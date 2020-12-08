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الرئيسية | خارج الحدود | الإمارات تثمن جهود تعزيز التضامن بين دول الخليج

الإمارات تثمن جهود تعزيز التضامن بين دول الخليج

الإمارات تثمن جهود تعزيز التضامن بين دول الخليج
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 18:39

قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الثلاثاء، إن بلاده "تثمن جهود الكويت الشقيقة والمساعي الأمريكية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي، وتدعم المساعي السعودية الخيرة وبالنيابة عن الدول الأربع".

وأضاف قرقاش، في تغريدة له على "تويتر"، أن الإمارات "تؤكد أن علاقات مجلس التعاون مع مصر الشقيقة ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي واستقرار المنطقة، وتتطلع إلى قمة خليجية ناجحة".

يُذكر أن الكويت والسعودية كانتا قد أعلنتا، سابقا، عن إحراز تقدم صوب حل الخلاف الذي قطعت على أثره السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وروابط التجارة والسفر مع قطر منذ منتصف 2017.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الحجاج الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 18:44
قطر دفعت ثمن ارتمائها في الحضن الايراني والتغريد خارج السرب .
الحمد لله لرجوع العلاقات .
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2 - الصراحة على عين ميكا الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 18:50
انقلب السحر على الساحر انتهى عهد ترامب الآن سياسة جديدة لا حرب في اليمن واحياء الإتفاق النووي مع ايران......
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3 - Amaghrabi الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 19:09
صراحة قطر مكانها المناسب والمريح في حضن مجموعة دول الخليج السعودية والامارات والكويت والبحرين وحتى سلطنة عمان يجب ان تكون في مجلسهم ,فهم والحمد لله كلهم اثرياء ولهم تاريخ مشترك وثقافة تقريبا متشابهة ,واعتقد اذا اجتمعا بصدق من اجل خدمة السلام فيما بينهم فبكل تأكيد لهم قوة مالية وستكون لهم قوة معنوية ومصداقية معترف بها عالميا ليشاركوا بقوة من اجل السلام العالمي وخدمة الانسانية كلها,وان يفكوا اغلال الحريات عن شعوبهم وان يشاركوا شعوبهم في اختيار مجاسهم التشريعية وتنقية الافكار الاسلامية التي تدعو الى اقصاء الاخرين وهذا بارز جدا في المجلس العلمي الاسلامي الذي تقوده الاماراة بكل نشاط وبكل قوة,فنحن والحمد لله كمغاربة لا ننسى خيرهم ووقوفهم معنا ضد الجار العدو الذي يعادينا منذ 45 سنة وما زال يرهق نفسه وشعبه من اجل تدميرنا وتشتيتنا واحراق ارضنا وان شاء الله دعوة الظالم ترجع اليه وتدمره
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4 - hassan الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 19:19
ههه الدول التي قامت بالحصار اصبحت اليوم تريد المصالحة رغم انوفها.
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