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الرئيسية | خارج الحدود | الجزائر تحذّر من "زعزعة أجنبية" للاستقرار بالبلاد

الجزائر تحذّر من "زعزعة أجنبية" للاستقرار بالبلاد

الجزائر تحذّر من "زعزعة أجنبية" للاستقرار بالبلاد
هسبريس ـ متابعة
السبت 12 دجنبر 2020 - 13:40

حذرت الجزائر، السبت، مما سمتها "عمليات أجنبية" تهدف إلى زعزعة الاستقرار، متحدثة عن إسرائيل في أعقاب اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء، وقرار عودة العلاقات بين المغرب واسرائيل.

وقال رئيس الوزراء عبد العزيز جراد إن هناك "تحديات تحيط بالبلاد"، مشيراً إلى وجود تهديدات على حدود البلاد التي "وصل إليها الكيان الصهيوني".

وتحدث جراد عن وجود عمليات أجنبية "تريد ضرب استقرار البلاد"، مشيراً إلى "دلائل" مرتبطة بما "يحدث على كل حدودنا"، وذلك خلال مؤتمر لإحياء الذكرى الستين للتظاهرات الوطنية خلال حرب الاستقلال (1954-1962).

وهذه أول ردة فعل رسمية جزائرية على الإعلان المفاجئ، الخميس، من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، وقرار استئناف العلاقات مع إسرائيل حليفة واشنطن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (150)

1 - segrouchniahmed السبت 12 دجنبر 2020 - 13:51
خوف الجزائر على مصالحها . وهي التي لعبت الدور الخفي في مغربية الصحراء و عرقلت مغربيته. فالان صح الصحيح يا اعداء الوحدة المغربية
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2 - Ahmed chakir السبت 12 دجنبر 2020 - 13:51
les responsables algeriens ne sont pas du tout intelligent
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3 - anidahanan السبت 12 دجنبر 2020 - 13:51
الصحراء مغربية وستبقي مغربية الى ان يرث الله الارض وما عليها وعاش مليكنا والله يطول في عمرو ويبقي فوق روؤسنا
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4 - محمد لعيوني السبت 12 دجنبر 2020 - 13:51
وهل نسيت الكيان الدي زرعتموه لازيد من نصف قرن للمساس باستقرارنا
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5 - اسماء السبت 12 دجنبر 2020 - 13:51
غايبقاو يظاربو ديما هادشي ماغايحبسش حنا والجزائر فصراع و المستفد فهادشي هو اسرائيل
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6 - hassan السبت 12 دجنبر 2020 - 13:52
انتم من جعل الصهيونيين على حدودكم بسياستكم الفاشلة التي تتبنى الانفصال في بلادنا .كن كنتو رجال وبعدتو منا منطبعوش ولكن انتم من بدا وانتضرو القادم انشاء الله اسوء بالنسبة لكم
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7 - Mounir السبت 12 دجنبر 2020 - 13:52
كولشي عاق بكم ياحكام الجزائر توهمون شعبكم بتربص العدو وليس هناك عدو سواكم للشعب الجزائري الشقيق. حقيقة اخبث نظام في العالم هو النظام الجرثومي الجزائري
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8 - مديحة السبت 12 دجنبر 2020 - 13:53
الصحراء في مغربها و المغرب في صحرائه
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9 - سمحمد المانيا السبت 12 دجنبر 2020 - 13:53
ايوا انتما الجزائر كتقولو حنا اكبر قوة اقليمة ايوا وريونا حنة ليديكم.... شفتو المغرب علاش قادر غير بالفن غادي يسد عليكم الابواب من جميع الجهات لن تفع انداك خردة روسيا... تكبركم غادي يخرج عليكم.. شكرا لاسرائيل وامريكا ومرحبا بكم في الصحراء المغربية الكبرى.
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10 - هشام من سويسرا السبت 12 دجنبر 2020 - 13:53
انتم من تركتم المغرب يعترف باسرايل ،ماذا عساي ان اقول حسبنا الله ونعم الوكيل في الجارة ،دفعتو دولة من الدول العربية الى التطبيع ، لو كنا امة واحدة وبلد واحد لما تجرء الغرب على تقسيمنا ،
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11 - ahmed السبت 12 دجنبر 2020 - 13:53
سبحان الله اشريف ، امريكا عتارفات بالصحرى = زعزعة استقرار المنطقة، الجزاير كتمول مرتزقة بالمال و السلاح فوق الاراضي الجزائرية = دنيا هانية تقرير المصير ، اودي مشكل البوايزاريو ولا جزائري اكبر منه مغربي ، وحلتو في مرتزقة مسلحيم وسط بلادكم ، الله يهديكم
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12 - صحراوي السبت 12 دجنبر 2020 - 13:54
المغرب سيؤمن حدودكم لازعزعة الاستقرار ولهم يحزنون لا تخافون انتم أشقائنا أحنا معكم ملكا وشعبنا كونو على يقين
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13 - نورالدين السبت 12 دجنبر 2020 - 13:55
أسأل الله عز وجل أن يهديكم ، لتقبلوا يد المغرب الممدودة، وأن تكفوا على زعزعة أمنه واستقراه.
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14 - FOUAD OUJDA السبت 12 دجنبر 2020 - 13:55
لدي سؤالين لبلاد الجراءر الدي ينشرون ويتبججون بكون روسيا ضد قرار ترامب وما الى دلك : عندما جددت المغرب وروسيا اتفاقية الصيد.البحري وشملت المياه الجنوبية للمملكة يعني الصحراء . اليس هدا اعتراف ضمني بمغربية هده المناطق من طرف روسيا ؟ ثانيا بلاد الخراءى تفتخر باقامة علاقات مع مجوس ايران ومعروف عنهم سبهم وشتمهم للانبياء والخوض في عرض الصحابيات هل سبق لاسراءيل ان شتمت رسولا او نبيا ؟ ثم هل الدولة الفلسطينية لا تقيم علاقات واتفاقيات مع اسراءيل ؟ بل واقتصادها يعتمد كليا على اسراءيل . من غير الشعارات اطلب من امثال المدعو الصادق ان يعطوني شيءا واحدا مهما كان صغيرا قدمته الجزاءر لفلسطين طبعا لا شيء باستثناء شعارات الستينيات . يتحدثون عن التطبيع والخيانة مادا تسمون علاقتكم بفرنسا التي تستهزء من الرسول الكريم (ص ) . خلاصة القول المغرب فاز نهاءيا بالصحراء ولكن انتم ايضا فزتم بمرتزقة البوزبال الدين يلتصقون بمؤخراتكم الى ابد الابدين . وناسف لكم على خسارة 1500 مليار دولار من اجل لا شيء قمة البلادة
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15 - متوقع السبت 12 دجنبر 2020 - 13:55
لجؤوا للشعارات الرنانة للعب على أوتار مشاعر الشعب المغلوب على أمره وسيقولون يجب اﻹلتفاف حول السلطة والجيش ﻷن الجزائر القوة اﻹقليمية المستهدفة من المروكصهيونية ووووو والشعب سوف يصدق والجنراﻻت سوف ينفسون الصعداء.
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16 - محمد من الناظور السبت 12 دجنبر 2020 - 13:55
اذن وعلي الجزائر ان تعلن حالة الاستنفار علي كامل حدود ترابها بفعل استنجاد من طرف النظام المغربي الامبرالي الرجعي المغربي بالعدو الصهيوني الي شمال افريقيا
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17 - مواطن السبت 12 دجنبر 2020 - 13:55
يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون
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18 - لحسن السبت 12 دجنبر 2020 - 13:56
الجزائر هي التى تزعزع الاسقرار مند ما يقارب 45 سنة اما المغرب فيده ممدود للمغرب العربي من شماله الى جنوبه ولكن الجزائر لا تريد الخير للمغرب ايتها الجزائر ان كنتي دولة مسلمة تحبي فلسطين وتريدي الخير للمغرب اعترفي بالصحراء المغربية وساندي الحكم الداتي الدي قدمه المغرب من هنا نعرف بأنكم لاتريدون زعزعة المنطة كما تقولون ان المغرب لايزعزع إلا من زعزعه
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19 - said السبت 12 دجنبر 2020 - 13:56
rien de nouveau, ce sont les memes phrases que le regime algerien repete depuis 1962, que le pays est visès vu ses positions de principes, des ennemis partout et blablabla, le regime algerien est en grave difficultè a perdu la bataille contre le maroc et s'est isolè au niveau regional , africain arabe et mondial, a perdu la legitmitè interne...il ne sait plus quoi faire, donc comme ses habitudes il tente de surfer sur une question interne du maroc pour tenter de construire une sorte de consesus interieur perdu pour toujours
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20 - مغربي حر السبت 12 دجنبر 2020 - 13:56
كل الإخفاقات للنضام الجزائري التي يواجهها مع شعبه و دبلوماسيته و جيشه يحاولون تلفيقها للمغرب (نتوما لي حاضين المغريب دار المغرب فعل واش داها فيكم ) المملكة المغربية الشريفة تشتغل في صمت على مستقبلها وانتم تعلموا ولو قليلا
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21 - hamid السبت 12 دجنبر 2020 - 13:57
أولا لا أحد يهدد الجزائر وإنما نظرية المؤامرة لتخدير الشعب. وإذا كان ذلك صحيحا فمن المسؤول؟ من صرح بأنه يمكنه إكتساح المغرب في 10 ايام ومن استعرض عضلاته بصواريخ الإسكندر وهي أكبر تهديد للمنطقة؟ ومن صنع كيانا إنفصاليا يهدد المنطقة كلها في حرب مفتوحة؟ القدافي تسبب في تخريب ليبيا وكابرانات الجزائر يريدون تخريب الجزائر وهذا لا نريده للشعب الجزائري.
