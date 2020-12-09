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295 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 14:55
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 295 حالة وفاة و 10223 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى مليون و72 ألف حالة، وإجمالي الوفيات الناجمة عن كورونا بلغ 51 ألفا و 212 حالة.
وأشار المصدر الحكومي نفسه إلى أن 5779 من المصابين في وضع صحي حرج، بينما تجاوز عدد المتعافين 765 ألف حالة حتى اليوم.