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562 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 12:25
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 562 حالة وفاة و26.097 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى مليونين و 515.009 إصابات، كما بلغ مجموع الوفيات 44.159 حالة.
وتعافى 24.938 شخصا من الإصابة خلال الـ24 ساعة المنصرمة؛ لتبلغ حصيلة المتعافين مليونا و 981.526 شخصا، بينما لا تزال هناك 489.324 حالة نشطة.