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الرئيسية | حوارات | المصطفى العلوي يطالب بمقاربة مغربية جديدة لحلّ قضية الصحراء

المصطفى العلوي يطالب بمقاربة مغربية جديدة لحلّ قضية الصحراء

المصطفى العلوي يطالب بمقاربة مغربية جديدة لحلّ قضية الصحراء
حاوره: نور الدين لشهب
الأربعاء 30 ماي 2018 - 08:00

طالب المصطفى العلوي، الصحافي المغربي المخضرم، بمقاربة جديدة لملف الصحراء، لأن الخطة التي سار عليها المغرب منذ استرجاع الأقاليم الجنوبية أصبحت غير موفقة.

واعتبر العلوي في حواره مع هسبريس أنه أصبح من الواجب على المغاربة المطالبة بالصحراء الشرقية، لأن الصحراء الغربية لا تساوي شيئا أمام الصحراء الشرقية.

وتطرق الحوار مع المصطفى العلوي إلى تفاصيل كثيرة تخص التعاطي مع ملف الصحراء الذي بات غير مجد، حسب رأي الإعلامي المخضرم...

وإليكم التفاصيل في هذا الجزء الثاني من الحوار.

مولاي مصطفي تحدثت في الحلقة الماضية عن مسؤولية الجزائر في الصراع إبان الاستعمار الفرنسي، ألا يمكن الحديث عن مسؤولية المغرب في التفريط بالأراضي سواء الصحراء الشرقية أو موريتانيا أو تومبوكتو، أو لسنا مسؤولين في التفريط بهذه المناطق التي كانت تابعة للمغرب؟

ارتباطا مع الحلقة السابقة التي ختمت فيها بالقول: إن الفرنسيين بعد مؤتمر مدريد قرروا التصرف لوحدهم، خصوصا وأن الحزب الاشتراكي الحاكم كان به أشخاص أقوياء يحكمون في التاريخ، وليس في أحزابهم فقط، هذه الفترة تزامنت مع أيام مولاي عبد العزيز بعدما توفي الحسن الأول، والحسن الأول مات مسموما لأجل إزاحته من طريقهم، وقد يكون توفي بشكل طبيعي وتولى العرش ابنه في إطار صفقة داخلية يعلمها أهل القصر بالتفصيل، الاشتراكيون الفرنسيون كان يتزعمهم جان جوريس (هناك شوارع باسمه بالمغرب).

اقترح جان جوريس في مداخلاته إقناع الفرنسيين بضرورة الاهتمام بالمغرب واحتلاله، وشبه المغرب في كتب التاريخ الفرنسية بكونه حديقة (Jardin)، ويقول إن هذه الحديقة لا يجب أن ندخلها باستعمال "المقدة" ولكن بطرق أخرى، في الوقت نفسه يقول الوزير الفرنسي ديلكاسي (كان يطلق اسمه على شارع بالرباط أصبح اسمه الآن شارع مولاي عبد الله) هذا المغرب سنحتله بطريقة أخرى، وهي ضعف حكامه، أي لا بد أن ننصب حكاما ضعفاء لنفعل ما نريد، وهذا مكتوب في التاريخ، وسئل كيف؟

هذه الحديقة التي حدثتكم عنها، وهي حينما يقف شخص أمام الباب ولا تستطيع أن تدخله ولا أن تخرجه بعد مدة طويلة إما يدخل أو يخرج، والمغاربة سنتعامل معهم بهذه السياسة، وما زالت معهم إلى الآن.

والواقع الآن في المغرب ليس هناك أحزاب مسؤولة، وليس هناك حزب اشتراكي كحزب جون جوريس ولا حزب ديلكاسي، ليس بالمغرب علماء متكلمون لأن العلماء كانت مسؤوليتهم الأولى بمثابة سائق الموكب، هم من يحدد زمن الوقوف والتحرك، كما أنه ليست هناك طبقة جديدة ناتجة من الشباب وهم الأغلبية الساحقة، الشباب اليوم ليس لهم لا تكوينا سياسيا ولا رصيدا سياسيا ولا هم عانوا ما عاناه السياسيون من قبل. إذن السؤال: لمن ستعطي المسؤولية؟

لمن برأيك؟

بطبيعة الحال ستعطيها للظروف وهي تفعل ما تريد وهذه مشكلتنا، المشكل الذي جعلنا هذه الأيام نضعف أمام حقيقة المقاطعة. الآن المقاطعة هي لا شيء لأنها تستهدف الحليب وسيدي علي والمازوط ووو. وهذه العناصر الثلاثة ليست مركز المقاطعة لأنه لا يمكنك القيام بالمقاطعة بمقاطعة الحليب أو مقاطعة ماء سيدي علي، فالمقاطعة تكون على مستوى أعلى.

هل من توضيح أكثر لو سمحت مولاي المصطفى؟

نعم، توصلت من طرف مكتب المغاربة بباريس ببرقية يقولون فيها إن العمال المغاربة في فرنسا قرروا أن يقاطعوا الخطوط الملكية المغربية لتصرفاتها، هذه مقاطعة صعيبة مميتة، والآن نجد أن مقاطعة الحليب والماء أصبحت خطيرة وتهدد الاقتصاد المغربي ليس على الماء أو الحليب، ولكن على ما وراء ذلك، لا يمكن اعتبارها مقاطعة عفوية، هذه مقاطعة مدروسة مخططة مثل ما هو مخطط التعامل مع قضية الصحراء!!

