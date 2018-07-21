الرميد: أنا محامي الهايج بالحكومة .. وأرفض الحِجْر على المغاربة

حاوره: محمد بلقاسم

يتفق مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مع رفض البعض للأحكام الصادرة ضد معتقلي الريف، مؤكدا أن "قبول الأحكام من طرف البعض وعدم القبول بها من طرف البعض الآخر أمر طبيعي، لأن أيّ قاض يعد عدوا لنصف الناس إن عدل".

ورفض الوزير الوصي على حقوق الإنسان، في الجزء الأول من حواره مع هسبريس، "أن يصل الأمر إلى مستوى الطعن في السلطة القضائية"، معتبرا أن "هذا ليس له أساس؛ لأن الذي يريد أن يحكم على شيء عليه أن يتصوره أولا، ويطلع عليه بشكل كبير".

وتساءل الرميد "إن كان الذين يبخسون القضاء والأحكام الصادرة عنه قد اطلعوا على الحكم الصادر في ملف المتابعين في ملف الحسيمة، وحيثياته"، مشيرا إلى أنه "إذا كان من يتحدث بلغة العواطف فإن هذا حقهم، ولا يمكن مصادرته؛ لأنه لا يمكن أن نتحول إلى دولة "شوف وسكت"".

وبخصوص التوتر بين الجمعيات الحقوقية والدولة، قال الرميد: "لا يجب أن تكون الجمعيات مع الدولة، وعندما تصبح كذلك فهي ليست جمعيات بل تتحول إلى إدارات"، مبرزا أنه يشغل منصب "محامي هذه الجمعية (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان) للدفاع عن حقها في الاشتغال، وهذا دوري أقوم به".

إليكم الجزء الأول من الحوار:

شهدت الأحكام الصادرة ضد معتقلي الريف نقاشا مجتمعيا واسعا دفع هيئات إلى الاحتجاج، هل ترون أن ما رافق هذه الأحكام مبرر؟

المرحلة التي نعيشها، بعد دستور 2011، عرفت مجموعة من الإصلاحات الكبرى.. وقليلون هم من انتبهوا إلى أن هناك إصلاحا مرتبطا بمنظومة العدالة، خاصة الشق المرتبط باستقلالية النيابة العامة.

النيابة العامة اليوم في المغرب مستقلة، وفقا للمعايير الدولية.. وهذا كلام ليس مجرد ادعاء؛ بل تم إشراك العديد من الهيئات الدولية في هذا المجال.. واليوم يتطلب الاشتغال على مجموعة من القضايا؛ ومنها التكوين في المهن القضائية والتخليق.

أن تكون هناك قضايا أمام المحاكم هذا أمر، وأن تصدر أحكام، وأن تجد هذه الأحكام قبولا من طرف البعض وعدم القبول من طرف البعض الآخر فهذا أمر طبيعي كذلك.. وكما قيل، فإن القاضي عدو لنصف الناس، إن عدل.

المشكل اليوم هو أن يصل الأمر إلى مستوى الطعن في السلطة القضائية، وهذا ليس له أساس؛ لأن الذي يريد أن يحكم على شيء عليه أن يتصوره أولا، ويطلع عليه بشكل كبير.

أتساءل إن كان الذين يبخسون القضاء والأحكام الصادرة عنه قد اطلعوا على الحكم الصادر في ملف المتابعين في ملف الحسيمة وحيثياته؛ لكن إذا كان من يتحدث بلغة العواطف فإن هذا حقهم، ولا يمكن مصادرته لأنه لا يمكن أن نتحول إلى دولة "شوف وسكت".

لا يمكن أن نحرم الناس من حقهم في تتبع ومناقشة الأحكام القضائية؛ لكن دون أن يصل الأمر إلى الطعن في القضاء والإساءة التي لا تلائم ما نريده من تطور للمغرب وترسيخ الثقة في القضاء.

