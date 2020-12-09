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559 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 12:55
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 559 حالة وفاة و26.190 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا ذكرت أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع إلى مليونين و 541.199 إصابة، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 44.718 حالة.
وتعافى 26266 شخصا من الإصابة أمس الثلاثاء؛ ليبلغ إجمالي المتعافين مليوني و 7792 حالة، بينما لا تزال هناك 488689 حالة نشطة في مختلف مناطقة البلاد.