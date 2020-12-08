24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:46
|08:17
|13:24
|16:00
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- العلاقات بين المغرب وموريتانيا .. التحرك الدبلوماسي وآفاق التعاون
- أقلام وقنابل.. !
- جريمة أم جناية في قوانين الشركات؟
- اللقاح المنتظر
- تتويج "صيف غير عادي" في مهرجان "لانثروطي"
مجلس الصحافة يناقش تأثير "كوفيد-19" على المقاولات الإعلامية (5.00)
جبهة "سامير": المغرب يخسر 100 مليون درهم شهريا بسبب خزّانات (5.00)
- هل يُحْرج زعيم "بوديموس" سانشيز بملفّ الصّحراء خلال زيارة الرّباط؟ - (67)
- رصيف الصحافة: طفل يقتل والدته بسبب الهوس بلعبة "فري فاير" - (63)
- المغرب يلامس إنضاج شروط طرد "الكيان الوهمي" من الاتحاد الإفريقي - (59)
- ماكرون يشكر السيسي على الدعم بعد "المقاطعة" - (55)
- المغرب يسجل 1531 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تركيا تتذرع بـ"انقلاب 2016" في حملة اعتقالات
اعتقلت الشرطة التركية 198 شخصا بينهم جنود، ، اليوم الثلاثاء في عمليات مداهمة بأنحاء البلاد، بداعي "الاشتباه في الارتباط بالمجموعة المتهمة بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب في 2016".
وتم توقيف عشرات آلاف الأشخاص في عمليات أضحت تجري بشكل منتظم في تركيا، وتستهدف الحركة التي يتزعمها الداعية الإسلامي فتح الله غولن، منذ الانقلاب الفاشل قبل أزيد من 4 سنوات.
وتقول أنقرة إن "محاولة الإطاحة بالرئيس رجب طيب إردوغان جاءت بأوامر من غولن"، الذي كان حليفا لإردوغان قبل أن يصبح خصما، لكن الداعية الشهير ينفي الاتهامات الموجهة إليه بشدة.
ولا يبدو في الأفق أي مؤشر على تباطؤ تلك العمليات المرتكزة على "انقلاب 2016"، وسط تقارير يومية عن مذكرات توقيف يتم إصدارها رغم انتقادات من حلفاء غربيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.
وجاءت اعتقالات الثلاثاء في أعقاب إصدار المدعي العام لإزمير 304 مذكرات توقيف، بينها 295 بحق عسكريين في الخدمة، وجرى التنفيذ في 50 محافظة عبر أرجاء البلاد.
وفي العاصمة أنقرة أكد مكتب المدعي العام إصدار 48 مذكرة توقيف في إطار تحقيقين منفصلين، بينما يقول منتقدون للحكومة إن تركيا تستخدم الإجراءات القمعية لاستهداف معارضين، لكن مسؤولين يقولون إن "المداهمات ضرورية للتخلص من تأثير غولن في هيئات حكومية".
جدير بالذكر أن أكثر من 100 ألف من موظفي القطاع العام طردوا أو تم تعليق خدمتهم للاشتباه في ارتباطات بجماعة فتح الله غولن؛ وذلك منذ يوليوز 2016.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
اظن ان عشاق تركيا لا يفرقون بين عصر الإمبراطورية العثمانية و تركيا العلمانية ( مصطفى كمال اتاتورك)
هناك فرق كبير جدا.
اليوم هناك مصالح اقتصادية و استراتيجية يجب على المعلقين فهمها جيدا.
مثلا: لماذا ألمانيا عارضت العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي على تركيا؟
الجواب واضح لان غاز روسيا يمر من تركيا.
لماذا الولايات المتحدة الأمريكية تغض النظر عن تركيا في مسألة حقوق الإنسان؟
لسماح تركيا لامريكا بإقامة قواعد عسكرية لمراقبة البحر المتوسط. وكيف لاردوغان ان يدافع عن فلسطين؟
اظن بالطريقة الجزائريه.
كما خلقت لها امريكا سوق اقتصادي على حساب الشعبين العراقي و السوري اللذان لم يعودا يصنعان شيئا.
وسر على ذلك إلى ما لا نهاية له.
ببساطة نظام تركيا نظام فاشي.