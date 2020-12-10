السودان يسحب 3548 جنسية إبان حكم البشير

هسبريس - أ.ف.ب

سحب السودان 3548 جنسية منحت بالتجنس إبان حكم عمر البشير، الذي أطيح به في أبريل 2019.

وكتبت وزارة الداخلية السودانية على حسابها على "تويتر": "أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وبتوصية من وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي ادريس، قرارا بالرقم 521 وقضى القرار بسحب الجنسية بالتجنس وإسقاط أسماء من قرارات سابقة وتوجيهات سابقة من رئاسة الجمهورية بمنح الجنسية بالتجنس عن 3548" شخصا.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار جاء على خلفية "تقارير طبية أو أمنية سالبة (بشأن هؤلاء الأشخاص) أو لأنهم حصلوا عليها بما يخالف القواعد القانونية للحصول على الجنسية بالتجنس".

وذكرت وسائل الإعلام السودانية أن الغالبية العظمى ممن سحبت منهم الجنسية هم عرب، ولا سيما سوريون.

وتحدثت تقارير إعلامية، في أوقات سابقة، عن حصول مواطني دول عربية على الجنسية السودانية بطرق غير قانونية؛ مثل دفع ما يوازي عشرة آلاف دولار لمقربين من الرئيس السابق للحصول على جواز سفر سوداني.

كما ألغى البرهان قراراً أصدره البشير بإعفاء السوريين من الحصول على تأشيرة لدخول الأراضي السودانية.

وقالت الوزارة إن البرهان أصدر قراراً يلغي القرار الصادر سنة 2001، الذي قضى بإعفاء تأشيرات الدخول للسوريين. وأضافت أنه، وفقا للقرار الجديد، سيتوجب على السوريين الحصول على تأشيرة دخول مسبقة.

ويعيش حوالي 150 ألف سوري في السودان، أغلبهم في العاصمة السودانية الخرطوم. وقد جاء هؤلاء المهاجرون بعد اندلاع النزاع في سوريا في 2011. وشكلت الخرطوم بالنسبة لكثيرين محطة قبل التوجه إلى بلد آخر.