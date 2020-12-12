إسرائيل تقيم علاقات دبلوماسية مع "مملكة بوتان"

هسبريس- د.ب.أ

أقامت إسرائيل علاقات دبلوماسية مع مملكة بوتان؛ الواقعة شرقي جبال الهيمالايا.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، أنه يرحب بهذه الخطوة، وقال مكتبه : "نحن على اتصال مع دول أخرى تريد إقامة علاقات دبلوماسية معنا".

وبحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية فقد جرت مراسيم التوقيع في المقر الرسمي للسفير الإسرائيلي بجمهورية الهند.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جابي أشكينازي، إن إقامة علاقات دبلوماسية مع بوتان تظهر أن "دائرة الاعتراف بإسرائيل آخذة في الاتساع، وهذا يمثل خطوة أخرى على طريق تعميق العلاقات الإسرائيلية في آسيا".

وحتى الآن لم تقم غير 53 دولة علاقات دبلوماسية مع مملكة بوتان، وتتبع البلاد نفسها، منذ بضعة أعوام، توجها حذرا نحو الانفتاح على الدول الأخرى.