أقولها وأكررها، إن المغرب في قضية الصحراء لا يتعامل معها بالطريقة والجدية نفسها التي أطلقت بها المسيرة الخضراء، الآن قضية الصحراء أصبحت مجرد قرار إداري تابع لتابعين، ولكن المصادر ليست هناك، فنحن محتارون بين اختيار الحكم الذاتي وبين رفض الصحراويين للحكم الذاتي، وها نحن نلاحظ المظاهرات، نحن حائرون بين الاتحاد الإفريقي رغم أننا انضممنا (وهي مبادرة محمودة)، ولكن لا ينبغي أن ندخل للاتحاد الإفريقي لنصفع كل مرة.

هل المشكل داخلي أم خارجي؟

ليس خارجيا أبدا، لا يمكن للإنسان أن يحمل المسؤولية للخارج، هذا نوع من الجهل لأننا أسياد موقفنا وبإمكان المغرب أن يقرر في قضية الصحراء، وأنا شخصيا أعتقد أن الذين يلمحون إلى تدخل الأجنبي في إفساد المغرب كلامهم لا أساس له من الصحة مثل من يقول إن إسرائيل الآن تسجل انتصارات كبيرة. بل هذا خطأ الدول العربية التي تنازلت عن القضية الفلسطينية، وتركت الفلسطينيين يعتدى عليهم، وبطبيعة الحال فالإسرائيليون مسرورون.

مشكلتنا نحن هل هي في الرباط، أي العاصمة الإدارية، أم بالصحراء؟

الصحراء جزء من المغرب ...!

أقصد أن الجميع متفاهم ومُجمع حول قضية الصحراء، غير أنه حينما نتجاوز بوجدور نجد أناسا غير مجمعين؟

كيف تقول لي حينما نتجاوز بوجدور! بالعاصمة الرباط قبل أيام كان هناك لقاء لمجموعة من الأقطاب فقام مجموعة من الطلبة الصحراويين بالهتاف مطالبين بالاستقلال من داخل الجامعة!

هم طلبة صحراويون قدموا إلى الرباط من أجل الدراسة؟

نعم .. هذا صحيح.

إذن المشكل في الصحراء!

ليس هناك مشكل في الصحراء، فمشكل الصحراء قضية بسيطة، هو أن الصحراويين الموالين للجزائر مستعملون وملزمون باتخاذ موقف معين، جزء منهم رجع إلى المغرب، وجزء آخر يريد الرجوع ولكن عناصر هنا بالمغرب تعترض على رجوعهم، وبالإمكان أن أزودك بالأسماء لقادة يودون العودة إلى المغرب واتصلوا بالأحزاب واستعطفوهم فقالوا لهم بأن هذه مسألة أكبر منهم ولا تهمهم.

هل هذه الوقائع قديمة أم حديثة؟

مؤخرا فقط، قريب جدا، ناس صحراويون يريدون العودة إلى المغرب وهم مسؤولون في مكتب البوليساريو ويجدون صعوبات في الرجوع.

بمعنى، هل هناك من لا يريد أن يحل المشكل؟

طبعا، لو كان المغرب يريد حل مشكل الصحراء لحله من زمان، نموذج الكركرات على سبيل المثال، هي منطقة مغربية على الحدود الموريتانية احتلها البوليساريو ونحن نتفرج إلى أن وقع تدخل بعد فوات الأوان، الأمم المتحدة تقول إنهم كانوا موجودين، وهذا مشكل خطير ولا بد من مراجعته بمنتهى المصداقية والجدية، وأيضا بتغيير المسؤولين عن ملف الصحراء مند عشرين سنة، فإذا فشلوا عليهم الانسحاب من الملف وهذا أمر طبيعي.

قبل قليل ذكرت مثالا للطلبة الصحراويين الذين رفعوا شعارات انفصالية داخل الحرم الجامعي بقلب الرباط، سؤالي هنا مولاي المصطفى، كيف تفسر أن الملف عمر أكثر من 40 سنة وإلى حدود الآن ما نزال نجد شبابا في العشرينات أو أقل يرفع شعارات انفصالية، هل فشلنا في احتواء هؤلاء الشباب؟ أم ماذا؟

هذا نتيجة دائمة للأحزاب التي لا تهتم بالشباب، ليس هناك من اهتم بهؤلاء الشباب، ليس هناك رغبة وقدرة على مجابهة ومكالمة هذا الشباب، فإذا أخذنا طبقة من الشباب الصحراويين الرافضين المتواجدين بالمغرب ومحاورتهم سيقدمون لك أسبابا كان بإمكان المغرب أن يتفاداها، فإذا به لم يقدم جوابا عن كل سؤال، وليست هناك رغبة في التطرق إلى بعض النقط، فإذا سأل شاب ما شخصا عن نقطة معينة يقول له اترك، اترك الموضوع!

اسمح لي أن أقول لك إن مسؤولي البوليساريو الراغبين في العودة إلى المغرب جالسوا مسؤولين من أحزاب أيام وزير الخارجية (بإمكانهم بعث تكذيب لكم) قالوا إنهم يريدون العودة إلى المغرب ونريد خلق انقسام وانفصال في البوليساريو ونريدكم مساعدتنا، يقول لهم المسؤول السياسي: هذا فوق طاقتي وهذا موجود ومسجل.

المغرب أحسن دولة في إفريقيا وبإمكانه استرجاع الصحراء التي هي ملكه إذا أخذت الأقطاب الصحراوية، مثلا ماء العينين تجدهم مغاربة عاشوا وماتوا مغاربة.

العجز الذي يعاني منه المغرب متجسد على المستوى البشري، فليست هناك نقاشات، ليست هناك مخططات، ليس هناك تحليل!

