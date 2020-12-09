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كُتّاب وآراء
موريتانيا تعتزم الحصول على 20% من لقاح كورونا
قال رئيس الوزراء الموريتاني، محمد ولد بلال، اليوم الأربعاء إن بلاده ستحصل على 20 % من احتياجاتها من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مع مطلع العام المقبل.
وأوضح ولد بلال، في تصريح صحفي أدلى به بعد زيارة قام بها لمركز حجز المصابين بفيروس كورونا المستجد في العاصمة نواكشوط اليوم، أن بلاده اتخذت الإجراءات اللازمة للحصول على اللقاح.
وأشار إلى أن الأسبقية في اللقاحات ستكون للطواقم الطبية والمسنين والمصابين بأمراض مزمنة، والموظفين ورجال الأمن، وأكد إن وضع الوباء في البلاد "ما يزال تحت السيطرة" .
وسجلت موريتانيا خلال اليومين الماضيين أكبر نسبة إصابات ووفيات بسبب كورونا حيث توفي أمس ثلاثة أشخاص وأصيب 197 ، وتوفي أربعة أشخاص أول أمس الاثنين في أكبر حصيلة يومية منذ الإعلان عن تفشي الموجة الثانية من الفيروس في البلاد قبل أسبوعين.