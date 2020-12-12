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كُتّاب وآراء
الجزائر تحذّر من "زعزعة أجنبية" للاستقرار بالبلاد
حذرت الجزائر، السبت، مما سمتها "عمليات أجنبية" تهدف إلى زعزعة الاستقرار، متحدثة عن إسرائيل في أعقاب اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء، وقرار عودة العلاقات بين المغرب واسرائيل.
وقال رئيس الوزراء عبد العزيز جراد إن هناك "تحديات تحيط بالبلاد"، مشيراً إلى وجود تهديدات على حدود البلاد التي "وصل إليها الكيان الصهيوني".
وتحدث جراد عن وجود عمليات أجنبية "تريد ضرب استقرار البلاد"، مشيراً إلى "دلائل" مرتبطة بما "يحدث على كل حدودنا"، وذلك خلال مؤتمر لإحياء الذكرى الستين للتظاهرات الوطنية خلال حرب الاستقلال (1954-1962).
وهذه أول ردة فعل رسمية جزائرية على الإعلان المفاجئ، الخميس، من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، وقرار استئناف العلاقات مع إسرائيل حليفة واشنطن.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (150)
إنتهى الكلام
- البقرة ضربت والثور ادداوه ماليه-
(مثل مغربي )
هذا درس من جلالة الملك محمد السادس سيبقى خالدًا في ذاكرة الأجيال الحاضرة والقادمة
حفظ الله ملكنا
النصر والمجد لجنودنا البواسل.
قريبا سنطالب باراضينا في الصحراء الشرقية و تندوف.
ومن جهة أخرى ماذا يوجد على حدودكم مع المغرب ؟بل وفوق أراضيه التاريخية؟
لم يبق كثير من الوقت ليقول ماكرون الحقيقة عن الأراضي المقتطعة من المغرب،عقابا له على نصرة جبهة التحرير..
وذاك بحول الله حبل آخر .
الحق أبلج يا هذا ،فحاولوا تغيير سياستكم..العالم يتغير من حولكم.
مرحبا باسرءيل وصحقا للجزاءر
ان الشعب المغربي يرحب بإخواننا وأصدقاءنا الأمريكيين ولأسرائيليين في بلدهم الثاني
ونبغض كل مسؤول جزائري حاقد على الشعب المغربي وأصدقائه
على النظام الجزائري ان يفهم أن مصلحته مع المغرب وليس ضد المغرب وان ايوائه للعصابات والمرتزقة يزيد فقط من العداوة والبغضاء بين البلدين وان المغرب حسم اختياراته الاستراتيجية والمغرب وحده من يتحمل مسؤولية اختيارته.
متى كانت ومنذ أن خلق الله الأرض دولة اسمها الصحراء الغربية؟متى كان هناك شعب اسمه الشعب الصحراوي؟هم مغاربة مثلنا لهم نفس الحقوق من طنجة إلى الكويرة الغالية.
والا بمنطق الساسة الجزائريون ومرضهم وعقدتهم التي هي اسمها المغرب الشامخ الشريف، اينما كانت صحراء فهي دولة وبالتالي وبمنطق الجزائر العدوة ستكون عشرات الدول أو أكثر في الصحاري في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وبالضبط بالصحراء بالجزائر مثلا ستكون هناك على الأقل 3 دول.
ثم وهل تعرف تاريخ المملكة المغربية وشعبها .ان المغرب كان مملكة منذ القرون وحدوده كانت تمتد حتى واد السينغال ولكن اطماع الاستعمار واطماع الأعداء مثل العدوة الجزائر كانت تريد أن تبتر من اراضيها وهو ما سنقوم به لاسترجاع الصحراء الشرقية من الدولة العدوة.
على المغرب اغتنام الفرصة التاريخية و انهاء النزاع المفتعل من طرف واحد . وسحب كل المقترحات السابقة التي طرحها المغرب.
خمسة عقود وانتوما تجريو بالغالي والنفيس باش اتزعزعو الاستقرار انتاع المغرب اوربي ما وفقكمش ادعيناكم لله عز وجل هو اللي ياخد فيكم الحق،
أربع عقود ملي اتكون إتحاد المغرب العربي على يد المرحوم الحسن الثاني، وانتوما اتحاربوه باش ميكونش وابغيتو تخلقونا دويلة مكونة من مرتزقة اتيتم بهم من جميع جنسيات افرقيا، والعالم كامل شاهد على عملكم في المنطقة،لاكن الدي اقوله لك يا السي اجراد يومكم قادم لا محالة،
وآلله عز وجل ،يمهل ولا يهمل،
ولا تحسبن ان الله غافلا عما يعمل الظالمون إنه ياخرهم إلى يوم تشخص فيه الابصار صدق الله العظيم
قولي دولة وحيدة يقصدها من ضاقت به سبل العيش في بلاده ظل الأنظمة الشمولية ، هل هي روسيا؟ الصين؟ كوبا؟
الكل يقصد العالم الحر، النرويج، السويد، الدانيمارك، الولايا المتحدة، فرنسا، بريطانيا!! و حتى إسرائيل، رغم مساوئها! و رغم مساوء العالم الحر، فهو يضل جنة بالمقارنة مع الأنظمة التي تعيش في القرن 21 و عقلية السبعينات
هدف العسكر في الشقيقة الجزائر هو تصريف الأزمات إلى الخارج للبقاء في الحكم، ربما بداء الحراك يعود للشوارع
السادس ملك المغرب الذي يسعى دائما الى تضامن عربي الى التعاون بين الاشقاء المغتربين دائما يكررها في خطاياه .الف تحية إلى المغرب والى ملك المغرب.
