دبي تطلق بطاقة السعادة لاستقبال زائري الإمارات

هسبريس - متابعة

أطلقت دبي "بطاقة السعادة للسياح" التي ستمكن السيّاح القادمين عبر منافذ الإمارة من الحصول على بطاقة خصومات مجانية، تمكنهم من الاستمتاع بالعروض الترويجية والحصرية التي يقدمها شركاء "بطاقة السعادة" أثناء فترة إقامتهم في الإمارة، وذلك "تأكيداً لنهج دولة الإمارات العربية المتحدة في توفير كافة المعطيات التي تضمن للزوار إمضاء عطلة ممتعة وعلى قدر كبير من التميز".

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أنه "سيتم منح هذه البطاقة للسائح تلقائياً عند وصوله إلى منصات الجوازات في مطار دبي الدولي، حيث يتوجب عليه استخدام هاتفه النقّال لمسح الرمز الشريطي لتحميل تطبيق السعادة من متجر 'أبل' أو 'آندريود'، ومن ثم إدخال رقم جواز السفر وتاريخ الوصول ليتمكن من الدخول إلى التطبيق الذكي"، مضيفا أن العمل بالبطاقة ينتهي مع مغادرة السائح الدولة؛ "على أن يتم منحه بطاقة جديدة في كل زيارة يقوم بها ضيفاً مُكرماً إلى دولة الإمارات عبر منافذ إمارة دبي".

وقال اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: "أطلقنا اليوم بحضور سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، بطاقة السعادة للسياح التي ستوفر لزوار دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، وإمارة دبي بشكل خاص، باقة من الخدمات والخصومات الحصرية لمختلف الجهات التجارية والخدمية، ضمن العديد من القطاعات، ليستمتعوا بإقامتهم في دبي، مدينة السعادة، في ترجمة لنهج الإمارة في توفير تجربة استثنائية وسعيدة لزوارها منذ لحظة وصولهم إلى مطار دبي الدولي وحتى مغادرتهم".

وأضاف المتحدث ذاته أن "دولة الإمارات عموماً وإمارة دبي بشكل خاص تتمتع بمكانة مرموقة كأحد المقاصد السياحية الهامة على مستوى المنطقة والعالم، وذلك لما تمتلكه الدولة من مقومات جذب متعددة، في ضوء نجاح نموذجها الاقتصادي ومتانة قطاعها السياحي، والقدرة على الاستفادة من المتغيرات لضمان سلالة واستمرارية الأعمال".

وأشار مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي إلى أن "جاذبية دولة الإمارات لا تقتصر على السياحة فقط، بل تمتد إلى ما تتمتع به من أمن وأمان واستقرار مجتمعي وازدهار اقتصادي وبنية تحتية لوجستية ورقمية، جعلتها من أفضل الوجهات المُفضّلة للسفر والإقامة".

وورد ضمن البلاغ أن القطاعات المتوفرة ضمن برنامج بطاقة السعادة للسائح تشمل خدمات المركبات، والسياحة والسفر، والتقنيات والاتصالات، والمطاعم، وخدمات الصحة والجمال، ومراكز التسوق والأزياء، وخدمات البنوك والمصارف والمؤسسات الاستهلاكية.

وتتسم البطاقة بالعديد من المميزات التي تخدم السائح، ومنها سهولة التعرف على موقع العروض وسهولة الاطلاع عليها، وتقييم العروض وتدوين الملاحظات، فضلا عن سهولة التصنيف والبحث عن العروض الحصرية ضمن القطاعات المشار إليها.