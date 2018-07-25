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الرئيسية | حوارات | أبو حفص: عذاب القبر وَهم .. و"بَيع المَاتْش" اتهام لكلّ المصلحين

أبو حفص: عذاب القبر وَهم .. و"بَيع المَاتْش" اتهام لكلّ المصلحين

أبو حفص: عذاب القبر وَهم .. و"بَيع المَاتْش" اتهام لكلّ المصلحين
حاوره: أيوب صدور
الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 10:00

يثير الباحث الإسلامي محمد عبد الوهاب رفيقي، الشهير بـ"أبو حفص"، الجدل أينما حل وارتحل بمواقفه وخرجاته، بل حتى بصوره وتدويناته التي يواظب على رقنها بين الفينة والأخرى على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ويحافظ أبو حفص على هذه الوتيرة في جميع إطلالاته، بينها هذا الحوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية وعدم تردده في تأكيد مواقف اتخذها وتقديم شروحات بخصوص أخرى، مواكبا أحداث الساعة والجدل الدائر في العالم الافتراضي بين المغاربة.

نص الحوار مع عبد الوهاب رفيقي "أبوحفص":

أثرتم، مؤخرا، جدلا كبيرا بشأن نفي وجود عذاب القبر، أما زلتم متشبثين بالموقف نفسه؟ وما هي حججكم ؟

طبعا، وما زلت أصر على تأكيد الأمر الذي ينطلق من كوني أعمل كثيرا على تمحيص التراث ونقده وعقلنة التدين، وجعله موافقا للعقل وللنصوص الأصلية، قصد تصفية الدين من كثير مما علق به من المرويات والموروثات.

الحديث عن عذاب القبر ليس حديثا عن عقيدة قرآنية، فالقرآن لم يتطرق بتاتا لهذا الموضوع، فضلا عن أن في الكتاب ما يعارض ويناقض ما يدعيه من يثبت مثل هذا العذاب؛ فالقرآن كله يتحدث عن عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة؛ ولا وجود لعذاب ثالث بينهما.

إذن لا يمكن لهذه العقيدة بذلك الزخم الذي يتحدثون عنه وبذلك الرعب الذي يبثون في نفوس الناس من أهوال القبر، منكر ونكير، وكل هذه الأهوال لم يتحدث عنها القرآن الكريم ولم يشر إليها؛ لذا قلت هذا الأمر، ولست الأول من يقول إن عقيدة عذاب القبر غير صحيحة والعقائد الكبرى مثل هذه لا بد أن يكون منصوصا عليها نصا صريحا في القرآن الكريم.

ما رأيك في حملة "كن رجلا" التي تحث الرجال على منع النساء من لباس البحر، وفي مقابلها حملة "كوني حرة"؟

رغم أنني لا أحب المزايدات والاصطفافات الإيديولوجية التي أنتجت مجموعة من الردود، التي قد تكون ردود فعل معقلنة وقد لا تكون، أرى أن في الحملة الأولى نوعا من الوصاية والاعتداء على حرية المرأة في ارتداء ما تشاء.

الذين أطلقوا مثل هذه الحملة ما زالوا يفكرون بالعقلية الذكورية التي سادت لقرون طويلة والتي، للأسف الشديد، ما زالت آثارها كبيرة في المجتمع.

هذه الذكورية تحاول أن تمارس نوعا من الوصاية على المرأة، سواء كانت أختا أو بنتا أو زوجة، بحكم أن الرجل هو الذي يجب أن يتحكم ويجب أن نحرك غيرته لكي يمارس سلطته المعنوية المادية ليتحكم في لباس المرأة.

الخطوة تتناقض مع المنظور الذي يجب أن نؤسس له للمرأة من كونها كائنا مستقلا حرا، لها كامل المسؤولية في أن تلبس ما شاء وتترك ما شاء، وبالتالي أعتقد أن حملة "كن راجل" اعتداء صارخ على حرية المرأة وعلى استقلاليتها وشخصيتها.

