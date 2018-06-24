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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | حوارات | عمور: الدراسة بالتعليم الخصوصي في متناول جميع العائلات المغربية

عمور: الدراسة بالتعليم الخصوصي في متناول جميع العائلات المغربية

عمور: الدراسة بالتعليم الخصوصي في متناول جميع العائلات المغربية
حاوره : محمد الراجي
الأحد 24 يونيو 2018 - 10:00

مع نهاية كل موسم دراسي، والاستعداد لموسم دراسي جديد، تتجدّد شكاوى أولياء أمور التلاميذ الذين يدرسون في مؤسسات التعليم الخصوصي من غلاء رسوم الدراسة التي تفرضها هذه المدارس، وغيرها من المصاريف الأخرى المتعلقة بالتأمين ورسوم التسجيل..

في هذا الحوار يُجيب عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، عن الأسئلة التي تؤرق بال أولياء أمور التلاميذ الذين يدرسون في التعليم الخصوصي، والذين يمثلون نسبة 15 في المائة من مجموع المتمدرسين في المغرب. إليكم نصّ الحوار:

تشتكي الأسر، التي يدرس أبناؤها في المدارس الخاصة، من ارتفاع رسوم الدراسة بهذه المدارس. هل تعتبرون هذه الرسوم معقولة؟

صحيح أنّ الأسر تشتكي من ارتفاع رسوم الدراسة بالمدارس الخاصة؛ لكنّ هذا الارتفاع محصور في عدد معيّن من المؤسسات الكبرى، وخاصة الموجودة في الأحياء الراقية. كما أن هذه الزيادة مرهونة بنوع معين من الخدمات التي تقدمها هذه المدارس، والتي يطلبها أولياء التلاميذ.

هذه المدارس التي تطبق رسوما مرتفعة لديها بنية هيكلية كبيرة، وتفرض عليها الضرورة تحديث آليات اشتغالها، وتوفير موارد بشرية ذات كفاءة ومؤهلات عالية، وهذه الكفاءات تتطلب أجورا مرتفعة، إضافة إلى عدد من الخدمات التي تقدمها هذه المدارس. إذن، من الطبيعي أن تكون الرسوم التي تطبقها هذه المدارس مرتفعة نوعا ما.

المدارس الخصوصية لا تطبق الرسوم نفسها. الرسوم تبدأ من 300 وتصل إلى 3000 أو 4000 درهم، بمعنى أن سوق المدارس الخاصة مفتوحة لجميع الشرائح الاجتماعية، والمنطق الذي يحكم السوق هو منطق العرض والطلب؛ فكلما كانت الخدمات التي تقدمها المؤسسة ذات جودة عالية وعليها طلب كثير، من الطبيعي أن ترتفع رسوم الدراسة بها.

هذا معناه أنّ هناك تفاوتا في جودة الخدمات التي تقدمها مؤسسات التعليم الخاص؟

حين نتحدث عن مدرسة مصاريف الدراسة بها 300 أو 400 درهم، فما تقدمه هذه المدرسة لا يرقى إلى ما تقدمه مدرسة تصل رسوم الدراسة بها إلى 3000 درهم.. وبطبيعة الحال، فأولياء أمور التلاميذ يراقبون ويتتبّعون الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات.

كيف تتمّ هذه المراقبة؟

نعتبر أنَّ المراقب الذي يراقب عملنا هم آباء وأمهات التلاميذ، بشكل يومي؛ لأنهم هم من يواكبُ مدى تحسّن مستوى أبنائهم، وهم الجهة الوحيدة القادرة على الحكم على عطاء المؤسسة.

ماذا عن دور وزارة التربية الوطنية، هل تراقب بدورها عمل المؤسسات التعليمية الخاصة، خصوصا أنه يروج أنكم ترفضون الخضوع لمراقبة الوزارة؟

أبدا. صحيح أن المؤسسة التعليمية الخصوصية هي مؤسسة خاصة؛ ولكنّها تخضع لجميع عمليات المراقبة، ليس فقط من لدن وزارة التربية الوطنية، بل من لدن جميع القطاعات الحكومية المعنية، كوزارة لمالية، والتشغيل، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي تتبع وتراقب الخدمات التي تقدمها مؤسسات التعليم الخاصة.

هل تخضع رسوم الدراسة بدورها لمراقبة وزارة التربية الوطنية؟

لا، رسوم الدراسة لا تخضع لمراقبة الوزارة؛ لأنها تخضع لمنطق السوق، ثمّ إنّ القانون المنظم لعمل مؤسسات التعليم الخاصة لا ينصّ على أن تخضع رسوم الدراسة التي تطبقها لمراقبة وزارة التربية الوطنية. الوزارة تراقب فقط كل ما هو إداري وتربوي.

