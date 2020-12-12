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كُتّاب وآراء
إسرائيل تقيم علاقات دبلوماسية مع "مملكة بوتان"
أقامت إسرائيل علاقات دبلوماسية مع مملكة بوتان؛ الواقعة شرقي جبال الهيمالايا.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، أنه يرحب بهذه الخطوة، وقال مكتبه : "نحن على اتصال مع دول أخرى تريد إقامة علاقات دبلوماسية معنا".
وبحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية فقد جرت مراسيم التوقيع في المقر الرسمي للسفير الإسرائيلي بجمهورية الهند.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جابي أشكينازي، إن إقامة علاقات دبلوماسية مع بوتان تظهر أن "دائرة الاعتراف بإسرائيل آخذة في الاتساع، وهذا يمثل خطوة أخرى على طريق تعميق العلاقات الإسرائيلية في آسيا".
وحتى الآن لم تقم غير 53 دولة علاقات دبلوماسية مع مملكة بوتان، وتتبع البلاد نفسها، منذ بضعة أعوام، توجها حذرا نحو الانفتاح على الدول الأخرى.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
العالم مبني على المصالح و هاد الشي اللي كاين
سواء كنا مع أو ضد التطبيع، فان اسرائيل لم تسعي يوما لتقسيم المغرب وتمزيقه كما فعلتم طوال أربعين سنة عبر دعمكم للكيان الانفصالي.
اسرائيل لم تسئ للمغرب كما تفعلون صباح مساء، ولم تشرد مئات الالاف المغاربة وتطردهم وتقطع أرحامهم.
النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يتاجر مع اليهود ويتعامل معهم رغم الاختلاف العقائدي والديني.
ان كنتم فعلا تريدون دعم فلسطين وتحبون فلسطين، فادعموها بالسلاح وبالمال كما تفعل ايران وسوريا مع حزب الله، هذا هو الدعم الحقيقي، أما الدعم الصوري الفايسبوكي، فلا يختلف عن الدعم العربي الذي يقتصر على الاجتماعات الوزارية والبيانات التنديدية..