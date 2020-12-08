إعادة تكليف صباح الصباح برئاسة حكومة الكويت

هسبريس ـ مُتابعة

أصدر أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمرا أميريا بتعيين الشیخ صباح خالد الحمد الصباح، ابتداء من اليوم الثلاثاء، رئیسا لمجلس الوزراء.

وووفق الأمر الأميري، الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية، یكلف الشیخ صباح بترشیح أعضاء الوزارة الجدیدة وعرض أسمائهم على أمير البلاد لإصدار مرسوم تعیینهم.

وطالب أمير دولة الكويت، وفق المصدر نفسه، رئیس مجلس الوزراء بتنفیذ الأمر وإبلاغه إلى مجلس الأمة؛ حيث یعمل به من تاریخ صدوره وینشر في الجریدة الرسمیة.