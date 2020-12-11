مصر تثني على "اتفاق السلام" بين المغرب وإسرائيل‬

هسبريس من الرباط

رحبت جمهورية مصر العربية باستئناف الاتصالات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، مشيدة بالخطوة الإستراتيجية بين البلدين، آملة أن يسهم القرار في إحقاق السلام والأمن في المنطقة العربية.

وقال عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية المصرية، في "تدوينة" له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تابعت باهتمام بالغ التطور المهم بشأن اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية".

وأضاف الرئيس المصري: "أثمن هذه الخطوة المهمة باعتبارها تحقق مزيدا من الاستقرار والتعاون الإقليمي في منطقتنا".