562 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، تسجيل 562 حالة وفاة و 27.927 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا ذكرت أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع إلى مليونين و 569.126 إصابة، وارتفعت الوفيات إلى 45.280 حالة.

ووفق الإحصائيات الرسمية نفسها فقد تعافى 25.877 شخصا من الإصابة أمس الأربعاء، ليبلغ إجمالي المتعافين مليونين و33.669 حالة.