نشرت صورة أمام متجر "ماكدونالدز" خلال مونديال روسيا، هل لك رسالة ابتغيتها من ذلك ؟

أولا، أنا ليس لي موقف مبدئي من "ماكدونالدز" الذي أعتبره مركزا تجاريا رغم كل ما يكمن أن يحمله من قيم ليبرالية متوحشة، فأنا أراه كسائر المتاجر الموجودة في السوق.

قصدي من نشر الصورة بجانب المتجر في حد ذاته له قصة تاريخية أردت من خلالها استفزاز المتابعين كي يبحثوا عنها باعتباره أول مطعم "ماكدو" في عهد الاتحاد السوفياتي قبل سقوطه.

وبالتالي، فالصورة إشارة إلى انهيار الاتحاد السوفياتي وغلبة الرأسمالية على النظام الشيوعي الذي كان سابقا، وهو ليس مطعما بقدر ما هو معلمة تاريخية من معالم موسكو التي ينبغي زيارتها.

وهل من ردك على من يتهمونك بـ "بيع الماتش" في الرد على مواقفك الحالية؟

وددت صراحة لو أنني عرفت بالضبط "هاد الماتش" كيف هو، وكيف يباع وأين بياع كي أبيعه... طبعا هذا الأمر تاريخي، ما من شخص خالف المألوف بشيء من الجرأة والشجاعة إلا ولا بد له أن يتحمل مثل هذه التهم الجاهزة.

وللإشارة، رأينا ذلك عند كل التيارات وربما هي أكثر تهمة ألقيت عبر التاريخ على كل محاولات الإصلاح والتغيير والاجتهاد.

شخصيا لا تزعجني هذه التهمة إطلاقا لأنني أحاول قدر المستطاع أن أكون صادقا مع نفسي، ومنسجما ووفيا للقناعات التي أومن بها. وبالتالي فإن الأمر لا يؤثر فيّ، وأصبحت لدي مناعة وحصانة ضده، ولا أعيره أي اهتمام إطلاقا.

ما علاقة "أبو حفص" بالسياسة؟ وما موقفك من معاشات البرلمانيين؟

كانت لي محاولات سياسية مختلفة، لكن للأسف الشديد؛ إلى حد الآن لم أجد في السياسة ما كنت أبتغيه، فرغم علاتها ومرضها، إلا أنها تبقى في الواقع مركزا للقرار ومحركا للمجتمع.

شخصيا، وبحكم اشتغالي على الفكر، حاولت مرارا دخول السياسة من باب الفكر حتى يكون رافدا أساسيا للعمل السياسي، لكنليس هناك وعي بالمحور الفكري في دعم العمل السياسي، للأسف، لذلك أصبت بخيبات أمل متعددة، وما زلت أصر على أن العمل السياسي مهم جدا.

بخصوص معاش البرلمانيين أعتقد أنه حان الوقت، خاصة مع هذا الحراك الشعبي تجاه القضية، لتغيير مثل هذا النظام حتى يكون عادلا يحفظ حقوق الجميع، وحتى نتخلص من كثير من أبواب الريع التي تفسد الحياة السياسية والحياة العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (57)