اين كانت دبلوماسياتكم المتعنتة لما مد الملك محمد السادس يده لطي صفحات الماضي والخلافات الضيقة مند 1999 وقبلها الحسن التاني رحمه الله لبداية بناء المغرب العربي بشهادة كل الدول وبناء اقتصادي كبير
اليوم تغيرت الاو ضاع سياسيا بمنطق رابح رابح
المغرب حسم القضية نهائيا نتمنى لكم ان تستفيقو من سباتكم وغروركم رغم فوات الأوان
و السلام !!
اسراءيل ادا بغات حاجة منهم متلقاش مشكل. الحركي كتار عندهم وماشي مستغرب الموساد هو لعطا السم للمرحوم تبون.
بلا روايد بلا مزوط. رمة كرة لشعب بش العب ويتلها .هدي سنة ملي انتخب تبون راءس اشدار والو مقابل
عيل المورتازيقة قطاع الطريق الشعب كيموت بكورونا وانا الجزاير احسن منضومة صحية فالعالم .
هاجسه هو تقدم المغرب على كل الاصعدة .
واما ما يتعلق بعلاقات مع اسرائل فإن اليهود اخوة لنا و دائما معنا اقتصاديا وسياسيا .
ونحن لا نعتدي على الجار مهما بلغ حقده و عداوته لنا
بززاف عليهم المغرب يبقاو حاضيينو .
- ملايين الجزائريين عاطلين عن العمل،
السبب هو : المغرب.
- الجزائر بذون رئيس منذ مايقارب سبع سنوات،
السبب هو : المغرب.
- المواطن الجزائري يجد صعوبة في العثور على مواد غذائية أساسية،
بينما عساكر فرنسا المتحكمين نهبوا ثروات الشعب الجزائري و أفقروه،
السبب هو : المغرب.
- وقعت حادثة سير في بجاية،
السبب هو : المغرب.
- عثرت بغلة في تاسيلي،
السبب هو : المغرب.
- الجزائر تعاني الجفاف و نذرة الأمطار،
السبب هو : المغرب.
يعني بهلوانات الحكومة الجزائرية يفضحون أنفسهم و يُظهرون أنفسهم للشعب الجزائري أنهم مُخترقون من كل الجهات من طرف المغرب الذين يعزون إليه أنه السبب في كل المصائب الذاخلية التي تعيشها الجزائر !!
قمة الإستحمار و الإستغباء للشعب الجزائري الذي لا يزال عساكر فرنسا يُشغِلونه ب بُعبُع المغرب حتى لا يهتم بمشاكله العويصة !
الذي يهدد الجزائر صراحة هم العصابات التي تسيرها و ليس المغرب و إسرائيل و الكائنات الفضائية.
الشعب الجزائري يستحق حُكمًا مَدنيا يُنقذه من عصابة عساكر فرنسا الذين حولوا الجزائر إلى أُضحوكة إقليمية لا وزن لها لا سياسيا ولا آقتصاديا و لا دبلوماسيا !
مؤسف جدا !
انتهت لعبة الصحراء والآن سيصورون سيناريو آخر وهو خطر اسرائيل ههه..
انكشفت الجزائر للعالم.
اغبياء.
المغاربة ناس طيبون مسالمون يصلحون دائما ذات نفسهم ويتسامحون .الآن يبنون وطنهم بكل اتحاد وتسامح ولا ينتظرون دروسا فاشلة في كتب عتيقة أدت بأهلها للخراب والهلاك والتخلف وأساطير الكفاح المسلح وما شابه ذلك.
الكل يعمل الآن في المغرب وراءقائد حكيم حفظه الله لتحقيق اللذي الأفضل وكرامة المواطن فلنتعاون وندعو بالهداية للجميع.
الشعب الجزائري مثل كل شعوب الأرض يريد الخبز والحرية والعيش الكريم.. أما الشعارات الفارغة فقد بطل سحرها في زمن القرية العالمية المندمجة .
أما بخصوص التطبيع مع اسرائيل فهذه كلمة حق أريد بها باطل إذ أن موقف المغرب بخصوص القضية الفلسطينية ثابت لا رجعة فيه واسألوا الفلسطينيين قبل أن تسألوا أنفسكم .
واذا كان عندكم حل آخر أعطوه لنا
مادا فعلتم لاجل القضية الفلسطينية مجرد التطبيل والكلام ولم تساعدونهم بدنار اما التطبيع مع اسرائيل سيخدم القضية الفلسطينية انشاء الله اما انتم يا كبرانات الجزائر فلا احد في العالم يريد ان يمد لكم يده كانما يدكم فيها الجدام الله يستر و موتوا بغلكم.
قوموا بإعادة صياغة الدستور.....لبوا مطالب الحراك........أطلقوا سجناء الرأي ..تعاونوا مع جيرانكم و أخوانكم العرب...وسترون كيف ستصبح الامور...
العالم يتغير وأنتم لا زلتم على نفس الخطاب العدائي....