياسته اما الذين يعملون شغلهم ويهتمون بشؤونهم ولا يتدخلون في سياسة الدولة فهم في امن وامان عند الرئيس عبد الفتاح السيسي المحترم لانه خرج لانقاذ وطنه من الاسلاميين الذين لا يعرفون الا الهدم والقمع وخلق بؤر التوتر والحروب مع الجيران.وبالتالي فليحيا الاستبداد وليسقط الارهاب
9 - simo danmark الاثنين 07 دجنبر 2020 - 17:20
ينصر ماكرون ولا ينصر الرسول.....حلل وناقش
10 - بالعمري الاثنين 07 دجنبر 2020 - 17:36
أنا لا أقاطع لمنتوجات الفرنسية لأنني أكره المتطرفين أعداء الإنسانية.
شكرا السيد إيمانويل ماكرون لقد قلت الحقيقة وأتمنى أن يحذو حذوك جميع رؤساء العالم.
شكرا السيد إيمانويل ماكرون لقد قلت الحقيقة وأتمنى أن يحذو حذوك جميع رؤساء العالم.
تعليق غير لائق
-11
11 - رافض للمقاطعة الاثنين 07 دجنبر 2020 - 17:37
حملة مقاطعة البضائع الفرنسية لم ولن تنجح لأن الأغلبية الساحقة من الشعوب العربية والإسلامية أصبحت تدعم وتساند جميع الإجراءات التي اتخذتها فرنسا في سبيل مواجهة الفكر الداعشي الإخونجي الوهابي المتطرف. شخصيا أصبحت أفضل اقتناء البضائع والسلع الفرنسية لأنني لا يمكن أن أنخرط في الحملة التي يخوضها الدواعش ضد فرنسا.
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