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كُتّاب وآراء
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إعادة تكليف صباح الصباح برئاسة حكومة الكويت
الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 10:48
أصدر أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمرا أميريا بتعيين الشیخ صباح خالد الحمد الصباح، ابتداء من اليوم الثلاثاء، رئیسا لمجلس الوزراء.
وووفق الأمر الأميري، الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية، یكلف الشیخ صباح بترشیح أعضاء الوزارة الجدیدة وعرض أسمائهم على أمير البلاد لإصدار مرسوم تعیینهم.
وطالب أمير دولة الكويت، وفق المصدر نفسه، رئیس مجلس الوزراء بتنفیذ الأمر وإبلاغه إلى مجلس الأمة؛ حيث یعمل به من تاریخ صدوره وینشر في الجریدة الرسمیة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - غوبر فريد الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 11:08
نفس الأشخاص منذ بداية تاريخ الكويت عِوَض الانتقال الى الديمقراطية وتكليف شخص حضي بالثقة عبر صناديق الاقتراع الذي جرى قبل ايّام !!
مثل المغرب تجرى الانتخابات يخسر عليها الملايير من اموال الشعب وفِي الأخير يتم المجيء بوزراء وفرضهم ليكونوا اغلبية في الحكومة وهم لم يتقدموا الى اَي استحقاق !!
مما افقد للانتخابات كل جدوى ومعنى ودفع المواطن الابتعاد عن المشاركة في السياسة
مثل المغرب تجرى الانتخابات يخسر عليها الملايير من اموال الشعب وفِي الأخير يتم المجيء بوزراء وفرضهم ليكونوا اغلبية في الحكومة وهم لم يتقدموا الى اَي استحقاق !!
مما افقد للانتخابات كل جدوى ومعنى ودفع المواطن الابتعاد عن المشاركة في السياسة
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