أنتم، إذن، تشتغلون وفق منطق العرض والطلب؛ ولكنَّ مدارس التعليم الخصوص هي، في النهاية، خدماتية. ألا ترون الرسوم التي تطبقها يجب أن تراعي القدرة الشرائية للمغاربة؟

كما قلتُ سابقا، رسوم الدراسة بمدارس التعليم الخصوصي تبدأ من 300 درهم فما فوق، بمعنى أنَّ الدراسة بها متاح لكل الشرائح المجتمعية. هناك آباء يطلبون شروطا معيّنة لتدريس أبنائهم، وتوفير هذه الشروط يتطلب مصاريف باهظة، ومن الطبيعي أن تكون رسوم الدراسة مرتفعة؛ أي أنّ كل أب وأمّ بإمكانهما أن يختارا المؤسسة التعليمية التي تناسب رسوم الدراسة بها قدرتهما الشرائية.

ألا يمكن توفير خدمة بجودة عالية بسعر في متناول جميع الأسر؟

كان بالإمكان أن يتحقّق هذا، لو أنّ الحكومة طبقت ما تمّ الاتفاق عليه سنة 2007 مع رابطة التعليم الخاص بالمغرب.. وأتحدث هنا عن القانون الإطار، والقانون 06 الذي ينص على وضع نظام جبائي ملائم.

نحن كقطاع تعليم خصوصي نقدم خدمة عمومية، ونرى أنه من حقنا أن نستفيد من امتياز، خدماتي أو مادّي، وهذا الامتياز إلى حد الآن لم يتحقق.

ما طبيعة الامتياز الذي تطالبون بالاستفادة منه؟

أعني بكلامي أننا نساعد في تخفيف العبء المالي المخصص للتعليم على الدولة، إذن على الدولة أن تساعد هذا القطاع على القيام بدوره.. وبما أن الدولة لم تمنحنا تحفيزات أو تسهيلات مادية، فإنّ مهنيي القطاع ملزمون بأن يطبقوا الرسوم التي تمكّنهم من توفير الموارد المالية الكافية لتدبير مؤسساتهم التعليمية.

ولكن مؤسسات التعليم الخصوص تستفيد من امتيازات ضريبية؟

أبدا. مؤسسة التعليم الخاص تؤدّي الضرائب نفسها التي تدفعها المقاولات لخزينة الدولة. ليس هناك أي امتياز. نحن ما زلنا ننتظر صدور القانون الإطار الذي تجري مناقشته، والذي سيمنحنا تسهيلات ضريبية. أما الآن فلا نستفيد من أي امتياز ضريبي. بالعكس، أصبحنا نؤدّي ضرائب على النقل، ونؤدي ضرائب للجماعات الترابية...

وهل ستنخفض رسوم التسجيل في حال استفادتكم من امتيازات ضريبية؟

بطبيعة الحال، لأنَّ التسهيلات التي ستُمنح لنا ستكون مرتبطة بمدى تخفيض الرسوم.

هناك من يقول إنَّ الهاجس الأكبر لأرباب مؤسسات التعليم الخصوصي هو الربح المادي، بالدرجة الأولى. ما ردكم؟

الربح المادي شيء مشروع. إذا لم تحقق المؤسسة هامشا من الربح فلن يستفيد التلميذ من الخدمات التي تقدمها مؤسسات التعليم الخاص. ستُفلس هذه المدارس وستُغلق أبوابها. إن ما تجنيه مؤسسات التعليم الخصوصي من أرباح هو الذي يمكّنها من تطوير خدماتها، وبفضل هذا الربح تُرضي زبناءها.

لكن مؤسسات التعليم الخصوصي تجني أرباحا طائلة؟

يجب ألا ننسى أنّ مؤسسات التعليم الخصوصي تؤدي ضرائب على أرباحها. إذا كان الربح قليلا تؤدّي عنه ضريبة معينة، وإذا كان الربح كثيرا تؤدّي عنه ضريبة معينة. ما تجنيه هذه المؤسسات من أرباح يوجد تحت مراقبة المديرية العامة للضرائب.

أولياء أمور التلاميذ يشتكون من ارتفاع رسوم التأمين. ألا ترون أنّ هذه الرسوم مبالغ فيها؟

هناك خلط بين الرسوم المدرسية والتأمين المدرسي، والمؤسسات التعليمية تُخطيء حينما تجمع بين الاثنين في وثيقة واحدة. أريد أن أوضّح هنا أنّ التأمين يتراوح ما بين عشرة دراهم ومائة درهم، ومن المفروض على المؤسسة أن تمدّ وليّ أمر التلميذ بنوع التعاقد الذي ينص عليه عقد التأمين، فكلما ارتفعت الخدمات التي يشملها التأمين ترتفع قيمته المادية.

الإشكال المطروح هو أنَّ أولياء أمور التلاميذ يخلطون بين التأمين المدرسي والرسوم المدرسية التي تكون نوعا ما مرتفعة؛ لأنَّ المدارس الخصوصية غالبا تُغلق أبوابها في شهر يونيو، والتلاميذ لا يؤدّون شهريْ يوليوز وغشت، والمدرسة تحتاج إلى إصلاح خلال العطلة الصيفية، وهذه الإصلاحات تؤدَّى من الرسوم المدرسية في بداية السنة.