1 - موسى الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 10:13
قال الله عن عذاب آل فرعون (ومن وراءهم برزخ إلى يوم يبعثون )أجمع أهل التفسير أنه عذاب القبر.
شي تفسير أسيدنا أبو حفص أحسن الله أليك .
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67
2 - جريء الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 10:14
الله احفضك.
وشاهد شاهد من اهلها.
وسيظهر من انصاف المتاسلميين و من علماء قال قال قال، من سيرميك بالكفر والزندقة ووو.
اخدموا المنطق و العقل وبراكا علينا من الخرايف.
اعز الله الاسلام بامثالك يا لخي ابو حفص.
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-151
3 - hassia الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 10:18
je partage,Allah n,est pour rien ,nous a crée avec fierté,la pauvreté et la tyranie est un oeuvre humain,dieu nous a donné un cerveau pour faire valoir nos droits
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4
4 - رشيد الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 10:18
يقول عز و جل : " و إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخرة و إذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون" .. ألا يكفيهم القرآن و هو الصالح لكل زمان و مكان ؟ أم أن القرآن ناقص ؟ فهل عمل الله ناقص و يحتاج لمن يكمله ؟ ... الفاهم يفهم !
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61
5 - مصطفى الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 10:26
لا عذاب في القبر قبل الحساب.مادام الشيطان نعله الله.يسرح ويمرح...........
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-67
6 - بنت البلاد الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 10:31
الدول المتقدمة يناقش شبابها التطور العلمي و التقني ..و نحن لايزال الشباب يناقشون كيف تصبح رجلا أو سي سيد في 3دقائق و ذلك بمنع المرأة من اللباس و ربما التنفس !!!!
أقول للشباب "..كون راجل" :و لا تظل نائما و أمك أو أختك تستيقظ في الصباح الباكر لتذهب الى العمل حتى توفر لك فلوس القهوة..كون راجل و لا تقضي وقتك في المقاهي بينما زوجتك تتحمل مسؤولية البيت و الأطفال وحدها...كون راجل و اعمل و اعرق حتى توفر قوت أطفالك و لا تنتظر آخر الشهر لتلهف أجرة زوجتك !! كون راجل أيها الشاب و اجتهد في دراستك حتى تحصل على معدلات و نتائج جيدة ..فنتائج الباكلويا و كذا كل المباريات لولوج الطب والهندسة تتربع عليها البنات...افهم معنى الىجولة اولا..فالرجولة ليست التسلط و السيطرة
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71
7 - مغريبي دوريجين الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 10:31
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث. مر الرسول صلى الله عليه وسلم على قبر فقال ﻷصحابة إنهم ﻻيعذبان بكبيرة إنما يعذبان كان أحدهما يمشي بالنميمة و اﻷخر ﻻيستتر من البول.
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67
8 - سعيدة الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 10:31
قال النبي عليه الصلاة والسلام: "تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر". وأما إجماع المسلمين فلأن جميع المسلمين يقولون في صلاتهم: "أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر"، حتى العامة الذين ليسوا من أهل الإجماع ولا من العلماء...
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55
9 - mouatene الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 10:34
ارى بان هذا السيد على حق حينما قال بان ليس هناك عذاب القبر .

وهناك اشياء اخرى مثل قوله تعالى: ( افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت) هذه الايات انزلت في عصر الظلمات لينبه عباده في التامل في المخلوقات وخصوصا ان الابل هي احسن وسائل النقل انذاك ولايمكن للانسان ان يستغني عنها.

اذن ما الفائدة من قرائتها اثناء الصلاة في عصر القطار الفائق السرعة او الطائرات? اذن الرسول (ص) هو اخر الرسل لو كان هناك رسول في هذا الزمان كانت الاية ستختلف تماما , من الممكن ان تكون : ولقد كرمنا بنو ادم بالعقل افلا ينظرون الى الطائرة كيف اخترعت?
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-107
10 - ابا محمد الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 10:36
وماذا عن السنة يا أبا حفص التلفي التي جاءت بنصوص صحيحة وصريحة هل ننفي حقيقة عذاب القبر إليك هذا الأحاديث الصحيحة :
ما رواه البخاري في كتاب الجنائز "باب الجريدة على القبر". عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: مَرّ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ. فَقَالَ: أَمَا إِنّهُمَا لَيُعَذّبَانِ، وَمَا يُعَذّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنّمِيمَةِ، ثُمّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقّهَا نِصْفَيْنِ، ثُمّ غَرَزَ فِي كُلّ قَبْرٍ وَاحِدَةٍ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ فَقَالَ: لَعَلّهُ يُخَفّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا.
2- روى البخاري في صحيحه في كتاب الأذان "باب الدعاء قبل السلام"، عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو في صَلاَتِهِ: "اللّهُمّ إنّي أعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ... الحديث.
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43
11 - خسن الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 10:37
السلام عليكم سي ابو حفص اولا حيدت السنة النبوية و الاحاديث الشريفة التي تكمل و تشرح العقيدة من حساباتك حينما تقول هذا الامر لم يرد في القران وما قولك في الواعقة النبوية حينما مر صلى الله عليه وسلم مع اصحابه بمقبرة ووقف على قبرين سمع ان صاحبيهما يعذبان وقال يعذب هذان و ما يعذبانةفي كثير احدهما لم يكن يستبرىء من بوله والاخر كان يخوص في اعراض الناس من الاصدق انت ام الرسول. اصبحتم تنشدون التميز عن خلق الله باثارة الفتن في الدين ناقش انورا اخرى و اترك الدين لان من شاده غلب.
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30
12 - عابر سبيل الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 10:39
يجب الإيمان بما يكون بعد الموتِ مما جاء به الوحيُ من عذاب القبر ونعيمه.

