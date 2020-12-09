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بريطانيا تحذر مرضى الحساسية من "لقاحات كورونا‎"

بريطانيا تحذر مرضى الحساسية من "لقاحات كورونا‎"
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 15:33

حذر ستيفن بويس المدير الطبي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، اليوم الأربعاء، الأفراد الذين لديهم "تاريخ مرضي ملحوظ مع ردود الفعل الخاصة بالحساسية" من الحصول على لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لكورونا، بعدما ظهرت أعراض على شخصين ممن حصلوا على اللقاح.

وأوضح بويس، في بيان، إن مثل هذه التوصية المقدمة من "وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية" أمر اعتيادي.

"كما هو وارد في اللقاحات الجديدة، توصي وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، على أساس وقائي، من لديهم تاريخ ملحوظ من ردود الفعل التحسسية بعدم الحصول على اللقاح، بعد ظهور أعراض جانبية على شخصين لديهما تاريخ من ردود الفعل التحسسية أمس"، يزيد المصدر الذي أشار إلى أن المريضين يتعافيان بشكل جيد.

وتواصل وكالة تنظيم الأدوية مراقبة حالة من تلقوا اللقاح، الذي ثبت أنه فعال للغاية في الوقاية من الإصابة بمرض "كوفيد-19" التنفسي؛ الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وبدأت المستشفيات ومراكز توزيع اللقاحات في بريطانيا، أمس الثلاثاء، إعطاء اللقاح لكبار السن والعاملين في المجال الصحي في جميع أنحاء البلاد، لتصبح بريطانيا بذلك أول دولة تقدم اللقاح، الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك، ضمن برنامج وطني.

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