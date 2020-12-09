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الرئيسية | خارج الحدود | "إدارة الغذاء" توضّح ملابسات "وفيات لقاح كورونا"

"إدارة الغذاء" توضّح ملابسات "وفيات لقاح كورونا"

"إدارة الغذاء" توضّح ملابسات "وفيات لقاح كورونا"
هسبريس - متابعة
الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 16:30

تفاعلا مع حالة القلق التي انتابت الكثيرين، إثر انتشار خبر وفاة 6 أشخاص خلال تجارب أجريت على لقاح "فايزر" و"بيونتك" المضاد لفيروس كورونا المستجد، علّقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام بكثرة، وبعثت رسالة طمأنينة للملايين ممن ينوون الحصول على التطعيم.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بحسب إفادة نشرتها صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، إن "الوفيات الستة لا علاقة لها باللقاح"، مضيفة أن "من بين من تمت تجربة اللقاح عليهم كانت هناك حالات مصابة بعدوى كورونا شديدة، حيث توفيت 6 حالات، 4 أشخاصا ممن تلقوا لقاحا وهميا، واثنان تم تطعيمهما باللقاح الحقيقي".

وبعدما شدّدت الهيئة على أنه "لا توجد حالات من الوفيات الست مرتبطة باللقاح"، قالت إنه "لا توجد مخاوف متعلقة بسلامة اللقاح، الذي حقق نسبة نجاح تتجاوز 90 بالمئة في التجارب السريرية".

وحسب البيانات التي قدمتها "فايزر" الأميركية و"بيونتك" الألمانية، تبدأ الاستجابة المناعية لمتلقي اللقاح بعد الجرعة الأولى، حيث تصل الحماية من فيروس كورونا إلى 88 بالمئة، ومع الحصول على الجرعة الثانية التي تعطى بعد 3 أسابيع من الأولى، تصل درجة الحماية إلى أكثر من 95 بالمئة.

وقالت إفادة إدارة الغذاء والدواء الأميركية إن "متلقي اللقاح يبدأون في إنتاج الأجسام المضادة لكورونا، خلال 10 أيام من حصولهم على الجرعة الأولى".

يُشار إلى أنه من المنتظر أن ترخص السلطات الأميركية اللقاح للاستخدام على نطاق واسع في الولايات المتحدة خلال أيام، أسوة ببريطانيا التي بدأت بالفعل حملة تطعيم الثلاثاء، كأول دولة في العالم تقدم على هذه الخطوة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - متتبع بامعان الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 16:43
لا شيء ولا جديد عن تلقيح الدول السباقة للوباء والدواء .
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5
2 - سعيد الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 16:44
خلاصة القول أن لقاح كورونا ما زال قيد الدرس ومن الخطورة الإسراع في تطعيم الناس باللقاح قبل التأكد من جدوائيته ومن خطورة تأثيره على الصحة.
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9
3 - متتبع الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 16:45
قبل التلقيح كل الوفيات بسبب كورونا وبعد التلقيح سوف تصبح كل الوفيات ليست بسبب كورونا هكذا هي الحياة
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4 - azinour الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 16:48
اتمنى من المغاربة الاحرار ان لا ينصاعو وراء الشائعات التي تدين اللقاح .واتمنى من كل مغربي حر ان يتقدم لاخد اللقاح .قليلا من التفكير ان اول الملقحين هم الجيش والدرك والشرطة والاطباء والممرضين سؤال لماذا الخوف والتشكيك ? كمغربي حر اشكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس على طيبته واخلاقه وحرسه على ابناء شعبه الذين يبادلونه الحب والاحترام ادام الله عليه نعمة الصحة والعافية شكرا جلالة الملك
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5 - مهتم الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 16:53
بالظبط غدا الخميس ستجتمع FDA food and drug administratiin للشروع في الترخيص للقاح Pfizer
ِكندا حجزت مسبقا اللقاح
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