وبالنسبة إلى التأمين فيجب على أولياء أمور التلاميذ أن يستفسروا إدارات المؤسسات التعليمية حول تفاصيله، وكم يدفعون مقابله، ويطالبوا بوصْل.

بخصوص الكتب المدرسية، يشتكي أولياء أمور التلاميذ من غلاء الكتب المعتمدة في المدارس الخاصة..

أريد أن أوضّح بداية أنَّ الكتب المعتمدة في مدارس التعليم الخصوصي فيها ما هو متضمن ضمن مقررات وزارة التربية الوطنية، وهناك مقررات أخرى أجنبية، وخاصة كتب اللغتين الفرنسية والإنجليزية، يتم استيرادها من الخارج؛ لأنّ الكتب المعتمدة في التعليم العمومي لا تتماشى مع مستوى التعليم الخصوصي، الذي يدرّس اللغات الأجنبية منذ القسم الابتدائي.

المكتبات لا تقوى على توفير هذه النوعية من الكتب؛ لأنّ أسعارها مرتفعة نسبيا، تتراوح ما بين 200 إلى 300 درهم، ولأنها تخشى أن تستورد هذه الكتب ولا تبيعها.. ولتجاوُز هذا الإشكال، نقوم بالتعاقد مع شركات التوزيع والنشر، لاستيراد العدد الكافي من هذه الكتب، وتوفيرها للتلاميذ في وقت مبكر. هذا فيما يتعلق بالكتب الأجنبية، أما المقررات المغربية فيه متوفرة في السوق.

هناك من يقول إن هناك تواطؤا بين بعض المؤسسات التعليمية والمكتبات، لبيْع الكتب بأسعار معيّنة؟

لا، ليس هناك تواطؤ. كل في ما في الأمر أنّ المؤسسة التعليمية تسعى إلى ضمان توفير الكتب لتلاميذها.. ولهذا، تتعامل مع مكتبات معيّنة. نحن قمنا بلقاءات مع جمعية الكتبيّين، ومع الناشرين والموزعين، وحاولنا الخروج باتفاق، لضمان توفير الكتب للتلاميذ. هذا هو هاجسنا. إذا كانت هذه الأطراف قادرة على توفير الكتب، فنحن مستعدون للتعاون معهم.

الكتبيون يشتكون من بيع المدارس الخاصة للكتب، ألا يُعدّ هذا تعديا على حقوقهم؟

هذه الحالات محدودة ويتمّ تضخيمها، نحن نعتبر أنّ بيع اللوازم والكتب المدرسية لا تزيدنا إلا متاعب.

في موضوع آخر، يروج أنَّ مدارس التعليم الخصوصي تمنح نقاطا مبالغا فيها للتلاميذ؛ بل إنّ مدارسَ تبيع النقط مقابل أموال كبيرة؟

الحقيقة أنني تابعت، مؤخرا، أخبارا حول هذا الموضوع. نحن نتأسف لوجود سلوكات من هذا النوع. هذا الموضوع تتبعته وزارة التربية الوطنية عن كثب، وتم توقيف بعض المؤسسات التعليمية، التي تبين أنها تبالغ في إعطاء النقط. نحن نتأسف لهذا، ولكن هذا لا يعني أنَّ كل المؤسسات التعليمية الخاصة تعطي نقطا مبالغا فيها. النقط الجيدة التي يحصل عليها تلاميذ المؤسسات التعليمية الخاصة هي نتاج حصص الدعم التي تقدمها هذه المؤسسات لتلاميذها.

وكيف تفسّرون التفاوت الكبير بين النقطة التي يحصل عليها تلاميذ المدارس الخاصة في المراقبة المستمرة ونقطة الامتحان الموحد؟

الفرض المدرسي ليس هو الامتحان. التلميذ يحصل على نقطة جيدة في الفرض المدرسي؛ لأنَّ الفرض يُجرى في وقت لا يزال عقل التلميذ محتفظا على المعلومات التي تلقاها، بينما الأمر يختلف تماما في الامتحان الذي يمر في أجواء خاصة مشوبة بالخوف والضغط.

هناك من يقول إنَّ هدف مؤسسات التعليم الخصوصي هو إنجاح أكبر عدد ممكن من التلاميذ لجلب تلاميذ/ زبناء آخرين؟

هناك توجيهات رسمية من لدن وزارة التربية الوطنية، بالتشجيع على الانتقال التلقائي للتلاميذ إلى حدود 14 سنة، أي إلى حدود الإعدادي، بمعنى أنه حتى إذا كان هناك تكرار فهو نادر جدا؛ لأنّ توجّه الدولة تغير. هذا فيما يتعلق بالتعليم العمومي، أما في القطاع الخاص فإنَّ المؤسسات تُلزم الأساتذة بتتبع التلاميذ الذين لديهم نقص، وهذا هو سبب نجاحهم.