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22 - yassine السبت 12 دجنبر 2020 - 13:57
ليس هناك تهديد للحدود الجزائر ياعزيزي . ولكن هناك تهديد لحدود الجنرالات
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23 - مغربي حر السبت 12 دجنبر 2020 - 13:57
صفعة قوية تلقتها الجارة العدوة التي لازالت لم تستفق من أثر الصدمة. المغرب سائر في طريق التنمية على كل المستويات ولا يولي أي اهتمام للأعداء الذين ينبحون وراء القافلة..
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24 - مجيد السبت 12 دجنبر 2020 - 13:57
هل يمكن مثلا للسيد الوزير الدولة الشقيقة ان ينطق كلمة امريكي او الكيان الامريكي هههه لمادا ثم تعويضها بالكيان اليهودي او الإسرائيلي . لمادا لم يتم إستدعاء السفير الأمريكي بالجزائر او الجزائري بامريكا للتشاور . حلل و ناقش !!
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25 - hassan السبت 12 دجنبر 2020 - 13:58
فلسطين لها علاقات دبلوماسية و اقتصادية و أمنية و استخباراتية مع دولة إسرائيل مند سنوات .
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26 - saadsaber السبت 12 دجنبر 2020 - 13:58
زعزعة الاستقرار ديال بصح هي اي درتو لينا نتوما منذ عقود
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27 - Majid Amsterdam السبت 12 دجنبر 2020 - 13:58
انتهت حكاية ملف الصحراء المغربية و هذا ما كنا بحاجة اليه. الان بعد اعتراف اقوى دولة بالعالم بمغربية الصحراء انتهت احلام الجزائر. الله الوطن الملك و تحية لكل مغربي و الله يكون فالعون لكل خائن.
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28 - rachida السبت 12 دجنبر 2020 - 13:59
السلام عليكم.وهل هذا الوزير لن يحذر الجزائر التي تريد فعلا زعزعة المنطقة ككل بي تجييشها المرتزقة والارهابيين وقطاع الطرق اللذين يريدون زعزعة استقرار المغرب أما المغرب بزاف عليكم.فهو عكسكم يريد لم شمل المنطقة لا تشتيتها كما تفعلون أنتم وخير دليل الإخوة الاشقاء اللذين ساعدهم المغرب في لم شملهم وذلك باعتراف العالم كله عكس ما تفعل الجزائر في شق صفوفهم ضدا في المغرب.يجب أن يصنف كذلك مسؤولي الجزائر وجنيرالاتهم ضمن قائمة الارهابيين وليس فقط مرتزقتهم البوليزبال.بالمناسبة هل جهزتم الكرسي المتحرك لبوتفليقة لي يجلس عليه كبيركم فور خروجه من المستشفى لأنه اكيد سيصاب بشلل نصفي عندما يسمع بانتصارات الدبلوماسية المغربية عوض أن يخرج متعلق من كورونا.جهزوه له لأنه لن يقوى على الوقوف طويلا.انها الصدمة يا سادة.هي من تتكلم
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29 - Hami64 السبت 12 دجنبر 2020 - 13:59
العب غيرها, انتم من يزعزع منطقةالمغرب الكبير طيلة 45 سنة, وتريدون محاصرة المغرب, لكن هيهات وقف لكم المغاربة الاشاوش بالمرصاد, حتى وصلتم الافلاس بخسرانكم المال على المرتزقة, عوض النهوض ببلدكم الحديث النشئة هي الجزائر .
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30 - مواطن السبت 12 دجنبر 2020 - 13:59
تا شكون مسوق ليكم يا جار السوء لولا حقدكم وتيرهيشكم لكنت بيخير الشعوب متحدة ونكمل بعضنا البعض داكشي لي عطانا الله نعطيوكم منو ونفس الشيء بالنسبة لكم ولكنكم مجرمون..
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31 - عدول السبت 12 دجنبر 2020 - 13:59
نفس الأسلوب المستعمل دائما من اجل توجيه الشعوب الى مايريده الحكام: استعمال عبارة اسرائيل أو المؤامرات الصهيونية، حتى يقنع حكامُ الجزائر الشعبَ الجزائري ان الحرب في الصحراء هي ضد العدو الصهيوني هههههه. مثلما فعلوا عندما طردو المغاربة في 1975 كذبوا على الشعب الجزائري وأقنعوه أن أولئك يهود مغاربة متعاونين مع اسرائيل هههه
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32 - هههههه السبت 12 دجنبر 2020 - 13:59
هذا تعليق يسمى تصدير المشاكل الداخلية نحو إسرائيل عبر المغرب.شريط قديم لا معنى ولا قيمة له. أليس من الاجذر أن تقطع الجزائر علاقاتها مع الولايات المتحدة مثل ما فعلت من ساحل العاج ؟ أين الكبرنات ؟ أم أنهم منشغلون حول المناصب في غياب الرءيس الغائب اصلا.
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33 - Moghrabi in السبت 12 دجنبر 2020 - 13:59
الذي حدث واوجعه هو و الطغمة العسكرية الجاثمة على صدور الشعب الجزائري ولم يذكره هو اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء. هذا هو المستجد الذي ضربهم في مقتل.
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34 - hhachem السبت 12 دجنبر 2020 - 14:00
نعم نفس الاسطوانة المشروخة التي تتحدث عن المؤامرة الخارجية كي يتمكنوا من اسكات كل الافواه التي تعارضهم و نسوا ان المؤامرة الوحيدة التي تهدد الجزائر هي الطغمة العسكرية و من يدور في فلكها من سياسيين و اشباه الصحافيين الذين يمتصون دم الشعب الجزائري
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35 - الصحراء الغربية المغربية السبت 12 دجنبر 2020 - 14:00
الجزائر اصبحت تصور لشعبها الحقود على المغرب على ان دول العالم تتآمر عليهم مع العلم انه لا وجود للاستقرار في القهوة الاقليمية ارهاب في الجبال ازمات الطعام ازمة الجفاف غياب طائرات اطفاء الحرائق كثرة الشذوذ الجنسي العنوسة و يأتيك وزير غبي يثحدث على اسرائيل مع العلم اننا ذهبا لمحاربة الكيان الصهيوني لمساندة سوريا في حرب 1973 و تلقينا خيانة من سوريا و ارسلت عشرات المرتزقة لحرب الصحراء للعمل على منظومات الدفاع الجوي السوفياتية و اعترفت بالبوليساريو و دائما تساندهم في الامم المتحدة اذن القدس للمسلمين و الصحراء للمغاربة انتهى الموضوع و اللعنة على العرب الذين يريدون تقسيم مغربنا
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36 - عبدالله السبت 12 دجنبر 2020 - 14:00
إسرائيل وأمريكا تعترف بالخير وانتم مسلمون وشركم لم ينته بعد ضربوا فالما حتى يقصاح
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37 - yass السبت 12 دجنبر 2020 - 14:01
حكومة البأس و الجبن و الغباء.... لا حول و لا قوة الا بالله...
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38 - yahya Oujda السبت 12 دجنبر 2020 - 14:01
مساكين الفقاقير ...والله غير راكو تغيضو !! العسكر خربطكم وافقدكم عقولكم واصبحتم تهلوسون ...الكا شي واش راه داير فالغاشي...ههه
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39 - الصحراء مغربية السبت 12 دجنبر 2020 - 14:01
اضرب البردعة يتخلع لحمار. هذا هو المثال الذي يصدق على نظام الجنرالات في الجزائر البئيسة بجنرالاتها. عندما تستقوي الجنرالات على المغرب بروسيا تعتبر ذلك حقا مشروعا، وعندما يقوي المغرب موقعه بحلفائه الاستراتجيين يعتبر الجنرالات وكراكيزهم من وزراء قصر المرادية، ذلك تهديدا لامنهم. سوق الوهم وتسويقه هو السياسة المفضلة عند الجنرالات.
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40 - kamal السبت 12 دجنبر 2020 - 14:01
كلام صبياني ديال تلاميذ الابتدائي ، وش هادو دابة مسؤولون في دولة، الجزائر يحكمها مجموعة من المهرجين مع الاسف.
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41 - موغرابي السبت 12 دجنبر 2020 - 14:02
إلى الشعب الجزائري الشقيق حذاري ثم حذاري راه ما كاين لا تهديد و لا هم يحزنون راهم بغاو ايوهموكم شي 50 عام آوخرى الخطر اللي كيهددكم هوما هادو اللي كيحكمو عندكم
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42 - محمد فداني السبت 12 دجنبر 2020 - 14:02
أقول لهذا الوزير
إنتهى الكلام
- البقرة ضربت والثور ادداوه ماليه-
(مثل مغربي )
هذا درس من جلالة الملك محمد السادس سيبقى خالدًا في ذاكرة الأجيال الحاضرة والقادمة
حفظ الله ملكنا
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43 - محمد السبت 12 دجنبر 2020 - 14:03
التهديدات تاتيكم من الشعب الشقيق المغلوب على أمره ضد النظام العسكري والذي لازال يطالب بدولة مدنية ماشي عسكرية. (طاحت الصومعة علقوا الحجام أي الحلاق). اصحوا من سباتكم الكل أصبح واضحا وضوح الشمس في نهار جميل.
