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562 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
الخميس 10 دجنبر 2020 - 11:55
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، تسجيل 562 حالة وفاة و 27.927 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا ذكرت أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع إلى مليونين و 569.126 إصابة، وارتفعت الوفيات إلى 45.280 حالة.
ووفق الإحصائيات الرسمية نفسها فقد تعافى 25.877 شخصا من الإصابة أمس الأربعاء، ليبلغ إجمالي المتعافين مليونين و33.669 حالة.