على ذكر الأساتذة، هناك شكاوى تصدر عنهم من ظروف العمل التي يشتغلون فيها؟

هذا خطاب قديم. اليوم، تغيرت ظروف عمل الأساتذة في القطاع الخاص. ربما يمكن أن أعتبر الأستاذات والأساتذة والمربيات والمربين الذين يشتغلون في التعليم الخصوصي محظوظين؛ لأن مؤسسات التعليم الخاص أصبحت واعية بأن بقاءها رهين بتوفرها على طاقم تربوي وإداري كُفْء.

الآن هناك تجاوب كبير بين طموح الموارد البشرية لمؤسسات التعليم الخصوصي وأرباب هذه المؤسسات. صحيح أن هناك تفاوتات بين ظروف اشتغال الأطقم التربوية من مؤسسة إلى أخرى.

هناك مكسب تمخضت عنه اجتماعاتنا مع السيد وزير التربية الوطنية، وهو أنّ الأطقم التربية المشتغلة في التعليم الخصوصي ستستفيدون هم أيضا من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لنساء ورجال التعليم.. ونحن نتفاوض حاليا مع عدد من مؤسسات التأمين والتعاضدية ومع مؤسسة بنكية، لتوفير خدمات اجتماعية لهذه الشريحة، من تطبيب، وقروض السكن، وخدمات اجتماعية أخرى ستكون نوعا من التحفيز للمشتغلين في هذا القطاع.

نختم هذا الحوار بسؤال حول تدريس الأمازيغية. إلى حد الآن، لم تنخرط المدارس الخاصة في هذه العملية. لماذا؟

بصراحة، نحن نتأسف لهذا، وقد كانت لنا لقاءات في الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لتعميم تدريس مادة اللغة الأمازيغية. نحن ليس لدينا أي إشكال في تدريس هذه المادة؛ ولكننا لا نتوفر على الأساتذة، وإذا توفّر الأساتذة فسننخرط في هذا المشروع.

ألم تفاتحوا المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في هذا الموضوع؟

كانت هناك لقاءات ووعود، ونحن نقدّر الإكراهات الموجودة، لأنَّ حتى في التعليم العمومي لا يزال ورش تدريس اللغة الأمازيغية متعثرا، ولكن إذا توفّر لنا مؤطرون، فنحن نرحّب بذلك؛ لأنه واجب وطني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (45)