من جهة ثانية، التعامل مع الحكم القضائي يكون فيه نقد من طرف خبراء القانون والمعنيين؛ ولكن دون أن يصل الأمر إلى التجاوز في حق هذا الحكم.. الأمر الوسط في هذا الموضوع هو أني لست مع الحجر على الناس، ولا مع الذين يتحدثون بنوع من التجاوز عن السلطة القضائية.

البعض يرى أن هذا أول امتحان لاستقلالية النيابة العامة؟

لا يمكن الحديث بلغة النجاح من عدمه؛ ولكن الذي يمكنني أن أخوض فيه هو أن ما قمنا به في القوانين المؤطرة بناء على توصيات إصلاح ميثاق العدالة، وهو جعل النيابة العامة تابعة للوكيل العام للملك عوض وزير العدل، كان قرارا صائبا أم خاطئا.

أقول إن الأمور نسبية ونسبية جدا، وأن الذين يتحدثون عن النيابة العامة لا يفقهون كنه الإشكالات في البناء المؤسساتي التي أسس لها دستور 2011، والذي أخرج وزير العدل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي كان سابقا المجلس الأعلى للقضاء.

وزير عدل مسؤول عن النيابة العامة، وليس عضوا في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فأي رئاسة هذه التي ستكون للوزير، لأنه إذا وقع خلاف بين الوزير ووكيل عام للملك فسيتم الاحتكام للمجلس الأعلى، ولن يكون لوزير العدل أي سلطة ليمارس السلطة على عضو النيابة العامة.

عندما يتحدث الناس عن وزير العدل ورئيس النيابة عليهم استحضار أن الصيغة التي ذهبنا إليها تظل الأقرب إلى الصواب، بغض النظر عن الحيثيات التي ترتبط بالمساءلة والمراقبة.

وعندما يتساءل الحقوقيون عن المراقبة لقلت لهم لو ظللنا في الصيغة القديمة فلا يمكن أن نحاسب وزير العدل في المتابعات الصادرة عن النيابة العامة.

للأسف الشديد، هذا الموضوع وقع فيه مشكل، وهو أنه بالنسبة للقانون التنظيمي هو كون المجلس الدستوري ألغى مقتضى يقضي بمثول الوكيل العام للملك بالبرلمان بخصوص تنفيذ السياسية الجنائية.

وضع السياسية الجنائية يطرح إشكالية من يحاسب المغاربة؟

السياسة الجنائية هي سياسة عمومية، ويفترض أنها سياسة حكومية؛ لكن المجلس الدستوري للأسف الشديد - وأنا لا أشاطره الرأي- يقول إن السياسة الجنائية يضعها البرلمان من خلال العديد من التشريعيات التي يسنها.

فحين يضع البرلمان التشريع يؤطر السياسيات العمومية، ولكن هذه التشريعات ليس قوانين فقط بل توجيهات ومقاربات يمكن أن تقترحها الحكومة من خلال وزير العدل، ويمكن أن يستمر هذا في هذه المرحلة مع الوكيل العام للملك، والذي يقوم بدوره بتعميم على مؤسسة النيابة العامة.

الحديث عن حصر السياسة الجنائية فقط في البرلمان -كما ذهب إلى ذلك المجلس الدستوري- أعتقد أنه غير صائب، والتحفظ هو الذي منعني من التعقيب المسهب في هذا الموضوع، خصوصا أن توصيات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة قد خلصت إلى أن السياسة الجنائية تضعها الحكومة، ولا أدري كيف ذهبت الأمور بالنسبة للمجلس الدستوري ليقول ما قاله..

