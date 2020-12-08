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الرئيسية | خارج الحدود | تركيا تتذرع بـ"انقلاب 2016" في حملة اعتقالات

تركيا تتذرع بـ"انقلاب 2016" في حملة اعتقالات

تركيا تتذرع بـ"انقلاب 2016" في حملة اعتقالات
هسبريس - أ.ف.ب
الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 13:44

اعتقلت الشرطة التركية 198 شخصا بينهم جنود، ، اليوم الثلاثاء في عمليات مداهمة بأنحاء البلاد، بداعي "الاشتباه في الارتباط بالمجموعة المتهمة بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب في 2016".

وتم توقيف عشرات آلاف الأشخاص في عمليات أضحت تجري بشكل منتظم في تركيا، وتستهدف الحركة التي يتزعمها الداعية الإسلامي فتح الله غولن، منذ الانقلاب الفاشل قبل أزيد من 4 سنوات.

وتقول أنقرة إن "محاولة الإطاحة بالرئيس رجب طيب إردوغان جاءت بأوامر من غولن"، الذي كان حليفا لإردوغان قبل أن يصبح خصما، لكن الداعية الشهير ينفي الاتهامات الموجهة إليه بشدة.

ولا يبدو في الأفق أي مؤشر على تباطؤ تلك العمليات المرتكزة على "انقلاب 2016"، وسط تقارير يومية عن مذكرات توقيف يتم إصدارها رغم انتقادات من حلفاء غربيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وجاءت اعتقالات الثلاثاء في أعقاب إصدار المدعي العام لإزمير 304 مذكرات توقيف، بينها 295 بحق عسكريين في الخدمة، وجرى التنفيذ في 50 محافظة عبر أرجاء البلاد.

وفي العاصمة أنقرة أكد مكتب المدعي العام إصدار 48 مذكرة توقيف في إطار تحقيقين منفصلين، بينما يقول منتقدون للحكومة إن تركيا تستخدم الإجراءات القمعية لاستهداف معارضين، لكن مسؤولين يقولون إن "المداهمات ضرورية للتخلص من تأثير غولن في هيئات حكومية".

جدير بالذكر أن أكثر من 100 ألف من موظفي القطاع العام طردوا أو تم تعليق خدمتهم للاشتباه في ارتباطات بجماعة فتح الله غولن؛ وذلك منذ يوليوز 2016.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مواطن من المغرب الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 13:52
أول ظهور لعبارة الدولة العميقة كان في تركيا قبل أن يكون أردوغان وحزبه.. وإذا أرادت تركيا التقدم للأمام فعليها ان تسير بنظام دولة موحدة لا دولة برأسين..
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14
2 - الديموقراطية الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 13:55
هذه اسمى صور الديموقراطية الاردوغانية يا عشاق تركيا ،هذا الذي يجلب المرتزقة لقتل اخواننا في ليبيا .
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-26
3 - د.سليمان الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 14:15
أول ماقام به اردوغان هو تعديل الدستور ليتمكن من صلاحيات مطلقة لم تكن للرئيس قبله ولايمكن زعزعته من الرأسة فمالفرق بين أردوغان والرؤساء العرب؟ حب الكرسي حتى النغاع, اردوغان يلعب دائما على الجانب العاطفي للمسلمين بالصراخ والتنديد لاستمالتهم الى البضائع التركية والولاء لها بدل الولاء الى بلدانهم , اردوغان هو المثل الأعلى لحزب العدالة والتنمية ولقد رأينا كيف استغلوا السلطة لصالحهم في المغرب, ليس في القنافذ أملس هناك من يقول اردوغان هو افضل رئيس شجاع.. هذا مجرد ذر الرماد على الأعين فهو يخدم اجندات تركيا الامبراطورية العثمانية للقضاء على العرب وخصوصا المغاربة لأنهم شعب عاطفي ولايحكم العقل في المسائل السياسية والدينية.
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0
4 - هشام الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 14:28
تركيا سجن كبير و أكثر دولة تضم سجناء رأي في تاريخ المحكمة الأوروبية (حتى قبل الانقلاب)
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-2
5 - kamal الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 14:49
نموذج آخر من الحكم على الطريقة الإسلامية برهن على فشله بعد نموذج الإخوان في مصر و داعش في سوريا .. تعلموا من الدرس
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-3
6 - النقد الذاتي الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 14:49
كم ستكون تركيا أقوى لو تصالح أبناؤها وخصوصا فتح الله غولن مع النظام في تركيا واستتمر أمواله وشركاته وكل مشاريعه ورجاله في بلده لاصبحت تركيا تزاحم ألمانيا في زعامة اوروبا
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1
7 - نورالدين الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 14:59
غلط المغاربة
اظن ان عشاق تركيا لا يفرقون بين عصر الإمبراطورية العثمانية و تركيا العلمانية ( مصطفى كمال اتاتورك)
هناك فرق كبير جدا.
اليوم هناك مصالح اقتصادية و استراتيجية يجب على المعلقين فهمها جيدا.
مثلا: لماذا ألمانيا عارضت العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي على تركيا؟
الجواب واضح لان غاز روسيا يمر من تركيا.
لماذا الولايات المتحدة الأمريكية تغض النظر عن تركيا في مسألة حقوق الإنسان؟
لسماح تركيا لامريكا بإقامة قواعد عسكرية لمراقبة البحر المتوسط. وكيف لاردوغان ان يدافع عن فلسطين؟
اظن بالطريقة الجزائريه.
كما خلقت لها امريكا سوق اقتصادي على حساب الشعبين العراقي و السوري اللذان لم يعودا يصنعان شيئا.
وسر على ذلك إلى ما لا نهاية له.
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-2
8 - محمد فاضل الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 14:59
تركيا حققت على المستوى الاقتصادي تطورا لا ينكره أحدا، وبغض النظر عن استغلال الدين للوصول إلى ذلك التطور، فإن نظام تركيا هو نظام فاشي دكتاتوري في جوهره رغم وجود الانتخابات الصورية التي توصل الاسلاميين إلى الحكم كتحصيل حاصل لكونهم اسلاميين وليس لأنهم يقدمون برنامجا مقنعا للشعب، تركيا اليوم هي أسوأ دولة في العالم في حقوق الانسان، وسجونها ومخافرها تشهد جرائم تعذيب وحشية بشعة، وتضم أكبر عدد من معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين في العالم.
ببساطة نظام تركيا نظام فاشي.
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