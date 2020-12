هل يستطيع الرئيس الجديد بايدن التعايش مع يسار الحزب الديمقراطي؟

هسبريس من الرباط

وهناك قضايا أخرى تنتظر "بايدن" تهم الهندسة الدستورية والقانونية المؤطرة للحقل السياسي بالولايات المتحدة الأمريكية، يستعرضها الوزير السابق في مقال له حول قدرة جو بايدن على التعايش مع يسار الحزب الديمقراطي.

وهذا نص المقال:

وصول "جون بايدن" إلى الحكم لم يأت صدفة، جاء نتيجة ديناميكية متعددة المحاور، انطلقت من مشروع ساهمت فيه مجموعة من القوى تنتمي للحزب الديمقراطي، لكنها تختلف في مقاربة الإشكالات المطروحة. العديد من المتتبعين للشأن الأمريكي يرون أن الرئيس الجديد مطالب بخلق نوع من التوازن بين البحث عن إيجاد شروط لطمأنة الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الكوني، من خلال إعادة الاعتبار للتعاون متعدد الأطراف، ثم المساهمة الفعلية في مواجهة جائحة كرونا، مع الانخراط في تعاون جدي لإيجاد أجوبة للقضايا المتعلقة بالتغييرات المناخية، بالإضافة إلى إعطاء نفس لاقتصاديات العالم لما بعد الجائحة، وبين تدبير انتظارات قواعد الحزب الديمقراطي التي يرجع لها الفضل في الانتصارات الانتخابية التي تحققت سواء في سنة 2018 أو في الاستحقاقات الرئاسية الأخيرة، من هنا يطرح السؤال الجوهري: كيف سيتعايش الرئيس "بايدن " مع يسار حزبه؟ هذا الأخير حسب المختصين والمتتبعين، بدأ يتقوى في السنوات الأخيرة بخطاب يميل إلى مرجعيات اليسار الاشتراكي.

وجوه ومنظمات تصطف على يسار الحزب الديمقراطي

وجوه عديدة محسوبة على التيار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي، من بينها "اليزابيت وارين" (Elizabeth warren) التي بدأت مشوارها بمساهمات أكاديمية ما بين سنتي 1981 و1985، أهمها الدراسة التي أنجزتها حول الأسباب التي تؤدي إلى الإفلاس المالي والتجاري، والتي اعتبرت آنذاك بمثابة مرجعية لفهم الصعوبات التي تعاني منها الطبقات الوسطى الأمريكية في مواجهة لوبي القروض المالية، حسب تعبيرها.

في سنة 2000، أنجزت "وارين" بحثا آخر، ركزت فيه على العوامل التي تؤدي إلى هشاشة هذه الفئات، منها المرض وفقدان الشغل وارتفاع نسبة الطلاق. من هنا، اقتنعت بضرورة الربط بين الاجتهاد المعرفي لفهم هذه الظواهر الاجتماعية، وبين الانخراط في ديناميكية سياسية قادرة على إعادة التوازن للمجتمع الأمريكي.

وجدت "وارين" الجواب في الانخراط في الحزب الديمقراطي. ترشحت لانتخابات 2012 وحصلت على مقعد في مجلس الشيوخ نائبة على "ماسا سوسيت". طيلة حملتها الانتخابية، كانت تردد خطابا وجد صدى في أوساط الحزب الديمقراطي، وكذلك لدى شرائح اجتماعية عانت من عولمة اقتصادية أدت إلى انهيار قطاعات صناعية وخدماتية عديدة، هذه الأخيرة لم تستطيع منافسة الانفتاح على اقتصاديات آسيا، لا سيما الصين، لاحظت أن متوسط مساهمة المستخدمين في التغطية الصحية تضاعف خلال 20 سنة الماضية بـ 3.9% ليصل إلى 501 دولار للشهر.

