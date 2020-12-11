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كُتّاب وآراء
هجوم انتحاري يسفر عن سقوط مصابين في روسيا
نقلت وكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء عن مصدر أمني قوله إن انفجارا، نفذه انتحاري على الأغلب، وقع أمام مبنى الأمن الاتحادي جنوبي روسيا.
وبحسب المصدر الأمني فإن الانفجار، الذي وقع قرب بلدة "تشاي شيركيسيا"، أسفر حتى اللحظة عن إصابة شخصين على الأقل؛ جرى نقلهما لمستشفى قريب.
وأضاف: "وفقا للمعطيات الأولية فإن منفذ الانفجار، وهو رجل مجهول، قتل على الفور .. وجرى تطويق المكان وبدأت إجراءات إزالة الآثار والتحقيقات"
وبحسب المعلومات المتوفرة فإن الشخص المجهول الذي فجر نفسه عند مدخل جهاز الأمن الاتحادي ربما يكون منتميا لإحدى الجماعات المتطرفة.
وقال مصدر آخر للوكالة: "اقترب الرجل قبل الانفجار من مجموعة مسؤولين أمنيين، عند مدخل مبنى الأمن الاتحادي، وفجر نفسه وهو يهتف بعبارة الله أكبر".