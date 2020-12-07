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الرئيسية | خارج الحدود | بريطانيا تمدد "الحماية من الإفلاس" بسبب كورونا

بريطانيا تمدد "الحماية من الإفلاس" بسبب كورونا

بريطانيا تمدد "الحماية من الإفلاس" بسبب كورونا
هسبريس- د.ب.أ
الاثنين 07 دجنبر 2020 - 19:37

قررت الحكومة البريطانية تمديد العمل بالإجراءات والقواعد المقررة لحماية الشركات من الإفلاس بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك إلغاء المسؤولية الشخصية عن التعاملات الخطأ التي تتم على الأسهم حتى 30 أبريل 2021.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه يمكن عقد الجمعيات العمومية السنوية للشركات عبر الإنترنت حتى 31 مارس المقبل.

وكانت الحكومة البريطانية قد أصدرت قانونا جديدا للإفلاس في 20 ماي لمساعدة الشركات المتضررة من جائحة كورونا.

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