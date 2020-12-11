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الرئيسية | خارج الحدود | غوغل: ساكنة شمال إفريقيا مشغولة بالباك والوباء

غوغل: ساكنة شمال إفريقيا مشغولة بالباك والوباء

غوغل: ساكنة شمال إفريقيا مشغولة بالباك والوباء
هسبريس من الرباط
الجمعة 11 دجنبر 2020 - 11:44

كشفت شركة "غوغل" المواضيع التي تصدرت البحث ضمن دول شمال إفريقيا، ومنها المغرب والجزائر وتونس، سنتي 2019 و2020، مشيرة إلى أن فيروس كورونا والأسئلة المرتبطة به كانت لها الحصة الأكبر في عملية البحث الأكثر رواجا.

معطيات حصرية صادرة عن "غوغل"، حصلت عليها هسبريس، أكدت الجزائريين والتوانسة بحثوا بشكل مشترك عن كلمة كورونا فيروس، في المرتبة الأولى، وكورونا فيروس نصائح في المرتبة الثانية؛ في حين جاءت نتائج الباكالوريا 2020 ثالثة في الجزائر، و"باك ويب" بالنسبة لتونس.

من جهة ثانية بحث الجزائريون في المرتبة الرابعة عن الاستقلال ثم دوري أبطال أوروبا، ومقابلة منتخب الجزائر لكرة القدم مع زمبيابوي، ومسلسل لاكاسا دي بابل، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بالإضافة إلى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، ونايك 2020.

أما التوانسة فبحثوا في المرتبة الرابعة عن لاعبة التنس أنس جابر، والممثلة درة زروق، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا، ثم العيد الوطني لتونس، ورولانغاروس، إضافة إلى أعراض كورونا و"غوغل كلاسروم".

جدير بالذكر أن في المغرب كانت كورونا والتعليم وكرة القدم المواضيع الأكثر رواجا، إذ كشفت معطيات "غوغل" تصدر منصة التلميذ TICE والمنصات التعليمية الأخرى، مثل "توجيهي" و"كول سكولز"، قائمة عمليات البحث الرائجة.

المعطيات الرقمية كشفت بخصوص فيروس كورونا وما يرتبط به أنه في ظل محاولات الأفراد التأقلم مع الواقع الجديد بحث الكثير من المغاربة عن نصائح حول الفيروس، والحجر المنزلي، وأعراض وإحصائيات كوفيد 19.

من جهة ثانية كان حب كرة القدم وفقا لغوغل ملحوظا، إذ كانت مباراتا سبيزيا أمام يوفنتيس، وديبورتيفو آلافيس أمام برشلونة، ضمن عمليات البحث الأكثر رواجا، معتبرا أن التقرير حذف المحتوى غير المناسب، إلى جانب الأسئلة المتكررة لاستخلاص نتائج تعكس جانبا من تجارب واهتمامات المغاربة لهذا العام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مغربي قح الجمعة 11 دجنبر 2020 - 11:58
"معتبرا أن التقرير حذف المحتوى غير المناسب". اذن تقرير كاذب .
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2
2 - إلى الحاج غوغل الجمعة 11 دجنبر 2020 - 11:59
ونسي غوغل شيئا مهما جدا ألا وهو أن شمال افريقيا مشغول كذلك بالنساء هل وضعن الحجاب أو لا ومن لم تضعه يجوز اغتصابها كما يحرض على ذلك بعض المكبوتين في اليوتيوب.تجده هو نفسه لا يلبس اللباس الشرعي اللذي أمره به الاسلام هو كذلك من تغطية صدره حتى المنكبين ولبس سروال فضفاض حتى لا يبين جهازه التناسلي منفوخا بكل وضوح تحت سروال جنس ضيق أو شورط ضيق ولكن لا يروا إلا المرأة هل لبست جحجابها الشرعي أما هو إن لم يلبسه فلا مشكلة لديه.نصيحة الحاج غوغل من مغربي يريدك ان تسلط الضوء على هذا الموضوع كذلك
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-7
3 - Momo الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:00
رسميا : غوغل تحذف الخط الوهمي الذي يقسم المغرب من على خرائطها مباشرة بعد اعتراف امريكا بصحرائنا.
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