هذا الارتفاع حسب "وارين"، يدفع بثلث المقاولات التي يقل عدد مستخدميها عن 200 فرد إلى عدم تقديم تغطية صحية لعمالها، في حين إن كثيرا من الشركات الكبرى تعتمد على عقود شغل مؤقتة. أرقام صادمة روجتها في لقاءاتها الإعلامية والحزبية، عندما أشارت إلى أن 28 مليون أمريكي لا يتوفرون على التغطية الصحية، وأن 44 مليونا يتوفرون على تغطية لا تلبي إلا ثلثي حاجيات التطبيب، مضيفة أن 60% من الأمريكيين معدل ارتفاع أجورهم لم يتعد 28% على امتداد 35 سنة، بالرغم من أن اقتصاديات أمريكا عرفت انتعاشا مستمرا خلال عشر سنوات متتالية.

"إليزابيت وارين" أكدت أن الحزب الديمقراطي مسؤول كذلك عن هذه الوضعية الاجتماعية للطبقات الوسطى الأمريكية، بالرغم من أنه كان دائما مسنودا من طرف أقوى النقابات خلال كل الاستحقاقات الانتخابية، مستدلة بتجربة الرئيس "أوباما" ومعه كاتب الدولة في الخزينة آنذاك "تيموتي كانتر"، عندما فضلا ضخ ملايين من الدولارات لإنقاذ البنوك، دون أدنى مبادرة تجاه 9 ملايين من الأسر الأمريكية التي فقدت مساكنها ما بين 2008 و2015.

وجه آخر من اليسار المتواجد داخل الحزب الديمقراطي، "بيرني ساندرس" (Bernie Sanders) الذي استطاع منافسة "هيلاري كلينتون" في الانتخابات الداخلية سنتي 2015 و2016، بدأ مشواره السياسي 1981، حيث انتخب ثلاث مرات عمدة على مدينة صغيرة لا يتعدى عدد سكانها 42 ألف نسمة تسمى بيرلانتن (Burlington)، في سنة 1990 استطاع الوصول إلى مجلس النواب الأمريكي، وفي سنة 2006 أنتخب في مجلس الشيوخ، عرف بمرافعاته دفاعا عن العمال والطبقات الوسطى، يعبر علانية عن انتمائه لليسار الاشتراكي، مما يجر انتقادات جمة على الحزب الديمقراطي من طرف الجمهوريين، الذين ينعتونه بحامل لأفكار كاسترو وتشافيز، إلا أن المؤرخين والمختصين في الحقل السياسي الأمريكي يرون في "بيرني ساندرس" امتدادا لحركة يسارية عمالية أميركية هي "Le socialist Party Of America" التي من رموزها "أوجين ديبس" (Eugene Debs)، الذي ترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية مرات متعددة، وحصل في انتخابات 1920 على مليون صوت بالرغم من تواجده آنذاك رهن الاعتقال بتهمة تحريض الأمريكيين ضد الخدمة العسكرية، إبان الحرب الباردة اختفت الاتجاهات اليسارية خوفا مما كان يعرف بحملة "ما كارتي"، التي كانت تعتبر كل أمريكي له قناعات يسارية هو عميل للمعسكر الشرقي.

في مقابل ذلك، ظلت بعض الوجوه الفكرية والثقافية تحمل على عاتقها مهمة الدفاع عن أفكار اليسار مثل "مكاييل هارنتون" (Michael Harrington) من خلال منظمة "Democratic Socialists Of Amirica". الأزمة المالية لسنة 2007 شكلت منعطفا لبروز جيل جديد متشبع بالقناعات اليسارية ذات النفس الاجتماعي مثل "باسكار سنكرا" الذي أسس سنة 2010 مجلة "جاكوبان" التي تحولت بسرعة إلى فضاء للنقاش بين الأمريكيين، هذه الحركة الجنينية انتقلت مع مرور الوقت إلى تنظيمات ميدانية برزت بشكل لافت خلال الاستحقاقات الداخلية للحزب الديمقراطي سنة 2016، مدعمة "بيرني ساندرس". هذا الأخير أقنعها بضرورة تقديم مرشحين للانتخابات على المستوى المحلي، مما حرر مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية التي كانت تخفي انتماءها اليساري مثل "سانتيا نكسيون" (Cynthia Nixon) المشهورة بدورها في مسلسل "سيكانت دو سيتي" (The City Sexand)، التي ترشحت للانتخابات الداخلية للحزب الديمقراطي لمنصب حاكم مدينة نيويورك وحصلت على 34% من الأصوات، منافسة بذلك أبرز المرشحين "أندريو كيامو".

