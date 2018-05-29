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كُتّاب وآراء
المصطفى العلوي يكشف أصول الصراع التاريخي بين المغرب والجزائر
الكثير من المتابعين والمواكبين لطبيعة الصراع المغربي الجزائري يتوقفون عند حدث المسيرة الخضراء سنة 1975، حين قرر الحسن الثاني، رحمه الله، استرجاع الأقاليم الجنوبية للمغرب. وأغلب النقاش الجاري حاليا حول ملف الصحراء يُحمّل الجزائر تدخلها في هذا الملف عبر دعمها لجبهة البوليساريو.
فيما يذهب المصطفى العلوي، الصحافي المغربي المخضرم، إلى أن ملف الصحراء (الغربية) ما هو إلا تتويج للصراع المغربي الفرنسي حول الصحراء الشرقية، التي كانت تحت حكم المغرب، مشيرا إلى أنه لما حصل المغرب على الاستقلال أقدم الاحتلال الفرنسي على منح الصحراء الشرقية للجزائر، وهكذا تحول الصراع من موضوع الصحراء الشرقية إلى الصحراء (الغربية)، التي كانت ولا تزال تحت الحكم المغربي.
لنتابع التفاصيل والتحليل مع الإعلامي مولاي المصطفى العلوي، الذي يعتبر أحد الشهود على أصول الصراع المغربي الجزائري.
ما طبيعة الصراع بين المغرب والجزائر، إذ هناك من يعتبر، لا سيما من الجيل الحالي، أن سبب الصراع بين المغرب والجزائر يتمثل في ملف الصحراء منذ 1975 أو 1973، وهناك من يقول إن قضية الصحراء هي تتويج لصراع تاريخي، فهل هناك أصول لهذا الصراع التاريخي بين البلدين، الذي تعتبر قضية الصحراء أحد تجلياته؟
الواقع أن السؤال نفسه طرحته على نفسي مدة سنوات مرت، وبعد دراسات معمقة استطعت الإجابة عنه عبر خمسة أجزاء من كتاب "المناورات الأجنبية ضد السيادة المغربية". هذه الأجزاء الخمسة واكبت مراحل الصراع المغربي حول الصحراء، وهو صراع قديم يعود إلى سنوات كان فيها المغرب جغرافيا يمتد إلى أطراف إفريقيا والدول الإفريقية الكبرى مثل مالي والسنغال، بحكم خريطته الجغرافية الحقيقية، التي ليست خريطة المغرب مصغر الحجم كما هو عليه الآن، وكما يظهر لدى عدد من الدول ومن الشركات الإذاعية حول بتر الصحراء المغربية من خريطة المغرب.
والحقيقة أن المغرب كان ممتدا على طول الجنوب عبر صحرائه الشرقية، التي كانت تكاد تتعدى، في أهميتها، أهم المدن المغربية المتواجدة.
طيب، ماهي المدن الموجودة بالصحراء الشرقية، التي هي الآن بحوزة الجزائر، وكانت تحت السيطرة المغربية؟
المدن والأقاليم الموجودة الآن معروفة، فهناك خرائط وضعتها في الأجزاء الخمسة من الكتاب الذي ألفته مثل تندوف، التي كانت مدينة تابعة للمغرب حتى بعد الاستقلال، فتجد أن حافلات "ساتيام"، مثلا، كانت تذهب من مراكش إلى تندوف، وأيضا من وجدة إلى تندوف.
ولهذا، فالعديد من الأشياء والحقائق التاريخية تجعل الشك يخالج المناقشين والباحثين، ولكن تأتي ظروف وحالات تؤكد الحقائق بطرق لا شك فيها، من هذه الأحداث، التي تجعلنا نتساءل: هل نحن خاطئون أم لا، أن الملك محمد الخامس كتب سنة 1960، بعد استقلال المغرب، برقية إلى الجنرال دوغول، رئيس الدولة الفرنسية، يحتج فيها على اعتزام الدولة الفرنسية القيام بتجارب نووية في الصحراء الشرقية. وقد وجه إلى دوغول النصيحة نفسها، التي سمعناها، مؤخرا، من طرف الرئيس الأمريكي ترامب حول الأسلحة النووية، حيث أكد أن الأسلحة النووية تشكل خطرا على الشعوب، وعلى إفريقيا.