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44 - عادل السبت 12 دجنبر 2020 - 14:03
لقد نجح الغرب في تفكيك الامة الاسلامية حتى أصبحنا نهرول وراءهم لكي نحتمي بهم ضد بعضنا إنها مهزلة أي غباء نحن فيه ما قيمة الدنيا أمام الدين ما قيمة الأموال والصفقات أمام الكرامة نحن أمة اعزنا الله بالإسلام فمن ابتغى العزة من غير دينه ادله الله
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45 - MOHAYID السبت 12 دجنبر 2020 - 14:03
العلاقات مع اسرائيل هي البديل عن رفض عصابة العسكر لليد الممدودة مرارا وتكرارا من الملك المتسامح الذي ضاق درعا من ترهاتكم منذ الاستقلال أو قبل ذلك. والآن سترون وجها آخر ياجيران الشر،الآن لارجوع....
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46 - يوسف السبت 12 دجنبر 2020 - 14:03
واش هاد المسؤول مريض ولا تيتمرضن علينا شكون اللي مزعزع الإستقرار في الصحراء المغربية ويدعم العصابات الميليشيات من غير الجزائر أنتم سبب هاته الفوضى التي كانت في الكركارات الله يهديكم وخلاص
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47 - مظلومين مساكن .. السبت 12 دجنبر 2020 - 14:03
صافي دابا غادين يبداو يبكيو بحال إلا هوما زعما مظلومين مساكن .. والحقيقة أن نظامهم هو أكبر شيطان فالمنطقة ... خالق المشاكل مع جيرانه كاملين .. دابا حان الوقت باش تشعل فيه النار وحده من الداخل ..
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48 - متقاعد السبت 12 دجنبر 2020 - 14:04
اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء شيء راءع!! ونحن فرحين بالتطبيع مع إسرائيل لكن فرحتنا لم تكتمل100/100الا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة تكن لنا العداء وتحتظن عصابات همها الوحيد هو زعزعة امن واستقرار المغرب!!!! لكن شتان بين المغرب المتشبت يملكه وصحراءه وجيشه ودولة تفبرك الفيديوهات لأجل خصوم المغرب!!!! الصحراء مغربية وستبقى مغربية أحب من أحب وكره من كره وشعارنا الخالد الله.الوطن.الملك. ولا شعار غيره!!!
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49 - بوشعيب مساعد السبت 12 دجنبر 2020 - 14:04
أكبر خطر وأخطر التحديات للإستقرار في المنطقة هي العقلية "البسماركية" للقيادة العسكرية الجزائرية التي تعتقد أن بإمكانها نسخ التجربة البروسية في ظروف مغايرة تاريخيا وجغرافيا وثقافيا ،حلم العقيد العقيدة العسكرية الجزائرية الوصول الى الأطلنتي والإلتفاف حول عقدتها المغرب لإجثتات جذوره الإفريقية ،لكن المغرب دولةًوشعباً يعرف كيف يحول أحلام المتربصين بوحدتنا الترابية إلى كوابيس تقض مضاجعهم.
النصر والمجد لجنودنا البواسل.
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50 - يوسف السبت 12 دجنبر 2020 - 14:05
بسم الله عليك را المغرب ام يوجه صواريخه نحو وهران او الجزائر العاصمة ولم يعترف بعد باستقلال اقليم القبايل واشدخلكوم فينا.
قريبا سنطالب باراضينا في الصحراء الشرقية و تندوف.
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51 - مغربي مغاربي السبت 12 دجنبر 2020 - 14:05
حكام الجزائر يعرفون بقرب انتفاضة الحراك من جديد بسبب تردي الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية التي تسبب فيها النظام و يستبقون الأحداث بادعاءات وجود ايادي خارجية تستهدف استقرار البلاد... حفظ الله الشعب الجزائري الشقيق من كل مكروه
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52 - medmod السبت 12 دجنبر 2020 - 14:05
لم يجد سياسيو الجزاءر حلا لتضميد للجراخ الا البكاء والرجوع إلى الشعب الجزاءري بقصاصات الاطفال وبكاءهم عن اللعب . اقول اثركوا السياسة فهناك في الجزاءر عقول قادرة على تسيير الامور افضل من العسكر
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53 - zemmour السبت 12 دجنبر 2020 - 14:06
هههههه غريب أمركم،عن أي تحديات أو تهديدات تتحدثون:وى شكون حاس بيكوم كاينين أو لا،قالك تهديدات....أنتم من تريدون تقسيم المغرب وزعزعة الاستقرار به،لكن فشلتم فشلا ذريعا.كما فشلتم في ضمان العيش الكريم للشعب الجزائري الشقيق،وها أنتم تحاولون إلهاءه بالخطر القادم من الغرب لإخفاء إخفاقاتكم المتتالية...كونوا هانيين،الشعب المغربي لن يرضى بالإساءة إلى الشعب الجزائري الشقيق من أي جهة كانت....بااااركا انكشفت أوراقكم وعوراتكم...فشلتم فشلتم فشلتم.
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54 - وجدة السبت 12 دجنبر 2020 - 14:06
هههههههه اي استهداف خليكم الأول في مشاكلكم الدخلية انتم تتعملون معي أسرائيل من تحت الطاوله كفاكم نفاق ياجارة السوء
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55 - سامي السبت 12 دجنبر 2020 - 14:06
في الواقع التحديات الحقيقية للجزائريين تأتي من داخل الجزائر وليس من خارجها ، يجب على الجنرالات الحاكمة منذ عقود أن تعطي فرصة للشعب الجزائري لكي يدلي برأيه وذلك عن طريق إنتخابات نزيهة دمقراطية، والإبتعاد عن تمرير الأزمات الداخلية للبلاد لدول أخرى ، فهذا ليس مبرر للفشل الذي تعرفه البلاد على جميع الأصعدة ، فمعظم الدول المتقدمة حاليا تحكمها مؤسسات دستورية بما فيها البرلمان ورئيس الدولة أما العسكر فوظيفته الأساسية هي حماية الوطن فقط.
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56 - مواطن 5 السبت 12 دجنبر 2020 - 14:06
الجزائر تعيش في وهم أخشى أن تحدر نفسها من نفسها في المستقبل
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57 - ملاحظ السبت 12 دجنبر 2020 - 14:07
منذ عشرات السنين والجزائر العسكرية تلف الحبل على عنقها ،في الداخل كما في الخارج. وعلى نفسها جنت براقش..
ومن جهة أخرى ماذا يوجد على حدودكم مع المغرب ؟بل وفوق أراضيه التاريخية؟
لم يبق كثير من الوقت ليقول ماكرون الحقيقة عن الأراضي المقتطعة من المغرب،عقابا له على نصرة جبهة التحرير..
وذاك بحول الله حبل آخر .
الحق أبلج يا هذا ،فحاولوا تغيير سياستكم..العالم يتغير من حولكم.
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58 - red السبت 12 دجنبر 2020 - 14:07
اعتراف امريكا بمغربية الصحراء جعل الجزائر تعاني من الاسهال الشديد الدي لآ ينفع معه دواء.
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59 - أطلسي السبت 12 دجنبر 2020 - 14:07
أش عند الميت مايقول قدام غسالو .
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60 - MOHAMED السبت 12 دجنبر 2020 - 14:07
لا يهمنا رأي الجزائر فهي سبب هذا المشكل الذي يعيق المغرب في التقدم والإزدهار فمشكل الصحراء هو المعيق الأول للتنمية الإقتصادية وبروز قوة المغرب لهذا يجب زوال هذا المشكل و ضم جميع الأراضي المغربية بما فيها الواقعة وراء الجدار العازل والإتحاد لبناء مغرب جديد.
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61 - عبداللطيف المغربي السبت 12 دجنبر 2020 - 14:07
...بيان الجزائر مضحك.ومحتواه فارغ.اسرائيل تبعد عن الجزائر بألاف الكيلومترات.ولا حدود لها مع هذا البلد.اذن النظام الجزائري يستعمل نفس الاسطوانة المشروخة.( الاعدوان الخارجي ) لالهاء الشعب الذي لم يعد يعرف هل هو في دولة.او في قبيلة غاب شيخها ولم يعد....كان على النظام الجزائري اصدار بيان يوضح فيه موقف الدستور من راسة الجمهورية الشاغر لأكثر من شهر.وما هي الاجزاءات التي بالامكان تنفيذها وفقا للدستور.ولكن النظام الدكتاتوري زاغ مرة عن الطريق واخطأ العنوان وذهب الى دولة في قارة اخرى ليشغل الشعب بتفاهات العدو الخارجي.مع ان النظام الجزائري العسكري هو عدو الشعب.اما اسرائيل.فلا يمكنها ان تكثرث بتفاهات نظام مجنون فقد بوصلته بين دول العالم...