هل أفهم من كلامك مولاي مصطفى أن هناك بعض الأشخاص لهم مصلحة في استمرار الوضع كما هو في قضية الصحراء؟

هذا جانب صعيب جدا، لا يجب أن تنسى الميزانيات المخصصة للصحراء ولتسييرها وكم المخصصات للوبيات الأمريكية المقدرة بالملايير من المغرب لدعمه في قضية الصحراء، وهناك مكاتب بأوروبا، فهناك طبقة من الأشخاص يفكرون في المحافظة على مصالحهم أكثر من المحافظة على الصحراء.

بالنسبة للجزائر، أليس مشكل الصحراء جزائري أصلا؟ ألا ترى مولاي مصطفى أن المخيمات قنبلة موقوتة في يد الجزائر؟

لا أبدا، لأن الجزائريين يسيرون في مخطط خصوصا أنهم في الأشهر الثلاثة الأخيرة كانوا يستعدون لنقل البوليساريو إلى ما وراء خط الجدار الأمني ليخرجوا من تندوف.

إلى هذه الدرجة؟

استسمح ولكن الجزائريين بالرغم من ضعف الجهاز ودولتهم، إلا أن المجموعة المكلفة بمخطط الصحراء الغربية متبوعة وتتغير وتتبدل.

في المخيمات الآن أصبحت القاعدة تكره القيادة والجزائر معا، بالتالي فهؤلاء الأشخاص يتزايدون وبالإمكان أن يتحولوا نحو الإرهاب، وهو ما يجعل المخيمات في تندوف قنبلة موقوتة بيد الجزائر، أليس كذلك؟

هؤلاء الأشخاص المتواجدين في البوليساريو ويرفضون الاستمرار هناك، محتاجون إلى يد تمد لهم ولم يجدوا أحدا، فبعثوا إلى الرباط بالخصوص ويحضرون إلى المغرب بجوازات إسبانية ويلتقون بمسؤولين بالجهاز، ويقول لهم المسؤولون بالمغرب بأن الأمر لا يعنيهم (ماشي شغلي هذا)، وهذا خبر حصري أتوفر عليه بالتواريخ والأسماء والهواتف.

أما أناس البوليساريو إذا أصدر المغرب قرارا به أربعة أسطر ابتداء من فاتح يناير كل الصحراويين الراغبين في دخولهم إلى المغرب مرحب بهم بجميع الوسائل، هكذا تنتهي البوليساريو في تندوف؛ فالبوليساريو ممنوعون من دخول المغرب، فقط مؤخرا عامل بإقليم من الأقاليم الجنوبية رفض طلب شخص صحراوي باستقطاب إخوته السبع وبناته لأنه يحتاج الإذن من الرباط، فالمشكل مطروح لدينا وليس لديهم، الجزائر تتمنى لو أن الصحراويين المتواجدين بتندوف يغادرون إلى المغرب.

المغرب من حقه أن يخاف من تبعات العودة غير المؤمنة ولنا مثال ما وقع يإكديم أيزيك، فمجموعة من الأشخاص دخلوا وأحدثوا الفوضى

الحجج والدلائل المتوفرة بالمحاكمة تظهر أن هناك أشخاصا من المغرب كانوا يستعملونهم، أسماؤهم معروفة، كانوا معهم بإكديم أيزيك يجيشونهم لضرب المغرب، أما حينما تقول لي إن 500 أو 50 ألف بنت وولد من البوليساريو سيدخلون إلى المغرب مع عائلاتهم، فلا وجود لاكديم أيزيك ولا شيء من ذلك.

أنا في نظري لا بد من مراجعة ملف الصحراء من جديد، لأن الخطة التي نحن بصددها الآن انتهت ولم تعد ناجعة ولا موفقة، وأعتقد من خلال حضوري لمجوعة من الجلسات أن المغرب لم يسمح لمجموعة من أقطاب البوليساريو من أجل رجوعهم إلى المغرب على أساس حل البوليساريو وتفكيكه، وهذا متوفر كما أسلفت.

التاريخ الحقيقي الذي يجب أن نعلمه ونعلمه هو أن المغاربة كانوا يحاربون للحفاظ على وجودهم بالصحراء الشرقية والغربية، خصوصا أن الصحراء الغربية أمام الصحراء الشرقية لا تساوي شيئا، وبالتالي على المغرب استرجاع صحرائه، وأنا هنا أطلب من القارئ والباحث أن يراجع كتب علال الفاسي حول الصحراء الشرقية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (38)

1 - Amin الأربعاء 30 ماي 2018 - 08:23
Si cela est vraie. On est vraiment des mdawikh et demi .donc l argent du contribuables Part dans les poches des politiques au lieu de construire la maroc. Merci watani
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42
2 - Le patriote الأربعاء 30 ماي 2018 - 08:58
Quoi,donc?vouloir nous faire disparaître,de cette terre,et,faire disparaître le royaume du maroc,en tant qu'état-nation,c'est de céder,encore plus,de la souveraineté du royaume,sur les provinces du sud. Aucune reculade de plus,aucune dérobade,les sahraouis sont chez eux au maroc,et,les marocains sont chez eux au sahara,jusqu'à lagouira,et,jusqu'à tindouf,béchar,ain sefra,et béni abbès. Ce sont nos provinces occupées par l'algérie.
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10
3 - رستمي من غرداية الأربعاء 30 ماي 2018 - 09:02
**استسمح ولكن الجزائريين بالرغم من ضعف الجهاز ودولتهم**

ضعيفة و انت و منذ 40 سنة لم تبسط يدك بطلاقة على الغربية فما بالك بالشرقية ؟

هذه النظرة الفوقية ، الاقصائية و الاستصغارية برايي هي من اطال عمر الازمة الى ما يقارب النصف قرن