وذكر في رسالته أن هذه التجارب ستقام في أرض نعتبرها جزءا لا يتجزأ من مملكتنا. إذن محمد الخامس يقول لـدوغول إن تلك الصحراء الشرقية، التي تنوون إجراء تجارب ذرية بها، أرض مغربية. بمعنى أن محمد الخامس متشبث بخريطة المغرب كما كانت في عهد جدوده، خصوصا الملك الحسن الأول، الذي كان سنة 1850 ملكا على المغرب، والصحراء الشرقية هي طرف من المغرب. في هذه الظروف، التي كان المغرب يعتبر الصحراء جزءا منه، كانت عدد من الدول تطمح إلى الاستقرار في تلك المنطقة، وبالتحديد أيام العثمانيين، الذين كانوا يحكمون ثلث العالم تقريبا، حيث سخروا الجيش الليبي لاحتلال الصحراء الشرقية، ووقعت الحروب المغربية الأولى في 1870 مع الليبيين، بدعم من الأتراك أيام السلطان العلوي مولاي عبد الله. كما وقعت حروب مسجلة ومرفقة بالأرقام وبأسماء الضباط في كتاب "المناورات الأجنبية ضد السيادة المغربية".
كما أن السلطان مولاي سليمان، المعروف بتدينه وجديته، تنازل سنة 1821 عن العرش لأخيه مولاي عبد الرحمان، وذهب للاستقرار في توات، وهو أحد الأقاليم الكبرى بالصحراء الشرقية، والكتب التاريخية تورد في ذلك الوقت أن الفرنسيين أيام احتلالهم الجزائر لم تكن لهم يد في الصحراء الشرقية، التي كانت تابعة للمغرب، بحجة أنه سنة 1956 كتب كاتب فرنسي، اسمه ستراسر، كتابا عن الخطأ الفرنسي في احتلال الصحراء المغربية. الكتاب اسمه "حقائق وآفاق صحراوية".
وهو يوضح في كتابه أن فرنسا كانت تهدف، باحتلالها الصحراء الشرقية، إلى إحداث دويلات بالمنطقة، فشساعة المنطقة بإمكانها إعطاء ست أو سبع دول من حجم عدد من الدول الإفريقية الحالية. كما أنه وقعت حروب كبيرة منذ أيام الملوك السعديين بالصحراء الشرقية، وفي كتابي هناك أسماء للعمال والمسؤولين المغاربة بهذه المنطقة. كما أن التاريخ يؤكد أنه في سنة 1843 قام سكان تلمسان الجزائرية بزيارة لعامل وجدة إدريس بن حمان ليقدموا بيعتهم للملك الحسن الأول.
إبان الاستعمار الفرنسي للجزائر؟
نعم، وبلّغ العامل الملك طلب السكان، إلا أن العاهل رفضه لكون تلمسان مدينة جزائرية وليست مدينة مغربية، ولا يمكننا قبول بيعة سكان مدينة غير تابعة لنا.
البيعة هنا بمعنى الانتماء إلى المغرب؟
نعم، اعتبروا أنفسهم مغاربة.
هناك من يقول إن مجموعة من القبائل، كـمنطقة تمبوكتو بمالي، كانت تبايع الملك على المستوى الديني، بالرغم من عدم انتمائها سياسيا وجغرافيا إلى المغرب؟
هذا مجرد كلام فارغ، ما أقوله الآن أن المغرب كان يحكم الصحراء الشرقية، وهناك خرائط فرنسية تؤكد أن الجزائر التي كان يحتلها الفرنسيون كانت عبارة عن منطقة شمالية موازية للبحر الأبيض المتوسط، ولم تكن في المنطقة الجنوبية، التي هي الصحراء الشرقية التابعة للمغرب.
إذن هنا نتكلم عن الصراع بين المغرب والاستعمار الفرنسي بالجزائر؟
الصراع كان مع الجيوش الليبية، التي استقدمها الأتراك لاحتلال الصحراء الشرقية، ثم نجد في كتاب الباحث المغربي المعزوزي محمد، المتخصص في شؤون الحدود، محاضرة له في أرفود سرد فيها تفاصيل وجزئيات التواجد المغربي بالصحراء الشرقية قبل أن تصير هذه الصحراء كنزا اكتشفه الفرنسيون أثناء احتلالهم، وقد أرادوا احتلالها في البداية، فوقعت معارك مع الجيش المغربي، ولم تستقر المنطقة إلا في الأيام الأخيرة من سنة 1900، ولما اضطرت فرنسا إلى منح المغرب استقلاله سنة 1956 أصدرت قانونا بضم تلك الصحراء.
وفي فاتح غشت 1956 صادق مجلس الوزراء الفرنسي على قانون إعادة تنظيم اقتصادي للجزائر بدل التنظيم الإداري، وإصدار قانون تنفيذي في 10 يناير 1957 بإدراج دوائر تومبوكتو وما حولها في الخريطة الجزائرية. وهذا يعني أن الجزائريين يعلمون أن تومبوكتو لم تُضم إلى الجزائر إلا سنة 1956 عقب استقلال المغرب، والفرنسيون بدل تقديمها للمغرب تركوها للجزائر.