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62 - العاصفة السبت 12 دجنبر 2020 - 14:07
صحراء المغربية بدون إعتراف أمريكي أو عودة علاقة بين إسراءيل. ولكن كما قال وزيركم بو قادومة الجزاءر تصب زيت على نار مع المغرب .نحن سنشربكم نار وزيت
مرحبا باسرءيل وصحقا للجزاءر
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63 - karim السبت 12 دجنبر 2020 - 14:08
الجزائر هي التي ارادت زعزعة استقرار المغرب , بتحريضها للصحراويين لقطع االطريق معبر الكركرات , وتسلح البوليزاريو لمحاربة المغرب , انتم من زعزعتم استقرار شمال افريقيا لتقسيم المغرب,
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64 - ياسين الفكيكي السبت 12 دجنبر 2020 - 14:08
كل الدول تتحمل مسؤولياتها وتعترف بنقائصها واخطائها، اما الايادي الخارجية فهو مصطلح لن تسمعه الا في الدول البائسة بؤس وجوه مسؤوليها! سنوات وانتم تصفوننا باليهود والصهاينة لاننا نمتلك جالية يهودية اعتنينا بها واحترمناها تحبنا ونحبها عكسكم الذين طردتموهم وسرقتم ممتلكاتهم وما ذلك عليكم بغريب رغم انهم ملح الارض وابنائها منذ 2000 سنة وهذا شيئ لن يفهمه مخلفات الاعراب و الاتراك والفرنسيين! فما الجديد اليوم لتنبحوا وتصابوا بالسعار الم نكن دائما بالنسبة لكم مطبعين ومنبطحين؟! نعم للتطبيع والانبطاح اذا كان سيؤمن لي وحدتي الترابية ولقمة عيشي وازدهار وطني وتقدمه وسلامه ولتذهبوا انتم وقضاياكم و شرفكم وقوميتكم وممناعتكم الى الجحيم فلم نرى منها الا التآمر والخيانة والغدر والطعن والتقسيم والحروب والماسي.
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65 - عادل السبت 12 دجنبر 2020 - 14:08
ليس هناك من يزعزع أمن المنطقة غيركم وجنرالاتكم مند إستقلالكم وأنتم تزرعون بذور الشر لا تريدون الخير لا لشعبكم ولا لجيرانكم لقد حاول المغرب في أكتر من مرة مد يده إليكم والآن. ربحوا بالبوليزاريو ديالكم
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66 - عماد السبت 12 دجنبر 2020 - 14:09
كترت الخوف يتكلمون بالإشارة كلام الوزير لم يذكر امريكا ولا إسرائيل كلام الحلقة فقط .
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67 - فكيكي السبت 12 دجنبر 2020 - 14:09
الخطر يا جراد هو البولساريو الذي تحتضنه بلادك منذ سنين والذي يعتبر مصدر كل بلاء ومصائب وخراب وانت تمونه وتغديه وتسلحه بكل سخاء من رزق الجزائريين .ليس هناك خطر خارجي كما تدعي إلا عصابات قطاع الطرق الذين كونتهم ودربتهم بأيديكم ليخربوا ويدمروا ويقتلوا.لا تغطي الحقائق فالشعب الجزائري انكشفت له الأمور وستنكشف له الأمور اكثر مستقبلا حينما ستتضاعف المشاريع التنموية بالصحراء المغربية وستصبح جنة الدنيا اكثر مما هي عليه الآن. ان تنصروا الله ينصركم صدق الله العظيم وهو شعار تاج المملكة المغربية.
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68 - ولد حميدو السبت 12 دجنبر 2020 - 14:09
مكر الجنرالات هو من سيزعزع استقرار البلاد
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69 - [email protected]@ السبت 12 دجنبر 2020 - 14:10
وراه عيا معاكم المغرب يا جار السؤ اجيو نديرو اليد في اليد وانتما طالعين لسما، دابا شوفو كيفاش غادي تديرو
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70 - عسكري السبت 12 دجنبر 2020 - 14:10
من قبل هذا الاعتراف والجاره تتكلم عن الحدود ادا داقت بكم الدنيا فتريثوا وارجعوا إلى الصواب لا أحد سيؤديكم اكثر من انكم تؤدن شعبكم و وطنكم كل صباح تصبحون بقرارات لا صله لها بتنميه وطنكم اما إسرائيل وغيرها لا يعتبرونكم. و شكرا
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71 - ولد علي السبت 12 دجنبر 2020 - 14:11
الجزائر تحذّر من "زعزعة أجنبية" للاستقرار في البلاد
ان الشعب المغربي يرحب بإخواننا وأصدقاءنا الأمريكيين ولأسرائيليين في بلدهم الثاني
ونبغض كل مسؤول جزائري حاقد على الشعب المغربي وأصدقائه
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72 - عبدالله السبت 12 دجنبر 2020 - 14:11
انتم منذ استقلالكم في وانتم خايفون وتتسلحون وتبحثون على المشاكل بتصرفاتكم العرجاء ولا احد سيؤذيكم ولكن انتم انفسكم تؤذون
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73 - رشيد افني السبت 12 دجنبر 2020 - 14:11
الجزائر اضحوكة العالم تخاف بضرب استقرارها وتضرب استقرار المغرب
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74 - العصامي السبت 12 دجنبر 2020 - 14:12
كلما أحس النظام الجزائري بحبل المشنقة يقترب من عنقه يسارع الى اتهام جهات اجنبية بتهديد زعزعة الاستقرار، وكأن الجزائر فعلا مستقرة، فمند سنة 1991 تاريخ اغتيال محمد بوضياف لم تشهد الجزائر اي شكل من اشكال الاستقرار، حتى أن رؤسائها في السنوات الأخيرة ظلوا كصور ودمى لا تسمن ولا تغني من جوع.
على النظام الجزائري ان يفهم أن مصلحته مع المغرب وليس ضد المغرب وان ايوائه للعصابات والمرتزقة يزيد فقط من العداوة والبغضاء بين البلدين وان المغرب حسم اختياراته الاستراتيجية والمغرب وحده من يتحمل مسؤولية اختيارته.
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75 - الملاحظ السبت 12 دجنبر 2020 - 14:12
ههههههههههههه , ها الي قلنا ربط صيب ما تسيب , ها هوما بداو يسيبو في السلوكية, و لكن حنا اللي ربطناها هههههههههههههههههههههه , عذرا اشقائنا في الجزائر
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76 - المهندس السبت 12 دجنبر 2020 - 14:12
كفى من العبث.. هم من يريدون زعزعة استقرار المنطقة بدعم الميليشيات المسلحة و الانفصاليين.. ولا عجب ان قاموا في المستقبل بدعم و تمويل الإرهابيين المتطرفين و قطاع الطرق.. أما بالنسبة للمغرب فيعقد اتفاقيات محترمة مع دول متقدمة و راقية.. هذه المعاهدات والتحافات التي قامت بها المملكة تهدف إلى الاستقرار الأمني في احترام تام للاتفاقيات الدولية والالتزام بقرار وقف إطلاق النار كما عهدنا دائما.. على عكسهم تماما.
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77 - Radouan السبت 12 دجنبر 2020 - 14:13
إذا كان بيتك من زجاج٫ فلا تضرب بيوت أسيادك بالحجر
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78 - محمد الزموري السبت 12 دجنبر 2020 - 14:14
أنتم السبب في كل ما يقع أنتم من اخترتم الجنرالات المنتهية صلاحياتهم لقيادة البلاد ونحن نعرف أن العسكر لاينظر إلا لبندقيته لا إلمام له بالسياسة والحوار أو الديبلوماسية كسائر الدول الديمقراطية أما المغرب فهو مملكة دستورية منفتح على جميع الجبهات والعلاقات الدولية ويمارس سياسته الخارجية بكل حنكة وتدبر بما في ذلك مد اليد للحوار وحسن الجوار مع الجزاءر أكثر من مرة لكن لا حياة لمن تنادي ومن أجل قضيتنا الأولى وهي صحراؤنا الغالية وترابنا الوطني ككل نتطبع حتى مع الشيطان لا يهمكم الأمر ودائما المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها وانتهى الكلام.
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79 - مول جافيل السبت 12 دجنبر 2020 - 14:14
غير دخلو جواكوم وحتى حد ميهددكوم. انتم اول من يحشر انفه في شؤون الغير. ابحثو عن عدو آخر
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80 - الوجدي جاركم العزيز السبت 12 دجنبر 2020 - 14:14
أنتم من زعزتم الإستقرار في بلدكم وفي خارج بلدكم بفبركة دولة لاوجود لها في التاريخ القديم ولا الحديث ومزقتم اتحاد المغرب العربي الكبير. والآن أعطونا صحرائنا الشرقية واعطوا لجمهورية القبايل استقلالها واعطوا المزاب حقوقهم الكاملة.اخطئتم الحساب ياكبرنات الذل والعار فاحصدوا مازرعتم من شوك.
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81 - خديجة السبت 12 دجنبر 2020 - 14:14
لماذا كل هذا التعنت ؟ الصحراء مغربية و الجوار ثلثي أراضيها صحراء أتريد أن تضم صحراءنا إلى أراضيها؟ قبل سنة 1975 كنا إخوة واصهار وجيران ولم يكن أدنى فرق بين مغربي و جزائري. كفا من الغل و الحقد .ولنتحد لنقوى لا نتفرق لنضعف
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82 - عبدالقادر جرسيف السبت 12 دجنبر 2020 - 14:15
وسيكون المتهم الاَول وبدون أدنى شك هو المغرب الله يبعد بلاكم علينا.