1 - ماسين الأحد 24 يونيو 2018 - 10:09
نقص الفاخر السي عمور التعليم الخصوصي الحقيقي يتطلب أموال مهمة و لا يقدر عليه إلا الميسورين
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58
2 - nawaf الأحد 24 يونيو 2018 - 10:14
هدا الكداب لا يعي مادا يقول
التعليم الخصوصي ليس في متناول ولوا خمس سكان المغرب فكيف ان يقول في متناول كل الأسر المغربية
وجل أطر التعليم الخصوصي تفتقد للخبرة والقطاع يتخبط وقد أضعف العديد من ابناء العائلات وقد أجهز على آخرين و صعب عليهم متابعة الدروس لافتقارهم لقاعدة المتابعة.
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83
3 - أستاذ الأحد 24 يونيو 2018 - 10:15
على من تضحكون ؟ قولو بعدا غير شي كذبة منطقية دخل للعقل !.. لي عندو 3 وليدات نقولو القرايا 1000درهم لكل واحد ف الشهر .. كي يدير ؟ يغني صحاب الدخل المتوسط و ما أكثرهم من أسرة التعليم يتسلفو باش يكملو الشهر
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70
4 - langue de bois الأحد 24 يونيو 2018 - 10:17
A sidi raiss rabita, les écoles privées dans les grandes villes c'est à partir de 1500dhs l'enfant par mois plus transport 500dhs et la cantine 600dhs ce qui nous fait un total de 5700dhs/mois pour 2 enfants scolarisés....... c'est un salaire de cadre ici au Maroc......en plus instituteurs dépourvu de formation pédagogique.... échappant à tout contrôle des inspecteurs de l'éducation nationale ...... merci.
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44
5 - vive le Maroc الأحد 24 يونيو 2018 - 10:18
من البديهي ان المدارس الخصوصية ليست في متناول الجميع. لكن لا يمكن ان نلوم مسيرين هذه المؤسسات لأنهم يبحثون عن الربح و هذا من حقهم المشروع يجب على الدولة ان تضع القوانين اللازمة لحماية المستهلك ليكون هناك توازن. الدولة تتفرج و المؤسسات تزيد في الثمن حسب الطلب. و الطلب يزداد بسبب تهديم الدولة للمدارس العمومية! !!!!
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46
6 - Atbir imichki الأحد 24 يونيو 2018 - 10:19
اللي شجع التعليم الخاص بالمغرب رمى بالعائلات المغربية للجحيم، التعليم أساس تقدم ورقي المجتمعات، خوصصوه و همشو التعليم العام يعني الدولة ما بغاتكومش تقراو بالعربية تعرابيت ..عيشوا وتعايشوا مع جهلكم..وقالت ليكوم النور يستحقه من يملك مالاً ومن يعيش في فقر أفضل له يبقى فالظلام...
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34
7 - Vega الأحد 24 يونيو 2018 - 10:20
الدولة يجب أن توفر تعليم و صحة مجانا و بجودة عالية من أموال الشعب كما هو شأن الدول الغنية المتقدمة وألمانيا و فرنسا ......
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40
8 - مول الكاميرا الأحد 24 يونيو 2018 - 10:22
ها خاينا باغي يوصلنا لمستوى ديال فرنسا.يسحاب ليه المغاربة لاباس عليهم.را غالبية الآباء لي كيدرسو ولادهم فالتعليم الخصوصي را كيحيدوا دوك الفلوس من ماكلتهم و لباسهم و يزيرو ااصمطة باش ولادهم يقراو.والله الى ما تابعتيهم و حفظتيهم و درتي معاهم مجهودك الا استافدو شي حاجة.آشمن خدمات ديال التعليم الخصوصي كيتكلم عليها هاد خاينا .المجهود كلو كيديروه الوالدين.مستوى التعليم الخصوصي حاليا هو مستوى التعليم العمومي في التمانينات.وكل عام كتكون زيادات غير مبررة في رسوم التعليم .يسحاب ليهم حنا فكندا.نوض جمع راسك باراكا من الضحك على عباد الله
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29
9 - محمد الأحد 24 يونيو 2018 - 10:22
أنا رجل تعليم وقضيت _38 سنة في التعليم وأعرف حق المعرفة التعليم الخصوصي وأنا مغربي أخبر واقع الشعب المغربي جيدا وأعلم أن تكاليف الدراسة بالتعليم الخصوصي ترهق حتى ذوي الدخل المتوسط. فكيف للاسر المعوزة وذوي الحد الادنى للاجور أن يلجوا أبناؤهم التعليم الخصوصي. الله يهدينا وخلاص.
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41
10 - استاذ غيور الأحد 24 يونيو 2018 - 10:22
التعليم الخاص هو سبب النكسة. في الدول المتقدمة لايوجد تعليم خاص وتعليم عمومي يوجد تعليم واحد تجد في نفس القسم ابن الوزير مع ابن الغفير هذا هو التعليم الحقيقي.
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39
11 - Moha الأحد 24 يونيو 2018 - 10:23
يعني ان التعليم( الجيد) للاغنياء والاسوء للفقراء وبالتالي ستبقى التروة الوطنية بيد الاغنياء ولن تكون هناك فرص للفقراء لتحسين اوضاعهم .فالفقير يزداد فقرا والغني يزداد غنا. هدا منطق البورجوازية المتعفنة . التعليم ينبغي ان يكون عموميا والتعليم الخاص ينبغي ان يلغى و يمنع ان اردنا فعلا المساواة وتكافؤ الفرص. والا فالقادم اسوء