وتومبوكتو؟
تومبوكتا وكاو وغانان، هذه ثلاث مناطق واردة بالجريدة الرسمية الفرنسية.
تومبوكتو التي بمالي الآن؟..
نعم تومبوكتو كانت عند المغرب، وفرنسا أعطتها الآن لمالي، وهذا يندرج ضمن لعبة الخريطة السياسية لفرنسا بالمنطقة بعدما أطلقت يدها، فهي أخذت الصحراء الشرقية، وهذا يعتبر قرارا، حسب مخططات الاستراتيجيين الفرنسيين، يهدف إلى خلق صراع مغربي جزائري في المستقبل لما اقتنعوا بأنهم سيغادرون الجزائر في يوم من الأيام، ولذلك قاموا بمنح ما للمغاربة للجزائريين ليظلوا مشغولين في صراع دائم، وهو ما يقع الآن.
- ونجحوا في هذا المخطط؟
نعم نجحوا لأن الصحراء الشرقية مغربية، وبومدين اعترف بأن الفرنسيين هم من أعطوهم الأراضي، ولضعفها استعانت شركة "سوناطراك" بالأمريكان لاستخراج البترول الموجود بالمنطقة.
وقد ظلت العداوة قائمة، رغم قيام بومدين بإخراج قضية الصحراء الغربية (العيون والداخلة وغيرهما) ومنحها المغرب كي ينشغل بالصحراء الغربية، وينسى الصحراء الشرقية، وبالإمكان الرجوع إلى كتب الراحل علال الفاسي، والكتب التي كانت تصدر غداة استقلال المغرب.. هذه الكتب كلها تتحدث عن الصحراء الشرقية، وتؤكد أنها أرض مغربية.
إذن أنت تحمّل الجزائر أسباب وأصول هذا الصراع؟
بالعكس، أحمل فرنسا هذه المشاكل التي نعيشها اليوم.
فرنسا؟!
نعم، فرنسا التي أصبحت تتحكم في نفوذ المنطقة فقط بعد 1900، لأنها قبل ذلك كانت في ملك المغرب، وبعد استقلاله قامت فرنسا بسحب تلك المناطق وأعطتها للجزائر، ولما اضطرت إلى منح الجزائر استقلالها أعطتها الصحراء الشرقية. لما نبحث في جزئيات كيفية احتلال فرنسا للصحراء الشرقية نرجع إلى تاريخ مهم، هو مؤتمر مدريد، الذي شاركت فيه عدد من الدول الأوروبية: فرنسا، إسبانيا، البرتغال وبريطانيا لتقاسم احتلال إفريقيا.
في هذا المؤتمر قررت تلك الدول تقاسم مناطق الاحتلال، لكنها فشلت في طريقة تقاسم المنطقة لأن بريطانيا لم تحتل بعد الهند، والفرنسيون لم يحتلوا بعد شمال إفريقيا، والإسبان لم يكونوا منخرطين معهم في الاتفاق السياسي، ولكنهم انخرطوا في مسألة احتلال المغرب، بناء على توصية لملكتهم قبل وفاتها بضرورة احتلال المغرب بسبب القرون التي احتل فيها الأندلس. وإلى الآن ينفذون توصية الملكة في سبتة ومليلية، وبالتالي فعاملهم ديني أكثر مما هو اقتصادي أو سياسي، ومؤتمر مدريد سنة 1880، الذي شاركت فيه أيضا الولايات المتحدة الأمريكية، كان عنوانه الأبرز هو احتلال الأراضي غير المحتلة.
فرنسا بعد هذا التاريخ سيطر عليها الحزب الاشتراكي، وبعد فشل المؤتمر اعترفت إنجلترا يوم 13 مارس 1895، في وثيقة، بالسيادة المغربية على الصحراء الشرقية (الوثيقة مسجلة بأرشيف الدولة البريطانية)، وهذا يؤكد أن فرنسا أثناء احتلالها الجزائر لم تكن تحتل الصحراء الشرقية إلا ابتداء من 1900.
فرنسا هي التي منحت الصحراء الشرقية للجزائر بعدما أخرجت المغرب منها؟
طبعا لأن فرنسا هي التي قررت أن تحتل هذه المناطق دون استشارة الدول التي حضرت مؤتمر مدريد 1880، وهذا كان في أيام الملك الحسن الأول - هو رجل عظيم وقوي – الذي كان يريد القيام بدخول رسمي إلى الصحراء الشرقية، وكتب عنه في "الاستقصاء" بأنه شكل جيوشه لدخول الصحراء الشرقية والاستقرار بها.