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83 - anwargold السبت 12 دجنبر 2020 - 14:15
وجدنا الخير في دول غير مسلمة..بينما لم نجده في المسلمين خاصة الجزائر..لو كانت الصحراء الغربية كما تزعمون أراضي غير مغربية فما عملتها سابقا..ومن كان حاكمها..المغرب يتكون من قبائل أمازيغية وعربية وصحراوية .والله لن تنالوا إلا وسخ الأظافر
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84 - مغربي من الريف السبت 12 دجنبر 2020 - 14:15
التهديد الوحيد للجزائر أيها الابله هو منكم من ساستكم من الجنرالات من الأحزاب الكارطونية كحزب الجبهة وآخرون. التهديد الوحيد هو انكم مازلتم تغردون باغاني البولشفية واغاني الستينيات.التهديد الوحيد هو انكم جعلتم الشعب الجزائري رهينة افكار لا تخدمه.
متى كانت ومنذ أن خلق الله الأرض دولة اسمها الصحراء الغربية؟متى كان هناك شعب اسمه الشعب الصحراوي؟هم مغاربة مثلنا لهم نفس الحقوق من طنجة إلى الكويرة الغالية.
والا بمنطق الساسة الجزائريون ومرضهم وعقدتهم التي هي اسمها المغرب الشامخ الشريف، اينما كانت صحراء فهي دولة وبالتالي وبمنطق الجزائر العدوة ستكون عشرات الدول أو أكثر في الصحاري في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وبالضبط بالصحراء بالجزائر مثلا ستكون هناك على الأقل 3 دول.
ثم وهل تعرف تاريخ المملكة المغربية وشعبها .ان المغرب كان مملكة منذ القرون وحدوده كانت تمتد حتى واد السينغال ولكن اطماع الاستعمار واطماع الأعداء مثل العدوة الجزائر كانت تريد أن تبتر من اراضيها وهو ما سنقوم به لاسترجاع الصحراء الشرقية من الدولة العدوة.
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85 - driss السبت 12 دجنبر 2020 - 14:16
الخطر الوحيد على الجزائر هو حكامها وجنرالاتها الذين اوصلوها إلى الوضع الحالي. لا أحد يليها اهتماما ولم تعد لها اي مصداقية حتى من طرف الذين كانوا أصدقاء(الدولار). الوضع الحالي في الجزائر أصبح خطيرا على الجيران. لازال نفس الخطاب(العدو الخارجي، الصهيونية....) هو السائد. ماذا جنى المغرب من الجوار والمعاملة الطيبة مع جار مغرور ومتسلط، لا شيء الا نكران الجميل واادسائس. هل هناك صهيونية أكثر من معاملات الحكام مع الشعب الجزائري. لقد دق ناقوس الخطر وحان الوقت لرحيل مصاصي دماء الشعب الجزائري.
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86 - lacel السبت 12 دجنبر 2020 - 14:16
الجزائر لا قيمة لحكامها كانوا ينتظرون موقف الروس ليحدو حدوه روسيا تتمتع بالقسط الاكبر من فرص الاستتمار بالجزائر و ربما اغضبتهم علاقات المغرب مع سيدياو و التطورات الاخيرة .
على المغرب اغتنام الفرصة التاريخية و انهاء النزاع المفتعل من طرف واحد . وسحب كل المقترحات السابقة التي طرحها المغرب.
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87 - لؤلؤة المغرب السبت 12 دجنبر 2020 - 14:16
انها اخر فرصة امام الجزائر لفتح قنصلية لها بالداخلة
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88 - zamharir السبت 12 دجنبر 2020 - 14:17
حكومة لا تزال تعيش في الماضي. إنها تعيش على خيبة أمل مواطنيها. حكومة تغني خارج كل المبادئ. لا يريد الاعتراف بفشله وعجزه. حكومة مريضة. الحكومة تحولت الى كذب وارتباك. لقد أصبحت كراهيتهم مرضًا عضالًا أصاب جزءًا كبيرًا من سكانه في الجزائر.
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89 - simo casa السبت 12 دجنبر 2020 - 14:18
ادعاءات لتمويه الرأي العام الجزائري عن شغور منصب الرئيس تبون مند رحلة العلاج في ألمانيا ومطالب الحراك... وانتصار الدبلوماسية المغربية. وأثار الصدمة
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90 - مصطفى عديدو السبت 12 دجنبر 2020 - 14:18
اكثر من نصف قرن وانتم تتامرون على المغرب دموع التماسيح انتم تكدبون وتنافقون و اعلنتم الحرب مند زمن اما نحن فامنكم أيها الشعب الجزائري مقدس عندنا لكن حماقةالعسكر في بلدكم فيروس قاتل لشعبكم اما المغرب بلد السلم والأمان.تحيا الجزائر بسقوط العسكر ويحيا المغرب بالملك والشعب الله الوطن الملك
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91 - tarik السبت 12 دجنبر 2020 - 14:18
نتمنى من الحكومة المغربية استقبال حكومة القبائل وفتح سفارة لهم بالرباط والوقوف الى جانبهم لدحر الاحتلال الأجنبي عن دولتهم
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92 - عمر تمارة السبت 12 دجنبر 2020 - 14:18
لاحول ولا قوة إلا بالله يجب إدخال جميع مسؤولي الجزائر لمصحة نفسانية قبل أن يفوت الأوان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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93 - مواطن من المغرب العربي السبت 12 دجنبر 2020 - 14:18
مكانش الخطار اللي راه يتهدد المنطقة كيما انتوما
خمسة عقود وانتوما تجريو بالغالي والنفيس باش اتزعزعو الاستقرار انتاع المغرب اوربي ما وفقكمش ادعيناكم لله عز وجل هو اللي ياخد فيكم الحق،
أربع عقود ملي اتكون إتحاد المغرب العربي على يد المرحوم الحسن الثاني، وانتوما اتحاربوه باش ميكونش وابغيتو تخلقونا دويلة مكونة من مرتزقة اتيتم بهم من جميع جنسيات افرقيا، والعالم كامل شاهد على عملكم في المنطقة،لاكن الدي اقوله لك يا السي اجراد يومكم قادم لا محالة،
وآلله عز وجل ،يمهل ولا يهمل،
ولا تحسبن ان الله غافلا عما يعمل الظالمون إنه ياخرهم إلى يوم تشخص فيه الابصار صدق الله العظيم
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94 - العنكبوت السبت 12 دجنبر 2020 - 14:18
ماتزعزعوش غير انتوما يا الكابرانات و ماكاينش اللي كايتململ هاد الساعة
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95 - مهندس متعاقد السبت 12 دجنبر 2020 - 14:19
الخطر الوحيد الذي يهدد الجزائر هو الطغمة المستحكمة في أرزاق و حرية الإخوة الجزائريين!
قولي دولة وحيدة يقصدها من ضاقت به سبل العيش في بلاده ظل الأنظمة الشمولية ، هل هي روسيا؟ الصين؟ كوبا؟
الكل يقصد العالم الحر، النرويج، السويد، الدانيمارك، الولايا المتحدة، فرنسا، بريطانيا!! و حتى إسرائيل، رغم مساوئها! و رغم مساوء العالم الحر، فهو يضل جنة بالمقارنة مع الأنظمة التي تعيش في القرن 21 و عقلية السبعينات

هدف العسكر في الشقيقة الجزائر هو تصريف الأزمات إلى الخارج للبقاء في الحكم، ربما بداء الحراك يعود للشوارع
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96 - مهتم السبت 12 دجنبر 2020 - 14:19
نقول للجزائر .اذا كانت او ستكون هناك زعزعة في المنطقة.فسيكون نظامك العسكري الشمولي هو السبب وهو المدبر لها. اما المغرب فهو دائما يمد يده للحلول السلمية والرزينة.ويرى ان قوة المنطقة في اتحادها وامنها المستتب و الدائم
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97 - عبدالغني السبت 12 دجنبر 2020 - 14:20
لا ادري كيف للاعلام المغربي يصمت و يبقى ينتظر الرد على خرجات بلحيمر و وزيره الاول او مجاهد او انائب التاني لبرلمان الجزاءر و تصريحات تبون و الشنقريحة خرجات طبعت باللااخلاق السياسية و الوقاحة بل وصل الامر و العرور السياسي الى الحديث على الامن الاستراتيجي و اخراج صواريخ لارعاب المغرب و اليوم اصبح هدا التعنثر بالحديث على تهديد الامن الداخلي باتفاقيات المغرب يريدون منا ان نتلقى التهديدات و نقول مرحبا باسم العروبة ابان اميناز او الشريان الحيوي للجزاءر و العسكر باسره اصبح مكشوف و بذلك فلتصمت الجزاءر من تماديها او لتستعد لكا لم يكن في حسبانها و لتقوم بازالة المخيمات التي هي تجمهات للقاعدة و داعش في المنطقة سواء مالي او النيجر او تشاد و ترحيل مرتزقة الشرق الاوسط من سزريا
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98 - مغاربي السبت 12 دجنبر 2020 - 14:20
في الحقيقة التحدير يجب ان يكون منك وليس دولة أجنبية لأن المغرب لايمكن ابدا ان يعادي الجيران،كون الجزائر تساند مرتزقة ضد دولة جارة شاهدتها في الشراء والضراء بكل قوة معنويا وماديا شيء لا يصدق.كل التحية للشعب الجزائري الذي فعلا يجسد الجوار المغاربي وكل التحية لمحمد
السادس ملك المغرب الذي يسعى دائما الى تضامن عربي الى التعاون بين الاشقاء المغتربين دائما يكررها في خطاياه .الف تحية إلى المغرب والى ملك المغرب.