فعلا شمال افريقيا ابتلي بنخبته الحاكمة و المقربة من الحكم مثل هذا الاخ

اتمنى ان يشرق علينا يوم نجد فيها رجالا لا يسمون نفسهم بدولهم و عائلاتهم و يسمون نفسهم بنفس وحدوي

كما المرابطون او الموحدون و يوجدون هاته الاقطار التي ترتبط بالتاريخ و الجغرافيا و الدين و الاصل القبلي

تحياتي و صح رمضانكم
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45
4 - محمد الأربعاء 30 ماي 2018 - 09:16
صدقت يا سيدي فالمشكل نغص حياة المغاربة ولا بد من أن تكون الحرب شاملة لأن القضية قضية شعب ويجب المطالبة بالصحراء الشرقية بل بالأراضي المغتصبة من الجزائر. لجعل القضية جزائرية مغربية.
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30
5 - افران الاطلس المتوسط الأربعاء 30 ماي 2018 - 09:20
من المؤكد أن جميع المغاربة مدعوون إلى مطالبة أراضيهم المفقودة في الصحراء الشرقية ، هناك اراضي مغربية فقدت وحكامنا وزعماءنا صامتون ومفرطون في القضية. ليس فقط أن لدينا نزاعا في الصحراء الغربية لدرجة أنه نبقى هادئين في صمت . هناك حقوقا لمغاربة ضاعت وللدولة ان تاخد كل مسؤويتها
Certes,les marocains sont appelés à revendiquer leurs terres disparus au Sahara oriental, nous l'avons dit mille fois, des terres marocaine perdue et exploités par le voisin de l'est (l’Algérie) nos dirigeants sont silencieux sur la question pas préoccupés par le problème. alors qu'il y'a erreur sur liés a question de notre intégrité territoriale. il y'a là une responsabilité de nos dirigeants sur la question . Non pas seulement nous avons un conflit au Sahara du sud que nous devrions ne rien dire ce n'est pas une raison valable de resté silencieux sur l'affaire et ne pas prendre aucune mesure nécessaire pour récupérer nos terres perdus l'Etat doit assumer toute ces responsabilité sur cette question en la réalité
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17
6 - hamid الأربعاء 30 ماي 2018 - 09:35
الفضل يرجع لوساطة مالي و امبراطور اثيوبيا مع تردد الحسن 2 اما الكلام الفارغ فلا يجدي نفعا ومن قبل ان يستفتي دوغول في ارضه لا يحدثنا عن البطولة.اذهب وطالع صفة مشاركتكم في استفتاء رئيسكم دوغول.
والمغاربة لا يقبلون بحدود الاستعما ولا بمخلفاته. و سبتة كتندوف كالعيون كالقدس لا نقبل بحدود الاستعمار هنا و نرفضها هناك كما تفعلون. وثغورنا نستردها عاجلا ام اجلا
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15
7 - مغربي الأربعاء 30 ماي 2018 - 09:42
من حقنا أن نطالب تاريخيا بي الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا وبدالك نكون قد انهينا مشكلة الصحراء
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-14
8 - Momo الأربعاء 30 ماي 2018 - 09:44
Soyez sérieux mr Alaoui. Le Maroc a besoin d'un vrai developpement pour faire face aux défis économiques sociaux et ect....on a pas besoin de SAHRA CHARQIA en ces temps d'incertitudes. Même des URGENCES dignes ne sont pas disponibles ds nos hôpitaux et on veut organiser le mundial 2026, et vous me parlez de SAHRA CHARQIA......nous avons un long chemin pour former nos jeunes.....les hommes et femmes de demain
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6
9 - chouf الأربعاء 30 ماي 2018 - 09:44
ا لله اكثر من امثالك.نورتنا الله انورك كلامك جدي ومفيد.تنتابني حصرة حين اشاهد التفزال وما فعل في خريطة وطننا ولا زلنا نشرب السم من الجيران.رايت في منجد لروس القديم الجزائر عبارة عن مساحة صغيرة جدا طول البحر بقدرة قادر وبالطمع لان فرنسا عمرها ما كانت تفكر باش تترك الجزائر. وتوسعت في كل الجهات لانها كانت تحكم الجزائر والمغرب وتونس وكان الطفل المذلل الجزائر 2français.ولكن الايام عاكستها ولم تتمكن من رد الاراضي التي سرقت الى اصحابها ومنهم المغرب الحبيب وبقي المشكل. ولم يحل.
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15
10 - مصطفى الفداء الدارالبيضاء الأربعاء 30 ماي 2018 - 09:46
حكام الجزائر كانت لهم تروة الغاز و النفط و كانوا يحلمون بمنفد على المحيط الاطلسى.. و للتدكير حكام الجزائر كانت لهم تلاتة اهداف جيوستراتجية من وراءها روسيا الاشتراكية . و الاهداف التلات هى ...
اولا بناء ميناء جزائرى فى الصحراء الغربية المغربية....
تانيا الهاء المملكة المغربية بالمطالبة بالصحراء الشرقية المغربية....
