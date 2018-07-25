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- أبو حفص: عذاب القبر وَهم .. و"بَيع المَاتْش" اتهام لكلّ المصلحين - (57)
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كُتّاب وآراء
أبو حفص: عذاب القبر وَهم .. و"بَيع المَاتْش" اتهام لكلّ المصلحين
يثير الباحث الإسلامي محمد عبد الوهاب رفيقي، الشهير بـ"أبو حفص"، الجدل أينما حل وارتحل بمواقفه وخرجاته، بل حتى بصوره وتدويناته التي يواظب على رقنها بين الفينة والأخرى على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
ويحافظ أبو حفص على هذه الوتيرة في جميع إطلالاته، بينها هذا الحوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية وعدم تردده في تأكيد مواقف اتخذها وتقديم شروحات بخصوص أخرى، مواكبا أحداث الساعة والجدل الدائر في العالم الافتراضي بين المغاربة.
نص الحوار مع عبد الوهاب رفيقي "أبوحفص":
أثرتم، مؤخرا، جدلا كبيرا بشأن نفي وجود عذاب القبر، أما زلتم متشبثين بالموقف نفسه؟ وما هي حججكم ؟
طبعا، وما زلت أصر على تأكيد الأمر الذي ينطلق من كوني أعمل كثيرا على تمحيص التراث ونقده وعقلنة التدين، وجعله موافقا للعقل وللنصوص الأصلية، قصد تصفية الدين من كثير مما علق به من المرويات والموروثات.
الحديث عن عذاب القبر ليس حديثا عن عقيدة قرآنية، فالقرآن لم يتطرق بتاتا لهذا الموضوع، فضلا عن أن في الكتاب ما يعارض ويناقض ما يدعيه من يثبت مثل هذا العذاب؛ فالقرآن كله يتحدث عن عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة؛ ولا وجود لعذاب ثالث بينهما.
إذن لا يمكن لهذه العقيدة بذلك الزخم الذي يتحدثون عنه وبذلك الرعب الذي يبثون في نفوس الناس من أهوال القبر، منكر ونكير، وكل هذه الأهوال لم يتحدث عنها القرآن الكريم ولم يشر إليها؛ لذا قلت هذا الأمر، ولست الأول من يقول إن عقيدة عذاب القبر غير صحيحة والعقائد الكبرى مثل هذه لا بد أن يكون منصوصا عليها نصا صريحا في القرآن الكريم.
ما رأيك في حملة "كن رجلا" التي تحث الرجال على منع النساء من لباس البحر، وفي مقابلها حملة "كوني حرة"؟
رغم أنني لا أحب المزايدات والاصطفافات الإيديولوجية التي أنتجت مجموعة من الردود، التي قد تكون ردود فعل معقلنة وقد لا تكون، أرى أن في الحملة الأولى نوعا من الوصاية والاعتداء على حرية المرأة في ارتداء ما تشاء.
الذين أطلقوا مثل هذه الحملة ما زالوا يفكرون بالعقلية الذكورية التي سادت لقرون طويلة والتي، للأسف الشديد، ما زالت آثارها كبيرة في المجتمع.
هذه الذكورية تحاول أن تمارس نوعا من الوصاية على المرأة، سواء كانت أختا أو بنتا أو زوجة، بحكم أن الرجل هو الذي يجب أن يتحكم ويجب أن نحرك غيرته لكي يمارس سلطته المعنوية المادية ليتحكم في لباس المرأة.
الخطوة تتناقض مع المنظور الذي يجب أن نؤسس له للمرأة من كونها كائنا مستقلا حرا، لها كامل المسؤولية في أن تلبس ما شاء وتترك ما شاء، وبالتالي أعتقد أن حملة "كن راجل" اعتداء صارخ على حرية المرأة وعلى استقلاليتها وشخصيتها.
