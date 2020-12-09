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الرئيسية | خارج الحدود | تجارب على لقاح "فايرز" تسلب حياة 6 أشخاص

تجارب على لقاح "فايرز" تسلب حياة 6 أشخاص

تجارب على لقاح "فايرز" تسلب حياة 6 أشخاص
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 13:40

نقل موقع "بوليتيكو" الأمريكي تقرير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الذي جاء فيه أن "أحد المشاركين في اختبارات لقاح 'فايرز' أصيب بالسمنة وتصلب الشرايين، وتوفي بعد 3 أيام من تناول الجرعة الأولى من العقار"، موضحا أن "المتطوع الثاني المتوفى أصيب بسكتة قلبية بعد 60 يوماً من الجرعة الثانية".

وأوضح التقرير ذاته أن "من بين المشاركين الذين تلقوا اللقاح توفي اثنان نتيجة نوبة قلبية وسكتة دماغية، فيما يجري تحديد سبب وفاة شخصين آخرين"، مضيفا أن "من بين المتوفين الستة 3 أشخاص تجاوزت أعمارهم 55 عاما".

وكان نيكولاي كريوتشكوف، عالم المناعة والخبير في تطوير وبحث وتسجيل الأدوية الروسي، قارن عيوب ومزايا اللقاح الروسي "سبوتنيك V" واللقاح الأمريكي-الألماني "فايزر" ضد فيروس كورونا.

وأُجريت المقارنة بين اللقاحين وفق معايير "الجودة والخصائص السريرية للقاح، والسهولة والتوافر في الإنتاج، والمواصفات القياسية والتخزين والنقل والسعر"، بالإضافة إلى مراعاة "القوة السوقية" للشركة المطورة، بما فيها سمعة المالك وموارده واتصالاته التي تحدد قدراته في الأسواق الوطنية والدولية، وفقا لما نقلته صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" المحلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - samir الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 13:52
زربو بزااف على اللقاح ولكن الضغط كاين بزااف او كل يوم كايتزاد بزاااففف
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7
2 - mbote الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 13:52
وا فهم تسطا هي هادي، وا مابقينا فاهمين والو وا مابقينا عارفين والو وا عباد الله اش واقع واش بغيتو تسطيونا
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4
3 - سليم الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 13:53
"اللقاح الصيني آمن وفعال...". لا تعليق!
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2
4 - N.H الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 13:53
هذه فقط البداية أما النهاية غير الله يدير الخير و خصوصا مع اللقاح الصيني حدث و لا حرج
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6
5 - من خارج وجدة الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 13:54
خلق الله الإنسان في أحسن خلقة و فضله و كرمه وأحسن خلقه فلا داعي لللقاح لأنه لايزيد من عمر الإنسان لأن الله هو الذي يتكفل بالعمر و إذا جاء الأجل فإنه سيدرك الشخص و لو كان في برج مشيد حين داك لاينفع لا لقاح ولا وزارة الصحة
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6
6 - متطوع في المسيرة الخضراء الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 13:55
الأعمار بيد الله . والأسباب لايعلمها إلا الله .أما الدواء لقد جعل الله لكل داء دواء .
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