تجارب على لقاح "فايرز" تسلب حياة 6 أشخاص

هسبريس ـ مُتابعة

نقل موقع "بوليتيكو" الأمريكي تقرير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الذي جاء فيه أن "أحد المشاركين في اختبارات لقاح 'فايرز' أصيب بالسمنة وتصلب الشرايين، وتوفي بعد 3 أيام من تناول الجرعة الأولى من العقار"، موضحا أن "المتطوع الثاني المتوفى أصيب بسكتة قلبية بعد 60 يوماً من الجرعة الثانية".

وأوضح التقرير ذاته أن "من بين المشاركين الذين تلقوا اللقاح توفي اثنان نتيجة نوبة قلبية وسكتة دماغية، فيما يجري تحديد سبب وفاة شخصين آخرين"، مضيفا أن "من بين المتوفين الستة 3 أشخاص تجاوزت أعمارهم 55 عاما".

وكان نيكولاي كريوتشكوف، عالم المناعة والخبير في تطوير وبحث وتسجيل الأدوية الروسي، قارن عيوب ومزايا اللقاح الروسي "سبوتنيك V" واللقاح الأمريكي-الألماني "فايزر" ضد فيروس كورونا.

وأُجريت المقارنة بين اللقاحين وفق معايير "الجودة والخصائص السريرية للقاح، والسهولة والتوافر في الإنتاج، والمواصفات القياسية والتخزين والنقل والسعر"، بالإضافة إلى مراعاة "القوة السوقية" للشركة المطورة، بما فيها سمعة المالك وموارده واتصالاته التي تحدد قدراته في الأسواق الوطنية والدولية، وفقا لما نقلته صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" المحلية.