حسب المتتبعين، "بيرني ساندرس" الذي ربح المعركة الأيدولوجية داخل الحزب الديمقراطي تحول في الاستحقاقات الأخيرة إلى طرف غير قابل للتجاوز، منافسا "إليزابيت وارين" التي أحدثت بدورها رجة إعلامية وسياسية بمقترحات أحرجت الاتجاهات التقليدية داخل الحزب الديمقراطي.

ما هي مقترحات اليسار داخل الحزب الديمقراطي لاسترجاع ثقة الأمريكيين في العمل السياسي؟

أول الملفات التي ستشكل امتحانا صعبا للرئيس "جون بايدن"، هو إشكالية التغطية الصحية، فالديمقراطيون، لا سيما الجناح المحسوب على اليسار، متشبثون بمشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب الأمريكي منذ 2003 المسمى " ميدي كار فور أول" الذي يقترح إلغاء كل تأمينات التغطية الصحية الخاصة لصالح تغطية موحدة تدبر بشكل مباشر من طرف الحكومة الفيدرالية، معتبرين مشروع "أوباما" الذي وفر التغطية الصحية لأكثر من 20 مليون أمريكي غير كاف.

الملف الثاني متعلق بمنظومة التعليم العمومي الأمريكي الذي لعبت فيه المدرسة العمومية دور المصعد الاجتماعي بالنسبة للطبقات المتوسطة. فحسب "ساندريس" وكذلك "وارين"، فإن النسق التعليمي العمومي الأمريكي يعاني من مشاكل عديدة تهم أساسا ضعف التعليم ما قبل الأولي، الذي يبدأ متأخرا مع نقص حاد في دور الحضانة، مما يدفع العديد من الأمهات إلى التضحية بعملهن والبقاء في المنازل للتكلف بأبنائهن ما دام أنهن لا يتوفرن على إمكانيات مالية للتوجه للتعليم ما قبل الأولي الخصوصي، زد على هذا أن التعليم العالي بشقيه العمومي والخصوصي عرف ارتفاعا كبيرا في رسوم التسجيل في العقد الأخير، مما نتج عنه بروز مديونية تثقل كاهل الطلبة، وصلت إلى 1600 مليار دولار. "وارين" تقترح إلغاء ثلتي الديون المتراكمة على الطلبة الأمريكيين، مع مجانية التسجيل في التعليم العمومي ثم خلق مدارس للتعليم ما قبل الأولي ابتداء من سن 3 سنوات، مع فرض ضريبة تقدر نسبتها بـ 2% على كل من يتجاوز دخلهم 50 مليون دولار لتمويل هذه المشاريع.

هناك قضايا أخرى تنتظر "بايدن" تهم الهندسة الدستورية والقانونية المؤطرة للحقل السياسي بالولايات المتحدة الأمريكية، أول ما يتبادر إلى ذهن المتتبعين للشأن المؤسساتي الأمريكي في هذا المجال هو الجمود الذي أصبح يتسم به الجسم التشريعي في واشنطن، نظرا للانقسام الحاصل نتيجة تموقع الحزبين وسيطرة كل منهما على إحدى الغرف التشريعية، هذا الوضع انعكس سلبا على العمل التشريعي في السنوات الأخيرة، 3% فقط من مشاريع القوانين تتحول إلى قوانين قابلة للتطبيق، هو أقل ما كان عليه الوضع التشريعي خلال الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.

