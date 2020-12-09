الإمارات تقبل لقاح الصين ونسبة النجاعة 86 بالمائة

هسبريس- أ.ف.ب

أعلنت الإمارات، اليوم الأربعاء، تسجيلها رسميا لقاح شركة "سينوفارم" الصينية ضد فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن النتائج الأولية أظهرت فعاليته بنسبة 86%.

وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في بيان، إنها قامت بـ"مراجعة النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة التي أجرتها شركة 'سينوفارم سي إن بي جي'، حيث أظهرت تلك النتائج فعالية بنسبة 86% ضد الإصابة بفيروس كوفيد-19".

وبحسب البيان فقد "سجل الإقلاب المصلي معدل 99% من الأجسام المضادة المعادلة، و100% كمعدل وقاية من الحالات المتوسطة أو الشديدة من المرض".

وكانت الإمارات أجازت، في شتنبر الماضي، الاستخدام الطارئ للقاح من أجل استخدامه للعاملين في المجال الصحي.

وبدأت شركة سينوفارم الصينية العملاقة للأدوية المرحلة الثالثة للتجارب على اللقاح في الإمارات في يوليوز، بينما قال مسؤولون إماراتيون إن النتائج ايجابية حتى الآن.

وبات الكثير من اللقاحات المحتملة لفيروس كورونا المستجد في المرحلة الأخيرة، أو بصدد بدء هذه المرحلة الأخيرة، بينما يواصل الفيروس الانتشار حاصدا آلاف الأرواح يوميا.

وكان حاكم دبي رئيس حكومة الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تلقى الشهر الماضي جرعة من لقاح تجريبي لفيروس كورونا المستجد.