و تالتا قطع الجدور الافريقية للمملكة المغربية....
و للتحقق من الموضوع الرجاء الدخول الى الموقع التالى...
www.le maroc et son sahara histoire du maroc bernard lugan.com
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0
11 - فؤاد الأربعاء 30 ماي 2018 - 09:55
متفق معك تماما في بعض الأمور هنااااك مسؤولين مغاربة ليس من صالحهم حل ملف الصحراء. واش كاين اللي بغا يقطع البزولة اللي كايرضع منها.
خلاصة القول روسيا ها حنا جايين
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21
12 - عبد الوهاب الأربعاء 30 ماي 2018 - 10:01
لا أعتقد أنه لو طالب المغرب من الجزائر باسترداد الصحراء الشرقية سوف ترفض الجزائر له طلبا لحد الان الطلبات غير رسمية فما الذي يمنع المغرب بارسال بوريطة الى الجزائر وطرح الموضوع بكل صراحة مع الاشقاء ولا نشك بانه سيجد الجواب المقنع وسوف يلبى طلبه بكل سرور ويحل المشكل بصفة نهائية وفي أقل من شهور ، الجزائر دائما تقول لا مشاكل لنا مع المغرب ومن له مشكل معنا فليطرحه وسوف نحله في أسرع مما يتوقع اما المطالبة هكذا على الجرائد فهي تبقى مجرد كلام لا رسمية له ولن يلتفت له
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20
13 - Marocain musulman الأربعاء 30 ماي 2018 - 10:23
اذا كنا فعلا مسلمين واخوة فالنجعل من مناطق النزاع مناطق وحدة واخوة
وهذا يتطلب تغيير انفسنا اولا
اعود بالله من الشيطان الرجيم
ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
من يوق شح نفسه فؤلاءك هم المفلحون
صدق الله العظيم
فالنبدء اذا خيرالبر عاجله
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16
14 - حمزة قيراط الأربعاء 30 ماي 2018 - 10:23
الأراضي المغربية الوحيدة التي فرط فيها المغاربة هي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية !
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-2
15 - Ayoub الأربعاء 30 ماي 2018 - 10:30
أول مرة تحليل منطقي وذكي، وواقعي لما يحدث في قضية الصحراء
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-1
16 - elamiri elmamoun الأربعاء 30 ماي 2018 - 10:47
حقيقة القضية جزائرية ـ مغربية خاصة من جهة التنفيد. إلا أنها في الأصل هي قضية من تخطيط وتحريض الإستعمار حثى يضمن التبعية له في كل ما يشتهي ويريد. الجزائر إنخرطت ضد المغرب حثى لا يطالب بتسوية مشكلة الحدود بينهما وتجدها اليوم تتنكر للمشترك المحبوب وتتشبث بمخطط الإستعمار المنبود. ويبقى التساؤل مشروعا عن جدية وواقعية ومصداقية التحرر وتقرير المصير وتصفية الإستعمار دون الربط بحقوق الإنسان والديمقراطية والمساواة. للأسف الكل في الكل شعارات إلى حين يستفيق الشعب الواحد في بلدان المغرب الكبيرالخمسة وينبذ سياسة الحديد والنار الموروثة عن الإستعمار بقدر ما ينبذ الإستبلاد والإستغلال من طرف أحزاب وأفراد مهما تنكروا ومهما رفعوا من شعارات أو مقدسات تجدهم للأسف يدورون هم كذلك في فلك الإستعمار. لنا الله في مغربنا الكبير ولنا أيضا نوتغ بيل فرانس وكفى الله المؤمنين شر القتال.
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3
17 - بوبكر المريد الأربعاء 30 ماي 2018 - 11:20
عاش المغرب طيلة 3 قرون في ظل الانصار بمعركة واد المغازن 1578 مرفوعة الراس واثق الخطوة يمشي ملكا ؛الا ان هزيمته باسلي 1844 (لمساعدة الامير عبد القادر )؛ اظهر سواته للعيان؛حينها كشرت الصليبية عن انيابها في الانقضاض عليه انتقاما؛فعجلوا بالاتفاقيات المكبلة منها للا مغنية1845 بموجبها تنازل المخزن على اراض جد مهمة كالابيض سيد الشيخ؛العين الصفرة؛سفسيفة؛عسلة؛تيوت؛توات؛شلالة؛بوسمغون؛عين صالح؛بشار...مما جعل احد القبائل يحتجون بشدة لسلبهم اراضي اجدادهم فكانت الشرارة الاولى للاعلان عن المقاومة فارتوت الصحراء بدمائهم؛ دفاعا عن اراضي مغربية تم اغتصابها من فرنسا و الحاقها بالجزائر. ان عدم الاهتمام و عدم جبر الدرر و عدم استقطاب المفجوعين؛كلها عوامل و اعطاب وسعت الهوة و تركت الاقطاب الروحانية و اصلها ثابت في التراب المغربي و فروعها تمتد الى ليبيا و مالي و السودان تقول بلسان الحال:غزلت لهم غزلا رقيقا فلم اجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي.( فال البيت و ال الصديق ذاتان متلازمان الى يوم الدين ) تسري في ADN.
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3
18 - وجدة الوطنية الأربعاء 30 ماي 2018 - 11:20