غياب التوافقات الكبرى بين الحزبين راجع إلى غياب توازنات كان من ورائها منتخبون من الحزبين، متشبعون بثقافة الوسط والاعتدال، زد على هذا المواجهات بين الحزبين التي أصبح يتحكم في تأطيرها الإعلام الذي يحرك الشارع الأمريكي خلال مناقشة القضايا الكبرى والحساسة، مما ينعكس سلبا حسب المختصين على المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية، فمثلا عندما وافقت إدارة "أوباما" في 14 يوليوز 2015 على الاتفاق النووي مع إيران، هذا الأخير تمت محاربته قبل توقيعه، مما اضطر ساكن البيت الأبيض إلى عدم طرحه على موافقة مجلس الشيوخ مقتصرا على موافقة الجهاز التنفيذي، مما سهل المأمورية على خلفه "ترامب" للتخلص من الاتفاق بقرار يلغي الالتزامات الأمريكية السابقة.

الشيء نفسه بالنسبة لاتفاق باريس حول المناخ، بحيث اضطر "أوباما"، نظرا لغياب أغلبية في مجلس الشيوخ، للموافقة على الاتفاق كجهاز تنفيذي دون أن يكون ملزما للولايات المتحدة الأمريكية. الملاحظة الرئيسية هنا هي أن رؤساء الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة أصبحوا يتجنبون طرح الاتفاقيات الكبرى للمصادقة التشريعية خوفا من رفضها، مما ينعكس سلبا على موقع أمريكا كقوة عظمى، مقتصرين على التوقيع كجهة تنفيذية.

انطلاقا من كل ما ذكرناه سابقا، هل سيتشبث الرئيس "بايدن" بمشروع القانون المقدم من طرف الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب في 3 نونبر 2018 المسمى "the Act For people" الذي يسعى إلى تبني بعض الإصلاحات التي تمس المنظومة القانونية في جوانبها الانتخابية. مشروع هذا القانون لم يتعد الغرفة الأولى مادام أن الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ترفضه رفضا مطلقا.

من النقط التي يدافع عنها الحزب الديمقراطي، إشكالية التقطيع الانتخابي الحالي الذي يسمح، بحسب الحزب، بالتحكم في بعض الدوائر الانتخابية، مع تجنب المحكمة العليا الأمريكية النظر في بعض الملفات المعروضة عليها في هذا المجال خوفا من اتهامها بالتحيز السياسي لجهة على حساب جهة أخرى. مشروع القانون المقدم من طرف الديمقراطيين يقترح جعل التقطيع الانتخابي من اختصاص لجنة مستقلة تضم أعضاء ينتمون للحزبين، وليس في يد المنتخبين المحليين كما هو الحال اليوم في جزء كبير من الولايات المتحدة الأمريكية.

بالإضافة إلى هذا، هناك إشكالية كثلة الناخبين الكبار التي تعرف بدورها نقاشا ساخنا، لا سيما وأن فشل "هيلاري كلينتون" وقبلها "ألبير أرنولد ألغور" في الانتخابات الرئاسية راجع بالأساس إلى عدم حصولهما على أغلبية أصوات الناخبين الكبار، بالرغم من فوزهما بغالبية أصوات الاقتراع الرئاسي المباشر.

إشكالية تمويل الانتخابات تطرح هي الأخرى بحدة، هناك من يعتبر نظام التمويل الحالي يمس باستقلالية العملية الانتخابية عن طريق الضغط غير المباشر على المرشحين، لذلك فجزء من الحزب الديمقراطي يطالب بمراجعة قرار المحكمة العليا الصادر في 2010 الذي لا يضع في نظره مسافة ما بين استقلالية الحقل الانتخابي ماليا، وبين مصادر التمويل التي لا حد أدنى لها. "إليزابيت وارين" إنتقدت بقوة قانون التمويل الانتخابي الذي يمنح مكانة قوية للوبيات الاقتصادية وغيرها، مما يجعلها طرفا غير مباشر في العملية التمثيلية. لتجاوز ذلك، "وارين" و"ساندريس" توجها في الاستحقاقات الأخيرة نحو الأفراد رافضين مساهمات الشركات والمقاولات.

