24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0706:4313:3817:1520:2321:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. الكتاني: التباهي وغياب ثقافة التدبير المالي وراء اللجوء إلى الاقتراض (5.00)

  2. شابة تفارق الحياة شنقا بـ"أوزود" ناحية أزيلال (5.00)

  3. باحث: للنباتات وسائل إدراك مشابهة لحواس البشر (5.00)

  4. صبري: مجلس الأمن الدولي يعتمد مبدأ التشاركية لحل نزاع الصحراء (3.00)

  5. جواز الاقتراض للأضحية (1.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوارات | الكتاني: التباهي وغياب ثقافة التدبير المالي وراء اللجوء إلى الاقتراض

الكتاني: التباهي وغياب ثقافة التدبير المالي وراء اللجوء إلى الاقتراض

الكتاني: التباهي وغياب ثقافة التدبير المالي وراء اللجوء إلى الاقتراض
هسبريس - محمد الراجي
السبت 11 غشت 2018 - 15:50

تلجأ فئات من المواطنين المغاربة إلى اقتراض أموال من وكالات القروض، خاصة حين تتزامن عدد من المناسبات الاجتماعية في آن واحد، مثل هذه السنة، حيث تتصادف العطلة الصيفية مع عيد الأضحى والدخول المدرسي؛ وهو ما يجعل الأسر تُقبل على الاقتراض، لتوفير سيولة تمكّنها من اجتياز هذه المناسبات.

في هذا الحوار، يتحدث عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي، عن لجوء المغاربة إلى الاقتراض من وكالات القروض، حيث يرى أن هذا السلوك غير طبيعي؛ لأن للقروض تداعيات على استقرار الوضعية الاجتماعية للأسر والأفراد، مبرزا أن تغيير هذا السلوك يستلزم نشر التوعية بـ"مخاطر" القروض في المجتمع.

في عدد من المناسبات، تُقبل فئات من المغاربة بكثرة على الاقتراض، هل ترى هذه السلوك عاديا؟

كلّا، هذا السلوك غير عادي؛ لأنه بمجرد الولوج إلى القروض، فإن نمَط استهلاك الفرد يتجاوز طاقته. قد يكون اللجوء إلى أخذ قرْض مسألة ضرورية، إذا حتّمتْه ضرورة قصوى، بمعنى أنّ الاقتراض مسألة استثنائية. أما في الحالة العادية، فالإنسان لا يلجأ إلى الاقتراض. هذا من جهة، ومن جهة ثانية، القروض بالفائدة حرام، ويجب أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، لأننا مسلمون.

البنوك التي تُقرض بالفائدة لم تكن موجودة إلا في القرن الـ16 الميلادي. وأريد أن أشير هنا إلى أنّ المغرب جرى استعماره بسبب القروض، حيث كان يقترض الأموال ويعجز عن ردها. وهكذا، دخل الاستعمار للوصاية على البلد، ليسترجع الأموال التي أقرضها للمغرب. ولكي أختصر الجواب عن سؤالك، أقول إنّ القروض ظاهرة غير طبيعية وغير صحية وغير إسلامية.

ما هي، في نظركم، أسباب لجوء المغاربة إلى القروض؟

هناك عدة أسباب. أولها سلوك التباهي، حيث يسعى الفرد إلى إبراز أنه ينتمي إلى طبقة اجتماعية راقية. لهذا، يلجأ إلى إظهار بعض مظاهر الرفاه. وبما أن إمكاناته لا تسمح له بذلك، يلجأ إلى القروض لشراء البيت والسيارة وحتى لقضاء بعض المناسبات الاجتماعية، ليُظهر أنه يملك إمكانات مالية، والحال أنّ نمط حياته قائم فقط على الاقتراض.

أشير هنا إلى أنّ هذا السلوك لا يتعلق بالأفراد فقط؛ الدولة أيضا تلجأ إلى الاقتراض كلما أرادت أن تستثمر، بداعي تشجيع الاستثمار العمومي، ولكن ما ينبغي أن نعرفه هو أن الدولة ترهن مستقبل المجتمع بلجوئها إلى الاقتراض بشكل مكثف. وهنا نتساءل إذا كانت القروض مُنعشة للاستثمار، فلماذا لا يغذي مدخولها الاستثمارات المستقبلية، ولماذا تلجأ الدولة في كل مرة تريد أن تستثمر إلى أخذ قروض جديدة؟

كيف يمكن إقناع الناس بعدم اللجوء إلى القروض إذا لم تدفعهم إليها ضرورة قُصوى؟

هذا سؤال وجيه جدا، ويجب أن ننطلق في البحث عن جواب له من التربية التي نربي عليها أطفالنا، سواء داخل الأسرة أو في المدرسة. في مرحلة الطفولة، يلاحظ الطفل كيف يتصرف أبواه في تدبير مصاريف الأسرة، وطريقة سلوك الآباء فيها تربية يمكن أن تكون إيجابية ويمكن أن تكون سلبية، لذلك على الآباء والأمهات أن يتصرفوا بطريقة عقلانية في عملية الإنفاق.

