انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في بريطانيا

هسبريس ـ مُتابعة

انطلقت في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، حملة للتلقيح ضد فيروس كورونا بتلقي مسنة جرعة من اللقاح الذي طورته شركتا "فايزر وبيونتيك".

ووفقا لوسائل الإعلام في البلاد؛ تم حقن الجدة البالغة من العمر 90 عاما باللقاح داخل المستشفى الجامعي بمدينة "كوفنتري" وسط إنجلترا.

وكانت بريطانيا وافقت، في الثاني من دجنبر الجاري، على استخدام اللقاح الذي لا يزال في انتظار الموافقة عليه من لدن الاتحاد الأوروبي.

وتم توفير اللقاح في 50 مؤسسة طبية متخصصة، بسبب التحديات اللوجستية المتمثلة في تخزينه وسط 70 درجة مئوية تحت الصفر.

وبدأت دول أخرى، بينها روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية، بالفعل حملات تطعيم جماعية بلقاحات تم تطويرها على الصعيد المحلي.