مارتن مؤلف كتاب "أربعة قرون من تاريخ المغرب" يقول في كتابه إن الملك الحسن الأول وقع تسميمه وهو في سن الخمسين لأنه كان يعترض كل دخول فرنسي للصحراء الشرقية، وكانت تصفيته لأجل إزالته من طريقهم، والاشتراكيون الفرنسيون الحاكمون بدؤوا، بعد مؤتمر مدريد، يخططون عمليا لاحتلال المغرب بالدرجة لأولى. فبداية الاحتلال الفرنسي للصحراء كانت سنة 1900، وأول معركة في الصحراء الشرقية بين الجيش المغربي والجيوش الفرنسية الغازية كانت في عين صالح سنة 1899، وقبل هذا التاريخ لم يكن للفرنسيين أي وجود بالصحراء.
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تعليقات الزوّار (78)
لمَاذا لمْ تسطتع نفس الدولة ان تترك اثارا و مرافق في عموم الصحراء الكبرى تحديدا (بشار و تندوف و ادرار) ؟؟؟ في الحيز الجغرافي المسمى حاليا الجزائر لانرى اثرا لدول المغرب الاقصى الا في تلمسان و المعروف انها بعد حصارها الشهير حكمت من السلالات التي حكمت المغرب الاقصى بالتحديد المرينيين
اذن الحقيقة ان الصحاري كانت مهملة و لا يوجد بها الا بدو رحل يتنقلون من مكان الى مكان و لم تتيع يوما اي دولة بالمعنى الحديث للدولة
لذلك فضل المغرب الاقصى ان يختفظ بالمغرب النافع على حساب جزء كبير من الصحراء الكبرى بعد استقلال الجزائر و دخول معطيات جديدة مثل صراع الجمهوريات و الملكيات تم مساعدة الجزائر للاحتفاظ بهاته الصحراء
اتمنى ان ياتي اليوم ان تزدهر الصحراء الكبرى كلها و نعيش في كنف التاخي و التعاون مثل باقي الدول و تنتهي هاته المشاكل
تحياتي و صح رمضانكم
و كانت اهدافهم تلاتة اهداف جيوستراتجة ...
الهدف الاول هو بناء ميناء جزائرى فى الصحراء الغربية المغربية ..
الهدف التانى هو الهاء المملكة المغربية بعدم المطالبة بالصحراء الشرقية المغربية..
الهدف التالت هو قطع الجدور الافريقية للمملكة المغربية.
و الجزائر اليوم دولة فاشلة اقتصاديا اجتماعيا ودبلوماسيا و تتخبط فى مشاكل كبيرة . تندر بتفكك الجزائر الى دويلات مجهرية
... و للتاكد من صحة كتاباتى هده احيلكم على الرابط التالى ...
www.le maroc et son sahara histoire du maroc bernard lugan.com...
اذا كانت الصحراء الجزائرية تابعه للمغرب لماذا لم يحارب المغرب فرنسا.و لماذا قبل المغرب بالاستقلال من فرنسا ما دام ان الصحراء مغربية؟
يعني المغرب ترك الجزائر تحارب فرنسا على كل جزء من القطر و تدفع ملايين الارواح ثم تقدم الصحراء هديه للمغرب.
نفس السيناريو فعله المغرب مع الصحراء الغربيه حيث لم يطلق المغرب و لو رصاصه واحده على المحتل الاسباني.
الصحراء الشرقيه هي صحراء جزائرية و ان لم تكن تابعه للجزاىريه فهي لم تكن تابعه للمغرب ايضا بل كانت مال بدون راعي و الجزاىر رفضت الاستقلال دون الصحراء.
باغيين الناس تموت و تعطيكم ترابها عل طبق من ذهب؟؟
كنتم في ذلك الوقت ، نزعتكم نزعة عدوانية وستكون عليكم وبالا .
انهم ارتكبوا خطأ فادحا بسببه افتقدنا اراضي شاسعة و على الخصوص بلاد شنقيط و الصحراء الشرقية
الخطأ هم انهم قبلوا بعدم ترسيم الحدود مع فرنسا التي كانت تحتل ما يسمى اليوم الجزاءر
لانهم كانوا يعتبرون هذا الترسيم مع فرنسا تكريس و قبول باستعمار فرنسا للجزاءر
و هذا من حيث المبدا شيء جميل لكنهم لم يخططوا لما بعد استقلال الجزاءر و كون هذه الاخيرة لن تقبل بالتنازل عن الاراضي الموروثة عن الاستعمار
و هذا ما حدث
بل اكثر من ذلك هم طمعوا حتى في الاراضي التي لا تعنيهم لا من بعيد و لا من قريب و هي الصحراء الغربية الجنوبية
بلغة الشارع كانوا "كوانب" في هذه القضية للاسف
ثانيا كان القصر يظن ان فرنسا ستبقى الى الابد محتلة الجزائر فمنحها الصحراء الشرقية كهدية لمساعدته على قمع شعبه وكعربون لحسن وكرم الجوار.