نشرت صورة أمام متجر "ماكدونالدز" خلال مونديال روسيا، هل لك رسالة ابتغيتها من ذلك ؟
أولا، أنا ليس لي موقف مبدئي من "ماكدونالدز" الذي أعتبره مركزا تجاريا رغم كل ما يكمن أن يحمله من قيم ليبرالية متوحشة، فأنا أراه كسائر المتاجر الموجودة في السوق.
قصدي من نشر الصورة بجانب المتجر في حد ذاته له قصة تاريخية أردت من خلالها استفزاز المتابعين كي يبحثوا عنها باعتباره أول مطعم "ماكدو" في عهد الاتحاد السوفياتي قبل سقوطه.
وبالتالي، فالصورة إشارة إلى انهيار الاتحاد السوفياتي وغلبة الرأسمالية على النظام الشيوعي الذي كان سابقا، وهو ليس مطعما بقدر ما هو معلمة تاريخية من معالم موسكو التي ينبغي زيارتها.
وهل من ردك على من يتهمونك بـ "بيع الماتش" في الرد على مواقفك الحالية؟
وددت صراحة لو أنني عرفت بالضبط "هاد الماتش" كيف هو، وكيف يباع وأين بياع كي أبيعه... طبعا هذا الأمر تاريخي، ما من شخص خالف المألوف بشيء من الجرأة والشجاعة إلا ولا بد له أن يتحمل مثل هذه التهم الجاهزة.
وللإشارة، رأينا ذلك عند كل التيارات وربما هي أكثر تهمة ألقيت عبر التاريخ على كل محاولات الإصلاح والتغيير والاجتهاد.
شخصيا لا تزعجني هذه التهمة إطلاقا لأنني أحاول قدر المستطاع أن أكون صادقا مع نفسي، ومنسجما ووفيا للقناعات التي أومن بها. وبالتالي فإن الأمر لا يؤثر فيّ، وأصبحت لدي مناعة وحصانة ضده، ولا أعيره أي اهتمام إطلاقا.
ما علاقة "أبو حفص" بالسياسة؟ وما موقفك من معاشات البرلمانيين؟
كانت لي محاولات سياسية مختلفة، لكن للأسف الشديد؛ إلى حد الآن لم أجد في السياسة ما كنت أبتغيه، فرغم علاتها ومرضها، إلا أنها تبقى في الواقع مركزا للقرار ومحركا للمجتمع.
شخصيا، وبحكم اشتغالي على الفكر، حاولت مرارا دخول السياسة من باب الفكر حتى يكون رافدا أساسيا للعمل السياسي، لكنليس هناك وعي بالمحور الفكري في دعم العمل السياسي، للأسف، لذلك أصبت بخيبات أمل متعددة، وما زلت أصر على أن العمل السياسي مهم جدا.
بخصوص معاش البرلمانيين أعتقد أنه حان الوقت، خاصة مع هذا الحراك الشعبي تجاه القضية، لتغيير مثل هذا النظام حتى يكون عادلا يحفظ حقوق الجميع، وحتى نتخلص من كثير من أبواب الريع التي تفسد الحياة السياسية والحياة العامة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (57)
شي تفسير أسيدنا أبو حفص أحسن الله أليك .
وشاهد شاهد من اهلها.
وسيظهر من انصاف المتاسلميين و من علماء قال قال قال، من سيرميك بالكفر والزندقة ووو.
اخدموا المنطق و العقل وبراكا علينا من الخرايف.
اعز الله الاسلام بامثالك يا لخي ابو حفص.
