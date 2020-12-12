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الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل تقيم علاقات دبلوماسية مع "مملكة بوتان"

إسرائيل تقيم علاقات دبلوماسية مع "مملكة بوتان"

إسرائيل تقيم علاقات دبلوماسية مع "مملكة بوتان"
هسبريس- د.ب.أ
السبت 12 دجنبر 2020 - 21:40

أقامت إسرائيل علاقات دبلوماسية مع مملكة بوتان؛ الواقعة شرقي جبال الهيمالايا.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، أنه يرحب بهذه الخطوة، وقال مكتبه : "نحن على اتصال مع دول أخرى تريد إقامة علاقات دبلوماسية معنا".

وبحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية فقد جرت مراسيم التوقيع في المقر الرسمي للسفير الإسرائيلي بجمهورية الهند.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جابي أشكينازي، إن إقامة علاقات دبلوماسية مع بوتان تظهر أن "دائرة الاعتراف بإسرائيل آخذة في الاتساع، وهذا يمثل خطوة أخرى على طريق تعميق العلاقات الإسرائيلية في آسيا".

وحتى الآن لم تقم غير 53 دولة علاقات دبلوماسية مع مملكة بوتان، وتتبع البلاد نفسها، منذ بضعة أعوام، توجها حذرا نحو الانفتاح على الدول الأخرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - رشيد السبت 12 دجنبر 2020 - 21:54
إسرائيل تقيم علاقات مع مجموعة من الدول تحت الطاولة من زمان الان أصبحت تخرج العلاقات الى العلن ما بقى ما يتخبى حتى الفلسطينيين لهم علاقات اقتصادية مع الإسرائيليين
العالم مبني على المصالح و هاد الشي اللي كاين
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16
2 - ahmed السبت 12 دجنبر 2020 - 21:54
رسالة للنظام العسكري ولأبواقه وعشاقه في الجزائر ممن ينعتون المغاربة بالخونة.

سواء كنا مع أو ضد التطبيع، فان اسرائيل لم تسعي يوما لتقسيم المغرب وتمزيقه كما فعلتم طوال أربعين سنة عبر دعمكم للكيان الانفصالي.

اسرائيل لم تسئ للمغرب كما تفعلون صباح مساء، ولم تشرد مئات الالاف المغاربة وتطردهم وتقطع أرحامهم.

النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يتاجر مع اليهود ويتعامل معهم رغم الاختلاف العقائدي والديني.

ان كنتم فعلا تريدون دعم فلسطين وتحبون فلسطين، فادعموها بالسلاح وبالمال كما تفعل ايران وسوريا مع حزب الله، هذا هو الدعم الحقيقي، أما الدعم الصوري الفايسبوكي، فلا يختلف عن الدعم العربي الذي يقتصر على الاجتماعات الوزارية والبيانات التنديدية..
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26
3 - هاااني هولندا السبت 12 دجنبر 2020 - 21:58
إسرائيل مثلها مثل الجمهورية الصحراوية المزعومة تبحث بدون كلل أو ملل عمن يعترف بها كدولة. ما بني على باطل فهو باطل.
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-21
4 - اليعقوبي السبت 12 دجنبر 2020 - 22:01
هاد مملكة بوتان لي معمري سمعتها وقيلا عندها العقل على جراننا الزينين
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16
5 - طارق المصرى السبت 12 دجنبر 2020 - 22:04
واسفاه من خلال قراءتي لجريدة الشروق اليومي الجزائرية كشفت عن بعض النقاب لحرب 67 النكسة على لسان جنرالات إسرائيليين أن المملكة لها دور كبير فى إنتصار إسرائيل على العرب ومنها مصر وكانت إسرائيل تدفع المقابل للمغرب نظير التجسس ولكن بما أن الموضوع شرحه يطول لامجال للتفاصيل بمعنى زواج المغرب وإسرائيل زواج أبدى لايشرع له بالطلاق وهذا ما نعيشه فى أرض الواقع اليوم
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-32
6 - محمدين السبت 12 دجنبر 2020 - 22:16
إلى صاحب التعليق "طارق المصري" أنتم الذين جلبتم الذل والمهانة إلى الأمة ومؤامراتكم مع النظام الجزائري المستمرة للإضرار بالوضع المغربي.. وعبد الناصر الذي تفتخرون به ماذا جلب لمصر من عنترياته الدونكيشوتية سوى جلب الهزيمة تلو الأخرى.. ومن أتى بالسيسي إلى الحكم أليس أخواله الصهاينة.. الخيانة تجري في عروقكم
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8
7 - بركابي السبت 12 دجنبر 2020 - 22:18
إذا كانت العربية لغة أهل الجنة ..لماذا كل أسماء الملائكة عبرية ؟..إسرائيل إسرافيل جبرائيل مهكائيل ميكائيل عزرائيل
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2
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