حتى لا ننسى سبتة ومليلية والجزر التي اهداها مولاهم عبد العزيز لتاج اسبانيا، لم ولن نقدر على المطالبة بها لانها وهبت بطريقة رسمية وبالوثائق.
هدا هو التاريخ الحقيقي الدي لن يسمح المخزن بتلقينه في المدارس، لان كل المصائب اتت من هدا المخزن وبواسطته.
لكن ما يحدث اليوم هو أن الجزائر وضعت فعلا حصى في حذاء المغرب لأنها فشلت في تنحية الملكية عنه.. الجزائر دولة عسكرية محضة والمغرب دولة سلطانية في الواقع وليست ملكية محضة.. ومادامت الامور دون تغيير فالعداء سيبقى مشتعلا مهما اختلفت الملفات.. الحدود..ملف الصحراء..الحضور الاقليمي..التسلح.
الجزائر استفادت من الثورة التفطية في الثمانينات لتصبح قوة عسكرية مهمة لكنها تشعر اليوم أن هذا التفوق لم يعد كاسحا وصار نسبيا وهي تعمل على استعادته.
حرب بين الدولتين؟ لا أظن الجزائر كدولة عسكرية أصلا لديها ما تخسره لذلك هي متحمسة.. لكن المغرب لديه الكثير ليخسره.. لذلك من الصعب الحديث عن حرب نظامية بين البلدين.
يجب على الحكومة و المخزن و القصر ان " يجمعوا راسهم " و " يتهلاو فشعبهم ". يجب على المغرب الرجوع لاصله لمحاربة كل دخيل اي الرجوع الى الثقافة الامازيغية ! انها الحل الوحيد فهي رغم كل الصعاب و رغم المتربصين بها من رومان و وندال و عرب لا زالت واقفة و تخرج كل مرة الى السطح و بقوة، الامازيغية مرتبطة بأرض المغرب الكبير و بملكيته و بدينه و كل جغرافيته، فلا الفرنسة صالحة لنا و لا القومية العروبية !
و تذكروا. الرجوع الى الاصل فضيلة.
Ce qui diront le contraire ,le net est la .
ومنح ممر يمتد على طول 30 كلم بين الصحراء المغربية أنذاك مستعمرة إسبانية والجزائر الفرنسية هذه الثغرة التي تقع بين تندوف والمحبس جعلت أطماع بومدين بمساندة القدافي يطمع في الوصول إلى المحيط من خلال إنشاء البولزاريو الوهمي.
هذا من مخطط الإستعمار لكي تظل المنطقة مشغولة في صراع دائم، وهو ما يقع الآن. يجب أن نعرف أن الإستعمار جاء نتيجة لانحطاط المسلمين وبالنسبة لهم هيمنة تاريخية لكي نبقى خاضعين لهم، الشيء الذي عليه حالنا اليوم.
كانت هناك معارك و مقاومة لكن ليست حرب
فرنسا أعطتها الإستقلال 1956
هل يوجد حرب تسمى حرب المغرب؟ جواب. لا
كانت هناك معارك و مقاومة لكن ليست حرب
فرنسا أعطتها الإستقلال 1956
هل توجد حرب تسمى حرب مالي؟. الجوب. لا
كانت هناك معارك و مقاومه لكن ليست حرب
فرنسا أعطتها الإستقلال 1960
هل توجد حرب تسمى حرب موريتانيا؟. جواب لا.
كانت هناك معارك و مقاومة لكن ليست حرب
فرنسا أعطتها الإستقلال 1960
لا يوجد بلد مستقل لا تٌعرف حدودها.
فلما البلدان أعطيت إستقلالها بدون حرب معنى ذلك أن هذه البلدان تعترف بالحدود التي رٌسمت لها من طرف مستعمرها الذي أعطاها إستقلالها و بالتالي سُميت بلد مستقل و حدودها معروفة.
الآن. البلد الذي لم تحرج منه فرنسا و حدوده و مساحته هي الأكبر في كل القارة.
فرنسا لم تظن يوما من الأيام أنها ستخرج من الجزائر.