الطفل أيضا يتعلم فنّ التدبير المالي في المدرسة، ومن المفروض في المدرسة أن تعلمه لماذا تصلح الأبناك ومؤسسات القروض وغيرها من المؤسسات المالية، لتتشكّل لديه ثقافة اقتصادية منذ الصغر، حتى يتعلم كيف يدبّر أموره المالية حين يكبر، وأيضا حتى يراقب سلوك الدولة في الإنفاق، فإذا أنفقت على شيء غير مفيد للمجتمع يتساءل لماذا.

هذه الثقافة توجد في المدارس الغربية، حيث يفتحون للطفل صندوقَ التوفير، من أجل تعلم كيفية تدبير ميزانيته وتوفير المال منذ الصغر، والتفكير في المستقبل والتخطيط له وتنظيمه، لأن التوفير هو العماد الأساسي للمستقبل.

أعود إلى الشق المتعلق بلجوء الدولة إلى الاقتراض فأقول إنه ليس منطقيا أن تأخذ الدولة قرضا لمدة أربعين سنة، مثلا. في النظام الإسلامي، يُمنع السلف على المدى الطويل. يمكن للدولة أن تسلف على المدى المتوسط، ولكن بشروط؛ أولها أن ذلك السلف ضروري من الناحية الاجتماعية، ثم أن تقدم الدليل على أن لديها القدرة على رد الدَّيْن. القاسم المشترك بين الفرد والدولة هنا هو أنّ سلوكه كل واحد منهما سلوك متهوِّر.

هل الإقبال على أخذ القرض له علاقة بسيكولوجية الإنسان؟

طبعا، هذا السلوك له علاقة بسيكولوجية الإنسان، وأيضا عدم شعور الإنسان وتذوّقه لمعنى الحرية. فحين يأوي الإنسان إلى فراشه وينام، فهذه حرية، والله خلقنا أحرارا، وألا نكون عبيدا لشهواتنا، لذلك فالذي يلجأ إلى القروض لا يعرف معنى هذه الحرية.

الجانب السيكولوجي أيضا موجود لدى الدولة. المغرب مثلا يُصرّ على تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم، ويصرف عشرة ملايير دولار أو أكثر على الترشح لتنظيم هذه التظاهرة؛ لكن المسؤولين لا يتساءلون هل هذا من الأولويات؟ هل انتهت جميع التحديات الاقتصادية والتنموية لنتمسك ونصرّ على السعي إلى تنظيم تظاهرة رياضية مُكلّفة؟

بماذا تفسّرون هذا الإصرار على تنظيم كأس العالم؟

الأمر يتعلق بعقدة نقص. هذه العُقدة نجدها لدى الفرد، متجلية في النمط الاستهلاكي الذي يختاره، حتى وإن كان فوق طاقته. كما نجد هذه العقدة لدى الدولة، التي تسعى إلى أن تظهر أمام الدول الأخرى أنها قادرة على تنظيم تظاهرات كبيرة؛ ولكن في الواقع هل لديها المؤهلات التنموية والاقتصادية والصناعية، وهي أوْلى؟

الدول المتقدمة حين تنظم مثل هذه التظاهرات الكبرى، فهذا لا يؤثر عليها من نواحي أخرى؛ لأنها في الأصل تملك الأرضية الصلبة لتنظيمها، ولا تكلفها ميزانيات ضخمة، عكس الدول التي تحتاج إلى الانطلاق من الصفر.

وكما قلت سلفا، فالدافع السيكولوجي مبني على عامل النقص، خصوصا إزاء الأوروبيين. وهذا ناجم عن ضعف ذاكرتنا العلمية الجماعية؛ لأننا لا ندرُس التاريخ الإسلامي في مجتمعاتنا، ولا نقرأ عن العلماء والعظماء والنظريات الاقتصادية والاجتماعية التي أخذها عنا الغربيون.. ولو كنا مسلحين بهذه المعارف ما كانت لدينا عقدة النقص، ولن نَقبل السعي إلى العيش في مستوى أعلى من إمكاناتنا الحقيقية.

