24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:45
|08:16
|13:24
|16:00
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مخاطر ارتفاع درجات الحرارة تهدد العالم بالجفاف والكوارث الطبيعية
- تتويج "صيف غير عادي" في مهرجان "لانثروطي"
- الحرب واللجوء
- هيمنة أمريكية صينية على سوق الأسلحة العالمي
- القضاء الجزائري يدين الناشط "طابو" بسنة سجنا
جبهة البوليساريو تفشل في انتزاع قرارات داعمة بقمة الاتحاد الإفريقي (5.00)
"مجلس حقوق الإنسان" يستدرك إغفال "دروس التاريخ في التنمية" (5.00)
- "الهستيريا" تدفع الجزائر إلى تسخير الإعلام في استهداف المغرب - (137)
- جبهة البوليساريو تفشل في انتزاع قرارات داعمة بقمة الاتحاد الإفريقي - (45)
- رئيس جنوب إفريقيا يتبرأ من انفصاليي البوليساريو - (45)
- أطر طبية تقود "حملات تواصلية" لإقناع المغاربة بفعالية اللقاح الصيني - (44)
- عصيد: "التخوين" يدمّر الحركة الأمازيغية.. ورغبات "التحزيب" محدودة - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"يونيسف" تطلق نداء لمساعدة ملايين الأطفال
أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الاثنين، نداء للحصول على تمويل قيمته 2.5 مليارات دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لـ39 مليون طفل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وحسب بيان تلقت فرانس برس نسخة عنه، فقد "أطلقت "يونيسف" نداءً للحصول على تمويل للطوارئ، بمبلغ قياسيّ تبلغ قيمته 2.5 مليارات دولار أمريكي".
وأوضحت المنظمة أن الأموال ستستخدم "للاستجابة لاحتياجات 39 مليون طفل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال تزويدهم بالمساعدة المنقذة للحياة خلال عام 2021".
وأشارت إلى أن المبلغ المطلوب يشمل "زيادة بنحو 500 مليون دولار أمريكي لمواصلة الاستجابة لجائحة "كوفيد-19"، وسط ارتفاع كبير في عدد الحالات في جميع أنحاء المنطقة".
وحسب البيان، فإن الحصة الأكبر من هذه المناشدة ستكون للأزمات في اليمن الذي يشهد أسوء أزمة إنسانية في العالم حاليا نتيجة الحرب الدائرة منذ عام 2014، وسوريا التي أسفر النزاع فيها عن سقوط أكثر من 380 ألف قتيل منذ عام 2011، والسودان الذي يواجه أزمة اقتصادية حادة وأزمة إنسانية نتيجة تدفق عشرات آلاف اللاجئين من إثيوبيا.
ووفقا للمنظمة، يحتاج 4.8 ملايين طفل في سوريا إلى المساعدة، بينما هناك 2,5 ملايين طفل لاجئ سوري في الدول المجاورة. أما في اليمن، فيحتاج 12 مليون طفل إلى المساعدة في بلد مزقته الحرب. وفي السودان يواجه 5,3 ملايين طفل العديد من التحديات.
وقال تيد شيبان، المدير الإقليمي لـ"يونيسف" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن "هذه المناشدة تهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى الأطفال، ومواصلة الاستجابة للاحتياجات الهائلة التي سببتها جائحة "كوفيد-19"".
وأضاف المدير الإقليمي لـ"يونيسف" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "نسمع عن الإرهاق من تمويل الأزمات طويلة الأمد، كما هو الحال في اليمن وسوريا. إن الحل لهذه النزاعات لا يتم إلّا عبر المسار السياسي والعملية الدبلوماسية".
وأكد أنه "إلى أن يحصل ذلك ويتم التوصل إلى حل، لا يمكن للعالم أن يغض الطرف عن احتياجات الأطفال المتأثرين بأحد أكثر النزاعات المروعة في التاريخ الحديث".
وسيتم رصد الجزء الأكبر من أموال المناشدة لتعليم الأطفال، وتوفير المياه والصرف الصحي والصحة والتغذية والدعم النفسي والاجتماعي.