. السؤال
هل يوجد حرب تسمى حرب الجزائر؟ جواب. نعم
متى بدأت هذه الحرب. 1954 و متى إنتهت الحرب بوقف إطلالة النار. 1961 و بعدها أخذت إستقلالها 1962
أترك لكم المجال للبحث
يوجد في الجزائر اثار رومانيه و فينيقيه و عثمانيه و لا توجد اثار مراكشيه.هل قام الجزائريون بهدهما؟لا. الج اب هو ان المغرب لم تتعد حدوده سلطنه مراكش و فاس و مكناس.
اننا في 2018 و المغرب اازال يتباكى على الحدود و الإمبراطورية المفقوده ووو.احترموا عقول الناس. المغرب اخر مستعمرة اسبانيه في العالم.عوض الطلب بما ليس لكم حا لوا.طاب ما هو لكم
فيه صخره تبعد 10 امتار عن سواحل طنجه.كي تسبح لها لازملك فيزا شنغن.
فهل النبش في مشاكل الحدود هو تمهيد لإ عادة إقتسام العالم.
وعند المفوضة على ﻻستقﻻل المسؤولين والمشرفين على المفاوضات لم يضعوا جغرافية التاريخية المغربية على طويلة المفاوضات.
استعمار الفرنسي هو الذي اقتطاع الصحراء الشرقية وضمها للجزائر وهدا قبل ﻻستقﻻلها.
وكنت اول من نشر صورت خريطة المغرب في عهد الحسن الأول 1880
صراحة التحفة ذاك الكتاب
اتمنى تنزيله في الانترنت على بصيغة تسمح بنسخه
وكأنك شينوي أو غجري من بلاد الغال ههههههههه
ألم تقرأ في كتب التاريخ أن:
1) المغرب قام بدعم ومساندة حركة المقاومة الجزائرية ضد المستعمر الفرنسي.
2) المغرب أوى واحتضن أقطاب المقاومة الجزائرية بمن فيهم بوخروبة (الذي سمى نفسه فيما بعد بومدين) وعبد القادر بالزعر (الذي سمى نفسه بوتفليقة فيما بعد) .
3) المغرب تصدى للمستعمر في معركة أنوال لحماية سكان تلمسان الذين بايعوا السلطان.
هنا بدأت سلسلة الوق الذي لفه المستعمر على رقبة المملكة الشريفة.
فهمتيني ولا لا ههه
ايها الشينوي هههههه
في اعتقادي المتواضع
الجزاءر تعترف بمغربية الصحراء الغربية
و المغرب يعترف بجزاءرية الصحراء الشرقية
وننسى الماضي المؤلم بسبب الاستعمار الاسباني الفرنسي لشمال افريقيا
و نبني وطنا جديدا اسمه المغرب الكبير
هذا زمن التكتلات و القوة و ليس زمن الانفصال و الانقسامات
المغرب لوحده يبقى بلدا ضعيفا
و الجزاءر لوحدها ضعيفة
لكن المغرب الكبير يعني دولة عظمى يمكنها مستقبلا فرض وجودها في السياسة الدولية و الاقتصاد العالمي
و لكم واسع النظر
فرنسا و اسبانيا و العثمانيين و بريطانيا و البرتغال انتقموا من المغرب بسبب تاريخه الامبراطوري و غزوه و حكمه للاندلس و جنوب فرنسا لالف سنة . كذالك فعلوا بسوريا و العراق .
#((اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ام لهم نصيب من الملك فإذا لايوتون نقيرا ام يحسدون الناس على ماءاتاهم الله من فضله..))
فهذه الاية تطبق على الفرنسيين لعنهم الله يحسدون المغرب على ماءاتاه الله من فضله..
و شكرا كذلك للتعليق مغربي مغاربي
!!
نحن اليوم مغاربة و دزايريون نجن بحاجة لهذا النوع من الافكار
للتقريب بيننا و ليس للتفرقة
كفانا شوفينية
لنكن اذكياء
الدول المتقدمة تستغلنا و تبيع لنا الاسلحة و نحن نتقاتل عوض ان نبني مستقبل شمال افرقيا
عاش المغرب الكبير من طنجة الى تونس العاصمة
اتمنى ان ارى المغرب و الجزاءر و تونس موحدة و لنسميها المغرب الكبير او اتحاد دول شمال افرقيا
على غرار الاتحاد الاوربي لم لا
؟؟
ثانيا : أن فرنسا كانت تعتبر الجزائر جزء لا يتجزء من فرنسا. لذلك اقطع من جميع دول الجوار مساحات شاسعة.وضمتها إلى الجزائر. لذلك فعندما كان المارشال دوكول رئيسا لفرنسا وكان يعتزم منح الاستقلال للجزائر ثار عليه جيش فرنسا بالجزائر بقيادة أربعة جنرالات.حيث أعلن الانقلاب على فرنسا واستقلال الجزء الجزائري من الدولة الفرنسية . وفشل الانقلاب .
