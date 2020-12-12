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الرئيسية | خارج الحدود | "انتكاسات في لقاحات كورونا" تبطئ التفاؤل بالإنجازات الإيجابية

"انتكاسات في لقاحات كورونا" تبطئ التفاؤل بالإنجازات الإيجابية

"انتكاسات في لقاحات كورونا" تبطئ التفاؤل بالإنجازات الإيجابية
هسبريس- د.ب.أ
السبت 12 دجنبر 2020 - 16:00

على مدار الأشهر الماضية ظل العالم يحبس أنفاسه انتظارا لبارقة ضوء في نهاية النفق المظلم للخروج من أزمة كورونا، وسط فترات من الإغلاق والقيود المشددة، وما إلى ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية. وأخيرا بدأ الجميع يتنفس الصعداء مع ظهور لقاحات تعد بالأمل في عودة الحياة إلى طبيعتها. لكن هل باستطاعة هذه اللقاحات إعادة الحياة بالفعل لتُطوى بذلك تلك الصفحة القاتمة من تاريخ البشرية؟.

وفي هذا السياق نشرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء تقريرا حول "انتكاسات" تعاني منها بعض الشركات المصنعة للقاحات، ما أجبرها على تأخير طرح اللقاحات بعيدا عن المواعيد الأولية التي كانت تتوقعها.

وتقول "بلومبرغ" إن شركات إنتاج اللقاحات، ومن بينها اثنتان من أكبر شركات العالم، واجهت انتكاسات في محاولة توفير المزيد من جرعات اللقاحات بعد أن نجحت أخيرا في التوصل إلى اللقاح، وهو ما أخذ يخفف من وتيرة الأخبار الإيجابية.

وأخّرت شركتا "سانوفي" و"جلاكسو سميث كلاين" التجارب المتقدمة لجرعاتهما التجريبية للقاح مضاد لمرض "كوفيد -1 9" الناجم عن فيروس كورونا المستجد، بعد أن فشلت تلك الجرعات في إحداث استجابة قوية بما فيه الكفاية لدى كبار السن، مشيرتين إلى إمكانية توفرها نهاية العام المقبل. وفي صفعة أخرى، واجهت تجارب اللقاح التي تطورها شركة "سي إس إل ليمتد"، وجامعة كوينزلاند في أستراليا، صعوبات.

وستبدأ "سانوفي" وشريكتها في المملكة المتحدة دراسة المرحلة الثانية الجديدة بمواد محفزة للاستجابة المناعية ضد الفيروس أكثر تركيزا في فبراير، بعد أن قالتا إن الجرعة الحالية فشلت في توليد استجابة مناعية جيدة لدى الأشخاص ممن هم في سن الخمسين أو أكبر. وأظهر البالغون الأصغر سنا استجابة مماثلة للمرضى الذين تعافوا من المرض.

وقالت سانوفي في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن المشكلة نشأت بعد استخدام مادتين مختلفتين لقياس تركيبات اللقاح التي قدمت معلومات غير دقيقة حول تركيز المواد المحفزة للاستجابة المناعية ضد الفيروس. وأخطرت الشركتان المسؤولين الأمريكيين بهذا الأمر.

وذكرت "بلومبرغ" أن هذا التأخير يسلط الضوء على الصعوبات والشكوك التي تواجهها الشركات في تطوير الجرعات في وقت قياسي ضد مرض أودى بالفعل بأرواح أكثر من 5،1 مليون شخص. كما أن هذا يعد أيضا صفعة للحكومات التي تعتمد على الإمدادات من الشركتين العملاقتين في إنتاج اللقاحات وسط توقعات بأن العالم سيحتاج إلى لقاحات متعددة لوقف انتشار الفيروس المسبب للمرض.

وفي الوقت نفسه، ألغت أستراليا طلبا للحصول على 51 مليون جرعة لقاحات لكوفيد – 19 يجري تطويرها من جانب شركة "سي إس إل" والجامعة الأسترالية. ويأتي أحد مكونات اللقاح من فيروس نقص المناعة البشرية. وفي حين أن ذلك لا يشكل أي خطر بالنسبة للإصابة بالعدوى، فإن بعض المشاركين في التجارب كانت لديهم اختبارات إيجابية زائفة لفيروس نقص المناعة البشرية (إتش آي في).

ويحد كل ما تم إعلانه عن اللقاحات من بعض التفاؤل الذي أعقب نتائج التجارب الإيجابية من شركة فايزر وشركة موديرنا. ويبدو أن لقاحا آخرا من شركة "أسترازينكا" وجامعة أكسفورد واعد أيضا، على الرغم من الشكوك حول فعاليته لدى كبار السن. ووافقت المملكة المتحدة وكندا بالفعل على الحصول على جرعات من شركة فايزر وشريكتها "بيوإنتيك"، وقد تفعل الولايات المتحدة وأوروبا ذلك قريبا، وفقا لـ"بلومبرغ". وبدأت الصين وروسيا بالفعل في استخدام اللقاحات الخاصة بهما.

ويعني التأجيل للقاح "سانوفي – جلاكسو سميث كلاين" أنه قد لا يصل الأسواق قبل الربع الأخير من عام 2021 بدلا من منتصفه.