لكن دعنا من القوانين، لنعدل إلى أسباب الاحتجاجات في الحسيمة والذي يعتبر مسؤولية سياسية تتحملها الحكومة بسبب فشل جزء من السياسات العمومية؟

موضوع الاحتجاجات يجب أن ينظر من زوايا مختلفة.. صحيح أن السياسات العمومية المجالية تعتريه العديد من الأعطاب، والكثير من النقائص التي جعلت التنمية ناقصة في العديد من المناطق؛ ولكن يجب أن يتم أخذها من كون المغاربة يعيشون مرحلة ما بعد 2011، وليس ما قبلها، وأصبح المغاربة يطالبون بحقوقهم، وأصبحت لهم الشجاعة للاحتجاج جماعات وأفرادا.. ونقول إن حق المغاربة ثابت؛ ولكن أن يظل في إطار القانون.

لكن عندما نتحدث عن فشل السياسات الحكومية فأقول إن السياسة التنموية جارية؛ ولكنها لم تصل إلى مداها، وهذا شيء طبيعي، وهو أننا دولة في طريق النمو لم نصل إلى أن نكون دولة رفاه ونوفر للمغاربة مغربا بدون فقر، وأن يصير المغرب في كافة مجالاته يعيش حالة من الوفرة، وهذا لا يعود إلى هذه الحكومة أو التي سبقتها بل إلى المسار، والذي يعرف تطورا إيجابيا يتضمن مكتسبات؛ ولكن لم تصل الأمور إلى المدى المطلوب.. ولكن القياس مرتبط بالتطور الذي نعيشه في الفقر والبنيات التحتية والتعليم.

هذا التطور لم ينعكس بعد على نفسية المواطن الذي يخرج إلى الشارع للاحتجاج، ونقول له هذا حقه؛ لكن يجب أن يظل في إطار القانون، وهذا ما أقوم به داخل الحكومة، وهو ما لا يمكن أن نعلن عنه لأنه سيعتبر مزايدة على القطاعات الحكومية الأخرى.

شهدنا نوعا من التوتر بين الجمعيات الحقوقية (المعارضة) وبين الحكومة، لماذا هذا سوء الفهم الكبير؟

الجمعيات لا يجب أن تكون مع الدولة، وعندما تصبح كذلك فهي ليست جمعيات بل تتحول إلى إدارات.

لكن لماذا رد الفعل العنيف؟

ليس لدينا رد عنيف على الجمعيات الحقوقية، أين هو هذا الرد؟ لكن هناك مواقف لا يمكن أن تصل إلى درجة العنف، لأن العنف إطار خاص.. طبعا موضوع إحدى الجمعيات لا يرتبط بدفاعها عن المواطنين بقدر ما يتعلق بأشياء أخرى عبر عنها وزير الداخلية سابقا وما زالت الوزارة تتشبث بها؛ ولكن لا ترتبط بالدور العادي للجمعيات، وهو موضوع يرتبط بأمور أخرى وهي علاقتها بحزب سياسي معين والثوابت الوطنية وأمور تتجاوز دور الجمعيات، لأن في المغرب أكثر من 120 ألف جمعية.

لست متفقا بشكل كلي مع موقف وزارة الداخلية اتجاه هذه الجمعية (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان)، ولست متفقا مع الجمعية وإن كنت أتفهم الأدوار الإيجابية لها صراحة؛ ولكن لا أتفهم بعض الأدوار السلبية، ولا يجب أن يكون هذا هو الشجرة التي تخفي الغابة.. والغابة هنا هو أن هناك مستوى واسعا من الممارسة الجمعوية الحرة، وفي المقابل هناك تشنج بين جمعية واحدة وبين وزارة الداخلية، وهذا أمر ينبغي أن يزول ولكن ينبغي النظر في الأسباب التي أدت إليه.

وشخصيا، أنا في حوار دائم مع وزارة الداخلية والجمعية المعنية؛ فعندما أكون مع الجمعية أدافع عن وجهة النظر التي تقول بضرورة تغيير الجمعية لطريقة اشتغالها، لتصبح جمعية قادرة على أن تكون إيجابية في الحقل المدني.. في المقابل، عندما أكون مع وزير الداخلية أكون محامي هذه الجمعية للدفاع عن حقها في الاشتغال، وهذا دوري أقوم به.