الفضاء المغاربي منذ قرطاج ، أول مركز حضاري تأسس في المنطقة، يمتد من الحدود مع مصر في ليبيا إلى المحيط الأطلسي.
ولهذا نلاحظ أنه كلما قامت دولة مركزية قوية في المنطقة إلا وحاولت بسط نفوذها على كل البلاد المغاربية دون اعتبار لأي حدود ، لأن الشعوب والقبائل مترابطة الأعراق فيما بينها ومتصارعة حول مجالاتها الحيوية .
المرابطون، الموحدون ، المرينيون، بسطوا نفوذهم على كل البلاد المغاربية. وأعظم أسرة حكمت تونس كان جدها مغربي وهي أسرة الحفصيين.
ويعتبر المغرب الأقصى مركز البلاد المغاربية بعد فتح الأندلس شمالا والتوغل في أعماق إفريقيا جنوبا.
ولهذا السبب كانت مراكش وفاس، عاصمتين مغاربيتين شمل نفوذهما كل البلاد المغاربية عبر تاريخ طويل.
وما زال النفوذ الروحي لإمارة المؤمن في المغرب الأقصى مستمرا في كل الغرب الإسلامي.
ولهذا نلاحظ أن ملوك المغرب وحدويون وفاء منهم لهذه الأمانة التاريخية ويتحاشون الحرب على الحدود التي سطرها الإستعمار.
الحدود بين البلدان المغاربية الخمس واقع شاذ ، ولا بد من زوالها طال الزمن أو قصر.
يستعملون كلمة "وجه البوخس" او وجه بوخوس وهذا للاساء الى احد اوشتمه
ولا ننسى ايضا عقدة المغرب عندما وقعة على معاهدة لالة مغنية خيانة المغرب للاميرعبد القادر ,والذي زاد الطينة بلة ايضا هو اختطاف قادة الثورة الجزائرية
و الباقي الكل يعرفه هو الاعتداء على الجزائر بعد اشهر من الاستقلال .
soyons intelligents
arretons d etre chauvinistes
notre avenir est dans l union et non dans la division
moi je suis marocains mais je reve un jour me sentir un vrai maghrebin
avec un pays de presque 100 millions d habitants et des millions de km carré de territoire
un pays tellement riche par toutes les ressources dont on dispose
une vraie puissance
nous avons tout ce qu il faut pour y arriver
inchaalah golo amine
تحالف بوكوس الأول مع ملك نوميديا يوغرطة فقط من أجل الجزء الثالث الذي وعهده به يوغرطة من مملكته، ثم تحرك الملكان الأمازيغيان بجيوشهما تجاه قسنطينة. دارت حروب عديدة كبد فيها الأمازيغ الرومان خسائر كبيرة في الأرواح، وهذا ما دفع بالرومان إلى وقف الحرب وإستغلال الخصام الذي وقع بين بوكوس و يوغرطة و طلبوا من بوكوس التوقف عن مساعدة يوغرطة و فتح مائدة المفاوضات. طرح بوكوس إقتراحات على الرومان، وفي مقابلة أجراها بوكوس الأول مع القنصل الروماني سولا الذي أرسل سفراء إلى روما. وفي روما تم دعم فكرة التحالف على الشروط التي أظهر بوكوس أنه يستحقها و بعد مفاوضات عديدة، أخيرا وافق بوكوس على إرسال رسالة إلى يوغرطة لطلب قدومه وتم تسليم يوغرطة إلى سولا. ثم أبرم بوكوس معاهدة مع الرومان وتم إضافة جزء من نوميديا إلى مملكة موريطنية.
Les gens de Bechar et Laknadssa savent qu’ils sont d’origine marocaine car le message passe entre génération
اتمنى من كل قلبي ان تلتقي يوما مع من انت تتحداء عنه بهذه الطريقة وانت صائم اتمنى ان تلتقي معه لكي تتاءكد من هويته فالى الموعد ورمضان كريم
لو لم تكن تكتب تعليقك في الأنترنات لكان الحال غيره.
هناك غوغل و ويكيبيديا. القرّاء يتأكدون من صحة ما يقرؤون. لا تضيع وقتنا من فضلك. إذهب تلعب مع أولادك لو عندك أولاد.
أنت تتكلم كلام لا يوجد فيه و لو كلمة صحيحة.