نحيي هذا الرجل المصطفى العلوي فعلا على تبليغه للحقيقة ،وحسب قوله الأستاذ علال الفاسي يمثل قيمة عظمى أكثر مما كنا نتصورها وأن مؤلفاته تعد وثائق نفيسة وشواهد خطيرة ومراجع حاسمة على كل مغربي أن يطّلع عليها ليعرف الحقيقة الغائبة أو المغيبة عن الهوية والأرض والصراع المرير،إن عودة الوعي هي المنطلق في استرجاع الحقوق،إلا أن أهم مايمكن تسطيره هو أن المغاربة ظلموا وبخسواكثيرا ولايزالون يظلمون ويبخسون،وأن أجيال المغاربة فرطوا في النضال لاسترجاع أراضيهم وتركوا للأجيال المتعاقبة همّا تنوء به الجبال،المغرب وقف حماره في العقبة بسبب عدم حله لمشاكله الإستقلالية وتفاقمها إلى الآن،وأن الجزائر كانت أدهى وأخطر وأحزم لما اختلقت له مشكل الصحراء الغربية مستغلة الظروف ولاتزال على حزمها وقدمها وساقها في تسلحها المحموم استعدادا لحرب ضروس تفضلها على تسليم المغرب حقوقه المشروعة والذي لايزال في غيبوبة رغم غدره من طرف أخيه في أعز مالديه مرتين في صحرائه الشرقية والغربية،فماذا ينتظر رواد المغرب كلهم ليتحركوا بطلب استرجاع أراضيه كلها بما فيها سبتة ومليلية،وكشف الحقيقة للمغاربة .
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0
19 - touhali الأربعاء 30 ماي 2018 - 11:46
في مغرب اليوم مايزيد على 30 حزب ولا حزب واحد فقط يستطيع أن يزرع الروح الوطنية المغربية فى قلوب الشباب فى صحراء .
حزب واحد اسمه بوليزاريو في صحراء المغربية أستطاع أن يخلق فكرة أو مشروع ﻻنفصال في صحراء والميل الى الجزائر، لماذا لم ينشأ حزب آخر مضاد يجمع شباب على حب الوحدة الوطنية لبلدهم المغرب مع العلم أن جميع الصحراويين كلهم بما فيهم الجبهة يفهمون حسن الفهم انهم مغاربة ولكن يريدون ﻻنفصال عن المغرب مع العلم ان ميلاده سيخلق مشاكل في لمنطقة و ﻷطماع الغير لتاشتيت وخلق النزاعات المسلحة في لمنطقة وقتك وحدتنا المغربية .
أين أحزاب سياسية لتوعية الشباب في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
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1
20 - touhali الأربعاء 30 ماي 2018 - 12:16
كيف يمكن مطالبات بالصحراء الشرقية و الجزائر تقول ان ترسيم الحدود أجري في 1972ببن المغرب والجزائر ووفق عليه البرلمان المغرب.
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15
21 - مرتضى الأربعاء 30 ماي 2018 - 13:25
أنا على يقين أن مشكل الصحراء ورائه الصهيونية العالمية و الماسون . أعتقد و الله أعلم أن المشكل سيحل بعد إختفاء إسرائيل في غضون 12 السنة . فالذين أنشؤا إسرائيل لن يحتاجوها بعد 2030
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2
22 - البوجادي الأربعاء 30 ماي 2018 - 13:51
للمعلومة فقط، إن عضوية المغرب في حلف النيطو أي الاطلسي هو نتيجة للواقع المشاهد من قبل الدول الكبرى و اعترافها لنا، فلماذا ننتظر لاسترجاع كل أراضينا المرسومة ايام المرابطين و الموحدين و لنصل لغاية ما وراء البحر الأسود، كل هذه هي أراضينا!
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-4
23 - مغربي-انتباه الأربعاء 30 ماي 2018 - 13:51
الحمد لله. احسن موقع جغرافي هو موقع المغرب. شمالنا أوروبا على بعد 14 كيلومترا بحرا فقط. وغربنا ساحل اطلسي حبانا الله العزيز القدير به يقينا حرارة الشمس و المناخ الجاف و ننعم بالنظر إليه صباح مساء على امتداد 3000 كيلومتر. لا عدو ولا مشاكل تأتينا منه نعمة من الله تعالى. فماذا تريد يا سيدي المحترم بالصحراء الشرقية ؟ و ماذا أضافت لأصحابها منذ سنين ؟ اللهم إذا كان عندك مشروع اصطياد العقارب مثلا. أو يلائمك الحر و العواصف الرملية و الغبار الكثيف. أو تريد أن تزيدنا مشاكل اللااستقرار في الساحل و السلاح العشوائي و الاختطافات و الجريمة و الإرهاب. لا مقاربة و لا هم يحزنون مشكلة الصحراء المغربية ستلقى الحل قريبا بانتفاضة سكان المخيمات في تندوف من جهة و من جهة اخرى بانشقاق الصف داخل القوى الحاكمة في الجزائر قريبا جدا مع حلول الرءاسيات كما قال عمار سعداني جزاه الله خيرا : لو تكلمت في موضوع الصحراء الغربية لخرج الشعب الجزائري إلى الشارع. و كفى الله المومنين القتال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم في الله. احتراماتي.
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24 - محمود الأربعاء 30 ماي 2018 - 14:08
مطالبة الجزائر بالصحراء الشرقية مرهون بتغيير الحكم من النظام الملكي التسلطي الى النظام الجمهوري الديمقراطي
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25 - انا لا اتفق مع ... الأربعاء 30 ماي 2018 - 14:12
..الاستاذ العلوي الا في مسالة المقاطعة التي تحلى بشجاعة رفضها لانها في غير صالح الاقتصاد المغربي.