أحيانا تتزامن مناسبات اجتماعية في وقت واحد. أليس هذا مبررا موضوعيا للجوء إلى القروض، خاصة في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين؟

قلتُ سابقا إذا كانت هناك ضرورة للجوء إلى القروض، مثل ضرورة إجراء عملية جراحية، أو حتى تمدرس الأبناء، خصوصا حين تسحب الدولة جودتها من التعليم العمومي، عن طريق تقتير الاستثمار هذا القطاع، وكذلك الشأن بالنسبة لقطاع الصحة وغيرها من القطاعات الحيوية، فيُمكن أن نقول إن الضرورة هي التي أملت اللجوء إلى الاقتراض؛ لكن لا يجب أن نرضى بهذا الوضع، ونقول إنه قدر محتوم. يجب أن نعرف أن هذا الوضع، أقصد ضعف القدرة الشرائية للأفراد وضعف خدمات القطاعات الحيوية، مثل التعليم والصحة، خلقته سياسة الدولة، وعدم وجود رأي عام واع بالكفاية للضغط عليها لكي لا تنسحب من القطاع العمومي. الدولة لم تؤهل المواطن ليكون قادرا على إنتاج اكتفائه الذاتي، ولهذا يلجأ إلى القروض لتعويض النقص الذي يعاني منه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - sami السبت 11 غشت 2018 - 16:13
قالو زمان لبس قدك يواتيك ولا تعلق فين اتفلق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
2 - اللوز عزوز السبت 11 غشت 2018 - 16:16
لبس قدك يواتيك. واحد كيشد 5000درهم بغا الدار والطونوبيل. كيتعاند مع ليفوق منو. أسيدي قتاصد علي راسك باش متحولش متعلقش وفالاخر تبقي تشكي وتبكي. الناس باش بناو ردوزو السراط ماشي كلشي فدقة. زايدها بالكونجي باز وباز. . .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
3 - Rachid السبت 11 غشت 2018 - 16:17
حوار جيد و وجهة نظر تنم عن وعي و فهم للمجتمع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
4 - ياسين السبت 11 غشت 2018 - 16:22
سؤال للسيّد الكتاني...لماذا البنوك المغربية في عزّ الأزمة العالمية حقّقت أرباحا خيالية؟هل بسبب اقتصادنا القويّ ؟لا أظنّ ذلك...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
5 - OMAR السبت 11 غشت 2018 - 16:26
ا لحمد لله انني لم اقترض قط فلسا من اجل غرض معين عملا بمقولة لي قديت عليها نديرها ولي ما قديتش عليها كنخليها اما بخصوص اضحية العيد فلا احد يعرف ابدا بمادا اضحي الا الله او نطلبو الله ابعد علينا الافات قولو امين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
6 - بشير السبت 11 غشت 2018 - 16:30
وهنلك اسر تقترض الملايين لاحياء ليالي الاعراس لتثبت للاسر الاخرى انهى اسر عريقة ولكنها بعد حين تكتشف انها اصبحت اسرا غريقة. غريب هذا الأمر، الانسان يدفع بنفسه الى الهلاك ليقول عنه الاخرون انه ميسور وكريم!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
7 - طارق 004 السبت 11 غشت 2018 - 16:34
غياب الدين بالدرجة الأولى لأن لو علم الناس ما جزاء الربا في الدنيا وفي الأخرة لما اقترض أحد
والآيات كثيرة و الأحاديث الصحيحة في كتب الحذيث
كما أنها تظهر علامتها فيه و في عائلته نسأل الله الرزق بدون اقتراض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - طارق 004 السبت 11 غشت 2018 - 16:34
غياب الدين بالدرجة الأولى لأن لو علم الناس ما جزاء الربا في الدنيا وفي الأخرة لما اقترض أحد
والآيات كثيرة و الأحاديث الصحيحة في كتب الحذيث
كما أنها تظهر علامتها فيه و في عائلته نسأل الله الرزق بدون اقتراض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
9 - مصطفى السبت 11 غشت 2018 - 16:37
السلام. كل ما قاله السيد صحيح وانا اعيشه في الواقع الله اغفر لينا الذنوب وصافي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
10 - م المصطفى السبت 11 غشت 2018 - 16:37
موضوع من الأهمية بمكان تناوله الدكتور الفاضل. والذي اشاطره فيه الرأي من خلال فئة عريضة من المواطنين التي اتخذت من بعض الصفات الدنيئة اسلوبا لها في مواطن متعددة، في الأعراس وفي المناسبات وحتى عند وفاة أحد افراها من العائلة : التبذير على اشده ، و traiteur, والتباهي بالملابس الباهية في كل هذه المناسبات من طرف السيدات على وجه الخصوص. ناهيكم عن السيارات الفاخرة التي يمتلكها العديد من الناس ومن جميع طبقات المجتمع.
