الأمم المتحدة تؤكد عدم تغيير موقفها حيال الصحراء

هسبريس- أ.ف.ب

أكد الناطق باسم الأمين العام لأمم المتحدة الخميس أن موقف أنطونيو غوتيريش لم يتغير حيال الصحراء بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالسيادة المغربية على هذه المنطقة.

وقال ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحافي اليومي إن "غوتيريش "يرى أنه لا يزال بالإمكان التوصل إلى حل على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي".