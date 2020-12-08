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كُتّاب وآراء
الإمارات تثمن جهود تعزيز التضامن بين دول الخليج
قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الثلاثاء، إن بلاده "تثمن جهود الكويت الشقيقة والمساعي الأمريكية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي، وتدعم المساعي السعودية الخيرة وبالنيابة عن الدول الأربع".
وأضاف قرقاش، في تغريدة له على "تويتر"، أن الإمارات "تؤكد أن علاقات مجلس التعاون مع مصر الشقيقة ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي واستقرار المنطقة، وتتطلع إلى قمة خليجية ناجحة".
يُذكر أن الكويت والسعودية كانتا قد أعلنتا، سابقا، عن إحراز تقدم صوب حل الخلاف الذي قطعت على أثره السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وروابط التجارة والسفر مع قطر منذ منتصف 2017.
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تعليقات الزوّار (4)
الحمد لله لرجوع العلاقات .