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31
12 - jamil الأحد 24 يونيو 2018 - 10:23
واش هادشي بصح ولا ماعرفت والو تفكرت دبا مدرسة المشاغبين وخصوصا الدور ديال يونس شلبي الله يرحمو فاش كان مبيجمعش الكلمات
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14
13 - meme الأحد 24 يونيو 2018 - 10:25
ربي حلف بالله ! انا راتبي 3000 ده و اريد تعليم ابني في الياسمين ولكن الكرائ 1600 ده و المصاريف 1500 ده التطبيب لا يهم مريوت و البوماضا الصفرا موجودة و الحمد لله هل ممكن تعليم ابني هناك سيد عمور ؟؟؟ هل ممكن ؟؟؟
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20
14 - احمد الأحد 24 يونيو 2018 - 10:27
الله يعطين وجهك وان لم تستحي فقل ما شىت انت من ذاك الصنف الذي يريد الزبدة وفلوس الزبدة اتقول هذا كانك تعيش في عالم اخر غير عالمنا
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13
15 - ملاحظ الأحد 24 يونيو 2018 - 10:27
سبحان الله، في بادئ الأمر كان الناس يدعون إلى الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر . لكن اليوم قد صار الناس يدعون إلى المنكر علانية و لم يتبق لهم سوى النهي عن المعروف و هذا دليل على قرب نهاية العالم.
هل يعقل أن التعليم الخصوصي بكل هذه المصاريف و بأساتذة متعاقدين بأثمان زهيدة و بدون حسيب و لا رقيب أو بالأحرى بعجره و بجره ككل و في مجتمع لا حول له و لا قوة و يتكالب عليه الجميع ،و نريد تعليما في المستوى.
فاللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين
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9
16 - سعيد الأحد 24 يونيو 2018 - 10:30
مبدئ العرض والطلب يطبق في جميع انحاء المعمور إلى في المغرب. بهذه الوسيلة ستجعل المغارب غير متساون في الحقوق . على الدولة أن تأخذ مسؤوليتها وتحدد المعاير الدنيا اللتي يجب على المدارس الخاصة احترامها ودعم مدارس الفقراء اقصد الرخيصة على تطوير منهجها التعليمي مقابل فرض على هذه المدارس عدم رفع اثمان الدراسة بها . هكذا ستمنع نشوء الطبقية في التعليم
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7
17 - م/م الأحد 24 يونيو 2018 - 10:31
اضن ان النقاش لا يشمل البوادي المغربية و هوامش المدن حيث تمثل 80 بالمائة من سكان الوطن
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9
18 - عادل الأحد 24 يونيو 2018 - 10:33
تحية لهسبرس ، ما معنى <التعليم الخصوصي في متناول الجميع> يعني من يتقاضى السميك و له ولدان يمكن ان يدرس في مدرسة ب 600 درهم في الشهر ؟ناهيك عن الرسوم و مصاريف النقل . و باااااز.
مدارس عبارة عن منازل لا تستجيب لأدنى معايير الصحة والسلام.
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9
19 - simo الأحد 24 يونيو 2018 - 10:34
الله ينعل على لي ما يحشم. لقيتها سايب. الله ياخد الحق. مافيا التعليم الخاص هي التي دمرت المدارس الحكومية لصالحها.
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9
20 - houssain الأحد 24 يونيو 2018 - 10:35
والله يااسي عمور يظهر لي انك تعيش في كوكب أخر لما تقول بان اتعليم الخصوصي في متناول الجميع ..اصحاب هدا القطاع ماهم الا قطاع يمتصون دماء المغاربة ويستغلون فراغ الدولة واي تعليم هدا لانك تقول انه يخظع للطلب والعرظ ادن نحن هنا امام سوق عكاظ ..لكن هده المشاكل التي يتخبط فيها المغربي المسكين سببها الدولة التي ثخلت على هدا القطاع الاساسي و الدي يظمن تقدمها ..لكن .ختاما رحم الله التعليم في هدا البلد
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13
21 - محمد الأحد 24 يونيو 2018 - 10:35
صحيح أنّ الأسر تشتكي من ارتفاع رسوم الدراسة بالمدارس الخاصة؛ لكنّ هذا الارتفاع محصور في عدد معيّن من المؤسسات الكبرى، وخاصة الموجودة في الأحياء الراقية.
أولا قبل كل شيئ الاسر التي تسمعها تشتكي وتبكي ليست موجودة في الأحياء الراقية
ثانيا هل تسمي الحي الذي تخرج فيه وتتعرض للسرقة والموت حي راقي ؟
3 يمكنك زيارة حي الحسني مثلا او حي المحمدي او اي حي من مخيلتك العضيمة وستسمع ب 600درهم للطفل لا يعرف حتى كيف يمشي اما بالنسبة 7سنوات وما فوق مكاين غير 1000 درهم وطلع
حنا عارفين بأن كل من يريد أن يأكل يجب أن يعزف تلك الملحونة "المغرب زين"
نحن قراء هيسبريس لا نعزف تلك المعزوفة حيت حنا ولاد الدرب ماشي ولاد الفيلات
ان كنت تضحك علينا الله اسمح ليك
ان كنت فعلا تتحذث بالمعقول راك قالب المعلومات
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6
22 - ما نعرف الأحد 24 يونيو 2018 - 10:36
الدراسة ما بين 300 درهم و 4000 درهم للشهر .... هادا ما بقاش تعليم ... هدا ولا سوق الخضر بالجملة كل واحد يشري على قد جيبو ...