وقد وردَتْ بذلك أدلةٌ كثيرة في القرآن الكريم والسُّنة النبوية، وزعم بعضُ أهل البدع أن ذلك قال الله عز وجل عن آل فرعون: ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ [غافر: 46]، فأتباع فرعونَ غرِقوا معه في البحر، وقد أخبرنا الله أنهم يُعذَّبون في حياة البرزخ كلَّ يوم أول النهار وآخره، وقد فَنيت أجسامهم، ثم يوم القيامة يبعثهم الله ويُعيدهم كما كانوا بأبدانهم وأرواحهم، فيُدخَلون أشد العذاب في نار جهنم وكذلك لما الدعاء أعوذ بالله من عذاب القبر. القرآن لم يترك لا صغيرة ولا كبيرة
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29
13 - عصام الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 10:41
قال الله تعالى في سورة غافر :"النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا ال فرعون اشد العذاب " تتحدث الاية عن سوء العذاب في البرزخ ويوم القيامة بدخلون اشد العذاب ومن السنة عن في حديث بخاري ومسلم ان الرسول(ص) وقف على قبرين وقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما الاول فكان يمشي بالنميمة والثاني كان لا يستنزه عن البول
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23
14 - mowatine الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 10:41
اعتبر الاستاذ رفيقي من المجددين و المصلحين في التراث الاسلامي الذي تجوبه عدة مغالطات التي تراكمة عبر العصور.
اشجعه على انه وقف في وجه المنتقدين الذين في الغالب من العوام لايفقهون غير النقذ بدون علم و دراية .
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-21
15 - محمد عقل الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 10:41
السؤال الجوهري إخوتي هو ماذا أعددت لهذا القبر وما بعده. وأما كثرة الجدل وقلة العمل فهي الطامة الكبرى التي يتقنها المتفيقهون الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات والله المستعان
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30
16 - عماد الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 10:42
يقول الله عز وجل في سورة غافر:النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (46) فان كان عذاب القبر خرافة يا شيخ رفيقي فبين لنا في اي موضع سيعرض آل فرعون على النار غدوا وعشيا قبل يوم القيامة؟
وقوله تعالى "وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ"فماهو العذاب الأدنى إذن؟
الأمر الثاني الذي يثبت وجود عذاب القبر هو من السنة النبوية:عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : مرّ النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين ، فقال : إنهما ليعذبان ، وما يعذبان في كبير ؛ أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ، فغرز في كل قبر واحدة . فقالوا : يا رسول الله لم فعلت هذا ؟ قال : لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا .
للأسف سيد رفيقي أن اقوالك مؤخرا هي التي باتت وهما أما عذاب القبر وغيره مما يعتقده أهل السنة بإجماع العلماء لهي الحقيقة فلا تكن فتانا للمسلمين في دينهم.
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28
17 - رشدي الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 10:44
بما أن الدين عند الله الإسلام و بما أن القرآن كتاب لكل زمان و مكان، فالأولى و المعقول أن يفسر القرآن كذلك في كل زمان و لكل مكان ! لماذا اقتصرنا على تفسير مجموعة واحدة عاشت منذ ألف سنة ؟ أليس هناك "أولو الألباب" في باقي الأزمنة و الأمكنة ؟ هل أمرنا الله بطاعة المفسرين ؟ و هل اختص الله بعض المفسرين دون سواهم بملكة الفهم و العقل ؟؟؟
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-7
18 - homad الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 10:46
ماذا تقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا حفص (القبر روض من رياض الجنة أو حفر من حفر النار.إذا كنت لا تؤمن بهذا الحديث فأنت لست من أمة محمد
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16
19 - الغاءب الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 10:47
يا اصحاب العقول انكم سوف تضلون بعقولكم. اذا شرحت القران على حساب عقلك فانت سريع الضلال اذا لم تجد في القران دليل على وجود عذاب القبر فموجود في السنة. واذا قلت بان ليس هناك برزخ فانت لاتؤمن بالعالم الافتراضي الموجود الان هو الانترنت قبل سنين لايعرف احد ان هناك مثل هذا العالم.
.سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق.
والسلام
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9
20 - يونس الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 10:47
عذاب القبر موجود ولا فرار منه فأحسنو الو انفسكم وحاسبو انفسكم قبل ان تحاسبو. والدلائل على وجود عذاب القبر متعددة سنكتفي بدليلين اولهما جاء في القرآن وقوله عز وجل ٠- فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآَلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ 45 النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آَلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ46 (سورة غافر، الآية 45-46)
اما تاني فهو حدديث ما ورد في الصحيحين:[[6] أن النبي محمدصلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما: فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر: فكان يمشي بالنميمة.////
رفعت الاقلام وجفت الصحف
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9
21 - قاري الزمياطي الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 10:50
يقول الرسول محمد صلى الله عليه وانا كذلك اصلي عليه القبر اول منازل الاخرة اي بداية مابعد الموت فان نجا منه فما بعده ايسر كيف ذلك الانسان تقبض روحه ولو ناىم فهي كلمح البصر ضروري تحس بالبرق يضرب بصرك وتفيق حتى تلاحظ فتبقى الروح تتسارى بين السماء والارض ومرتبطة بالجسد التي تسكن فيه وتلاحظ عالم اخر كفيلم وانت ناىم وجسدك في المنزل وروحك في الصين تتسارى في الاسواق
