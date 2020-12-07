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الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي ينفي تهم الفساد

الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي ينفي تهم الفساد

الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي ينفي تهم الفساد
هسبريس- د.ب.أ
الاثنين 07 دجنبر 2020 - 21:40

رفض الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولاي ساركوزي اتهامات الفساد الموجهة إليه، حيث أدلى بأول تصريح مفصل له أمام المحكمة اليوم الاثنين، وفقا لتقارير إعلامية فرنسية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عنه قوله "لم أرتكب أبدا أدنى عمل من أعمال الرشوة".

يشار إلى أن ساركوزي متهم بالفساد واستغلال النفوذ، إلى جانب محاميه لفترة طويلة تيري هيرزوج الذي يحاكم أيضا في القضية، حيث تردد أن ساركوزى حاول في عام 2014 رشوة جيلبرت أزيبيرت المحامي العام السابق في محكمة النقض ، للحصول على معلومات سرية بشأن تحقيق منفصل يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية.

وفي المقابل، قيل إن الرئيس السابق عرض دعم القاضي البارز في طلبه الحصول على منصب مغر في إمارة موناكو.

وتستند الاتهامات الموجهة إلى ساركوزي إلى محادثات هاتفية تم التنصت عليها بينه وبين محاميه هيرزوج.

ووفقا لتقارير إعلامية، من المقرر إعادة تشغيل بعض شرائط عمليات التنصت في قاعة المحكمة، بعد أن وافقت المحكمة على الطلب غير المتوقع الذي قدمته النيابة العامة.

وحاول فريق الدفاع عن ساركوزي منع ذلك، دون جدوى. ونقلت وكالة فرانس برس عن جاكلين لافونت محامية ساركوزي قولها إن "هذا الطلب من النيابة العامة قد يكون دليلا على عصبيتها".

ومن المتوقع أن تختتم المحاكمة يوم الخميس المقبل .

ويواجه المتهمون حال إدانتهم، أحكاما بالسجن تصل إلى 10 سنوات وغرامات تصل إلى مليون يورو (2ر1 مليون دولار)

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مواطن غيور1 الاثنين 07 دجنبر 2020 - 21:53
السلام عليكم
من ادعى القوة مات بالضعف، و سبحان مغير الأحوال من حال إلى حال.
هدا الرئيس كان سببا في خراب ليبيا و سوريا و اليمن و العراق... أيام ما سمي بالربيع العربي قلبوا المنطقة و تحالفوا مع الشيطان الأكبر أمريكا و اسرائيل... جعلوا عالي المنطقة سافلها، و كم من طفل يتم و كم من امرأة أصبحت أرملة و كم و كم؟
اللهم لا شماتة.
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5
2 - Amaghrabi الاثنين 07 دجنبر 2020 - 21:54
اتأسف على هذا الصديق الكبير للمغرب والذي دافع في عهده على المصالح المغربية بقوة امام دول عظمى وكان معاكسا بوضوح لخبث حكان الجزائر وما زلت اتذكر يوم اضربت الانفصالية امينة حيدر في مطار العيون وارادت الرئيسة مركل ان تنتقد السياسة المغربية فاوقفها ولم يتركها ان تنهي كلامها وقال لها ان الصحراء تحت وصاية المغرب ويجب على الساكنة ان تحترم القوانين الجاري بها في المغرب,فاتمنى لك سيدي ساركوزي البراءة من هذه التهمة المفاجئة وان شاء الله سحابة صيف وتخرج منها كما تخرج الشعرة من العجين
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6
3 - insta: simopizza72 الاثنين 07 دجنبر 2020 - 21:56
هاد ي كولشي بسبب كارلا بروني..المطالب ديالها كثرو و دفعاتو يخالف القانون باش يلبي طلاباتها.. شفتي الفشوش فين كايدي مولاه!!
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-2
4 - الحسين الاثنين 07 دجنبر 2020 - 21:56
نحن منذ الاستقلال لم.نسمع ان وزيرا واحدا حوكم أمام القاضي. بشبهة انا لك هذا. ؟
كل ما نسمع هو ان السلطات قد قررت إعفاء فلانا اومسؤلا عن مهامه او ينقل إلى منطقة اخرى.
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