بين الأفرو أمريكيين وقضايا الهجرة ملفات شائكة في الانتظار

معروف أن قواعد الحزب الديمقراطي تكونت تاريخيا من شريحتين أساسيتين، هما السود الأمريكيون ثم الفئات الشعبية التي ارتبطت بالحزب في الثلاثينات من القرن الماضي، لا سيما بعد نجاح الخطة الاقتصادية "نيو ديل" التي قادها الرئيس الديمقراطي "فرونكلين روزفيلت". بعد ذلك، توافدت على الحزب شرائح أخرى مدافعة عن الأقليات الإثنية أو مساندة لقيم جديدة في مقابل الاتجاهات المحافظة.

حضور الأفرو أمريكيين ضمن يسار الحزب الديمقراطي برموز لها وزن مثل "كمالا هاريس" (Kamala Harris) التي اختارها "بايدن" لتكون نائبة له، فبالرغم من أن أصولها ليست أفرو أمريكية، ذلك أن والدتها من هند التامول وأباها من جامايكا، وزوجها أمريكي يعتنق الديانة اليهودية، هي إذن حسب المتتبعين نموذج يجسد العيش المشترك كما يطمح إليه غالبية الأمريكيين، ترعرعت في أحياء السود الأمريكيين ودرست في جامعة هوارد (Howard) بواشنطن، المعروفة بحضور كبير للطلبة الأمريكيين السود، كانت لها مواقف مساندة للمسلمين في أمريكا إبان الحرب على "داعش"، تعتبر المهاجرين مساهمين أساسيين في تنمية الاقتصاد الأمريكي، طالبت في مرات متعددة بإصلاحات تمس العدالة الجنائية، حجتها في ذلك معطيات الواقع اليومي، فالعنف ضد السود في نظرها تعدى بعض الحالات المعزولة، وأصبح شبه ظاهرة معتادة، بحيث ارتفعت حسب "هاريس" نسبة السجناء السود ومعهم من هم من أصول إسبانية إلى أكثر من 60% بالرغم من أنهم لا يشكلون إلا 29% من ساكنة الولايات المتحدة الأمريكية.

فيما يخص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، فشرائح الأفرو الأمريكيين في غالبيتهم لا يتوفرون على إمكانيات مالية؛ ففي سنة 2016، متوسط الثروة المالية عند الأمريكيين هو 171 ألف دولار، عشر مرات أكثر من معدل الثروة عند الأفرو أمريكيين التي لا تتجاوز 17 ألف دولار. 62% منهم دخلهم أقل من 40 ألف دولار.

ما يدعم هذه المعطيات تقرير صادر عن مجموعة تفكير "Think Thank" التابع لمؤسسة "بروكينغ" (institution Brooking) التي وقفت عند دراسة سكن الأمريكيين السود، فبمجرد حيازة عقار في المناطق المعروفة بكثافة الأفرو أمريكيين، يفقد هذا السكن 48 ألف دولار من قيمته الأصلية في السوق، لذلك وحسب الدراسة، فإن مبلغ 156 مليار دولار هو ما فقده الأمريكيون السود عندما يقصدون السوق لإعادة بيع منازلهم.

لمواجهة هذه الأوضاع، يسار الحزب الديمقراطي يقترح على "بايدن" خلال ولايته المقبلة، مشروع مارشال لصالح الأفرو الأمريكيين، أطلق عليه برنامج "دوكلاص" (Douglass)، تذكيرا بالزعيم التاريخي "فريديرك دوكالاص" (Frederick Douglass) قائد انتفاضات محاربة العبودية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال القرن التاسع عشر.