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-3
22 - آية دعاء الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 10:50
ماذا تقولون سيد أبو حفص في هذا الحديث؟ نورنا من فضلك:
 عَنْ هَانِئٍ، مَوْلَى عُثْمَانَ ، قَالَ : " كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ يَبْكِي حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ ، فَقِيلَ لَهُ : تَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ، وَلَا تَبْكِي، وَتَبْكِي مِنْ هَذَا ؟ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ( إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ ، فَإِنْ نَجَا مِنْهُ ، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ ، فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ) قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ ) .
صححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ، وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي" .
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11
23 - غيور الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 10:50
اتفق معك السي ابو حفص و تعجبني افكاركم المتنورة في بعض المواضيع الحساسة والتي يريد البعض احتكارها لنفسه وتردديها كالببغاء دون اي تفكير او نقد او تمحيص. فسؤالي له هل توجد ثلالث عدابات الاولى في الدنيا والثانية في القبر والثالثة في الاخرة. وما هو دليلك. الله ينورك وباركا علينا من الخوف وترديد اساطير الاولين دون اي تمحيص . حتى صرنا اسفل سافلين
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-10
24 - فارس الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 10:51
اللهم إني أسهدك أن عذاب القبر حق
اللهم إني أسهدك أن عذاب القبر حق
اللهم إني أسهدك أن عذاب القبر حق.
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6
25 - المصطفى بهلول الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 10:52
والله يا أخواني في الله هذه الرسالة وقعت في كندا
كان حارس المقبرة يشم رائحة نتنة طالعة من القبور
وأخبر رجال سلطة لما تذخلة وشاهذة ذالك فقرارو
أخراج الموتى وسيتم حرقهم في الفرن لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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2
26 - يونس الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 10:52
روى الشيخان في صححيهما عِدَّة أحاديث تدل على أن عذاب القبر حق ثابت. نذكر منها ثلاثة أحاديث، فمنها:
1- ما رواه البخاري في كتاب الجنائز "باب الجريدة على القبر". عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: مَرّ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ. فَقَالَ: أَمَا إِنّهُمَا لَيُعَذّبَانِ، وَمَا يُعَذّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنّمِيمَةِ، ثُمّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقّهَا نِصْفَيْنِ، ثُمّ غَرَزَ فِي كُلّ قَبْرٍ وَاحِدَةٍ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ فَقَالَ: لَعَلّهُ يُخَفّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا. 
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6
27 - إشرح الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 10:52
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:
النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (46)
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10
28 - AmnayFromIdaho الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 10:52
من عقيدة أهل السنة والجماعة أن هناك فتنة وعذاباً في القبر وحياة في البرزخ ، كما أن فيه نعيماً وراحة بحسب حال الميت ومن الأدلة على ذلك : قوله تعالى عن آل فرعون : ( النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) غافر/46 ، فبيَّن الله تعالى أن آل فرعون يُعرضون على العذاب صباحا ومساء مع أنهم ماتوا ، ومن هذه الآية أثبت العلماء عذاب القبر .
وفي حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة : " اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم ".
رواه البخاري ( 798 ) ومسلم ( 589 )
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29 - عاصي ومعتصم الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 10:53
قال تعالى في كتابه عن قوم فرعون "النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا ءال فرعون أشد العذاب" .ناهيك عن سورة التكاثر قال تعالى "إنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور"
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30 - محمد الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 10:54
لا وجود لعذاب القبر بدليل القرآن طولا وعرضا.لأن العذاب او النعيم لا يأتي إلا بعد الحساب.وإن كان عذاب القبر صحيحا لكان المستفيد الأكبر هو إبليس لانه نضر إلى يوم البعث
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31 - مغربية الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 10:55
الدول المتقدمة صفت نزاعاتها مع الدين منذ القرن 16 تبنت التوجه العلماني و تركت حرية العقيدة لكل فرد في ان يختار . العرب لازال موضوع الدين هو أهم شئ في ظل الفقر و الهشاشة و البطالة و قمع الحريات و غياب العدالة و المساواة و حقوق الإنسان . الدين لله و علاقة بين العبد و خالقه لماذا نشحر أنفسنا في الغيبيات و الله وحده العالم بها
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32 - عبد الله الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 10:56
حسبنا الله و نعم الوكيل دلائل عذاب القبر كثيرة