اما مسائل الصحراء الغربية والشرقية وموريتانيا وتونس والجزائر وليبيا فهي تقسيمات استعمارية يجب رفضها والمطالبة بوحدة البلاد المغاربية ومحو الحدود والسماح للمواطنين باستغلال خيرات بلادهم اينما وجدت في ليبيا او تونس او الجزائر او المغرب او موريتانيا.
اما التمسك بالحدود المصطنعة فامر غير مجد وسيعمق الخلافات والتنافر.
الوحدة ولا شيء غير الوحدة لتذويب الجليد.
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26 - غيور"ت" الأربعاء 30 ماي 2018 - 15:15
السلام عليكم.
كل ما قلته يا مخضره عن الصحراء وما يحوم حولها ومن يحركوا ملفها وقضيتها فهو صح، إلا ما قلته عن المقاطعة فأنا أخالفك الرأي.فهذه مسألة لا دخل للتخطيط فيها فإنها عفوية من شعب قهره الظلم والحكرة والتفقير وهو في بلد يعج بالخيرات الباطنية والخارجية. وهذا وعي حقيقي من طرف هذا المواطن الصبور العظيم الذي يموت على أرضه ويضحي بالنفس والنفيس من أجل استقلال الأراضي التي ما زالت مستعمرة. ولهذا أقول لك يا مخضرم نحن مقاااااااااااااااااااااااااااااااااااطعووووووون.
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27 - مغربي مغاربي الأربعاء 30 ماي 2018 - 15:29
رستمي من غرداية 4
اقرأ تعليقاتك التي تكتبها في المواضيع التي تهم المغرب و الجزاءر و تاريخ المنطقة.
في الحقيقة ارى اولا انك من بين الجزاءريين القلاقل الذين يعلقون في هذه المواضيع بتعاليق محترمة لان فيها الكثير من الصواب.
على سبيل المثال قلت في احد التعاليق في تاريخ الصحراء الشرقية انه لو كان فعلا المغرب بسط نفوذه في الماضي على الصحراء الشرقية لوجدنا اليوم آثارا لهذا النفوذ كمثل ما تركه العثمانيون و الفرنسيس في شمال الجزاءر..
و هذا الكلام اعتبره معقولا و فيه الكثير من الصواب.
لاكن يااخي لا تنسى ان الصحراء الكبرى لا تستقطب الساكنة و الاقنصاد و ما الى ذلك مثلا الجزاءر تحكم الصحراء الشرقية منذ 1962 ماذا انشأت ؟ لا شيء يذكر..
ما اريد قوله هو ان عدم وجود بنايات و آثار قديمة في الصحراء الكبرى لا يعني بالضرورن انها لم تكن في يوم من الايام تحت حكم المغاربة.
شخصيا لا يزعجني كثيرا ان ترث الجزاءر الصحراء الشرقية بعد الاستقلال عن فرنسا لاننا مغاربة و جزاءريون شعب واحد من حيث اللغة و الثقافة.
ما يزعجني و يقلقني صراحة هو هذا العداء من الحكام الجزاءريون ضد مغربية ما تسمونه الصحراء الغربية.
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28 - marocain pure الأربعاء 30 ماي 2018 - 16:31
vous avez oublier de parler du sultan abdelhafid qui a renverse Abdelaziz et a signe le protectorat avec la France en 1912 a Marrakech.
la relation des cheikhs maa alaaynine et Ahmed reguibi avec ce sultan et leurs resistance au Français et les espagnoles en meme temps entre 1900-1912.
aussi,la relation de ces chefs spirituel avec le sultan abdelhafid ,declare roi par leauty en 1915.
de ce fait,envoyer bourita a alger,ainsi gaid salah vous rendera le sahara oriental.
car,hassan2 est venu en 63 et a demande figuig a benbella qui lui a donne.
car on est des frere et musulman et ce qui appartient au maroc devrait etre rendu ,les generaux algeriens vont aller ainsi au paradis car c est de vrais croyants
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29 - الاخوة المغربية الجزائرية الأربعاء 30 ماي 2018 - 16:35
اعتقد ان مشكلة الصحراء المغربية ما هي الا الشجرة التي تخفي غابة من الخلافات بين المغرب والجزائر .....واظن ان الحل يكمن في قرارات حكيمة وشجاعة....لان اصل المشكل هو "الحدود الموروثة عن الاستعمار" حيت ان الاستعمار قبل ان يغادر المنطقة المغاربية دق هذا الاسفين بقوة......وفي مقدمة الدول الاستعمارية المسؤولة هي فرنسا واسبانيا...وعليهما تحمل مسؤوليتهما التاريخية......لكن لا اظن ان الدولتان مستعدتان لذلك ببساطة.....لانه لا يخدم مصالحهما الاستراتيجية.
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30 - مول الفول الأربعاء 30 ماي 2018 - 17:07
لوكان الانسان المغاربي متحضر ذكي مغترع لكان المغرب العربي من اغني مناطق العالم ولو حلت كل مشاكل المنطقة. لاسف شعبنا المغاربي لايرق حتى للمستوى المطلوب وزاد الطين بلة حكام لا يفقهون قولا. اللهم الطف بعبادك وارزقهم العقل الحكيم رمضان مبارك من القطب الشمالي.
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31 - إلى 2 الجزايري الأربعاء 30 ماي 2018 - 17:07
""""" الأولى عربيا وافريقيا """""
فين خليتي مصر و السعودية وووووو