دابا هادو اديال 300 درهم أشنو كيقراو و مالين 4000 درهم أشنو كيقراو ؟؟؟

وأشنو مستقبل تلميد مول 300 درهم ومستقبل تلميد قرا ب 4000 درهم ...

هادي هي تكريس الحكرة بين أفراد الشعب واللامساواة ومول الفلوس هو اللي يعيش ويشد المسؤولية بالمغرب ويتحكم في اللي قرا غير ب 300 درهم وكيقول ليك دولة الحق والقانون ...

وبغينا وزيرة الطفولة تقول لينا مول 20 درهم في النهار فين كيقري ولادو وأشنو مستقبل اديالهم
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9
23 - مشتكي الأحد 24 يونيو 2018 - 10:37
من الواضح أن هذا السيد يعيش في كوكب زحل...
في مدن مثل الرباط و الدار البيضاء، هل توجد مدارس ب 300 درهم للشهر ؟؟؟؟
يكفي النظر إلى الحسابات البنكية لأصحاب هذه المدارس لمعرفة حجم مداخيلها ... إنهم يستغلون رغبة الشعب المغربي في تقديم الأفضل لأبنائهم و خوفهم على مستقبلهم و من الظروف المزرية في المدارس العمومية .... قبح الله سعيكم
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5
24 - عبدالله الأحد 24 يونيو 2018 - 10:37
لوبي المدارس الخصوصية هو الذي خرب التعليم. ومثل هوءلاء هم من خربوا البلاد : الكذوب والنفاق. الله يخد منكم الحق ويصلط عليكم مصيبة في الدنيا قبل الاخرة. وماذا تقول في حق المدارس التي تمنع من يتعطل من اداء واجبه الشهري من الدخول الى المدرسة.
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4
25 - أستاذ الأحد 24 يونيو 2018 - 10:38
جل كلامه كذب ومراوغات والسبب هو التشجيع والدعم من طرف الدولة لأن مصالحهم متبادلة والمواطن هو الحلقة الضعيفة .
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26 - ادريس عبد الله الأحد 24 يونيو 2018 - 10:40
الله ينعل اللي ما يحشم. يبدو ان مثل هذه التصريحات مقصودة.ففي كل مرة يخرج مسؤول بتصريح مثير للجدل باش الهيووا الشعب.
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27 - مغربي غيور الأحد 24 يونيو 2018 - 10:41
ما كاين لي خرج على ولادنا كدكوم.ا رباعة ديال الانتهازيين.قتلتو المدرسة العمومية باش خويو جيوب المغاربة و هاد شي بتواطء مع الحكومة.
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28 - محمد دوريك الأحد 24 يونيو 2018 - 10:41
استفسار: هل أجري الحوار في فاتح ابريل؟
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29 - طبيب في الأشعة الأحد 24 يونيو 2018 - 10:41
يجب على الدولة أن توفر تعليما قويا و بالمجان كحال جل الدول الأوروبية القوية كألمانيا,,, في المغرب يتعمدون تحطيم التعليم العمومي
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30 - hassan الأحد 24 يونيو 2018 - 10:42
هدا ادا قال هدا وهو في كامل قوى العقلية .فان نصف العائلات في المغرب والتي بالكاد توفر المأكل والمشرب والمسكن لنفسها، ليست مغربية ،
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31 - مواطن الأحد 24 يونيو 2018 - 10:43
هاد السيد واقيلا مشي مغربي او غ معاودين ليه على المغرب
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32 - bernoussi الأحد 24 يونيو 2018 - 10:48
Vous profitez juste de la démission de l'état de son rôle essentiel qui est de mettre à disposition de tous les marocains les établissements, les moyens humains et matériels de qualité pour un enseignement de qualité capable d'accompagner l'évolution de la société vers un avenir meilleur.
Cet état étant faible, sans valeur sociale et sans conscience aucune de ses responsabilités a permis à des commerçants comme vous monsieur de jouer avec l'avenir de nos enfants.
Votre niveau de conscience, vos affirmations honteuses pour un responsable d'établissement , ne peuvent que refléter le bas niveau de l'enseignement que vous pouvez dispenser à nos enfants. Vous reniez le droit d'exister même à la majorité des enfants et leurs familles d'exister même quand vous affirmez que tous les marocains peuvent accéder à l'enseignement privé pour leurs petits . Vous êtes fabriqué par le même moule que les ministres qui nous insultent. Le mépris est votre moyen de communication avec les autres. HONTEUX
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33 - حصة المؤسسات ... الأحد 24 يونيو 2018 - 10:49
... الخاصة في التعليم غير كافية للتخفيف على الدولة .
فنسبة 15% ضعيفة جدا...
يجب العمل على الرفع من هذه النسبة الى مستوى اعلى وبذلك بالشراكة بين الدولة و مؤسسات التعليم الخاص.
هناك مدارس الدولة في بعض احياء المدن يمكن ان يتولى تسييرها الخواص مقابل رسوم تكون في متناول الفئات الكادحة في نطاق الشراكة مع الدولة.
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34 - المتتبع الأحد 24 يونيو 2018 - 10:53