قال الله تباك و تعالى

فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا ۖ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (45) النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ.

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا ۙ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (50) ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ (51) كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (52)

قال البخاري في الباب الواحد والثمانين: [باب الجريدة على القبر:] وذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان فقال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول -وفي رواية- لا يستنزه، وفي رواية: يستبرئ- وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة.
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33 - ورزازي الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 10:57
وعباد الله شكون لي سبق الدين الاسلامي اولا ابو حفص
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34 - ابو اسحاق الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 10:57
وماذا فعلت بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم .اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر.
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35 - عبد اللطيف العرائشي الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 10:59
فمجموع النصوص يدل على أن الروح تنعم مع البدن الذي في القبر، أو تعذب، وأنها تنعم في الجنة وحدها.
ومما ينبغي التنبيه عليه أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه إن لم يتجاوز الله عنه، قبر أم لم يقبر ، فلو أكلته السباع، أو حرق حتى صار رماداً، أو نسف في الهواء، أو أغرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل من المقبور
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36 - أبو احمد السلفي الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 10:59
قال العلامة أبن باز رحمه الله على من انكر عداب القبر

عذاب القبر حق وقد تواترت به النصوص عن النبي ﷺ، وأجمع عليه المسلمون، ودل عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا هذا معناه في البرزخ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ [غافر:46] فقوله: النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا [غافر:46] هذا في البرزخ نسأل الله العافية.
فالمقصود أن من أنكر عذاب القبر يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافراً نسأل الله العافية، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.
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37 - abdel الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 11:01
عذاب القبر كائن وواقع على ضوء الكتاب والسنة وعلى المجلس الأعلى أن يتدخل وإلا كان حله أجدى للمغاربة. قال لله تعالى : النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. لغة عربية واضحة وضوح الشمس إلا لمن عميت قلوبهم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا لا فاتنين ولا مفتونين.
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38 - عطور الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 11:05
وادعاء أبو حفص أن عذاب القبر لم يذكر في القرآن الكريم ادعاء باطل حجة له فيه وسأسوق بعض الآيات التي تتكلم عنه قال تعالى: (إذ الظالمون في الْمَوْتِ وَالْمَلآئِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ [الأنعام: 93]، وقوله تعالى: سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ[التوبة: 101].) وقوله تعالى: (وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ [غافر: 45-46].
والآية الأولى التي ساقها البخاري إنما هي في تعذيب الملائكة الكفار في حال الاحتضار،والآية الثانية تدل على أن هناك عذابين سيصيبان المنافقين قبل عذاب يوم القيامة، العذاب الأول ما يصيبهم الله به في الدنيا إما بعقاب من عنده وإما بأيدي المؤمنين، والعذاب الثاني عذاب القبر، قال الحسن البصري: سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ [التوبة: 101]: (عذاب الدنيا، وعذاب القبر)
قال القرطبي: (الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ، وهو حجة في تثبيت عذاب القبر) .
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39 - امنتانوت الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 11:08
الآية الكريمة جاءت آمِرةً المؤمنات بالتزام الحجاب، وستر أجسادهنّ عن الرجال غير محارمهنَّ الذين بيّنتهم الآية الكريمة و مكيناش شي حاجة حرية ضد المولى عز وجل جاء في قوله تعالى في سورة النّور:

(وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)؛
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40 - قائل حق الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 11:12
وأما السنة: فمنها ما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما: فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر: فكان يمشي بالنميمة. ومنها ما ورد في صحيح مسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال
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41 - محمد الحسب عمر الحسب الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 11:15
ليس هناك من حرج اذا قال البعض بان هنالك عذاب للقبر. واقول للاستاذ عذاب القبر يدخل في عذاب الدنيا . اي انه عذاب في الدنيا قبل يوم البعث. وعلى ما اعتقد ان الاية التي تشير الى ال فرعون كافية للاستدلال على حتمية وجود عذاب في القبر. والله اعلم.
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42 - dak الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 11:17
يقول ألله تعالى: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ * قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ *
سؤال بسيط . ألا يقول يا ولينا إلا من ذاق شيئا من العذاب؟ مع العلم ان عذاب القبر ليس خالدا إلى يوم يبعثون.
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43 - عبد مذنب الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 11:18
اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.اي مستوى هذا؟؟؟ اي تطور علمي هذا ؟؟؟اي اختراع تكنولوجي هذا؟؟؟هذا العلم مطلوب في اليابان ؟؟؟وفي كوريا ؟؟؟وفي الدول المتقدمة؟؟؟؟؟
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44 - abdessamad الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 11:18
الحديث عن عذاب القبر ليس تخويفا للناس وإنما هو تحذير و دعاء للعمل بالأعمال المنجية منه.
فإن كان حقيقة فقد تجنبنا موجبات عذاب القبر.
أما إن كان وهما فإنما هي أعمال نحتسبها عند الله إما حسنات و إما فلن تضر.
و الله أعلم
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45 - رشيد من Köln الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 11:18
جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ [ وفي رواية : إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الآخِرِ ] فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ . صحيح مسلم 588
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46 - الراس لي ما يدور كُدْيَة الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 11:20
ممكن مبعتيش الماتش ولكن قلبتي الفيستا شيئ أكيد
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47 - بن حدو ادريس الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 11:21
يقول ابو حفص. عذاب القبر. ليس. حقيقة. هنا. أقول له. لما. مات. ابن نبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ الحلم بعد. وكان يحشره صلى الله عليه وسلم. ويلقنه من دينك ومن نبيك ومن ربك فبكى احد الصحابة. وقال له الرسول مايبكيك. فاجاب الصحابي. اذا كان. هذا الطفل لم يبلغ الحلم وانت تلقنه. فمن يلقني أنا فنزلت الآية من عند الله سبحانه وتعالى يثبث الله اللذين آمنوا بالقول الصالح.اذا كان عذاب القبر وهم. لماذا. كان صلى الله علي وسلم يلقن ابنه عند سوءا ل القبر؟؟
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48 - SAID الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 11:22
ماذا يقول الرجل في قوله تعالى.:النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. سورة غافر46. اتق الله يا رجل لا تبع آخرتك بدنيا غيرك.من قال لا أدري علمه الله ما لا يدري.
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49 - FAIZA الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 11:22
قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: 169 - 171]، هذه الآيات تثبت أن الشهداء أحياءٌ عند ربهم يُرزقون وهم في البرزخ، وأنهم فرِحون بما آتاهم الله من فضله، وأن لهم عقولًا يتذكَّرون بها مَن خلفهم، فمن كان يُصدِّق بنعيم القبر فيلزمه أن يُصدِّق بعذاب القبر، فالله الذي يُنعِّم المؤمنين الشهداءَ وهم في قبورهم، قادرٌ على أن يعذِّب الكافرين وهم في قبورهم، والله على كل شيء قدير، ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت: 46].
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50 - عبدو الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 11:23
أظن أن السيد أبو حفص يجهل بعض الأيات القرأنية الصريحة حول عذاب القبر و لباس المرأة :
-قال الله تعالى في كتابه العزيز مخاطبا قوم فرعون "النار يعرضون عليها غدوا وعشيا (و أظن والله أعلم في القبر) ويوم تقوم الساعة أدخلوا أل فرعون أشد العذاب ( في الأخرة )"
و حول لباس المرأة قال تعالى :" يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المومنين يدنين عليهن بجلاببهن ذالك أذنى ألا يعرفن فلا فيؤذين "
فهل له أن يفسر لنا معنى هذه الأيات إن كان يظن أنه بحث في الموضوع ؟؟؟
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51 - رشيد من Köln الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 11:24
ما معنى الإسلام؟ هو الاستسلام لله، ومن ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، لماذا تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ هكذا جاء الشرع المطهر، ولكنك لو تبصرت بالعقل الصريح لوجدت أن النقل الصحيح يوافق العقل الصريح، وأنه يشق عليها أن تقضي هذه الصلوات الطويلة في وقت حيضها، لكنها تصوم أيام العادة المعدودة، "لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهرها"، مسح باطن الخف أولى من ظاهره، كما قال علي رضي الله عنه.
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52 - ماجد واويزغت الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 11:24
عذاب القبر كاين ومن ينكر وجوده فهو في قمة الجهل
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53 - أدربال الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 11:25
لنفرض جدلا أقول جدلا أن عذاب القبر حقيقة !!!
بغيت نعرف .
يعني عندي سؤال .
كيف سيدوق من مات غرقا في ألبحر و أكله الحوث عذاب القبر ؟
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54 - ramssis الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 11:27
اريد توضيح لبعض المعلقين:خلق الاه ليس ولن يكون ولن يماثل باي وجه ما تدعيه احتراع البشر الدي هو مخلوق ارجو ان تفهموا ان بعد موتك لا تدري ما يفعل بك؟؟؟؟؟؟؟؟ اعمل صالحا تلقي الصلاح والعكس كدلك هدا ما وعد الرحمان
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55 - سهيل الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 11:28
ادا اعتبرنا المغرب قبر كبير ، وهو كذلك، فانا لست متفقا معك.
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56 - شاكر الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 11:30
قال تعالى"النار يعرضون عليها بالغدو و عشيا و يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب" .
بالغدو و عشيا تعني صباحا و مساء.
في نظرك هاذا العرض على النار قبل قيام الساعة في كاين؟ فدار مك؟
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57 - ام حفصة الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 11:32
اتق الله في نفسك هي خرجات تخرج بها على نفسك ولا ينبغي وللاسف ان تصدر منك مثل هذه الترهات وانت الداعية اما سمعت قول الله عز وجل عن ال فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة ادخلوا ال فرعون اشد العذاب هذا مع وجود احاديث كثيرة واضحة وبينة لاصحاب القلوب النقية الذين لايبحثون عن الشهرة بقدر مايؤ منون ويعملون اللهم اجعلنا منهم
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