المشروع يتضمن إصلاحات تمس منظومة العدالة الجنائية، ومنظومة الصحة ثم مجال التعليم، بالإضافة إلى خلق صندوق خاص لدعم المقاولين السود.

بموازاة هذا المشروع، طرحت فكرة تعويض الأفرو أمريكيين التي لها جذور تاريخية تعود إلى سنة 1917 عندما رفع جزء ممن عانوا من مرحلة العبودية دعوى قضائية قصد الحصول على تعويض من مداخيل القطن لكن بدون جدوى. وفي سنة 1995، ذوو الحقوق من هذه الفئة طالبوا بتعويضات أمام المحكمة العليا الأمريكية، هذه الأخيرة رفضت الدعوى مركزة في دفوعها على مبدأ الحصانة السيادية للدولة (L’ummunité Souveraine de l’état).

في هذا الموضوع، "بايدن" سيكون أمام تنظيم قوي يعرف بـ "National Coalition Of Blacks For Reparations In America" الذين فضلوا الاشتغال ما بين سنتي 1989 و2017 على الواجهة البرلمانية في محاولة لاستصدار قانون لخلق لجنة من مهامها البحث عن آليات توافقية لتعويض الأفرو أمريكيين. تقود هذه الحملة ممثلة "تيكساس" في البرلمان الأمريكي "شيلا جاكسون لي" (Shella Jackason Lee) التي أعادت طرح مشروع القانون المسمى "H.R40" المرفوض من طرف غالبية الأمريكيين، بحيث أظهر استطلاع للرأي أنجزته شركة كالوب في يوليوز 2019 أن 67% من الأمريكيين لا يحبذون فكرة التعويض.

ملف آخر محرج "لبايدن" هو 11 مليونا من الأجانب في وضعية غير قانونية، ضغط حركة "دريميرز" (Dreamers) التي تحظى بعطف داخل الحزب الديمقراطي، بحيث يصل عدد منخرطيها إلى أكثر من 600 ألف شخص، مهددين بالطرد في أي لحظة، ما دام أنهم استجابوا لنداء الرئيس السابق "أوباما" عندما طلب منهم التسجيل في برنامج "D A C A" دون تسوية وضعيتهم.

بقي أن نشير إلى أن حمى الانتخابات لم تنته بعد في الولايات المتحدة الأمريكية؛ ففي 5 دجنبر الماضي انتقل الرئيس "ترامب" شخصيا إلى ولاية جورجيا قصد تقديم الدعم لمرشحين جمهوريين في انتخابات مجلس الشيوخ. أهمية هذه المحطة تكمن في طبيعة المرشح الديمقراطي المعروف في أوساط الحزب بشخصيته الكاريزماتية، إنه القص "رافييل وارنوك" (Raphael Warnock) المدافع عن الحقوق المدنية للسود الأمريكيين، بالإضافة إلى أن هذه الانتخابات التي ستجرى في 5 يناير المقبل هي حاسمة للحزبين؛ ففي حالة فوز الديمقراطيين بالمقعدين سيتحول مجلس الشيوخ إلى أغلبية لصالح الرئيس "بايدن" ما دام أن نائبته "كمالا هاريس" لها الحق بقوة الدستور الأمريكي في التصويت لصالح حزبها في حالة تساوي المقاعد بين الحزبين.

رسالة قوية أخرى بعثها الرئيس المنتخب "بايدن" للرأي العام الأمريكي حول خياراته الاستراتيجية الكبرى عندما قرر، حسب وسائل إعلامية عديدة، تعيين الجنرال "لوييد أستين" (Lloyd Austin) وزيرا للدفاع، وهو بالمناسبة أول شخصية أفرو أمريكية تحظى بمنصب قيادة أقوى جيوش العالم.

(*) وزير سابق، عضو مركز الدراسات الديبلوماسية و الإستراتيجية بباريس