استغربت لما قالهةالسيد عمور عن التعليم الخصوصي هو في متناول جميع العايلات المغربية لهذا اشك في ان عمور يعيش بالمغرب واود ان اضع عليه السؤال التالي هل ذوي ابدخل المحدود والسميك الذي لا يفوق 2.500 درهم والدخل المتوسط اي 6.000 درهم بامكان متابعة ابنايهم دراستهم بالتعليم الخصوصي بالمغرب بالبه عليك هل انت تشعر بما تقول انت واهم او تعيش ولقعا اخر غير الواقع المغربي
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35 - La3jeb الأحد 24 يونيو 2018 - 10:54
السيد واقعي، التعليم الخصوصي يخضع للعرض و الطلب.
المشكل في غياب العمومي
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36 - Sadik YEMLAH الأحد 24 يونيو 2018 - 10:56
هذا الكلام اهانة للشعب المغربي. الكل يعرف انه خصك على الاقل 800 درهم لمدرسة ابتدائية ف حي شعبي بحديقة 4 امتار و باساتذة "غير كا يقضيو مساكن" للطفل الواحد ... ثلاثة د يال الوليدات و ها نتا و صلتي smig
هاد الشي علما ان هاد الاب ما غا يكري ما غا يشري و بدون حساب الاكل و المصروف و اللبس و .. و .. و السكن و .. و ..
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37 - محمد الأحد 24 يونيو 2018 - 11:00
هذا كذاب يضحك على المغاربة ويستحمرهم
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38 - الشعب الأحد 24 يونيو 2018 - 11:01
مقاطعة التعليم الخصوصي هو الحل الوحيد في يد الشعب لتخفيض الثمن.
#مقاكعون_الخصوصي.
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39 - محمد الأحد 24 يونيو 2018 - 11:01
هؤلاء هم البورجوازيون الجدد مصاصو دماء الأسر.
يجب سؤاله هل هذه المؤسسات تؤدي الضرائب المستحقة للخزينة وكم هي هذه الضرائب.
وهل تؤدي لمستخدميها أجرة تعنيهم عن الفقر وهل تؤدي مستحقاتهم لللتغطية الصحية بالتقاعد الخ..
وهل تساهم هذه المؤسسات في أعمال اجتماعية لفائدة الفقراء كما تفعل مثيلاتها في بلدان أخرى
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40 - ما فاهم والو الأحد 24 يونيو 2018 - 11:01
السلام عليكم صدق الفيلسوف حين قال الشخص اللدي لايعرف مجتمعه لا يجب ان يتكلم . وهدا المثل ينطبق على هدا الشخص والنَّاس ما لقاو تباش يداويو ريوسهم وهو تايقول هدا الكلام ولكن لا حياة لمن تنادي و لي عندو مداخيل مهمة يضن ان الكل مثله أو اكثر الكلام كثير والسكات حسن والله ينعل لميحشم
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41 - amin sidi الأحد 24 يونيو 2018 - 11:07
سلام : هد معلم كيوري لتلاميد وراقة الاجرة گالهوم اشكون الي يعرف هد الورقة نتعاش واحد قالو نتع الماء والضو واحد گالو نتع الهاتف حتى واحد معرفهاك گالهوم المعليم هدي منضنتي الشهرية او كانتخص عيل باش نحضيكوم اما باش انقريكوم مكنتخلصش عليها ..واحد المعليم جاه المفتيش القاه كاتب فالصبورة جوج حرف .ا.ب .گالو المفتش اش كاتب جوج حروف گالو المعليم حتى احنا كنتخلصو عيل بجوج فرانك زيدنا لفلوس احنا انزيدو فالحروف ..
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42 - كدب علينا الأحد 24 يونيو 2018 - 11:13
عوض البحث عن حلول لالنهوض بالتعليم العام
شي يقةل مغاربة لبلس عليهم شي يقول ب20 درهم تكفيك يوميين وزيد مداويخ وقطيع
بحال هاد السيد خاصك تعطيه صالير عادي ديال 2000 درهم ويكون عندو 2 أو 3 الأطفال وهاديك ساعة عاد خودو رأيك
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43 - Hassan الأحد 24 يونيو 2018 - 11:14
باز والله ما عندك علاش تحشم انا قريت أولادي في التعليم الخصوصي اوماعمرني فرحة بالخولصة أو ديما الكريدي كون لقيت الخير في الدولة والتعليم على حقوا وترقبوا والله ما ياوصلوا الخصوصي داب حاليا السادس 1300 درهم والنقل 400 درهم هاد غير السادس الابتدائى
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44 - مغربي الأحد 24 يونيو 2018 - 11:14
ا لمزاجية هي التي تطبع تصرفات ارباب هذه المارس فيعتبرون ارباب الاسر ابقار حلوب لايكفون عن ابتكارطرق مختلفة لابتزاز هذه الاسر مما يدفعها لتغيير وجهتها فمنهم من طلب افطار جماعي ويومي للاطفال تتناوب عليه الامهات ومنهم من جعل هذه المدارس شركة لانتاج الملابس وهلم جرا ناهيك عن فرض مقررات ضخمة ماديا ومعنويا
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45 - rachid الأحد 24 يونيو 2018 - 11:18
(ااشعب يأكل الشعب) لماذا ندفع الضرائب للدولة إذن، أليس لتوفر التعليم و الصحة لدافعي الضرائب بالمجان ؟ على اي 15% تتحدث ؟ راجع ارقامك، أكتر من 70% من مجموع المتمدرسين في التعليم الخصوصي، و كيف لك ان تقول بكل جرأة ان سوق التعليم الخاص يخضع لقانون العرض و الطلب، كلام خطير لا تعلم مداه سيدي، سوف يترجم حوارك هادا لعدة لغات، ليرى العالم مستوى الانحدار و الانحطاط في بلدنا, في إسبانيا وفرنسا لا يشتري التلميذ المقررات المدرسية، بل المؤسسة، بلادنا لن تكون بخير.
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