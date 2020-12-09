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الرئيسية | خارج الحدود | كندا تعطي الضوء الأخضر لاستخدام "لقاح فايزر"

كندا تعطي الضوء الأخضر لاستخدام "لقاح فايزر"

كندا تعطي الضوء الأخضر لاستخدام "لقاح فايزر"
هسبريس- أ.ف.ب
الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 21:49

أعطت كندا الأربعاء الضوء الأخضر للقاح فايزر/بايونتيك المضاد لكوفيد-19، بعد أيام قليلة من مصادقة بريطانيا عليه ما جعلها أول دولة تصرّح باستخدامه وتباشر حملة تلقيح.

وقالت وزارة الصحة في بيان "اليوم، حققت كندا إنجازا بالغ الأهمية على صعيد مكافحة كوفيد-19 عبر المصادقة على أول لقاح مضاد لكوفيد-19".

وأكدت وزارة الصحة في بيان أن مراجعة للقاح أظهرت أنه يستوفي "المعايير الصارمة للسلامة والفاعلية والجودة للاستخدام في كندا".

وكان رئيس الوزراء جاستن ترودو أعلن الإثنين أنه سيتم تسلم 249 ألف لقاح في دجنبر مع وصول أولى الشحنات إلى 14 موقعا في أنحاء كندا اعتبارا من الأسبوع المقبل، على أن يبدأ تلقيح المواطنين بعد يوم أو يومين.

وسيكون عمال الرعاية الصحية والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس ومن بينهم المسنين، في مقدمة الأشخاص الذين سيتم تلقيحهم.

وقال ترودو إنه بحلولدجنبر 2021، سيكون جميع الكنديين تلقوا اللقاح.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - السايسي سلاوي الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 21:54
أتمنى للعالم لقاح بتوفيق وإن لله وإن إليه راجعون
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2 - كورونا الجامعية الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 22:06
مراجعة للقاح أظهرت أنه يستوفي "المعايير الصارمة للسلامة والفاعلية والجودة للاستخدام في كندا". هل قامت وزارة الصحة بتفتيش و مراجعة اللقاح الصيني أم أن الصحة العامة لا تستحق ذلك؟ ليس لدينا الإمكانيات العلمية و المختبراتية للمراجعة! علينا إغلاق الجامعات! هي ملهية بالتحرش، الإديولوجيا الفارغة و الزبونية و المحسوبية. هذا هو كورونا ديال بصح!
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3 - سرعة اللقاح في المغرب وكندا الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 22:33
وقال ترودو إنه بحلول دجنبر 2021، سيكون جميع الكنديين تلقوا اللقاح.. وعدد سكان كندا يقارب عدد سكان المغرب والمغرب سيلقح شعبه في ثلاثة أشهر وكندا G8 في عام كامل
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