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الرئيسية | خارج الحدود | هجوم انتحاري يسفر عن سقوط مصابين في روسيا

هجوم انتحاري يسفر عن سقوط مصابين في روسيا

هجوم انتحاري يسفر عن سقوط مصابين في روسيا
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:30

نقلت وكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء عن مصدر أمني قوله إن انفجارا، نفذه انتحاري على الأغلب، وقع أمام مبنى الأمن الاتحادي جنوبي روسيا.

وبحسب المصدر الأمني فإن الانفجار، الذي وقع قرب بلدة "تشاي شيركيسيا"، أسفر حتى اللحظة عن إصابة شخصين على الأقل؛ جرى نقلهما لمستشفى قريب.

وأضاف: "وفقا للمعطيات الأولية فإن منفذ الانفجار، وهو رجل مجهول، قتل على الفور .. وجرى تطويق المكان وبدأت إجراءات إزالة الآثار والتحقيقات"

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن الشخص المجهول الذي فجر نفسه عند مدخل جهاز الأمن الاتحادي ربما يكون منتميا لإحدى الجماعات المتطرفة.

وقال مصدر آخر للوكالة: "اقترب الرجل قبل الانفجار من مجموعة مسؤولين أمنيين، عند مدخل مبنى الأمن الاتحادي، وفجر نفسه وهو يهتف بعبارة الله أكبر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - سين الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:44
كل معتنقي الديانات الأخرى وهم أكثر من 6 ملايين هادئون متعايشون ومتسامحون. إلا المتطرفون المسلمون يقتلون المسلم وغيره.
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2 - عزيز الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:56
تبارك الله أنعم وأكرم على مسلمي آخر الزمن اللذين يلوون عنق الآيات للشباب غريزتهم الإجرامية الدموية وعندما يلومهم الغرب عن ارهابهم هذا يقولون لا نحن لسنا ارهابيين بل الغرب هو الارهابي.متى نتخلص من هذا الارهاب يالله ونعيش مثل سائر البشر بسلام
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3 - سعيد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:59
يمكن المسلمين لو طالوا حتى المريخ فسوف يفجرونه ولكن الحمدلله اللذي أبعده عنهم بملايين الكيلومترات وإلا أصبح هو كذلك في خبر كان
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4 - مصطفى الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:01
خلاصة القول المسلمون لن يهنأ لهم بال حتى يذمروا العالم بأسره وفعلا بدؤوا في تذميره شيئا فشيئا منذ زمان
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5 - مهتم جدا الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:02
الله اكبر اصبح يقوله كل البشر اضافة الى المسلم . ولاشك ان الفاعل متطرف من ديانة اخرى اتخذ كلمة الله اكبر مطية لتوريط المسلمين ، ويريدون ان يطفؤوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون
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