فعند زيارتي لوطني - بصفتي مقيم بالديار الفرنسية - أستغرب من هذه الظواهر الإحتماعية التي اصبحت سائدة في بلادنا، قاسم فئة عريضة من الناس هي الواجهة وما يريدون التباهي به للآخرين ولو على حساب الديون من الأبناك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - Sadik السبت 11 غشت 2018 - 16:38
ما حاس بالمزود غير اللي مخبوط بيه..
قاليك سوء التدبير وحنا جميع انواع العمليات الحسابية كنديروها علا الخلصة او شوف تشوف..الحمد لله بركة ربي حاضرة معانا أو صافي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
12 - محمد السبت 11 غشت 2018 - 16:38
الاقتراض هو سلوك غير طبيعي. ولكن حتى الأجور التي يحصل عليها الموظف غير طبيعية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
13 - Le silence est d or السبت 11 غشت 2018 - 16:39
Je dis à ce mer que respecte que nous aussi nous voulons vivre ce que vivent les predateurs .je lui dit aussi que ces credts restent le seul moyen pour vivre nos reves avant de quitter la vie .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
14 - بنت البلاد السبت 11 غشت 2018 - 16:40
حوار هام..الخلاصة الدولة غارقة كريدي ..و تدفع المواطنين نحو القروض باش يكملو الشهر و لتغطية مصاريف التعليم الخاص الذي افتعلته الدولة بعدما نزعت الجودة عن التعليم العمومي. و لشراء السكن الذي أثمنته صاروخية...المهم كولشي غارق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
15 - ملاحظ السبت 11 غشت 2018 - 16:43
اذاكانت القروض منعشة للاستثمار فلماذا لايغدي مدخولها الاستثمارات المستقبلية
تساؤل الاستاذ الكتاني في محله ويؤكد فعلا ان القروض سبب الاستعمار القديم اي المباشر وكذلك سبب للاستعمار الحديث اي غير المباشر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - Dija السبت 11 غشت 2018 - 16:49
المغاربة كيديروا الكريدي حيث المانضة فيها جوج ريال والمصاريف كثيرة والموظف البسيط تقهر مكيلقا غي البنك حداه..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - ق.أحمد السبت 11 غشت 2018 - 16:50
كلام في الصميم أوافقك الرأي 100% ينطبق علينا المثل العامي "أش خصك ألعريان لخواتم أمولاي"
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - Mounia السبت 11 غشت 2018 - 16:51
شكرا جزيلا استاذنا الكريم لقد قلت كلمة حق و بينت الحقيقة فكل شيء بايدينا من يلتجىء الى القرض فهو عبد نعم انها فعلا عبودية المادة و ننسى عبادة الله الواحد الاحد الرزاق فاذا قام كل واحد منا بالابتعاد عن الحرام عند لجوءه للاقتراض سوف تغير الدولة سياستها لان الاقتصاد سيكون في ازمة و بالتالي ستضطر لرفع القدرة الشراءية للفرد و ستقوم حقا بانشاء تمويلات اسلامية حقيقية و ليس كما هي موجودة الان و لكن تبق ارادة الفرد و مسؤوليته اتجاه ما نعاني منه اليوم و شكرا جزيلا للاستاذ الجليل على اثارته لهذا الموضوع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
19 - المقطع صلاح السبت 11 غشت 2018 - 16:53
هناك عوامل كثيرة فهناك أيضا الأسعار الباهظة للسلع والنقل وتعليم والصحة وووو. ......كلام فارغ يجب رجوع لأصل المشكل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - النهب تم النهب السبت 11 غشت 2018 - 16:57
يجب مقاطعة ابناك المخزن والراس الفرنسية لغلاء الخدمات والاقتطعات الخيالية مقابل خدمات بسيطة اضف لدلك فوائد بنسبة تفوق 50 بالمئة في حالة العقار ام ل كومسيون الا دازت ليك ربع رايال تاع السالير كحيدو 44 درهم في البنك الشعبي الدي اصبح بدوره اقطاعي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
21 - عبد الرحيم السبت 11 غشت 2018 - 17:02
