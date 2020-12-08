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الرئيسية | خارج الحدود | الولايات المتحدة تقترب من بدء التلقيح ضد كورونا

الولايات المتحدة تقترب من بدء التلقيح ضد كورونا

الولايات المتحدة تقترب من بدء التلقيح ضد كورونا
إيفان كورون
الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 20:40

تبدو الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير (أف دي إيه) مستعدة للترخيص في الأيام المقبلة للقاح فايزر/بايونتيك ضد فيروس كورونا المستجد الذي يبدو فعالا من الجرعة الأولى بحسب بيانات جديدة، إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قلق من احتمال ألا تكون الكميات كافية في مطلع العام 2021.

ففي تقرير يقع في 53 صفحة نشر الثلاثاء قبل اجتماع حاسم للجنة الخبراء المستقلين التي تنصح الوكالة، قيم خبراء الوكالة البيانات الكاملة للتجربة السريرية التي أجراها المختبران في دول عدة وشملت 44 ألف مشارك حصل نصفهم على لقاح وهمي والنصف الآخر على اللقاح الفعلي.

وكانت الشركتان وفرتا فقط ملخصا عن النتائج حتى الآن. وأكد تقييم الوكالة الأميركية للعقاقير الفاعلية العالية جدا للقاح الذي يعطى على دفعتين يفصل بينهما ثلاثة أسابيع والتي تصل إلى 95 %.

ويعني ذلك أنه يخفض بنسبة 95 % احتمال الإصابة بمرض كوفيد-19 ولا سيما الأشكال الخطرة منه. وأكدت الوكالة هذه الفاعلية بغض النظر عن العمر والجنس والعرق أو وجود أمراض سابقة له.

وأظهر هذا التحليل عنصرا جديدا يتمثل في أن اللقاح فاعل جدا ليس فقط للحؤول دون الإصابة بأشكال خطرة من كوفيد-19 بعد جرعتين، بل أنه قادر على منع الإصابة منذ الجرعة الأولى ولدى من سبق أن أصيبوا بالفيروس "مع أن البيانات المتوافرة بشأن هذه النتائج لا تسمح بالتوصل إلى خلاصات نهائية".

ورأى الخبراء أن ما من شيء في هذه البيانات يمنع حصول اللقاح على ترخيص قد يصدر قبل نهاية الأسبوع الحالي بعد اجتماع الوكالة الخميس، على أن يبدأ التوزيع بعد 24 ساعة على ذلك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - تايكة غرماد الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 20:55
في دول المؤسسات والحق والقانون واستقلال القضاء تكون القرارات لها نوع من المصداقية لدى المواطنين لان الساسة يعملون لارضاء مواطنيهم تحسبا لارادتهم عند الاقتراع الحر والنزيه !!
بحيث يكون الحاكم يحسب الف حساب قبل اصدار الاجراء او القرار خوفا من عدة عوامل منها مراقبة البرلمان استقلال القضاء وصناديق الاقتراع !!
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27
2 - Habib ljamahir الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 21:12
بصفتي مغربيًا يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية ، سأكون أول من يحصل على لقاح فايزر ، وضعني أطبائي في قائمة الانتظار ، شكرًا لك الولايات المتحدة الأمريكية ، أفضل دولة في العالم.
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-20
3 - كوجيتو الدولة الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 21:55
هنيئا للدول التي تحترم الشعب و تخدمه؛ و تقدرالعلم و تقوم عليه و على العلماء. هنيئا للدكتور العلامة منصف السلاوي و الدكتور أنطوني فاوتشي. الدول التي تقوم على الشعوذة السياسية و نهب الثروات عليها أن تنظر لنفسها في المرآة لتأخد علما بحالها السياسي، الاقتصادي، الأخلاقي و الاجتماعي لعلها تستدرك ما ضيعته إن لم يكن الوقت قد فات! تعرف الدول و يقع الفرز بين الحقيقية منها و أشباهها عند اللحظات التاريخية و هذه إحداها. نشعر أننا مجرد دول أشباح في زمن التكنولوجيا و الفيروسات الشبحية. نخاف أن نتحول لمجرد فيروسات زائدة غير مرغوب فيها في هذا العالم. الإنسان و الأرض هي للدول التي تعرف ما تنجز و تفعل بهما. هنيئا لنا بفسادنا و إفلاسنا! الدولة هي الأرض، الشعب، الحكومة و القدرة على العيش داخليا و خارجيا. هذا لم يعد يكفي لتعريفها. يجب إضافة القدرة على الإنتاج و الإنجاز! الدولة العقيمة لا تستحق وصف الدولة لأن الدولة لغويا تحيل على التداول و الحركية. الدولة العقيمة هي لا دولة؛ لا وجود لها. نتوهم فقط أنها موجودة. أنا أصنع لقاحي؛ إذن أنا دولة موجودة!
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23
4 - Democrate الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 11:03
Chaque PEUPLE MÉRITE LES GENS QUI LE GOUVERNENT BASTA COUZI
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0
5 - ماركان الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 19:23
أعيش في أمريكا ولا أدري مدا سيفعلون لأنني لا اتابع الأخبار الأمريكية الا قليلا لأنني اتابع اخبار التلفزة المغربية ومنها اعرف كل شيء.عندي صديقة أمريكية تكلمت معها في شأن اللقاح فقالت إن الكثير من الناس لا يعرفون. هناك ارتباك وتخوف نضرا الاشاعات والتشكيك .اقول لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا واريد توجيه الشكر لقائد البلاد ملكنا العزيز محمد السادس نصره الله على المجهودات الجبارة في هذه المواقف الصعبة والخطيرة
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