أقول للشباب "..كون راجل" :و لا تظل نائما و أمك أو أختك تستيقظ في الصباح الباكر لتذهب الى العمل حتى توفر لك فلوس القهوة..كون راجل و لا تقضي وقتك في المقاهي بينما زوجتك تتحمل مسؤولية البيت و الأطفال وحدها...كون راجل و اعمل و اعرق حتى توفر قوت أطفالك و لا تنتظر آخر الشهر لتلهف أجرة زوجتك !! كون راجل أيها الشاب و اجتهد في دراستك حتى تحصل على معدلات و نتائج جيدة ..فنتائج الباكلويا و كذا كل المباريات لولوج الطب والهندسة تتربع عليها البنات...افهم معنى الىجولة اولا..فالرجولة ليست التسلط و السيطرة
وهناك اشياء اخرى مثل قوله تعالى: ( افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت) هذه الايات انزلت في عصر الظلمات لينبه عباده في التامل في المخلوقات وخصوصا ان الابل هي احسن وسائل النقل انذاك ولايمكن للانسان ان يستغني عنها.
اذن ما الفائدة من قرائتها اثناء الصلاة في عصر القطار الفائق السرعة او الطائرات? اذن الرسول (ص) هو اخر الرسل لو كان هناك رسول في هذا الزمان كانت الاية ستختلف تماما , من الممكن ان تكون : ولقد كرمنا بنو ادم بالعقل افلا ينظرون الى الطائرة كيف اخترعت?
ما رواه البخاري في كتاب الجنائز "باب الجريدة على القبر". عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: مَرّ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ. فَقَالَ: أَمَا إِنّهُمَا لَيُعَذّبَانِ، وَمَا يُعَذّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنّمِيمَةِ، ثُمّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقّهَا نِصْفَيْنِ، ثُمّ غَرَزَ فِي كُلّ قَبْرٍ وَاحِدَةٍ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ فَقَالَ: لَعَلّهُ يُخَفّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا.
2- روى البخاري في صحيحه في كتاب الأذان "باب الدعاء قبل السلام"، عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو في صَلاَتِهِ: "اللّهُمّ إنّي أعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ... الحديث.
وقد وردَتْ بذلك أدلةٌ كثيرة في القرآن الكريم والسُّنة النبوية، وزعم بعضُ أهل البدع أن ذلك قال الله عز وجل عن آل فرعون: ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ [غافر: 46]، فأتباع فرعونَ غرِقوا معه في البحر، وقد أخبرنا الله أنهم يُعذَّبون في حياة البرزخ كلَّ يوم أول النهار وآخره، وقد فَنيت أجسامهم، ثم يوم القيامة يبعثهم الله ويُعيدهم كما كانوا بأبدانهم وأرواحهم، فيُدخَلون أشد العذاب في نار جهنم وكذلك لما الدعاء أعوذ بالله من عذاب القبر. القرآن لم يترك لا صغيرة ولا كبيرة
اشجعه على انه وقف في وجه المنتقدين الذين في الغالب من العوام لايفقهون غير النقذ بدون علم و دراية .
وقوله تعالى "وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ"فماهو العذاب الأدنى إذن؟
الأمر الثاني الذي يثبت وجود عذاب القبر هو من السنة النبوية:عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : مرّ النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين ، فقال : إنهما ليعذبان ، وما يعذبان في كبير ؛ أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ، فغرز في كل قبر واحدة . فقالوا : يا رسول الله لم فعلت هذا ؟ قال : لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا .
للأسف سيد رفيقي أن اقوالك مؤخرا هي التي باتت وهما أما عذاب القبر وغيره مما يعتقده أهل السنة بإجماع العلماء لهي الحقيقة فلا تكن فتانا للمسلمين في دينهم.
.سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق.
والسلام
اما تاني فهو حدديث ما ورد في الصحيحين:[[6] أن النبي محمدصلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما: فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر: فكان يمشي بالنميمة.////
رفعت الاقلام وجفت الصحف
عَنْ هَانِئٍ، مَوْلَى عُثْمَانَ ، قَالَ : " كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ يَبْكِي حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ ، فَقِيلَ لَهُ : تَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ، وَلَا تَبْكِي، وَتَبْكِي مِنْ هَذَا ؟ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ( إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ ، فَإِنْ نَجَا مِنْهُ ، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ ، فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ) قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ ) .
صححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ، وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي" .
اللهم إني أسهدك أن عذاب القبر حق
اللهم إني أسهدك أن عذاب القبر حق.
كان حارس المقبرة يشم رائحة نتنة طالعة من القبور
وأخبر رجال سلطة لما تذخلة وشاهذة ذالك فقرارو
أخراج الموتى وسيتم حرقهم في الفرن لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
1- ما رواه البخاري في كتاب الجنائز "باب الجريدة على القبر". عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: مَرّ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ. فَقَالَ: أَمَا إِنّهُمَا لَيُعَذّبَانِ، وَمَا يُعَذّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنّمِيمَةِ، ثُمّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقّهَا نِصْفَيْنِ، ثُمّ غَرَزَ فِي كُلّ قَبْرٍ وَاحِدَةٍ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ فَقَالَ: لَعَلّهُ يُخَفّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا.
النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (46)
وفي حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة : " اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم ".
رواه البخاري ( 798 ) ومسلم ( 589 )
قال الله تباك و تعالى
فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا ۖ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (45) النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ.
وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا ۙ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (50) ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ (51) كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (52)
قال البخاري في الباب الواحد والثمانين: [باب الجريدة على القبر:] وذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان فقال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول -وفي رواية- لا يستنزه، وفي رواية: يستبرئ- وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة.
ومما ينبغي التنبيه عليه أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه إن لم يتجاوز الله عنه، قبر أم لم يقبر ، فلو أكلته السباع، أو حرق حتى صار رماداً، أو نسف في الهواء، أو أغرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل من المقبور
عذاب القبر حق وقد تواترت به النصوص عن النبي ﷺ، وأجمع عليه المسلمون، ودل عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا هذا معناه في البرزخ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ [غافر:46] فقوله: النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا [غافر:46] هذا في البرزخ نسأل الله العافية.
فالمقصود أن من أنكر عذاب القبر يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافراً نسأل الله العافية، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.
والآية الأولى التي ساقها البخاري إنما هي في تعذيب الملائكة الكفار في حال الاحتضار،والآية الثانية تدل على أن هناك عذابين سيصيبان المنافقين قبل عذاب يوم القيامة، العذاب الأول ما يصيبهم الله به في الدنيا إما بعقاب من عنده وإما بأيدي المؤمنين، والعذاب الثاني عذاب القبر، قال الحسن البصري: سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ [التوبة: 101]: (عذاب الدنيا، وعذاب القبر)
قال القرطبي: (الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ، وهو حجة في تثبيت عذاب القبر) .
(وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)؛
سؤال بسيط . ألا يقول يا ولينا إلا من ذاق شيئا من العذاب؟ مع العلم ان عذاب القبر ليس خالدا إلى يوم يبعثون.
فإن كان حقيقة فقد تجنبنا موجبات عذاب القبر.
أما إن كان وهما فإنما هي أعمال نحتسبها عند الله إما حسنات و إما فلن تضر.
و الله أعلم
-قال الله تعالى في كتابه العزيز مخاطبا قوم فرعون "النار يعرضون عليها غدوا وعشيا (و أظن والله أعلم في القبر) ويوم تقوم الساعة أدخلوا أل فرعون أشد العذاب ( في الأخرة )"
و حول لباس المرأة قال تعالى :" يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المومنين يدنين عليهن بجلاببهن ذالك أذنى ألا يعرفن فلا فيؤذين "
فهل له أن يفسر لنا معنى هذه الأيات إن كان يظن أنه بحث في الموضوع ؟؟؟
بغيت نعرف .
يعني عندي سؤال .
كيف سيدوق من مات غرقا في ألبحر و أكله الحوث عذاب القبر ؟
بالغدو و عشيا تعني صباحا و مساء.
في نظرك هاذا العرض على النار قبل قيام الساعة في كاين؟ فدار مك؟