ثانيا الحرب التي تتحدث عنها هزم فيها بلدك بدليل القولة الشهيرة حكرونا حكرونا حكرونا المراركة

ثالثا النساء الحمالات و العاملات قي حقول الفراولة يعملن بأجرة لا يأخدها مهندس في الجزائر
أذكرك عندكوم أدنى smic فشمال افريقيا

و العمل أفضل من شرب حليب الحمير و ماء الواد الحر و أكل لحم الحمير كما يحدث في قرية بني سليمان الجزائرية

رابعا المغرب يسيطر على 80% من الصحراء و الباقي مناطق عازلة
الكركارات فيها الميتورسو لا موريطانيا

الأولى لك أن تطالب بحقك من السعيد بوتفليقة بدل النباح في المواقع المغربية
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32 - BRAHIM الأربعاء 30 ماي 2018 - 17:25
كل مشاكل ضياع حلم الصحراء لبسه للادارين و كل ما حاول الصحفي مواجهته بالادلة يقول لا المسؤلية ترجع للاحزاب كل مرة يبرئ اصحاب القرار الحقيقين و يعلق فشل كسب عقول اجيال من الصحراوين بمغربية الصحراء بي طبقة من الأشخاص ـ تما يدعي ان المغرب ادا اراد سيسترجع الصحراء ليس الغربية فقط بل حتي صحراء الشرق و حجته انا المغرب أحسن دولة في إفريقيا ـ مصطلح جديد ـ ليس الاقوي ليس الاغنى ليس الاكبر و ليس ووو لكنه الاحسن ـ من المؤكد ان الرجل يدافع عن كتبه و مجلادات افني عمره في كتابتها لكن عالم النت غيرى الدنيا و من السداجة اخد ما كتبه علال الفاسى كمرجع والا:: معه حق مدرب اليونان لما قال ان احسن لاعبين لكرة القدم عبر التاريخ هم يونانيين ؛ اتمنى ان يستدعي للانضمام لهاد الفريق الدي يحتكر ملف الصحراء لنري كيف سيحلق بالملف فوق السحاب
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33 - Ahmed الأربعاء 30 ماي 2018 - 17:33
الصحافي الذي أجرى اللقاء فاهم الموضوع أكثر من اللي داير روحه مؤرخ. المؤرخ يطالب باعتماد سياسة الهروب إلى الوراء. أسيي طالب بسبتة و مليلة قبل كل شئ، و إلا هادوك سمحنا فيهم.
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34 - لا يستوي صدق .... الأربعاء 30 ماي 2018 - 17:58
....ملوك المغرب وغدر فلاقة الجزائر.
لقد ساند محمد الخامس قادة جيش التحرير الجزائري للحصول على الاستقلال ولم يعارض في ضم الصحراء التي كانت فرنسا تريد فصلها عن الجزائر. ورفض ترسيم الحدود مع فرنسا .
وبسبب مساعداته لجيش التحرير بفتح الحدود المغربية لتحتضن قواعده ، انتقمت فرنسا وفصلت موريتانيا عن المغرب.
ولما قرر المغرب استرجاع صحراءه كان اول المعارضين بوخروبة كبير الفلاقة الذين ردوا بالشر على خير المغرب.
اما الصحراء الشرقية فقد ضيعها الصوفي محمد العربي شيخ درقاوى الذي كان يحث قبائل المغرب للجهاد في الجزائر ضد جيش فرنسا التي كانت تستغل ذلك للتوسع على حساب المغرب.
ولهذا تبدو كرش الجزائر ضخمة ممتدة في الخريطة مثل كروش جنرالات الفلاقة.
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35 - المغرب التاريخي الأربعاء 30 ماي 2018 - 17:59
الى المعلق الجزائري.... الذي يقذف المغاربة بوابل من المعاني التحقيرية....نقول له اتق الله في نفسك ....هؤلاء النساء يعملن بعرق جبينهن...فما هو العيب في ذلك؟!!!...وقبل ان تتلفظ بهذا الكلام...فلتجبني عن محرقة الطائرة العسكرية الجزائرية التي راح ضحيتها 257قتيل...واعلنت الدولة الجزائرية حداد3ايام ثم طوي الملف ...وذرفت دموع التماسيح من طرف مسؤولي الجزائر...ولم يفتح الموضوع للمساءلة والمتابعة....ونحن نتذكر حداد قادة الجزائر على الشيوعي فيدل كاسترو8ايام....الى يعتبر هذا استهتارا بأرواح الشعب الجزائري؟....فماقولك يا من تتطاول على الشعب المغربي؟!!!
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36 - بنادم الأربعاء 30 ماي 2018 - 18:54
لشعب المغربي اغلبه مؤمن والشعب الجزائري ااغلبه مؤمن والصحراء الشرقيه او الغربيه هي جزائريه او مغربيه لا يهم الذي يهم هو سيادة السلام والازدهار والتعاون ...قبح الله الجاهليه والارض لله يورثها من يشاء من عباده انتهى
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37 - محمد القبائلي الأربعاء 30 ماي 2018 - 19:39
حسب السيد الآن ليست الجزائر هي من تحتجز الصحراويين في تندوف لكن بعض المغاربه يرفضون رجوعهم للمغرب!!! الله يحسن عون الشعب المغربي المسكين دوختوه كل يوم تخرحون له بقصه جديده. لكن اشكرك لأنك اعترفت أن المغرب و ليس الحزاىر من يدفع المليارات للوبيات في امريكا و مكاتب في اروبا و هاته هي الحقيقه و الني يعرفها الكثير غير الشعب المغربي. اما ما تسمونه صحراء شرقيه فقد ضحى من أجلها الملايين من الشهداء الجزائريين و سقيت لأرض بدمائهم و جيلنا لن يفرط في شبر منها لأننا استرجعناها بدمائنا و لم تهدينا فرنسا الاستعمارية غير القتل و الدمار. و لمن بسمي شهداء الحزاىر و مجاهديها فلاقه كما كلن يسميهم المستعمر فهو شرف كبير لنا و شهاده من اعدائنا بقوتنا على تحدي اقوى قوه استعمارية في ذلك الوقت و السلام عليكم!
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38 - الى التعليق 38 الأربعاء 30 ماي 2018 - 21:30
... جهالة وتطرف وتعنت الفلاقة تسببت في تضحية الشعب الجزائري بمليون ونصف مليون شهيد لانهم اقصوا السياسيين وافردوا بالقرار.
ولم تكفيهم دماء المليون فاضافوا اليها 250 الف قتيل اخر لما الغوا صوت 3 ملايين مواطن وتسسبوا في حرب اهلية خلفت مليون ارملة ويتيم.
وبسبب رفضهم فتح الحدود مع المغرب والتعاون معه دمروا الوحدة المغاربية.
الا يستحق هؤولاء اقبح النعوت سواء من الجزائريين او المغاربة معا ؟
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