كل هذا الكلام نعرفه ودرسناه .إذا يجب إعادة فتح مكة ويبدأ الاسلام من جديد .هل من رجل يجدد لنا ديننا؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - مكناسي السبت 11 غشت 2018 - 17:06
عاذاتنا و تقاليدنا نحن المغاربة هي لكاتخلينا لور لور، كاناخذو من الغرب غير المظاهر و السطحيات، علاش ماناخذوش منهوم الأمور الإيجابية، مافيها عيب تعتارف قذام نفسك اولا ثم قذام الناس بأنك كاتمر بازمة مالية و تحط ورقة و ستيلو بش تمر منها، الضيف يذخل الدار ياكل لي لقا، ماكاينش هاذاك الغميق و التملق الخاوي، ماعنذكش بش تشري الحولي، ماتشريش، سيذي ربي مسامحك الا تهليتي غي فالاهل ذيالك بالكلام المزيان اولا قبل من الماذيات، شري كتوبا لولاذك اولا من الحولي، ولاذك شرح ليهوم علاش بش يتفهمو، و بعذو من لكريذي لحرام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
23 - RAMO السبت 11 غشت 2018 - 17:08
الله يرحم والديك يا أخي ،
حوار وجيه ، لم نقرأ مثله من زمان .
شكراً لك ، و الحمد لله ما زال أولاد الناس في هذا البلد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
24 - المهدي السبت 11 غشت 2018 - 17:20
فعلا التباهي مرض مسٌ الكثير من المغاربة في زمن تراجعت فيه القيم أمام المظاهر .. المغربي يعيش لأجل الأخرين وكيف يرونه فلا يتصرف على طبيعته كما هو .. يريد سيارة ليست كوسيلة نقل فقط بل كرمز للمكانة الاجتماعية بينما يسميها الفرنسي مثلا un quartes roues لا غير .. المغربية تنتعل حذاءاً يدمي كعبها فتتألم وتضع القطن والدوا لحمر ومع ذلك لا تتخلى عنه من أجل الآخرين بينما ترتدي الغربية حذاءا ballerine لا يتجاوز ثمنه 6 أو 7 اورو في موسم التخفيضات فتتحرك في خفة ورشاقة غايتها راحة قدميها وليس نظرة الاخر .. نحن شعب مأزوم والسبب أن شي حاضي شي بينما لا أحد يهتم للآخر في الغرب ألبس ما شئت وامتطى ما شئت .. المغربي يقترض ثمن خروف العيد ويسدد الأقساط الى حين حلول العيد المقبل ليسلم الخروف المرحوم مشعل القرض للذي سيخلفه وهكذا وفي النهاية يشتكي ويشتم الدولة والمسؤولين والظروف وعندما لا يعرف من يشتم يبني شتائمه للمجهول فيسقط فشله وخيبته على كحل الراس والمرّوك والتّٰابعة .. ما نعرف آش باغا تبع فيك !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - amaghrabi السبت 11 غشت 2018 - 17:25
اضحية العيد أصبحت متجاوزة اليوم لا يتشبث بها الا الراكبين في القاطرة الخلفية.اليوم اللحوم والشحوم والاسماك ومشتقات اللحوم والاسماك أصبحت متوفرة يوميا حتى اصبحنا نشم روائح المرميات من اللحوم والاسماك والخضر واالفواكه.اذا كانت اضحية الغعيد من اجل الفقراء وابنائهم فه>ا غير وارد اليوم لان اللحوم موجودة بكثرة يومياوبالتالي فالفقراء لا يتالمون فقط مرة في السنة يوم العييد ولكن يتالمون يوميا بحيث الأغنياء يقتنون يوميا اللحوم والاسماك والفواكه والعجائب والغرائب.اما ان كانت اضحية العيد هي التقرب الى الله فاعتقد بهذه الطريقة التي تؤدى بها اضحية العيد تزيد من الاثام والاوزار التي يرتكبها المسلمون اثناء عيد الأضحى لانها تمر في بدع ما اتى الله بها من سلطان وتخالف اطلاقا اهداف العيد واهداف الاضحية التي من اجلها امر الله سيدنا إبراهيم لسنها وحببها رسول الله لامته من بعدها.اضحية العيد أصبحت اليوم اضحوكة عند الام المتقدمة لان الواقع تجاوزها وأصبحت من الأمور التي يجب ان يجمدها الشرع الإسلامي كما جمدت كثير من الأشياء كان الصحابة يقومون بها واليوم أصبحت متجاوزة لا يمكن القيام بها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - citoyen السبت 11 غشت 2018 - 17:30
الربا حرام نحن مسلمون..... أما التماثيل وراءه فليست حرام ؟! أمر عجيب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - من بلقصيري السبت 11 غشت 2018 - 17:36
الأجور متدنية. ويك ويك اعيباد الله.ناس رآها كتعيش الفقر المدقع .خاص الدولة تشوف خل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 27 | عرض: 1 - 27

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.