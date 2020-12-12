24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/12/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:2013:2616:0118:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "جبهة البوليساريو" تصاب بالسعار وتتمسك بالقتال (5.00)

  2. ترامب يحفّز الأوروبيين لفتح قنصليات جديدة في الصّحراء المغربية (5.00)

  3. أمريكا تستعد لإعلان عشرات المشاريع الاستثمارية بالصحراء المغربية (4.00)

  4. بوريطة: استئناف العلاقات مع إسرائيل قرار سيادي .. وزيارتي ممكنة (4.00)

  5. نشطاء أمازيغ يصفون علاقات المغرب وإسرائيل بالنصر التاريخي (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | "الصين تعيد عزل مدينة بعد رصد إصابة بـ"كورونا

"الصين تعيد عزل مدينة بعد رصد إصابة بـ"كورونا

"الصين تعيد عزل مدينة بعد رصد إصابة بـ"كورونا
هسبريس - أ.ف.ب
السبت 12 دجنبر 2020 - 13:55

فرضت الصين إغلاقا في مدينة بشمال البلاد وأطلقت حملة فحوصات واسعة النطاق في مدينة أخرى، وهما قريبتان من الحدود الروسية بعد رصد إصابة بفيروس كورونا المستجد في كل من هاتين المدينتين.

في دونغنينغ أصيب رجل في الاربعين من العمر يعمل في الميناء بينما في سويفينهي أصيب عامل في التاسعة والثلاثين من العمر في منطقة تجارية للاستيراد والتصدير، كما أوضحت السلطات.

تعزو الصين بانتظام حالات الإصابة الجديدة في الاونة الاخيرة الى الواردات.

وأعلنت سلطات دونغينيغ أنها وضعت المدينة في "وضع يشبه زمن الحرب" حيث تم وقف كل وسائل النقل وبات يتعين على كل شخص يرغب في مغادرة المدينة تقديم فحص يعود الى الساعات ال24 الماضية ويثبت انه لا يحمل الفيروس.

وأغلقت المدارس ولم يعد بامكان المطاعم الا تقديم خدمة التوصيل. في المناطق الأكثر عرضة للخطر يسمح لشخص واحد فقط من كل منزل بالخروج مرة كل يومين لمدة ساعتين كحد أقصى للتبضع.

وفي سيويفينهي التي لم تقرر فرض اغلاق، أطلقت حملة فحوصات واسعة النطاق تستكمل في غضون ثلاثة أيام.

وقد نجحت الصين التي ظهر فيها الفيروس لاول مرة في نهاية 2019، الى حد كبير في احتواء الوباء لكنها تسجل بين الحين والاخر حالات إصابة في مدينة أو أخرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.