وتخطط الشركتان لإجراء تجربة جديدة تشمل مقارنة مباشرة بلقاح تمت الموافقة عليه بالفعل من أجل تسريع عملية الأبحاث. لكن الشركتين لم تكشفا عن عدد الأشخاص الذين سيخضعون للتجربة. ومن الممكن أن تبدأ اختبارات المرحلة المتقدمة في الربع الثاني من العام المقبل.

وقالت سانوفي: "نريد أن يحمي لقاحنا الجميع، بمن في ذلك الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد – 19".

ويسلط هذا التأخير الضوء على التحديات التي قد تواجهها عدد من لقاحات الجيل الثاني لـ"كوفيد – 19" الآن بعد الموافقة على التطعيمات الأولى.

ومع احتمال توفر ما يصل إلى ثلاثة لقاحات معتمدة خلال الأسابيع المقبلة، قد تحتاج دراسات تلك التي مازالت في مرحلة متأخرة من عملية التطوير إلى إعادة التفكير في تقديم حوافز لمواصلة التشجيع على المشاركة في الاختبارات.

وتشمل أكبر الطلبات المتعلقة بالحصول على اللقاح الاتحاد الأوروبي الذي وافق على شراء 300 مليون جرعة، والولايات المتحدة التي طلبت شراء 100 مليون مع خيار للمزيد.

وتعتزم شركتا "سانوفي" و"جلاكسو سميث كلاين" توفير 200 مليون جرعة من لقاحهما لبرنامج "كوفاكس"، الذي يهدف إلى توزيع الجرعات بشكل عادل في جميع أنحاء العالم.

وتقوم شركة جلاكسو أيضا بتطوير لقاحات مع شركة "سيتشوان كلوفر بايوفاماسيوتيكالز" الصينية، التي ذكرت الأسبوع الماضي أن اللقاح قد تسبب في تحييد الأجسام المضادة في تجارب المراحل المبكرة.

وبدأت الشركة البريطانية أيضا تجارب في مراحل متأخرة على لقاح مع شركة "ميديكاجو" الكندية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - متابع غضبان السبت 12 دجنبر 2020 - 16:10
دابا من هادشي كامل باين باللي الصين واقيلة اخوات بينا.مع العلم ان اللقاح ضد فيروس كورونا من اسهل اللقاحات تصنيعها.
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6
2 - يا رب السبت 12 دجنبر 2020 - 16:11
صافي فقدنا الامل والإحباط فالنسبة ديال هاد اللقاح املنا الوحيد هو الفرج من الله العلي القدير هو القادر على كل شيء والله احفظ والدينا وجميع المسلمين من هاد المصيبة
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3 - malak السبت 12 دجنبر 2020 - 16:13
tout le monde c'est que pour les gens qui ont une allergie ne doivent pas faire le vaccin contre Covid 19 et déjà avant de faire ce vaccin les savants doivent vérifier ce qui ont faient à propos des ingrédients
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4 - Samira السبت 12 دجنبر 2020 - 16:15
يستحيل الوصول للقاح فعال و امن فهاد الظرف القياسي لما يتطلبه الامر من دراسات عديدة لجميع الجوانب عبر سنوات.. ما يقع الان هو تهافت تجاري للمختبرات لاقتسام الكعكة.. هدا هو الواقع و التاريخ يعيد نفسه بصفة اكبر بعد لقاح h1n1 قبل سنوات عديدة..
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5 - محمد عبد الوهاب السبت 12 دجنبر 2020 - 16:15
لا أفهم سببا مباشرا وقويا في التسريع بوتيرة التلقيح في المغرب !! على الرغم من المشاكل التي يثيرها هذا المقال. وهي واضحة للعيان.
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6 - بكار السبت 12 دجنبر 2020 - 16:15
احس بالخجل...والفاهم يفهم...أين اصحاب الحبة السوداء..واين الرقية الشرعية...لماذا ليست فعالة ....لا يصح الا الصحيح..
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7 - محمد عبد الوهاب السبت 12 دجنبر 2020 - 16:16
لا أفهم سببا مباشرا وقويا في التسريع بوتيرة التلقيح في المغرب !! على الرغم من المشاكل التي يثيرها هذا المقال. وهي واضحة للعيان.
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8 - Moroco السبت 12 دجنبر 2020 - 16:19
لقاح صيني وروسي سيكونان الافضل وانتهى الكلام
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9 - مواطن غيور1 السبت 12 دجنبر 2020 - 16:23
السلام عليكم
هدا ما قلناه مند اليوم الأول، هناك فرق يين السرعة و التسرع، و العالم يقفز المراحل لغاية قي نفس يعقوب و الإتجار باللقاح.
المرحلة الثالثة لم تخرج نتائجها بعد، و هناك مرحلة رابعة، فلم العجلة و التضحية بأرواح الناس؟
اللهم إني بلغت.
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10 - محمد السبت 12 دجنبر 2020 - 16:25
هذه المشاكل ظهرت حتى قبل الشروع في التلقيح و ما بالكم بعد التلقيح و على المدى البعيد قد تظهر مشاكل أكثر فداحة لأن التلقيحات ستعم العالم بأكمله و هذا سببه التسرع في إنتاج اللقاحات رغم أنه معروف على أن اللقاحات التقليدية تأخذ حوالي العشر سنوات لتأخذ تراخيص الإنتاج و التسويق
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