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99 - مرشيد السبت 12 دجنبر 2020 - 14:20
نفس الاسطوانة فقط للاستهلاك الداخلي
اين كانت دبلوماسياتكم المتعنتة لما مد الملك محمد السادس يده لطي صفحات الماضي والخلافات الضيقة مند 1999 وقبلها الحسن التاني رحمه الله لبداية بناء المغرب العربي بشهادة كل الدول وبناء اقتصادي كبير
اليوم تغيرت الاو ضاع سياسيا بمنطق رابح رابح
المغرب حسم القضية نهائيا نتمنى لكم ان تستفيقو من سباتكم وغروركم رغم فوات الأوان
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100 - ملاحظ عابر السبت 12 دجنبر 2020 - 14:20
التهديد الحقيقي للمنطقة بمجملها هو النظام العسكري المتسلط عَل رقاب الجزائريين انقلاب بوخروبة عَل الشرعية في الجزاير كان من نتايجه استيلاء الضغمة العسكرية عَل موسسات الدولة مما ادا بالبلاد ال عشرية سوداا قتل فيها 2500000 مواطن جزائري بريئ واختطف فيها 70000 مفقود وسببت في نفي مااات الآلاف وملايين النازحين نفس النظام المسؤول عن هده الكارتة مازال يحكم ال الان بدون حسيب ولارقيب اتظنون ان هده الكوارت ستبقا دون حساب امً هي عبارة عن تناول قطعة pizza بالنسبة لكم هدا هو الخطر الحقيقي
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101 - hajlizouhai السبت 12 دجنبر 2020 - 14:21
الصحراء مغربية ؛اليهود افضل من جار السوء لم يطردونا في عيد أضحى؛ اللهم اجعل كيدهم في نحرهم المرتزقة والجزائر؛ عاش المغرب
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102 - محمد السبت 12 دجنبر 2020 - 14:22
سكت دهرا و نطق كفرا... اكبر زعزعة هي التي تصيب الأشقاء في الجزائر اليوم نتيجة شغور منصب الرئاسة... نتيجة التربص بالمغرب.. نتيجة الحقد الدفين و التاريخي الذي تكنه الجزائر للمغرب... حتى تصريحاتكم أصبحت مزعزعة...
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103 - يوسف أ-1 السبت 12 دجنبر 2020 - 14:22
واش هاد البشر ما قراوش، ما عيشينش معانا في الكرة الارضية، واش ما حنوش فشعبهم؟؟؟ شكون قرب لحدودكم و شكون لي دانا فيكم، لي فيكم يكفيكم، معندكمش تا اكتفاء غذائي ذاتي و محيحين
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104 - ابو عبد الرحمان السبت 12 دجنبر 2020 - 14:22
ههههههههههههه لماد لا تعترفون بالصحراء المغربية وتعملون على اتحاد مغاربي قوي لا يحتاج أي مساعدة أجنبية أنتم منافقين لقد احتجزتهم إخواننا على اراضيكم ليس هناك بوليزاريو ولا هم يحزنون لقد نفد الصبر واك واك اعباد الله.
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105 - يوسف السبت 12 دجنبر 2020 - 14:23
مصالح المغرب فوق كل شيء. المغرب مد يده من أجل المضي قدما بالمغرب العربي، لكنكم بغيتو ديرو العصا فالرويضة. أما علاقتنا بإسرائيل لايمكن تغطيتها بالغربال. الفرق هو أن بادلنا إعلانها إلى العلن بإعلان أمريكا مغربية صحراءنا إلى العلن.

و السلام !!
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106 - موحا السبت 12 دجنبر 2020 - 14:23
هذا اغبى نظام في العالم.منذ استقلالهم عن فرنسا وهو منفوخ كانه مركز الكون علما ان استقلالهم لولا دعم المغرب بالغالي والنفيس لما تحقق. لانهم ليس لهم اصلا تنكروا لكل شيئ بل اصبحوا اعداء شرسين لكل ما هو مغربي. شيئ غريب عجيب مع من يدعوا الاسلام وحسن الجوار. هذا النظام المتخلف هو سبب تعثر كل شيئ لصالح شعوب شمال افريقيا.
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107 - محماد الوجدي مول المحلبة السبت 12 دجنبر 2020 - 14:25
تصريح الوزير جراد بعيد عن الواقع ..الجزاءر لها حدود مرسومة مع المملكة المغربية...كان استفزاز حكام الجزاءر العسكر وتصلبهم المفرط في عرقلة حل مشكل الصحراء المغربية و ورفضهم قبول الحكم الذاتي سببا في حمل المغرب إلى إلبحث عن حل سلمي بصيغة أخرى.. عمد إلى طرح الحكم الذاتي كمبادرة جادة لتسوية قضية الصحراء على عدة دول ...اغلبها قبلته ..وجاء قرار الرءيس ترامب بعد عدة مشاورات كعتراف لواقع مغربية الصحراء ، وخلق استثمارات أمريكية بمشاركة المستثمرين اليهود من اصول مغربية يعيشون في إسرائيل ويلحون على ربط العلاقات بين لمغرب وإسرائيل... وما علاقة هذه الاستثمارات بأمن الجزاءر ..وهل تشكل الاستثمارات خطرا على الجزاءر.. انه الحقد الدفين الذي ورثه شيوخ العسكر في الجزاءر ضد المملكة المغربية...الجزاءر يبدو انها فشلت في خطتها التوسعية على حساب المغرب ..وتحاول در الرماد في العيون لاخفاء فشلها على الشعب الجزائري.. وتصور له وقوع الخطر على الحدود.. وهي امور مستبعدة ..لكن كمغاربة نمد ايدينا مرة اخيرة إلى عسكر الجزاءر الحاكم لقبول الحكم الذاتي كقاعدة وجيهة للتفاوض لحل نزاع الصحراء...
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108 - مناضل السبت 12 دجنبر 2020 - 14:25
أنتم من خرب المنطقة... أعداؤنا هم أعضاء وحدتنا الترابية، واصدقاؤنا هم أصدقاء وحدتنا الترابية
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109 - الجزائر مزعزعة دوريجين السبت 12 دجنبر 2020 - 14:27
ليس هناك داع لتدخل الخارج فالجزائر مزعزعة أصلا منذ بوتفليقة ومن الداخل
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110 - KELM السبت 12 دجنبر 2020 - 14:27
Le Maroc s occupe de bien d autres choses plus importantes pour son peuple, tout ce qui est puri, il le laisse purir tout seul
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111 - سعيد موحا السبت 12 دجنبر 2020 - 14:27
سياسة صبيانية خالية من التبصر و الحكمة فحكام الجزائر هذا البلد المسلم رأى منه المغرب الويلات و مازال ينبش و يكيد المكائد له في حين لو كنا نجاور إسرائيل ما رأينا منها ما يفعله بنا حكام الشر.
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112 - الفقر و الشجاعة السبت 12 دجنبر 2020 - 14:28
نفس الاسطوانة نفس العقلية .نفس المرض الوسواس سبحان الله. كلهم متشابهين كيف المنغوليان. ضبعو الشعب ديالهم حتى ولاو كيعتاقدو انهم خير منا و من تونس ومن العرب كاملين.
اسراءيل ادا بغات حاجة منهم متلقاش مشكل. الحركي كتار عندهم وماشي مستغرب الموساد هو لعطا السم للمرحوم تبون.
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113 - رؤوف السبت 12 دجنبر 2020 - 14:28
التحالف مع اسراءيل وحثى الشيطان امر داخلي لا صدرو لنا مشاكيلكم
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114 - محجوب السبت 12 دجنبر 2020 - 14:28
كل ما يقع في العالم من بعيد أو قريب هو تهديد للاستقرار الداخلي في الجزائر. هذه أسطوانة ما فتئ النظام يرددها في هذا البلد كل مرة.
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115 - الدون كيشوط السبت 12 دجنبر 2020 - 14:29
الشعوب إخوة و النظام الجزائري يحارب طواحين الهواء
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116 - مواطن السبت 12 دجنبر 2020 - 14:29
عقلية متحجرة، متعنتة و قديمة. تعيش على معتقدات الحرب الباردة و الهاجس العدائي و قلة النية. تجردوا من هاته الأفكار وتفرغوا لخدمة بلدكم وشعبكم وانكبوا على الاشتغال على مصالح وطنكم. انسوا المغرب وضعوا صوب أعينكم تقدمكم وازدهاركم فالمغرب قد هرب عليكم بسنوات ضوئية ولا يهتم لنباحكم وهواجسكم. لك الله يا جزائر ويا شعب الجزائر الحر.
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117 - عبد الله السبت 12 دجنبر 2020 - 14:29
أشاوا كاتكول ؟؟ ههههه...برد على قلبك أوليدي يا جراد..
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118 - خالد F السبت 12 دجنبر 2020 - 14:30
أصعب سلاح إستخدمه المغرب هو سلاح المفاجأة، لا تلتقطه رادارات ولاهم يحزنون، الآن حصحص الحق خاوة خاوة مع اليهود وأمريكا فقط.