المغرب قدّم سبتة و ميليليا للإسبان عام 1668 في عهد مولاي الرشيد ( 1631-1672). و الأمير عبد القادر ولد عام( 1808-1883) فهل بدأ مقاومته قبل ميلاده ب 140 سنة ؟؟؟؟؟
إستخدم مخك من فضلك. فلا تستخدم أعصابك.
أخي من فضلك , لا تعلق بدون التحقيق من كلامك
اما ضننتم ان الشعب الجزائري يضحي بمليون ونصف المليون من الشهداء من اجلكم الجزائر حررت بدماء شهدائها البواسل
اشكرو الله ان الثورة الجزائرية كانت سبب استقلالكم سنة1956 بعد اشتداد المعارك ضد المستعمر الفرنسي من طرف الثورة الجزائرية يا نكارين الجميل
منعرج المشكل بين الجزائر والمغرب هو غدركم بالجزائر الفتية وهي تلملم جراحها سنة1963
كلامك ليس صحيحا
المملكة المغربية لم يأسسها الاستعمار الفرنسي الاسباني
و الدليل ان اسم الملك هو محمد السادس
لو كان كما تقول لكان اسم الملك اليوم محمد الاول او الثاني (ادا احتسبا اسم جده محمد الخامس.)
بمعنى انه ضمن الملوك الذين تعاقبوا على المغرب و هنا اتكلم فقط عن الدولة العلوية اقول من بين الملوك كان هناك محمد الاول و محمد الثاني ..الى اليوم محمد السادس.
اما تأسيس المملكة المغربية كان في الاصل في بداية الدولة الادريسية و الذي يجب ان تعرفه هو ان الدولة المغربية كانت داءما مستمرة من الادارسة الى اليوم اهم الدول هي الادارسة و المرابطين و الموحدين و المرينيين والجوطيين و الوطاسيين و السعديين و العلويين.
اما كلامك عن كون الموحدين اصلهم "جزاءري" يا اخي ما يسمى اليوم "الجزاءر" كان في تلك العصور اسمها "المغرب الاوسط" لانه قبل الدولة العثمانية التي حكمت بلدك ابتداءا من 1515 كان "المغرب الاوسط" جزءا من المملكة المغربية و الدليل لا توجد عاصمة الموحدين ضمن التراب "الجزاءري" بمفهوم اليوم و انما في المملكة المغربية و هي مدينة مراكش.
معلوماتك التاريخية صحيحة .
أضف إلى ذلك أنه تلميذ الفقيه المغربي ابن تومرت الذي استخلفه من بعده فلو لم يكن ابن تومرت المغربي لما كان عبد المؤمن.
عاصمة عبد المؤمن كانت هي مراكش في المغرب الأقصى ولم تكن أي مدينة من مدن الجزائر الحالية.
وقبره وفبورشيخه وولديه يوسف ويعقوب في قرية تينمل مراكش.
جميع الأثار العظيمة للموحدين توجد في المغرب ومنها الصومعات (الكتبية في مراكش وحسان في الرباط والخرلدا في اشبيلية).
المغرب الأوسط الذي سماه المراكشي في ذلك الوقت بلاد يحيى بن عبد العزيز ( آخر أمراء الحماديين) كان قد خربه أعراب بني هلال كما ذكر المراكشي.
أما يوسف بن تاشفين فهو أمازيغي لمتوني لا علاقة له بعرب شنقيط ، كان من تلامذة الفقيه المغربي عبد الله بن ياسين ، فلو لم يكن الفقيه المغربي لما كان القائد العسكري بن تاشفين.
عاصمة يوسف بن تاشفين لم تكن نواقشوط وإنما كانت مراكش ولقد وصل نفوذ دولته إلى ما بعد مدينة جزائر مزغنة في المغرب الأوسط.
وصحيح كذلك أن بوخروبة رفض استرجاع المغرب لصحرائه ، و بكل وقاحة وبدون حياء تحالف مع الإستعمار الإسباني ضد وحدة المغرب ، ناسيا تضامن ملك المغرب مع الجزائر في محنتها ضد الإستعمار الفرنسي وما قدمه من دعم لجيش التحرير الجزائري الذي كانت حدود المغرب مفتوحة في وجهه يتصرف فيها كما يشاء.
لم يكن بوخروبة هو الأول الذي تحالف مع المستعمر لتقسيم المغرب ، فلقد سبقه بورقيبة لما تحالف مع ولد دادة وفرنسا لفصل موريتانيا عن الأمبراطورية الشريفة.
كما لا تنس أن المغرب كان يدفع أتعاب المحامين للدفاع عن بن بلة وصحبه لما كانوا في السجن في فرنسا وتكلف بكل نفقاتهم بعد اختطاف الطائرة واعتقالهم.