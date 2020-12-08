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الرئيسية | خارج الحدود | خطة نهوض يابانية جديدة تبلغ 580 مليار يورو

خطة نهوض يابانية جديدة تبلغ 580 مليار يورو

خطة نهوض يابانية جديدة تبلغ 580 مليار يورو
هسبريس - أ.ف.ب
الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 16:50

كشف رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا الثلاثاء عن خطة جديدة لمساعدة الاقتصاد الياباني تزيد عن 580 مليار يورو لتمويل تدابير صحية واجتماعية مرتبطة بتفشي الوباء ومشاريع تنموية للتكنولوجيا الخضراء.

ويأتي الاعلان في حين تستمر أبرز اقتصادات العالم في وضع خطط مساعدة ضخمة للحد من أضرار الأزمة الصحية.

وتشمل الخطة اليابانية بقيمة اجمالية تقدر ب73600 مليار ين (584 مليار يورو) برامج لمنح قروض ونفقات عامة.

وهي أول خطة نهوض لسوغا منذ توليه منصبه في شتنبر. وخلف شينزو أبي الذي استقال لأسباب صحية.

واعلن سوغا قبل موافقة الحكومة على الخطة "وضعنا الخطط لفتح مجال جديد لتحقيق نمو لحماية الأرواح والسبل المعيشية للأفراد والوظائف والنشاط الاقتصادي".

وتشهد اليابان التي لم تتأثر كثيرا حتى الآن بفيروس كورونا (2382 وفاة وفقا للأرقام الرسمية) موجة جديدة من الحالات مع عدد قياسي من الإصابات اليومية.

وذكرت قناة "ان اتش كاي" العامة انه تم الإبلاغ عن نقص حاد في العاملين في القطاع الصحي في اوساكا (وسط) ومنطقة هوكايدو (شمال) حيث سيتم تعبئة الجيش مع ارسال ممرضات إلى المستشفيات.

وخطة المساعدة هذه تتضمن تدابير صحية منها دعم مالي للمؤسسات الصحية ودور رعاية المسنين.

كما يشمل مساعدات لدعم السياحة الداخلية والحفاظ على الوظائف في المؤسسات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - يوسف الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 17:13
بإمكان المغرب أن يصبح مثل اليابان. فثروة اليابان هي البشر و استثمارها في البشر من خلال التعليم، الإعلام و الصحة. و لدى المغرب من الإمكانات البشرية داخل المغرب و خارجه ما يغنيه عن عائدات النفط أو الفوسفاط. يحتاجون فقط أن يُسْتثمر فيهم.
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7
2 - مواطن من المغرب الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 17:15
أكثر شعوب الأرض استتمارا في الإنسان هم اليابانيون. لا يوجد عندهم بترول ولا معادن وحتى اكثر التجارات ربحا صناعة الأسلحة محرمة عليهم مند نهاية الحرب العالمية الثانية. لكنهم طوروا بلدهم بفضل ادمغتهم وجودة منتجاتهم حتى صارت اليابان في وقت من الأوقات ثاني قوة اقتصادية بعد الولايات المتحدة الأمريكية ومتقدمة على الإتحاد الأوروبي مجتمعا. وبفضلها ظهرت قوة كوريا الجنوبية والصين
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8
3 - سيارات M rouge الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 17:45
انه كوكب اليابان يا سادة...بامكان المغرب ان يصبح مثل اليابان اذا تمت مراقبة الفاسدين و المرتشين..و كل من سرق درهما واحدا من مال البلد يحاكم و يسجن ..
هل تعلم ان اليابان له 7600 سيارة دولة و المغرب له 155000 سيارة دولة M rouge..
اذن المغرب متقدم على اليابان
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4
4 - مغربي عاش في اليابان الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 17:50
كثير من المغاربة يتكلمون عن كوكب اليابان و لا يعلمون الحقيقة .
الشعب الياباني من اتعس الشعوب ، و اكثر الشعوب اقبالا على الانتحار .
لا تغرنكم المظاهر ، عليك ان تذهب و ترى مستوى العبودية و الذل التي تعيشها الطبقة العاملة في اليابان ، الاجور هزيلة و العمل كثير .
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3
5 - جليل الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 18:03
سر نجاح اليابان هو أنها لم تقل يوما أن " الحل في الإسلام " وأنها إعتمدت العقل والعلم ولم تطلب النصر من إلاه ولم تتخد إيديولوجيات العصور الوسطى مرجعا لها.
فهل تتخدون العبرة؟
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