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119 - amin sidi السبت 12 دجنبر 2020 - 14:30
سلام : هد معنه الاعتراف بالفشال الجزاءير صبحة بلا شيفور بلا موتور .
بلا روايد بلا مزوط. رمة كرة لشعب بش العب ويتلها .هدي سنة ملي انتخب تبون راءس اشدار والو مقابل
عيل المورتازيقة قطاع الطريق الشعب كيموت بكورونا وانا الجزاير احسن منضومة صحية فالعالم .
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120 - عبد الله السبت 12 دجنبر 2020 - 14:32
نحن الذين بجوارنا عدو يتربص بكل ما هو صالح لنا ولا يراعي لا حين الجوار و لا الاخوة فيما يسمى العروبة و لا في العقيدة .
هاجسه هو تقدم المغرب على كل الاصعدة .
واما ما يتعلق بعلاقات مع اسرائل فإن اليهود اخوة لنا و دائما معنا اقتصاديا وسياسيا .
ونحن لا نعتدي على الجار مهما بلغ حقده و عداوته لنا
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121 - yassin السبت 12 دجنبر 2020 - 14:33
دائما يردود نفس الاسطوانه بان الجزائر تتعرض لمؤامرة و محاولة زعزعة الاستقرار و جهات الأجنبية يريد النيل من حرية الجزائرين ....وووو هد الناس مراض. في اقل من اسبوع خرج اكثر من مسؤول يقول نفس الأغنية القديمة الجديدة لإلهاء الرأى العام الجزائري عن المشاكل الداخلية للشعب. و سيرو حشمو . الجزائر هي من تريد تقسيم الدول ؟و هي من يدعم الإنفصال و العصابات ؟ نعم لاستمرار غلق الحدود امام الأعداء .لن يأتينا منهم الا الشر و العداء .اتمنى في اليوم الدي تفتح فيه أمريكا قنصلتها في الذاخلة طرد السفير الجزائري و غلق السفارة مشية بلا رجعة
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122 - mouky السبت 12 دجنبر 2020 - 14:33
صافي دابا ملي هضرات ميريكان بقا ليهم غير البكاء
بززاف عليهم المغرب يبقاو حاضيينو .
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123 - La Fin S'approche السبت 12 دجنبر 2020 - 14:33
لست ادري عن اي حدود يتحدث هدا الشخص.و نتا شكون داها فيك بعدا.قوم لا يفقهون.
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124 - Kanzallah.abderahim السبت 12 دجنبر 2020 - 14:33
لقد مددنا لكم يد الصلح والتخوة لكن لم تبالوا والان تحذرون من عمد الاستقرار ...عجبا لقم يتدخلون في ما لا يعنيهم فالصحراء مغربية رغم انف الحاسدين الى ان يرث الله الارض وعاش الملك
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125 - السوسي السبت 12 دجنبر 2020 - 14:34
كلامه حقيقي
- ملايين الجزائريين عاطلين عن العمل،
السبب هو : المغرب.
- الجزائر بذون رئيس منذ مايقارب سبع سنوات،
السبب هو : المغرب.
- المواطن الجزائري يجد صعوبة في العثور على مواد غذائية أساسية،
بينما عساكر فرنسا المتحكمين نهبوا ثروات الشعب الجزائري و أفقروه،
السبب هو : المغرب.
- وقعت حادثة سير في بجاية،
السبب هو : المغرب.
- عثرت بغلة في تاسيلي،
السبب هو : المغرب.
- الجزائر تعاني الجفاف و نذرة الأمطار،
السبب هو : المغرب.

يعني بهلوانات الحكومة الجزائرية يفضحون أنفسهم و يُظهرون أنفسهم للشعب الجزائري أنهم مُخترقون من كل الجهات من طرف المغرب الذين يعزون إليه أنه السبب في كل المصائب الذاخلية التي تعيشها الجزائر !!

قمة الإستحمار و الإستغباء للشعب الجزائري الذي لا يزال عساكر فرنسا يُشغِلونه ب بُعبُع المغرب حتى لا يهتم بمشاكله العويصة !

الذي يهدد الجزائر صراحة هم العصابات التي تسيرها و ليس المغرب و إسرائيل و الكائنات الفضائية.

الشعب الجزائري يستحق حُكمًا مَدنيا يُنقذه من عصابة عساكر فرنسا الذين حولوا الجزائر إلى أُضحوكة إقليمية لا وزن لها لا سياسيا ولا آقتصاديا و لا دبلوماسيا !
مؤسف جدا !
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126 - marroqui السبت 12 دجنبر 2020 - 14:35
l'oligarchie militaire lui a dicté ce qu'il faut dire en l'absence de la marionnette qui se soigne en deutshland, ou peut être est déjà décédé.
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127 - الله يجعلكم تفكروا دائما هكذا السبت 12 دجنبر 2020 - 14:35
دولة تخلق عدو وهمي ، من أجل تنويم شعبها !!! لا أقل و لا أكثر !!! للاشارة هذا في مصلحة بلدي العزيز.
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128 - عبده السبت 12 دجنبر 2020 - 14:36
الجزائر لم تتغير ولن تتغير....كأنها تعيش في القرون الوسطى....جميع الدول في العالم تتقدم وتتغير...إلا الجزائر.....التهديدات الخارجية...العدو التقليدي...تهديد الثورة....أودي شكون دها فيكم...ولعرفكم موجودين على الكرة الأرضية...أم لا...
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129 - مﻻحظ السبت 12 دجنبر 2020 - 14:36
الخطر الوحيد الدي يهدد استقرار الجزائر و يسرع خطواتها نحو اﻻفﻻس واﻻنهيار هو نظام العسكر الديكتاتوري. الطاغي والجاثم على رقاب المواطن الجزائري المغلوب على امره
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130 - Abdou السبت 12 دجنبر 2020 - 14:37
منذ سنوات والنظام العسكري يخيف شعبه من أعداء خارجين يستهذفون أمن واستقرار الجزائر لأجل الإستمرار في الحكم وزيادة النفقات العسكرية على حساب التنمية لكن اليوم مع هذه المتغيرات سأتيه الوسواس القهري أو بالأحرى سيوسوس شعبه للمزيد من العداء والإستمرارية في الحكم
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131 - انتهت لعبة الصحراء السبت 12 دجنبر 2020 - 14:37
من الطبيعي ان تبحث الجزائر عن عدو لاشغال الشعب عن مشاكله الحقيقية.
انتهت لعبة الصحراء والآن سيصورون سيناريو آخر وهو خطر اسرائيل ههه..
انكشفت الجزائر للعالم.
اغبياء.
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132 - الصنهاجي السلماني السبت 12 دجنبر 2020 - 14:37
نظام لا يستحي!!! منذ الاستقلال وهم يشتمون ويسبون و يتآمرون على المغرب حتى أحرقت كل أوراقهم ولم يعد لهم صوت يسمع. كما أن اسهمهم في بورصة التآمر على المغرب لم تعد ذات قيمة ولم تجلب لهم سوى الخسارة .اضربني وبكى واسبقني وشكا.
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133 - لاحول ولاقوة إلا بالله السبت 12 دجنبر 2020 - 14:37
تعليقات الساسة الجزائرين تدل على غباء كبير و مثيرة لشفقة، ما علاقة أمن الحدود وأمن المنطقة بإعتراف رئيس الولايات المتحده الامريكيه بسيادة المغرب على أراضيه
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134 - مواطن2 السبت 12 دجنبر 2020 - 14:37
على المسؤولين في الجزائر ان يطمئنوا على بلادهم ويدركوا تمام الادراك بان ما يدلي به البعض منهم ما هو الا وسوسة ووهم لا اساس له من الصحة.الجزائر دولة مستقلة لها جيشها ولها شعب يتميز بوعي كبير ولا احد يقدر على " الاعتداء " عليها او زعزعتها. استئناف العلاقة المغربية مع اسرائيل هو امر سيادي واعتراف امريكا بمغربية الصحراء لم يكن بالصدفة فهو نتيجة مجهودات كبيرة قام بها المغرب في الصحراء لضمان استقرار البلاد ان لم اقل لضمان استقرار المنطقة كلها. الجزائر ستبقى آمنة مطمئنة اذا لم تتدخل في شؤون المغرب بوسائل غير ديبلوماسية . وعليها ان تبقى بعيدة عن شؤون المغرب مع اسرائيل.
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135 - الأصيل السبت 12 دجنبر 2020 - 14:37
كفانا من هذا التهديد والوعيد وخلق الأعداء وتعكير الجو في الأرض العربية أرض التسامح والإخاء وليكف هؤلاء عن إيذاء الحس الوطني والقومي للأمة المغربية أمة العز والشرف والانتماء العربي والمغاربي الأصيل.والاعتراف بالحق فضيلة الشرفاء وهو الاعتراف بالحق التاريخي للمغرب في انتماء الصحراء لحوزة الدولة المغربية والمغاربية منذ عصور الوحدة والإخاء منذ دول المجد.من المرابطين والموحدين إلى عصرنا الحاضر.كفانا تسميما لعقول الشباب وليعترف كل واحد بما في قلبه وما ناضل من أجله وما كان يقره المقاومون و الشهداء في معارك التحررللجزائر والمغرب انطلاقا من وجدة والجزائر ومراكش وأيت بعمران الكل كان يقر بوحدة المغرب على أراضيه ومن يجد تفسيرا لغير ذلك فيجب بكل صراحة وشجاعة.
