323 وفاة بسبب الوباء خلال يوم واحد في إيران

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 323 حالة وفاة و11023 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى مليون و62 ألف حالة، بينما الوفيات وصلت إلى 50 ألفا و917 حالة.

وأشارت الإحصائيات الرسمية نفسها إلى أن 5780 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين 754 ألف حالة.