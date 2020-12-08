خطة نهوض يابانية جديدة تبلغ 580 مليار يورو

هسبريس - أ.ف.ب

كشف رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا الثلاثاء عن خطة جديدة لمساعدة الاقتصاد الياباني تزيد عن 580 مليار يورو لتمويل تدابير صحية واجتماعية مرتبطة بتفشي الوباء ومشاريع تنموية للتكنولوجيا الخضراء.

ويأتي الاعلان في حين تستمر أبرز اقتصادات العالم في وضع خطط مساعدة ضخمة للحد من أضرار الأزمة الصحية.

وتشمل الخطة اليابانية بقيمة اجمالية تقدر ب73600 مليار ين (584 مليار يورو) برامج لمنح قروض ونفقات عامة.

وهي أول خطة نهوض لسوغا منذ توليه منصبه في شتنبر. وخلف شينزو أبي الذي استقال لأسباب صحية.

واعلن سوغا قبل موافقة الحكومة على الخطة "وضعنا الخطط لفتح مجال جديد لتحقيق نمو لحماية الأرواح والسبل المعيشية للأفراد والوظائف والنشاط الاقتصادي".

وتشهد اليابان التي لم تتأثر كثيرا حتى الآن بفيروس كورونا (2382 وفاة وفقا للأرقام الرسمية) موجة جديدة من الحالات مع عدد قياسي من الإصابات اليومية.

وذكرت قناة "ان اتش كاي" العامة انه تم الإبلاغ عن نقص حاد في العاملين في القطاع الصحي في اوساكا (وسط) ومنطقة هوكايدو (شمال) حيث سيتم تعبئة الجيش مع ارسال ممرضات إلى المستشفيات.

وخطة المساعدة هذه تتضمن تدابير صحية منها دعم مالي للمؤسسات الصحية ودور رعاية المسنين.

كما يشمل مساعدات لدعم السياحة الداخلية والحفاظ على الوظائف في المؤسسات.