المغاربة ناس طيبون مسالمون يصلحون دائما ذات نفسهم ويتسامحون .الآن يبنون وطنهم بكل اتحاد وتسامح ولا ينتظرون دروسا فاشلة في كتب عتيقة أدت بأهلها للخراب والهلاك والتخلف وأساطير الكفاح المسلح وما شابه ذلك.
الكل يعمل الآن في المغرب وراءقائد حكيم حفظه الله لتحقيق اللذي الأفضل وكرامة المواطن فلنتعاون وندعو بالهداية للجميع.
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136 - omar السبت 12 دجنبر 2020 - 14:38
الجزائر أصلا في حرب مع نفسها ومخروبة دائما و وصلت لمرحلة الشيخوخة وتنقضي في خريف عمرها ونهايتها مسألة وقت،الجزائر التي جلبت ايران للمنطقة وتحالفت مع مليشياتها مثل حزب اللات والهالك قاسم سليماني الذي جند مرتزقة البوليساريو ودربهم في الجنوب اللبناني لضرب استقرار المنطقة والمغرب،حتى المبعوث الثقافي الايراني في الجزائر عرض حماية ايران الخ الجزائر من محور الشر ممثلة ايران في المنطقة وجلبت لنفسها الضربة الاخيرة وما يدعيه جراد فعلوه و يفعلوه أكثر من مرة بمساندتهم لجميع المليشيات على الطريقة الايرانية،الجزائر الدولة المفلسة والتي تعيش كابوس سوداوي قاتم تصرف مشاكلها الداخلية للخارج وتخدر بوصبع بالمؤامرة على جزائرهم الدولة المتقدمة علميا وتكنولوجيا تمتلك النووي ولها صواريخ تصل للفضاء ولا تعتمد على النفط والغاز لتعيش الخ
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137 - متتبع السبت 12 دجنبر 2020 - 14:38
أتمنى أن تترجم إدارة الرئيس الامريكي القادم جو بايدن إعتراف ترامب بمغربية الصحراء إلى واقع, لأنه إذا عارضته هي أوثلثي مجلس الشيوخ والكونغرس أو المحكمة العليا فيصبح في خبر كان.
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138 - masticho السبت 12 دجنبر 2020 - 14:38
45 عام وانتم تزعزعو استقرارنا باختلاق جمهورية وهمية انا شخصيا افضل التعامل مع اسرائيل ولا اتعامل مع جار السوء لانه لا ثقة فيه. سوف تشربون من الكأس الذي دقنا منه ودلك باستقلال القبايل انشاءالله
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139 - جليل السبت 12 دجنبر 2020 - 14:38
ادا شعرت بالخطر ،سلم السلطة الى الشعب فهو قادر على تدبير اموره وقادر على اصلاح وترميم ما افسده الجنيرلات.
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140 - Abdel السبت 12 دجنبر 2020 - 14:39
Cela fait plus de 45 ans que l'Algérie adopté une politique de distabilisation dans la région et ceci toute la communauté internationale le sait . En créant une source de nuisance à cette instabilité ,le régime algérien qui a toujours voulu nuire à l'intégrité territoriale de son voisin de l'ouest et à la concrétisation d'un grand Maghreb qui aurait constitué un bloc économique ayant un poids non négligeable pour une population de plus 100 millions . Mais et malheureusement pour l'Algérie et le peuple algérien la mauvaise gestion ,le népotisme et l'esprit archaïque et nostalgique d'une idéologie obsolète ont conduit le pays à la faillite et sur tous les plans. Le peuple algérien n'a rien à faire si ce n'est de prendre son mal en patience et espérer un changement radical du pouvoir en place depuis l'indépendance.
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141 - صقر المغرب الأقصى السبت 12 دجنبر 2020 - 14:39
النظام الجزائري يحاول استعمال الفزاعة الخارجية لتوحيد الجبهة الداخلية حوله واكتساب شرعية جماهيرية مفقودة.
الشعب الجزائري مثل كل شعوب الأرض يريد الخبز والحرية والعيش الكريم.. أما الشعارات الفارغة فقد بطل سحرها في زمن القرية العالمية المندمجة .
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142 - الربيعي السبت 12 دجنبر 2020 - 14:40
كان الحل لهذا المشكل بيدكم أيها الكيان الجزائري والمغرب أمهلكم 45 سنة لكن تعنتكم وغروركم وأنتم تعلمون أننا على حق جعلكم تحقدون على المغرب وتكيدون المكائد لنا حتى جاء نصر الله من عنده وأصبحتم تنظرون وأنتم داهشين لا تصدقون الأمر .
أما بخصوص التطبيع مع اسرائيل فهذه كلمة حق أريد بها باطل إذ أن موقف المغرب بخصوص القضية الفلسطينية ثابت لا رجعة فيه واسألوا الفلسطينيين قبل أن تسألوا أنفسكم .
واذا كان عندكم حل آخر أعطوه لنا
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143 - وجدي السبت 12 دجنبر 2020 - 14:41
كما قال الحسن الثاني رحمه الله ان لعابكم يسيل من فمكم من اجل ان تصاحفوا اسرائيل .
مادا فعلتم لاجل القضية الفلسطينية مجرد التطبيل والكلام ولم تساعدونهم بدنار اما التطبيع مع اسرائيل سيخدم القضية الفلسطينية انشاء الله اما انتم يا كبرانات الجزائر فلا احد في العالم يريد ان يمد لكم يده كانما يدكم فيها الجدام الله يستر و موتوا بغلكم.
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144 - ايور ألمانيا السبت 12 دجنبر 2020 - 14:43
انضر الى جارة خاوا خاوا لعنة الله عليكم أنتم من قرر الانقلاب على الحكم الملاكي في المغرب ولم تفلح في دلك بمساعدة مصر ليبيا كوبا نقطة أخرى قدمت لكم المغرب المساعدة لي استقلال بلدكم وهكذا تكون ردت فعلكم بإنشاء عصابة البوليساريو الإرهابية في أرضكم لي زعزعة استقرار المغرب اما عن إسرائيل يجب عليكم ان تعلموا ان الجالية اليهودية المغربية بإسرائيل هي ثاني جالية يهودية بعد الجالية الروسية . ادن إسرائيل بعيدة عنا ولا نرى منها الا الخير خصوصا الجالية اليهودية المغربية التي تظاهرت لنصرة وحدتنا الترابية نحن لا ولن ننسى اطلاقا القضية الفلسطينية و حل الدولتين والقدس عاصمة فلسطين في نضري أنتم هم الكفار يا حكام الجزائر
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145 - متابع هسبريسي السبت 12 دجنبر 2020 - 14:43
الجزائر مستهدفة من الأيادي الخفية اسطوانة لازالت صامدة من عهد بومدين. الشعب الجزائري يسأل اين الرئيس؟و رئيس الوزراء يجيبهم بان الجزائر مستهدفة... الفرق بين المغرب والجزائر اقتصاديا ومن حيث البنية التحتية أصبح يتسع بشكل كبير لا يصدق وبعد دخول الاستثمارات الأمريكية واليهودية سيصبح المغرب اكبر قوة اقتصادية في افريقيا بدون منازع وبدون بترول وسيبقى المواطن الجزايري يبحث عن رئيسه وعن لتر حليب وكيلو بطاطا. الحمد لله انني ولدت مغربي في أرض الشرفاء.
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146 - متتبع السبت 12 دجنبر 2020 - 14:44
من الذي يزعزع الاستقرار في المنطقة .لولا النظام الجزاءري الذي خلق البوليساريو ضد الصحراء المغربية لما وقع ما وقع .ولكان المغرب العربي مزدهرا الله ياخذ الحق في النظام الجزاءري الذي كان سببا في الفتنة المغرب العربي وانعدام أمنه وعدم الاستقرار . اما الشعبين خوا خوا .
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147 - يا سيدي.... السبت 12 دجنبر 2020 - 14:45
يا سيدي لا أحد يريد ان يزعزع استقرار بلادكم ......سياستكم الفاشلة هي التي ستزعزع البلاد.....
قوموا بإعادة صياغة الدستور.....لبوا مطالب الحراك........أطلقوا سجناء الرأي ..تعاونوا مع جيرانكم و أخوانكم العرب...وسترون كيف ستصبح الامور...
العالم يتغير وأنتم لا زلتم على نفس الخطاب العدائي....
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148 - marocain السبت 12 دجنبر 2020 - 14:45
شكون لمسوق لكوم دابا بقاو سادين الحدود مزيان أبنيو شيحيط أشوفو أشديرو لهادك بوزبال ديالكم. أما حنا ممساليينش لكوم.
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149 - عبدالرحيم السبت 12 دجنبر 2020 - 14:47
كن يهد استقرار الجزائر هم العسكر انفسهم
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150 - rouft السبت 12 دجنبر 2020 - 14:49
وأخيرا نطقت الجزائر بعد تنديد الدب الروسي الحائر بين امريه مخافة وقلقا على مصالحه الإقتصاد في المستنقع الجزائري بعد ضغط قوي من طرف الجزائريين على الأقل! لكن لا يضر ولا ينفعهم مادمت الصحراء في المغربها .بدأت تشوش على ان إسرائيل وصلت الى حدودها فهدا مرض عدم اليقين في حكامهم ان حكم العسكر بات قوسين او ادنى ان يلحقها التغيير الجدري!
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