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الرئيسية | خارج الحدود | الولايات المتحدة توافق على استخدام "لقاح فايزر"

الولايات المتحدة توافق على استخدام "لقاح فايزر"

الولايات المتحدة توافق على استخدام "لقاح فايزر"
هسبريس - أ.ف.ب
السبت 12 دجنبر 2020 - 11:40

أعطت الولايات المتحدة مساء الجمعة موافقتها على استخدام لقاح فايزر/بايونتيك لمكافحة وباء كوفيد-19، ممهدة الطريق أمام بدء حملة تلقيح واسعة النطاق في كل أنحاء البلاد، فيما وعد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بأن أول جرعة ستكون خلال "أقل من 24 ساعة".

بضغط من ترامب لتسريع منح التصريح الطارىء، أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (اف دي أيه) في رسالة أنها أعطت موافقتها على استخدام اللقاح.

وبذلك تصبح الولايات المتحدة سادس دولة تعطي موافقتها على اللقاح الذي تصنعه شركة فايزرـ بايونتيك الأميركية الألمانية، بعد بريطانيا وكندا والبحرين والسعودية والمكسيك. ويفترض أن تعطي وكالة الأدوية الأوروبية موافقتها بحلول نهاية ديسمبر.

ورحب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بهذا النبأ بشريط قصير على تويتر قائلا: "اليوم حققت بلادنا معجزة طبية".

وأضاف "بدأنا بالفعل في إرسال اللقاح إلى كل ولايات البلاد"، مشيرا إلى أن "أولى عمليات التلقيح ستتم في أقل من 24 ساعة".

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