24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:46
|08:17
|13:24
|16:00
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- العلاقات بين المغرب وموريتانيا .. التحرك الدبلوماسي وآفاق التعاون
- أقلام وقنابل.. !
- جريمة أم جناية في قوانين الشركات؟
- أطباء يحذرون من ألعاب الرماية المخصصة للأطفال
- فصائل الدم النادرة
مجلس الصحافة يناقش تأثير "كوفيد-19" على المقاولات الإعلامية (5.00)
جبهة "سامير": المغرب يخسر 100 مليون درهم شهريا بسبب خزّانات (5.00)
- الملك يأمر الحكومة باعتماد مجانية "تلقيح كورونا" لجميع المغاربة - (247)
- جيش الجارة الشرقية يتمسّك بعقيدة العداء للمملكة في نزاع الصحراء - (134)
- هل يُحْرج زعيم "بوديموس" سانشيز بملفّ الصّحراء خلال زيارة الرّباط؟ - (72)
- المغرب يلامس إنضاج شروط طرد "الكيان الوهمي" من الاتحاد الإفريقي - (72)
- خُمس المغربيات يؤيدن ضرب الرجل لزوجته عند الخروج بدون إذن - (67)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ماكرون يخطط لمناقشة عامة بشأن الشرطة والأمن
يخطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإجراء مناقشة عامة على مستوى البلاد في أعقاب سلسلة من الاحتجاجات الجماهيرية ضد عنف الشرطة وقانون الأمن المخطط له.
وأكدت مصادر في قصر الإليزيه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء أن مواطنين وممثلين من المجتمع المدني وقوات أمن والرئيس نفسه سيشاركون في مشاورات وطنية تبدأ من يناير .
وقالت المصادر إن المناقشات ستتركز على تدريب قوات الأمن وتصوير عمليات الشرطة والعلاقة بين الشرطة والمواطنين.
ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من الاحتجاجات التي شهدتها الأسابيع القليلة الماضية، وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن أكثر من 52 ألف شخص نزلوا إلى الشوارع في نهاية الأسبوع من بينهم خمسة آلاف في باريس.
ومن بين مطالب المحتجين إلغاء المادة 24 المثيرة للجدل من قانون الأمن المقترح، التي من شأنها أن تحد من الحق في التقاط تسجيلات الفيديو لضباط الشرطة.
وقالت الحكومة إنها ستعيد النظر في هذه المادة، لكن نشطاء يطالبون بإلغاء هذه الفقرة بالكامل.
وتشتمل مسودة القانون أيضا على عدد من الإجراءات المثيرة للجدل مثل توسيع المراقبة بالكاميرات من جانب الشرطة خلال المظاهرات والاستعانة بطائرات مسيرة.
وتقول الحكومة إن القانون المقترح سوف يحمي الشرطة بشكل أفضل.